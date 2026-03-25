Alex Vinatzer: “Non ho sciato bene, ma sono molto stanco. È comunque la mia stagione migliore”

L’Italia chiude fuori dalla top10 lo slalom maschile di Hafjell valevole per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli unici due azzurri capaci di qualificarsi per l’ultimo atto del circuito maggiore tra i rapid gates hanno pagato a caro prezzo il pettorale alto nella prima manche su una pista in pessime condizioni, restando quindi lontani dalla lotta per le posizioni che contano.

Alex Vinatzer non è andato oltre il 17° posto conclusivo, mancando quindi l’ingresso in zona punti e confermando le enormi difficoltà delle ultime settimane: “Non sono riuscito a sciare bene, ma sono anche molto stanco. La stagione è stata comunque la mia migliore in Coppa del mondo, con il nono posto nella classifica di gigante. Da gennaio non sono più riuscito a sciare bene e ad essere veloce. Spero di partire con un altro passo in vista della prossima stagione e sciare tutto l’anno a livello dei migliori“, il suo commento ai microfoni della FISI.

Risultato positivo invece per Tommaso Sala, in rimonta dalla 14ma all’11ma piazza con due manche solide: “Finire la stagione con manche importanti è ottimo, perché ti fa staccare con la testa giusta. Mi spiace per qualche errore, perché avrei potuto essere alle spalle di Nef. Però il bilancio complessivo della mia stagione è positivo: primo perché mi sono rimesso in gioco dopo l’infortunio e non era scontato né banale, poi perché ho fatto buone gare, anche se da qualcuna mi aspettavo qualcosa in più. Ma nel complesso sono soddisfatto“.