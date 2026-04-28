Giro di Romandia 2026: Dorian Godon si aggiudica il prologo iniziale. Pogacar è ‘solo’ quinto

Tadej Pogacar non vince, ed è già una sorpresa. Si apre nel segno della Francia l’edizione numero 79 del Giro di Romandia: nel prologo iniziale di 3,2 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Villars-sur-Glâne a trionfare è Dorian Godon che si prende ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale.

3:35.12 il tempo del transalpino della Ineos Grenadiers, campione nazionale della prova in linea: velocità media di 52.9 km/h, molto alta nonostante un tratto di salita sul finale. Quarto successo in stagione e con la nuova maglia per il classe 1996.

Secondo posto per il portoghese Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG), staccato di 6”, alla pari dello svedese Jakob Söderqvist (Lidl – Trek), mentre quarto c’è il padrone di casa Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).

Fa notizia il quinto posto di Tadej Pogacar: per lo sloveno della UAE Team Emirates – XRG questo è il peggior piazzamento stagionale (e abbiamo detto tutto…). Davvero minimi i distacchi tra i big, con Roglic e Lipowitz che sono vicinissimi a Pogacar. Il migliore degli italiani è Lorenzo Germani (Groupama – FDJ United), sedicesimo.