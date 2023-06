Salto con gli sci femminile, Bogataj domina gara-1 a Hinzenbach e torna in corsa per la Coppa del Mondo. Due azzurre in zona punti

Dopo la prova a squadre di ieri, si è appena conclusa la prima delle due competizioni individuali previste questo weekend sul trampolino piccolo di Hinzenbach, sede della settima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci 2021-2022.

Ursa Bogataj, vincitrice di due medaglie d’oro olimpiche (individuale e nel Team Event misto) ai Giochi di Pechino 2022, si è sbloccata finalmente anche nel circuito maggiore dominando in lungo e in largo la gara odierna su Normal Hill e tornando virtualmente in corsa per la Sfera di Cristallo.

La 26enne nativa di Lubiana ha ottenuto il miglior punteggio in entrambe le serie, rifilando distacchi abissali alle avversarie e riuscendo a superare il punto HS (fissato a 90 metri) con una facilità disarmante. Slovenia in trionfo anche grazie al secondo posto di Nika Kriznar, bronzo individuale a cinque cerchi in carica e detentrice della Coppa del Mondo, che si è dimostrata oggi di gran lunga la più forte delle “umane” pagando un gap di 22 punti sulle due serie dalla compagna di squadra.

Il podio di gara-1 è completato dall’austriaca Lisa Eder, capace di trovare il miglior risultato della carriera (mai meglio di settima in passato) proprio nella tappa di casa con una bellissima rimonta nella seconda serie dopo aver chiuso sesta il primo segmento della competizione. Beffata per nove decimi di punto l’emergente svedese Frida Westman, che continua comunque il suo percorso di crescita portando a casa un fantastico quarto posto.

Solo quinta al rientro dopo il Covid-19 (che l’ha costretta a saltare le Olimpiadi di Pechino) la fenomenale austriaca Marita Kramer, apparsa meno brillante del solito in un contesto di gara sfavorevole per le sue caratteristiche. La ventenne nativa di Apeldoorn resta saldamente al comando della classifica generale di Coppa del Mondo, ma Bogataj si avvicina a -214 e domani potrà accorciare ulteriormente le distanze in occasione di gara-2.

Bilancio complessivamente positivo in casa Italia (per la prima volta in stagione con due atlete in zona punti, sfruttando qualche assenza), anche se c’era la possibilità di raccogliere qualcosa in più. Lara Malsiner ha saltato bene nella prima serie avvicinando la top10 a metà gara, per poi non eseguire al meglio nella seconda scivolando così al 17° posto finale. Primi punticini dell’anno nel circuito maggiore infine per Jessica Malsiner, 29ma con due salti discreti, mentre Martina Ambrosi (37ma) ha centrato l’obiettivo della vigilia qualificandosi per la prima gara individuale di Coppa del Mondo in carriera.

