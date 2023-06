LIVE Sci di fondo, 15 km tc Lahti 2022 in DIRETTA: Niskanen si conferma numero uno! Klaebo e Poromaa sul podio. Pellegrino 14mo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.43: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a giovedì per la sprint di Drammen. Buon pomeriggio!

14.42: Ventura ha chiuso al 34mo posto a 2’13”, Daprà 35mo a 2’14”

14.41: Buona la gara degli azzurri con tre piazzamenti fra i primi 20. Il migliore è u Pellegrino in forma e arrabbiato al punto giusto che ha chiuso al 14mo posto a 1’11”, Salvadori è stato 19mo a 1’33”, De Fabiani 20mo a 1’37”

14.40: A completare la top ten ci sono Chervotkin quarto, Bolshunov un po’ deludente, quinto, poi Nyenget, Semikov, Toenseth, Amundsen e Hakola.

14.38: Iivo Niskanen ha mantenuto fede al pronostico e sulla neve di casa ha vinto la 15 km maschile da campione olimpico, secondo posto per Klaebo, che a Pechino era stato terzo, terza piazza per lo svedese Poromaa

14.37: Grande sprint finale di Klaebo che riesce a salvare il secondo posto a 17″ da Niskanen

14.36: Bolshunov ha sofferto nel finale ed ha chiuso al quarto posto a 24″ dalla testa. Poromaa certo del podio. Manca solo Klaebo al traguardo

14.34: Al km 13.7 Klaebo è terzo a 14″

14.33: Al km 13.7 Bolshunov ha un ritardo di 16″ da Niskanen. Toenseth al traguardo è quinto a 54″

14.32: Pellegrino al traguardo chiude ottavo a 1’11”. Non sarà top ten ma è comunque una grande gara la sua!

14.30: Al km 11.5 Klaebo ha un vantaggio di meno di un secondo su Poromaa, il norvegese sta perdendo e Niskanen nel finale ha tenuto un ritmo insostenibile per quasi tutti

14.29: Pellegrino è ottavo al km 13.7. Grande gara dello sprinter azzurro! 15mo a 1’25” De Fabiani che sta perdendo tanto

14.29: Al km 11.1 Klaebo ha 3″5 di vantaggio su Poromaa

14.28: Al km 11.1 Bolshunov è terzo a 1″ da Poromaa, Nyenget è quarto a 5″1

14.26: Klaebo ha un vantaggio di 7″ su Niskanen che al traguardo però ha 18″ di vantaggio su Poromaa con un finale strepitoso

14.25: Finale travolgente di Niskanen che al km 13.7 ha un vantaggio di 13″ su Poromaa. Al km 10 perde qualcosa Nyenget, terzo, quarto Bolshunov

14.24: Buon finale di Chervotkin che chiude secondo a 4″ da Poromaa

14.22: Klaebo va in testa al km 8.7, ha trovato il treno di Niskanen

14.21: Al traguardo Poromaa chiude al primo posto con 43″ su Hakola, appena arrivato, a 1’11” Eriksson

14.20: Al km 11.1 sorpasso di Poromaa su Niskanen, poi Chervotkin e Semikov in calo

14.19: Al traguardo 5 decimi di vantaggio per Eriksson su Jouve, al km 6.5 terzo Bolshunov, settimo Klaebo a 5″ dal russo

14.18: Pellegrino è nono al km 8.7 a 26″, De Fabiani 13mo a 36″. Niskanen primo con un decimo di vantaggio su Poromaa al km 100. Salvadori perde qualcosa nel finale ed è secondo alle spalle di Jouve

14.17: Al traguardo nono Ventura, decimo Daprà che ha perso nel finale. Bolshunov terzo a 1″ da Nyenget al km 6.1

14.15: Nyenget è primo al km 6.1 davanti a Semikov e Niskanen, tutti vicinissimi. Bolshunov perde ed è quarto al km 5 con 1″ di ritardo, Klaebo ha un ritardo di 6″, è in piena corsa

14.13: Al km 10 Poromaa davanti con 3″ di vantaggio su Chervotkin, Salvadori è terzo al km 11.5

14.11: Perde De Fabiani al km 6.5, Nyenget secondo al km 5 vicinissimo a Niskanen. Bolshunov in testa al km 3.7 con 6″ di vantaggio su Niskanen

14.10: Al km 6.1 è in testa Semikov con un secondo di vantaggio su Niskanen, De Fabiani decimo al 20″

14.09: In testa Salvadori al km 11.1 con 5″ su Jouve. Pellegrino è 12mo al km 5 a 17″

14.08: Al km 6.5 Niskanen non fa la differenza, ha solo 9 decimi di vantaggio su Poromaa

14.07: De Fabiani nono al km 5 a 15″ dalla testa

14.06: Salvadori è in testa al km 8.7! Semikov terzo al km 3.7, Klaebo quarto e Bolshunov quinto al km 1.1,

