LIVE Fognini-Kyrgios 2-6 4-6, Masters1000 Miami 2022 in DIRETTA: l’australiano si aggiudica l’incontro senza concedere nulla al servizio

20.59 I numeri che si rifanno al servizio sono eloquenti: 85% di punti vinti con la prima palla per Kyrgios, 65% per Fognini, numeri abbastanza impietosi. 10 gli ace del australiano, 1 quello di Fognini.

20.57 Incontro di buona caratura da ambo le parti, ricco di scambi spettacolari come auspicavano le aspettative. Kyrgios è stato superiore al servizio e non ha mai concesso palla break.

6-2 6-4, finisce qua l’avventura di Fognini in quel di Miami. In poco più di un’ora di gioco Kyrgios vola agli ottavi di finale, dove attenderà il vincente dell’incontro che vedrà tra pochi minuti in campo Sinner e Carreno Busta.

40-0 E’ uscito dal match Fognini, consapevole della differenza di livello. Scambio di buona intensità, ma spazientito spra via l’azzurro.

30-0 Prima esterna a 218 km/h di Kyrgios.

15-0 Serve and volley dell’australiano.

5-4 KYRGIOS CHE BREKKA A 0, IN CHE MOMENTO. Funziona il drittone incrociato, l’azzurro non contiene.

0-40 LUNGO IL DRITTO DI FOGNINI, TRE PALLE BREAK IN FAVORE DI KYRGIOS.

0-30 Aumenta la pressione Kyrgios, finisce in rete il back di Fognini.

0-15 Questa volta termina in corridoio il passante di Fognini.

4-4 Tiene il servizio senza troppi problemi l’australiano.

40-30 Tracciante di Fognini che passa Kyrgios.

40-15 Non passa il tentativo di bloccare la risposta di Fognini.

30-15 Passante da fuori dal campo giocato da Fognini, fa buana guardia Kyrgios.

15-15 COME VIAGGIA IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI FOGNINI! Palla impressionante per rapidità.

15-0 Solita prima esterna di Kyrgios.

4-3 Fognini, ancora senza patemi al servizio.

40-15 Ottimo rovescio incrociato di Fognini, molto più esplosivo di qualche minuto fa.

30-15 Gara di slice, il primo a cedere è l’australiano con la palla che si allarga.

15-15 Dritto impressionante di Kyrgios che lascia andare il braccio ed in salto trova un grande angolo.

15-0 Bravo il taggiasco a venirsi a prendere il punto a rete con coraggio.

3-3 CONTINUA LO SHOW DI KYRGIOS! L’autraliano finge il servizio da sotto, ma la palla non passa. Sbaglia un back banale Fognini che pare piuttosto stizzito.

40-0 In rete la risposta in allungo di Fognini al quale per poco non stava per riuscire un miracolo.

30-0 Palla corta di Fognini che rimane di poco sotto al nastro.

15-0 Ace di Kyrgios.

3-2 Fognini che rimane avanti senza break.

40-30 Ottima prima al centro di Fognini.

30-30 Risponde piedi dentro al campo l’australiano, sorpreso l’azzurro che non riesce a difendersi.

30-15 Dritto pazzesco sull’incrociato di Kyrgios, Fognini rimane fermo su una palla velocissima.

30-0 Lunga la risposta di Kyrgios con il medesimo colpo.

15-0 CON PERSONALITA’ FOGNINI! Due rovesci sontuosi in lungolinea, poi il terzo vincente incrociato.

2-2 Game rapidissimo che scorre via, ora comandano i servizi.

40-0 Questa versione dell’australiano è incredibile: attacca in scioltezza e trova la volée.

30-0 Attacco e smash perfetto di Kyrgios, magistrale.

15-0 Ace al centro di Kyrgios.

2-1 Ancora in scioltezza con il servizio Fognini. Vediamo se l’azzurro è ora in grado di mettere pressione al servizio di Kyrgios.

