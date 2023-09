LIVE Sci alpino, superG Pechino 2022 in DIRETTA: oro Mayer. Marsaglia: “Vergognosi, mi hanno chiesto di far finta di star male per far correre Casse”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

MATTEO MARSAGLIA SHOCK: “RINALDI MI HA CHIESTO DI DIRE DI STAR MALE PER FAR CORRERE CASSE”

MATTIA CASSE: “TRADITO LO SPIRITO OLIMPICO”

MATTEO MARSAGLIA: “BISOGNA ESSERE UOMINI PRIMA CHE CAMPIONI”

TUTTA LA VICENDA

SOFIA GOGGIA: “NON GARANTISCO CHE FARO’ LA DISCESA”

LA CRONACA DELLA GARA

CHRISTOF INNERHOFER: “NON MI PIACE VIVERE NEL PASSATO”

5.27 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Siate fiduciosi, le chance oggi non mancheranno per vincere medaglie…Un saluto sportivo.

5.25 L’americano River Radamus è 15° a 1″69. I piazzamenti finali degli azzurri: 18° Marsaglia, 21° Paris. Da ora scenderanno solo atleti di terza e quarta fascia.

5.23 Lo sloveno Bostjan Kline, 19°, fa scalare Paris in 20ma posizione.

5.20 Matthias Mayer è entrato nella storia: solo il norvegese Kjetil André Aamodt ha vinto tre ori in tre Olimpiadi diverse nello sci alpino maschile, peraltro tutti in superG (1992, 2002 e 2006). Mayer invece ne ha vinti due in superG (2018 e 2022) e uno in discesa (2014).

5.19 Gli italiani: 17° Matteo Marsaglia a 2″22, 19° Dominik Paris a 2″68, fuori Christof Innerhofer. Si sapeva che l’Italia non avrebbe avuto chance oggi, ma si è andati oltre le peggiori previsioni.

5.18 La classifica finale del superG olimpico:

Matthias Mayer (Austria) Ryan Cochran-Siegle (Usa) +0.04 Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) +0.42 Adrian Smiseth Sejersted (Norvegia) +0.74 Vincent Kriechmayr (Austria) +0.76 James Crawford (Canada) +0.85 Romed Baumann (Germania) +1.16 Andreas Sander (Germania) +1.27 Blaise Giezendanner (Francia) +1.32 Trevor Philp (Canada) +1.40

5.15 Fuori anche lo sloveno Miha Hrobat.

5.12 Fuori il canadese Brodie Seger.

5.10 Il francese Blaise Giezendanner è 9° a 1″32. La Francia, ad esempio, qualche giovane interessante ce l’ha. L’Italia no…Stiamo parlando della velocità ovviamente.

5.08 Il francese Nils Allegre rischia di cadere e chiude 20° a 3″30. Aveva il pettorale n.27.

5.05 Subito fuori il canadese Broderick Thompson.

5.04 Benissimo il canadese Trevor Philp, che agguanta la top10: è 9° a 1″40.

5.02 Il veterano norvegese Kjetil Jansrud, al rientro dopo l’infortunio, è 18° a 3″06: è il primo atleta a finire alle spalle di Paris…

5.00 Marsaglia 15° a 2″22. Oggi l’Italia non aveva nessuna chance in superG, bisogna essere onesti. E ricambi non ce ne sono, le prospettive verso l’Olimpiade casalinghe di Milano-Cortina 2026 non sono rosee, per niente.

4.58 L’americano Bryce Bennett è 14° a 1″86. Vediamo ora Matteo Marsaglia. La top10 sarebbe un grande risultato. Deve stare sotto il secondo e mezzo di distacco.

4.54 Il tedesco Simon Jocher è 11° a 1″58.

4.53 Ricordiamo che Paris è ultimo a 2″68, Innerhofer è uscito anche oggi. Un flop fragoroso, sperando che Marsaglia inverta il trend.