14.05: de Fabiani decimo a 13″ dalla testa al km 3.7, Chervoitkin secondo al 6.1, Golberg quinto al km 1.5

14.04: Niskanen alza il ritmo al km 5. E’ in testa con 2″ di vantaggio su Hyvarinen

14.03: Al km 6.1 Poromaa ha 12″ di vantaggio su Hyvarinen

14.01:; Chervotkin va in testa al km 3.7

14.00: Poromaa in testa al km 5 con 5″ di vantaggio su Hyvarinen

14.00. De Fabiani parte piano: 13mo a 8″ dalla testa al km 1.1

13.58: Hakola secondo al km 5, Salvadori quarto al km 6.1 a 6″ da Cyr

13.57: Niskanen sempre quarto al km 1.5, Hyvarinen in testa con 1″ di vantaggio al km 3.7

13.56: Parte piano Niskanen che è terzo a 3″ dalla testa al km 1.1, primo Poromaa al km 3.7 con 1″ di vantaggio su Eriksson e 2″ su Halfvarsson. Giornata buona per gli svedesi

13.55: Chervotkin terzo al km 1.5, Hakola secondo al km 3.7, Salvadori terzo al km 5 a 7″ da Cyr

13.54: Cyr va in testa al km 6.5

13.53: Eriksson primo anche al km 3.7 con vantaggio di 9″ su Cyr

13.52: Hyvarinen terzo al km 1.5, Daprà quinto a 9″ al km 5

13.51: Halfvarsson si inserisce al secondo posto al km 1.1

13.50: Hakola terzo al km 1.5, Poromaa quarto al km 1.1

13.50: Al km 6.5 Ahonen fa meglio di Laveille

13.49: ventura è terzo al km 3.7, Ventura decimo a 14″, Daprà è quinto a 4″

13.48: Primo anche al km 1.5 Eriksson con 6″ di vantaggio su Vuorela

13.47: Eriksson primo al km 1.1 con 4″7 di vantaggio su Vuorela. Cyr in testa al km 3.7

13.46: Salvadori terzo a 2″ da Vuorela al km 1.1, secondo Steiner

13.46: Leveille in testa al km 5 con 5″ di vantaggio su Ahonen

13.44: Vuorela primo anche al km 1.5 con 3″ di vantaggio, Daprà secondo a 3″

13.44: Primo posto per Vuorela al km 1.1 con 3″ di vantaggio su Vuorinen, Daprà sesto a 4″5 dalla testa

13.43: Ventura ottavo a 3″7 dalla testa al km 1.1

13.43: Il canadese Cyr passa a 0″1 da Ahonen al km 1.5

13.42: Secondo posto per Cyr al km 1.1, terzo Ketterson al km 1.5

13.41: Al km 3.7 il canadese Leveille ha 12″ di vantaggio su Vuorinen

13.40: Partiti i primi due azzurri, Ventura e Daprà

13.38: Ahonen in testa al km 1.5 davanti a Leveille e Vuorinen, tutti molto vicini

13.35: Vuorinen in testa al km 1.1 davanti a Laveille e Ahonen

13.30: Partito il finlandese Vuorinen

13.27: Questi i pettorali dei cinque azzurri al via: Paolo Ventura con il 20, Simone Daprà con il 22, Giandomenico Salvadori con il 27, Francesco De Fabiani con il 52, Federico Pellegrino con il 56.

13.24: L’Italia schiera i suoi migliori atleti in una località che ha regalato, anche di recente, grandi soddisfazioni ai colori azzurri. L’impressione è che la condizione in questo momento sorregga solo Federico Pellegrino che, alla forma aggiunge anche la rabbia accumulata ieri per la squalifica nella semifinale della sprint che lo ha privato della rivincita con Klaebo.

13.22: Non è escluso l’inserimento nella lotta per il podio di qualche outsider: russi, finlandesi e norvegesi gli indiziati.

13.19: Al via a Lahti ci saranno anche gli altri due atleti che hanno occupato i gradini più bassi del podio olimpico, il russo Alexander Bolshunov e il norvegese Johannes Hoesfjot Klaebo che ieri ha allungato nella classifica di Coppa del Mondo vincendo la sprint e oggi, con una buona prestazione, potrebbe chiudere il discorso per la sfera di cristallo generale.

13.16: Il grande favorito per la gara odierna è l’atleta più atteso dal pubblico di casa, il finlandese Iivo Niskanen, vero e proprio eroe in patria, acclamatissimo e con grande voglia di conquistare un successo sulla neve amica. Il format è quello che predilige e che lo ha visto trionfare a Pechino e conquistare il titolo a Cinque Cerchi.

13.13: Tornano le gare distance di Coppa del Mondo maschile con una classica 15 km maschile, nel format che ha assegnato le medaglie due settimane fa ai Giochi Olimpici di Pechino 2022.

13.10: Buongiorno agli amci di OA Sport e benvenuti alla diretta live della 15 km maschile a tecnica classica con partenza a intervallo di Lahti, valida per la Coppa del Mondo 2021-2022

