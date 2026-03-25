Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali

Alex Vinatzer: “Non ho sciato bene, ma sono molto stanco. È comunque la mia stagione migliore”

Pubblicato

1 minuto fa

il

Per approfondire:
Anna Trocker
Vinatzer / Lapresse

L’Italia chiude fuori dalla top10 lo slalom maschile di Hafjell valevole per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli unici due azzurri capaci di qualificarsi per l’ultimo atto del circuito maggiore tra i rapid gates hanno pagato a caro prezzo il pettorale alto nella prima manche su una pista in pessime condizioni, restando quindi lontani dalla lotta per le posizioni che contano.

Alex Vinatzer non è andato oltre il 17° posto conclusivo, mancando quindi l’ingresso in zona punti e confermando le enormi difficoltà delle ultime settimane: “Non sono riuscito a sciare bene, ma sono anche molto stanco. La stagione è stata comunque la mia migliore in Coppa del mondo, con il nono posto nella classifica di gigante. Da gennaio non sono più riuscito a sciare bene e ad essere veloce. Spero di partire con un altro passo in vista della prossima stagione e sciare tutto l’anno a livello dei migliori“, il suo commento ai microfoni della FISI.

Risultato positivo invece per Tommaso Sala, in rimonta dalla 14ma all’11ma piazza con due manche solide: “Finire la stagione con manche importanti è ottimo, perché ti fa staccare con la testa giusta. Mi spiace per qualche errore, perché avrei potuto essere alle spalle di Nef. Però il bilancio complessivo della mia stagione è positivo: primo perché mi sono rimesso in gioco dopo l’infortunio e non era scontato né banale, poi perché ho fatto buone gare, anche se da qualcuna mi aspettavo qualcosa in più. Ma nel complesso sono soddisfatto“.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità