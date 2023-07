Masters 1000 Miami 2022: Fabio Fognini rimonta Taro Daniel ed accede al terzo turno

Con fatica, ma anche con voglia di non mollare, Fabio Fognini accede al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Il tennista di Arma di Taggia ha rimontato e sconfitto il giapponese Taro Daniel, numero 106 del mondo, con il punteggio di 6-7 6-2 7-6 dopo quasi tre ore di gioco. Un bel successo comunque quello del ligure, che ha superato anche i suoi soliti momenti di buio, riuscendo poi a far suo il match con carattere e con talento.

In totale sono ben 46 i vincenti di Fognini contro invece i 21 dell’avversario. Gli errori non forzati per Fognini sono molti (58), mentre per Daniel sono 28. Ci sono anche 9 ace per Fognini e 7 doppi falli, ma comunque un buon 70% di punti vinti con la prima di servizio.

Partenza sprint di Fognini, che strappa subito il servizio in apertura di match. Daniel recupera il break di svantaggio nel sesto game, ma in quello successivo il ligure ritorna nuovamente avanti, togliendo la battuta al giapponese. Fognini si presenta a servire per il set sul 5-4, ma nel decimo game succede di tutto. Il nativo di Arma di Taggia recupera da 0-40, spreca tre set point, annulla altre quattro palle break, ma all’ottava cede il servizio. Si va al tie-break, che viene dominato da Daniel per 7-1.

Nonostante l’amarezza per un primo set sfuggito dalle sue mani, Fognini comincia bene anche nella seconda frazione. Un altro break in apertura con il ligure che questa volta non si fa recuperare ed allunga prima sul 3-0 e poi sul 4-1. Il numero 34 del mondo ottiene un altro break nell’ottavo game e chiude il set sul 6-2.

Anche nel terzo set è Fognini il primo a portarsi avanti di un break, strappando il servizio al giapponese nel quarto game. Nel gioco successivo, però, Daniel riesce a trovare l’immediato controbreak e poi pareggia i conti, tra mille rimpianti di un Fognini troppo falloso. Si va a vanti sul filo dell’equilibrio, ma sul 5-5 Fabio cede nuovamente la battuta con anche il doppio fallo sulla palla break. Sembra finita ed invece Fognini reagisce ed ottiene il controbreak, vincendo il game addirittura a zero. Il tie-break è decisivo, con Fognini che riesce ad allungare sul 5-2 e poi chiude sul 7-5.

Nel prossimo turno Fognini affronterà il vincente del match tra il russo Andrey Rublev e l’australiano Nick Kyrgios, la sfida sicuramente più attesa di questa giornata al Masters 1000 di Miami.

FOTO: LaPresse