4.51 La classifica dopo i primi 20:

Matthias Mayer (Austria) Ryan Cochran-Siegle (Usa) +0.04 Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) +0.42 Adrian Smiseth Sejersted (Norvegia) +0.74 Vincent Kriechmayr (Austria) +0.76 James Crawford (Canada) +0.85 Romed Baumann (Germania) +1.16 Andreas Sander (Germania) +1.27 Alexis Pinturault (Francia) +1.42 Trevis Ganong (Germania) +1.43

4.49 Subito fuori anche Franz.

4.48 Con il 23 scenderà Matteo Marsaglia, che alla Gazzetta ha dichiarato: “Mi hanno chiesto di fingermi malato per far correre Casse. E per cosa? Per salvare chi non sapeva le regole e ci ha portato ad avere solo 7 posti?“. Polverone in arrivo…

4.46 Subito fuori Haaser. Tocca ad un altro austriaco, Max Franz. Ormai non si vede chi possa battere Mayer.

4.44 Tocca all’austriaco Raphael Haaser. Piccola pausa dopo l’uscita di Innerhofer, si sta sistemando una porta.

4.42 Scivola Innerhofer a metà pista, è fuori. Olimpiade da dimenticare. Davvero male, male, male.

4.42 Subito 0.41 di ritardo per Innerhofer, niente da fare.

4.41 Sander ottavo a 1″27. Tocca ad Innerhofer. Speriamo la sua gara duri più rispetto a ieri…

4.38 Sbaglia tanto Crawford e perde un’occasione. E’ sesto a 85 centesimi. Ora il tedesco Andreas Sander, poi Christof Innerhofer.

4.35 Subito fuori Beat Feuz. Ma lo svizzero tornerà a casa con l’oro olimpico della discesa…Attenzione ora al canadese James Crawford, vera mina vagante.

4.34 STA SUCCEDENDO DI TUTTO! L’americano Ryan Cochran-Siegle rischia di fare il colpaccio ed è secondo a soli 4 centesimi da Mayer! Tocca a Feuz.

4.32 Mayer quasi imbattibile ormai. E’ ad un passo dalla storia: a Sochi 2014 vinse l’oro in discesa, nel 2018 l’oro in superG. Oggi il bis è ad un passo. E’ davvero un uomo da Olimpiadi.

4.31 PAZZESCO MAYER! Ha rifilato 6 decimi a Kilde nella parte bassa! Si porta al comando con 42 centesimi sul norvegese, aveva davvero dei missili sotto i piedi…

4.31 Sale il ritardo dell’austriaco, 0.24 al secondo rilevamento. Poi 0.23 al terzo.

4.30 Mayer paga 11 centesimi al primo intermedio.

4.27 Ferstl è 9° a 1″80. Ora Matthias Mayer, forse l’ultima grande insidia per Kilde. Ieri l’austriaco ha colto il bronzo in discesa.

4.25 Kriechmayr tiene troppo nel tratto più tecnico ed è terzo a 0.34. Ora la Norvegia sogna la doppietta, ma manca ancora Mayer…Tocca al tedesco Josef Ferstl.

4.24 0.11 il gap dell’austriaco al secondo parziale.

4.24 Kriechmayr è dietro appena 0.03 al primo intermedio.

4.23 Kilde al comando con 0.32 su Sejersted e 0.74 su Baumann, Paris ultimo mestamente a 2″26. Sono scesi i primi 10. Ora l’austriaco Vincent Kriechmayr, uno dei quattro grandi favoriti che vi avevamo indicato.

4.21 Il norvegese Adrian Smiseth Sejersted è secondo a 32 centesimi dal connazionale! Scandinavi assolutamente scatenati!

4.19 FUORI ODERMATT ALLA COMPRESSIONE! Lo svizzero ha rischiato di cadere, si è salvato, ma ha saltato una porta! Era vicinissimo, avrebbe potuto beffare Kilde, che tira un sospiro di sollievo.

4.18 0.13 il gap dello svizzero al secondo parziale.

4.18 Odermatt è dietro solo 7 centesimi al primo rilevamento.

4.17 Il tedesco Romed Baumann, ex austriaco, è secondo a 0.74 da Kilde. E ora il rivale principale per il norvegese: lo svizzero Marco Odermatt!

4.16 Kilde può essere contento, ma non del tutto. Nella parte finale, in cui Pinturault aveva prestato il fianco quasi a tutti, il norvegese ha addirittura perso 9 centesimi dal francese: non un buon segnale.

4.15 Aleksander Aamodt Kilde mette pressione a tutti! Il norvegese si porta al comando con un secondo su Pinturault. Nel finale però è attaccabile, ovvero nel tratto dove conta la scorrevolezza.

4.15 Un secondo di margine al secondo rilevamento!

4.14 Subito 36 centesimi di vantaggio al primo intermedio per Kilde.

4.12 Paris è apparso davvero un leone in gabbia. Chiude quinto a 1″26: purtroppo non è una sorpresa. La sua occasione era ieri, in superG non vi erano chance. Attenzione ora a Kilde!