40-0 Scambio prolungato, cerca di uscirne Kyrgios che stecca con il dritto.

30-0 Ace esterno di Fognini.

15-0 Kyrgios lascia la palla troppo al corpo e ne perde il controllo di rovescio.

1-1 Ace al centro dell’australiano che tiene un game in scioltezza.

40-15 Crea tennis che è una bellezza l’australiano. Rovescio lungolinea vincente che lascia fermo Fognini.

30-15 Servizio e dritto in salto di Kyrgios, in gran spolvero.

15-15 Errore di Kyrgios che spedisce in rete il rovescio.

15-0 Servizio vincente di Kyrgios.

1-0 Fognini, che inaugura bene il secondo set.

40-0 Perfetto Fognini, intelligente nello giocare il dritto a sventaglio con gran precisione.

30-0 Attacca e chiude nei pressi della rete Fognini.

15-0 Lunga la risposta di rovescio di Kyrgios che ha osato in termini di profondità.

SI RIPARTE NEL SECONDO SET CON FOGNINI AL SERVIZIO.

20.19 Troppi gratuiti da parte di Fognini, ma un Kyrgios ingiocabile al servizio. Il primo set è un assolo dell’australiano, dominante in ogni zona del campo.

6-2 Kyrgios in poco meno di mezz’ora.

40-0 Prodigio di Kyrgios, volée stoppata da metà campo, un’autentica magia.

30-0 Ace ad uscire di Kyrgios, una vera macchina come rendimento al servizio.

15-0 Servizio e rovescio vincente dell’australiano.

5-2 Kyrgios, arriva il doppio break! Scarico sull’ultimo dritto di Fognini, costretto all’ennesimo spostamento laterale, e palla in rete.

30-40 Costruzione magistrale del punto da parte di Kyrgios che chiude con la volée stoppata.

30-30 Buona prima esterna di Fognini.

15-30 Serve bene l’azzurro che però sbaglia il dritto successivo e va vicino allo spaccare la racchetta.

15-15 Errore grave in avanzamento di Kyrgios, graziato Fognini che aveva concesso campo.

0-15 Dritto vincente di Kyrgios che cambia ritmo allo scambio.

4-2 Kyrgios, errore grave di Fognini che ha cercato troppo l’angolo incrociato.

40-0 Rimane nelle corde del taggiasco questa risposta su una seconda aggredibile.

30-0 Secondo ace consecutivo, Kyrgios show.

15-0 Ace al centro dell’australiano, il terzo nel match.

3-2 Kyrgios, avanti di un break nel primo set.

40-30 Contropiede di Fognini intuito da Kyrgios, che però lascia campo al dritto incrociato dell’azzurro.

30-30 CHE SCAMBIO HA VINTO FOGNINI! Recupero sullo smash di Kyrgios e passante vincente con il rovescio in avanzamento.

15-30 Accorcia le distanze l’azzurro con una buona prima.

0-30 Scappa di misura il dritto incrociato di Fognini.

0-15 Risposta profondissima di Kyrgios che si apre il campo e chiude bene con il dritto.

3-1 Solida prima di Kyrgios che tiene il servizio a 15.

40-15 L’azzurro cerca di far muovere Kyrgios ma incappa nel gratuito con il dritto.

30-15 Servizio e smash al rimbalzo di Kyrgios.

15-15 Accelerazione devastante di Fognini con il rovescio lungolinea, nulla può l’australiano in allungo.

15-0 Ace al centro del numero 102 al mondo.

2-1 Tiene il servizio anche l’azzurro, ma a pesare è il break subito in avvio.

40-15 ancora bene con il servizio Fognini

30-15 Di poco lungo il dritto carico giocato da Fognini.

30-0 Ottima prima esterna di Fognini, l’ausilio del servizio dev’essere un’arma in più.

15-0 Passante che si ferma poco sotto al nastro di Kyrgios.

