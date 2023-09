Sci alpino, Tommaso Sala ci crede: “0.45 non sono niente, me la gioco con i primi”

Tommaso Sala si è reso protagonista di una spettacolare prima manche nello slalom delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurro, sceso con il pettorale numero 20, ha interpretato al meglio il tracciato e ha concluso in ottava posizione, ad appena 45 centesimi di distacco dall’austriaco Johannes Strolz, leader a metà gara con due centesimi di margine sul norvegese Henrik Kristoffersen.

Il 26enne lombardo è dunque in piena lotta per un posto sul podio, nella seconda manche in programma a partire dalle ore 06.45 italiane (le 13.45 locali) cercherà il colpaccio da maestro con l’obiettivo di coronare un sogno. La medaglia a cinque cerchi non è poi così lontana e ci sono tutte le carte in regola per poter stupire. Il nostro portacolori è nella mischia, ci sono ben undici atleti racchiusi in otto decimi e può succedere davvero di tutto sulle nevi cinesi.

Tommaso Sala non è mai salito sul podio in Coppa del Mondo, l’auspicio è che si sia tenuto tutto per il grande appuntamento e il suo sorriso ai microfoni della Rai è stato lampante: “Ero molto tranquillo, consapevole di quello che potevo fare. Ho visto i primi che hanno preso alcuni rimbalzi, quindi ho capito com’era la neve che segnava un attimino. Sono stato solido, come sempre quest’anno, e ho spinto nei tratti in cui si poteva spingere. Adesso sono molto attaccato, +0.45 è davvero niente e nella seconda manche me la gioco“.

Ora bisogna rimanere sul pezzo in vista della seconda manche, ma non sembra essere un problema per l’azzurro: “Non ho grossi problemi a essere calmo e concentrato, ci ho lavorato molto quest’anno e ha dato i suoi frutti“.

Foto: Lapresse