Ciclismo, Ranking UCI (22 marzo): Sonny Colbrelli 6°, sorpasso di Valverde. Pogacar domina, Italia 3a

Stiamo tutti facendo il tifo per Sonny Colbrelli dopo il malore avuto ieri, subito dopo aver tagliato il traguardo della prima tappa della Vuelta Catalogna. Il bresciano si trova in ospedale, con l’auspicio che si possa lasciare presto alle spalle i suoi problemi fisici. Nel frattempo il vincitore dell’ultima Parigi-Roubaix ha perso una posizione nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Sonny Colbrelli occupa ora il sesto posto in graduatoria con 2.605 punti, dopo aver subito il sorpasso da parte dello spagnolo Alejandro Valverde (2.671).

Tadej Pogacar si conferma saldamente al comando (5.751), davanti al connazionale Primoz Roglic (4.152). I due sloveni hanno margine nei confronti del belga Wout van Aert (3.872) e del francese Julian Alaphilippe (2.859,67 punti per il Campione del Mondo). L’altro sloveno Matej Mohoric ha vinto la Milano-Sanremo, è risalito di quattre piazze e ora è ottavo (2.731) appena dietro al britannico Adam Yates (2.385). Completano la top-10 il danese Jonas Vingegaard e il belga Remco Evenepoel, mentre esce l’ecuadoriano Richard Carapaz (Campione Olimpico in linea).

Ci sono tre italiani in top-20: il già citato Colbrelli (sesto), Giacomo Nizzolo (16mo) e Matteo Trentin (20mo). Damiano Caruso risale al 27mo posto, precedendo così Diego Ulissi (45mo) e Fausto Masnada (50mo, -3). Filippo Ganna, Campione del Mondo a cronometro, resta 53mo. L’Italia è terza nella classifica per Nazioni, davanti alla Francia. Il Belgio è sempre al comando davanti alla Slovenia. Di seguito i ranking UCI di ciclismo aggiornati a martedì 22 marzo, prossima revisione tra sette giorni esatti.

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 5.751

2. Primoz Roglic (Slovenia) 4.152

3. Wout van Aert (Belgio) 3.872

4. Julian Alaphilippe (Francia) 2.859,67

5. Alejandro Valverde (Spagna) 2.671

6. Sonny Colbrelli (Italia) 2.605

7. Adam Yates (Gran Bretagna) 2.385

8. Matej Mohoric (Slovenia) 2.371

9. Jonas Vingegaard (Danimarca) 2.338

10. Remco Evenepoel (Belgio) 2.314

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

6. Sonny Colbrelli 2.605

16. Giacomo Nizzolo 1.744

20. Matteo Trentin 1.608

27. Damiano Caruso 1.333

45. Diego Ulissi 1.189

50. Fausto Masnada 1.140

53. Filippo Ganna 1.057

55. Alessandro Covi 1.051

75. Lorenzo Rota 801

80. Gianni Moscon 736

85. Elia Viviani 714

109. Mattia Cattaneo 554

111. Filippo Baroncini 550

113. Alessandro De Marchi 543,33

117. Andrea Pasqualon 523

133. Filippo Zana 492

134. Niccolò Bonifazio 489

135. Vincenzo Albanese 484

136. Simone Velasco 483

143. Luca Mozzato 465

148. Samuele Battistella 450

154. Giovanni Aleotti 440

155. Lorenzo Fortunato 434

162. Alberto Dainese 404

163. Andrea Vendrame 412

165. Simone Consonni 410

173. Giulio Ciccone 383

176. Kristian Sbaragli 377

198. Vincenzo Nibali 337

200. Alberto Bettiol 335

RANKING UCI NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 13.827

2. Slovenia 13.465

3. Italia 11.732

4. Francia 11.433,67

5. Gran Bretagna 10.283,6

6. Paesi Bassi 9.444,66

7. Spagna 8.807,93

8. Danimarca 8.364,6

9. Australia 7.267,66

10. Colombia 7.220

Foto: Lapresse