2-0 Kyrgios che conferma il break senza difficoltà.

40-15 Risponde corto Fognini, vittima del successivo dritto lungolinea del numero 102 al mondo.

30-15 Ottima prima esterna di Kyrgios.

15-15 Sotto al nastro il dritto dell’australiano che ha cercato un colpo risolutivo.

15-0 Servizio e dritto per Kyrgios, Fognini deve cercare di risponde più profondo.

1-0 DOPPIO FALLO FOGNINI, BREAK IN APERTURA IN FAVORE DELL’AUSTRALIANO.

40-AD Risponde quasi sulla riga del servizio Kyrgios, mette pressione all’azzurro che sbaglia in uscita dal servizio.

40-40 Serve bene l’azzurro che annulla la palla break.

40-AD Errore di Fognini che si scompone colpendo il rovescio.

40-40 Comanda con coraggio Fognini che annulla la palla break, l’australiano perde l’equilibrio e Fognini ne approfitta venendo a rete a prendersi il punto.

30-40 Largo il dritto di Fognini, prima palla break del match.

30-30 Rimedia con la prima al centro Fognini, palla che viaggia molto rapidamente.

15-30 Doppio fallo del tennista ligure, subito guai al servizio.

15-15 Serve al corpo Fognini che rimedia allo svantaggio iniziale.

0-15 Subito propositivo Kyrgios che muove l’azzurro che incappa nel errore con il dritto.

SI PARTE CON FOGNINI AL SERVIZIO.

19.46 Fognini ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

19.44 Sta iniziando il riscaldamento tra i due giocatori che a breve saranno in campo.

19.41 Fognini nel turno precedente è andato ad un passo dalla sconfitta con Daniel che ha servito per il match sul 6-5 nel terzo set.

19.38 Nell’altra partita conclusa da poco Norrie si è imposto in due set su Gaston.

19.36 Il vincente della sfida odierna se la vedrà con quello della partita tra Sinner e Carreno Busta, altra sfida interessante.

19.33 L’azzurro su questi campi parte sfavorito a causa di un tennis più dirottato alla terra rossa. D’altra parte, Kyrgios, sta dimostrando di essere tra i giocatori più in forma del torneo e in ottica vittoria finale va tenuto d’occhio.

19.31 Si è appena conclusa la sfida tra Badosa e Putintseva, la spagnola si è imposta in due set netti con il punteggio di 6-3 6-2. A breve in campo Fabio Fognini contro Nick Kyrgios.

18.48 Nella sfida precedente tra Badosa e Putintseva la spagnola ha vinto il primo set con il punteggio di 6-3.

18.45 Buon pomeriggio, ben ritrovati alla Diretta Live testuale della sfida tra Fognini e Kyrgios.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters1000 di Miami tra Nick Kyrgios e Fabio Fognini, in programma non prima delle 19 e al termine della sfida femminile tra Badosa e Putintseva.

Nick Kyrgios arriva alla sfida di terzo turno galvanizzato dal precedente scalpo, quello contro Rublev, in un incontro dominato con un punteggio che parla da sè: 6-3 6-0 al numero 7 del mondo. L’australiano ha alzato il livello sul cemento americano, nonchè superficie preferita, cogliendo i quarti di finale ad Indian Wells e costringendo Nadal al terzo set.

Fabio Fognini piò contare su uno stato di forma ritrovato nelle ultime uscite, come testimonia la semifinale colta nell’Atp 500 di Rio de Janeiro. Al primo turno, il tennista taggiasco, si è imposto al tie-break del terzo set contro Taro Daniel, giocatore ostico su questi campi. Tra Fognini e Kyrgios c’è un solo precedente, datato 2018, proprio in quel di Miami, sempre a livello di terzo turno e ad imporsi fu l’australiano in due set.

OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, garantendovi aggiornamenti in tempo reale.