4.10 Ganong è secondo per un solo centesimo. Vediamo Dominik Paris, che quest’anno in superG ha fatto tanta fatica perché ha problemi tecnici nell’affrontare le curve più strette.

4.08 Caviezel è terzo a 4 decimi dalla vetta. Tocca all’americano Travis Ganong, poi sarà il turno di Dominik Paris.

4.06 Pinturault scia bene sul muro, perde nel finale, ma si porta in testa con 21 centesimi su Rogentin. Tocca allo svizzero Gino Caviezel, specialista puro del superG.

4.04 Bailet salta una porta ed è fuori. Tocca al francese Alexis Pinturault.

4.02 Attenzione ora al francese Matthieu Bailet, scia bene tecnicamente.

4.01 1’21″57 il tempo di Rogentin. Un superG non molto dissimile dalla discesa di ieri.

4.00 Iniziato il superG con lo svizzero Stefan Rogentin.

3.55 Non ci aspettiamo molto dagli azzurri, da tempo fanno fatica in questa disciplina. Lo specialista Mattia Casse, inoltre, è stato escluso dai convocati. Mai dire mai, ma è dura andare a dare fastidio ai mostri sacri.

3.52 Quattro gli uomini da battere: il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, lo svizzero Marco Odermatt, gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer.

3.50 Il superG è stato tracciato da Reto Nydegger, allenatore della Svizzera: avrà voluto favorire Odermatt o Feuz?

3.49 I pettorali di partenza degli italiani: 6 Dominik Paris, 18 Christof Innerhofer, 23 Matteo Marsaglia.

3.46 I pettorali di partenza della gara:

1 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI

2 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA

3 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA

4 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI

5 530874 GANONG Travis 1988 USA

6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA

7 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR

8 51215 BAUMANN Romed 1986 GER

9 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI

10 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR

11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT

12 202059 FERSTL Josef 1988 GER

13 53902 MAYER Matthias 1990 AUT

14 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA

15 511383 FEUZ Beat 1987 SUI

16 104531 CRAWFORD James 1997 CAN

17 200379 SANDER Andreas 1989 GER

18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA

19 54445 HAASER Raphael 1997 AUT

20 53817 FRANZ Max 1989 AUT

21 202762 JOCHER Simon 1996 GER

22 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA

23 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA

24 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR

25 103865 PHILP Trevor 1992 CAN

26 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN

27 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA

28 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA

29 104272 SEGER Brodie 1995 CAN

30 561310 HROBAT Miha 1995 SLO

31 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR

32 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO

33 6532084 RADAMUS River 1998 USA

34 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI

35 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB

36 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE

37 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE

38 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO

39 221117 GOWER Jack 1994 IRL

40 20398 VERDU Joan 1995 AND

41 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON

42 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP

3.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del SuperG maschile delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

LA CRONACA DELLA DISCESA MASCHILE

LA CRONACA DEL GIGANTE FEMMINILE

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE della gara di superG che mette in palio l’ambitissimo titolo olimpico! Sull’arduo pendio di Yanqing, flagellato dal vento nei giorni scorsi, Dominik Paris vuole riscattare il sesto posto nella libera tentando l’assalto ad una agognata medaglia.

L’azzurro è rimasto con un pizzico di amaro in bocca al termine della discesa e dovrà sfogare tutta la rabbia a partire dalle 4.00 di stanotte (ora italiana) per ribaltare le sorti della sua Olimpiade. Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia rappresentano le altre due carte tricolore, mentre sono svanite le speranze di vedere al cancelletto di partenza Mattia Casse.

Il borsino dei favoriti è presto fatto: Aleksander Aamodt Kilde detiene il pettorale rosso di leader e si candida al ruolo di protagonista assieme al giovane campione elvetico Marco Odermatt; lo stesso discorso vale per gli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr con quest’ultimo attuale Campione iridato nella specialità. Difficile prevedere inserimenti da parte delle seconde linee (Feuz e Clarey possono ribadire l’acuto di ieri?), ma le sorprese nella manifestazione a cinque cerchi sono sempre dietro l’angolo.

La gara partirà come detto alle 4.00 ora italiana. Attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport seguirete l’andamento della competizione minuto per minuto, con un focus privilegiato sulle prestazioni dei nostri azzurri. Vietato perdersi lo spettacolo del superG olimpico, ci attende un evento davvero unico e stellare. Rimanete in nostra compagnia!

Foto: Lapresse