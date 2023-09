LIVE Sci alpino, Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: argento Federica Brignone! Vince Hector, bronzo Gut-Behrami

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.03 La classifica finale del gigante olimpico:

Sara Hector (Svezia) Federica Brignone (Italia) +0.28 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.72 Katharina Truppe (Austria) +0.80 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0.96 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.20 Meta Hrovat (Slovenia) +1.35 Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) +1.42 Wendy Holdener (Svizzera) +1.63 Michelle Gisin (Svizzera) +1.86

9.00 Federica Brignone si conferma sul podio in gigante alle Olimpiadi: 4 anni fa fu bronzo. Elena Curtoni chiude 40ma a 4″22.

8.58 A Sara Hector erano rimasti solo 19 centesimi di vantaggio all’ultimo intermedio. Ci abbiamo creduto, ma davvero la svedese non ha sbagliato nulla quest’anno.

8.57 Per un pelo. Sara Hector campionessa olimpica con 28 centesimi su Federica Brignone. E’ argento. Bronzo per Lara Gut-Behrami.

8.55 DIETRO TRUPPE! terza a 52 centesimi. E ora la svedese Sara Hector. Parte con 0.42, ha dominato la stagione: può perderla solo lei…

8.53 LA MEDAGLIA C’E’! Federica Brignone perde tanto, ma si porta in testa con 43 centesimi su Lara Gut-Behrami, che applaude. Mancano Truppe e Hector. Parte l’austriaca Truppe con 0.13 sull’azzurra.

8.51 Hrovat è quarta a 63 centesimi. In pista Federica Brignone (-1.09).

8.48 Mowinckel perde tanto da metà pista in giù ed è seconda a 24 centesimi da Gut-Behrami. Ora la slovena Meta Hrovat, può gestire 0.59 sulla svizzera.

8.47 Ci siamo, parte Ragnhild Mowinckel.

8.46 Mowinckel potrà gestire 49 centesimi su Lara Gut-Behrami: la norvegese è un’altra mina vagante in questa seconda manche.

8.45 O’Brien viene portata via ora in toboga.

8.44 Ricordiamo le ultime cinque atlete mancanti: Mowinckel, Hrovat, Brignone, Truppe e Hector.

8.41 Viene fatta rivestire la norvegese Ragnhild Mowinckel, dunque l’attesa sarà ancora piuttosto lunga.

8.39 Proseguono i soccorsi alla sfortunata O’Brien.

8.37 Questa interruzione di sicuro non fa bene alle atlete che ancora devono scendere…

8.35 Gara interrotta, O’Brien a terra dolorante. Mancano solo 5 atlete. Lara Gut-Behrami è al comando e sogna una medaglia. La svizzera ha fatto paura in questa seconda manche, anche (e soprattutto…) in ottica superG.

8.34 Pasticcia tanto O’Brien, poi incappa in una bruttissima caduta proprio all’ultima porta. Bruttissima spaccata. Ha saltato una porta, quindi viene squalificata nonostante abbia tagliato il traguardo.

8.32 Ne mancano sei. Parte l’americana Nina O’Brien (-0.26): se non commette errori, è pericolosa.

8.30 Bruttissima caduta per Tessa Worley, che si è insaccata con il braccio sinistro in una porta. La francese, con ogni probabilità, chiuderà la carriera senza una medaglia olimpica.

8.29 Una grande Lara Gut-Behrami. Approccio completamente diverso, ha rischiato tutto e le è andata bene: vola in testa con 48 centesimi su Stjernesund, miglior tempo di manche. L’elvetica fa un pensierino al podio. Di sicuro metterà pressione a quelle che ancora devono scendere, a partire dalla veterana francese Tessa Worley (-0.14).

8.26 Attenzione ora alla svizzera Lara Gut-Behrami (-0.32): nella prima manche ha sofferto molto la neve cinese.

8.25 Niente da fare neanche per Gisin, quarta a 0.66. Stjernesund sempre al comando con 0.22 su Gasienica-Daniel e 0.43 su Holdener. Mancano le ultime 8. Ci siamo quasi…

8.23 Holdener è terza a 43 centesimi, Stjernesund ha già recuperato 5 posizioni e chiuderà in top10. E’ il turno di un’altra svizzera, Michelle Gisin (-0.20).

8.21 Bene Gasienica-Daniel, seconda a 0.22: è la prima ad avvicinarsi alla norvegese. Ne mancano 10! Tocca alla svizzera Wendy Holdener (-0.18).

8.19 Rast è settima a 1″54. Per ora nessuno si avvicina ad una portentosa Stjernesund, che ha un secondo di vantaggio su Bucik. Ha disputato la classica manche da rimonta furibonda. Ora la polacca Maryna Gasienica-Daniel (-0.15).

8.18 Liensberger resta in pista per miracolo nel finale ed è sesta a 1″35. Attenzione a Stjernesund: il distacco fino alla quarta è assolutamente colmabile. Se poi qualcuna delle prime tre sbagliasse…Tocca alla svizzera Camille Rast (-0.10).

8.16 Petra Vlhova non si è proprio adattata a questa neve dura, ma aggressiva (“strana”, come direbbe Federica Brignone). La slovacca è quinta a 1″26. Ora l’austriaca Katharina Liensberger (-0.05), una delle stelle dei Mondiali 2021, ma quest’anno piuttosto sottotono.

8.14 Gran manche per la norvegese Thea Louise Stjernesund: partita con 3 centesimi di vantaggio, chiude con un secondo su Bucik! Miglior tempo di manche, recupererà davvero tante posizioni, forse fino a ridosso del podio? Ora la slovacca Petra Vlhova (-0.05), davvero anonima nella prima manche.

8.11 Elena Curtoni è settima a 2″02: mal che vada chiuderà 22ma. Ora le ultime 15.

8.10 Nuovo cambio in vetta. Passa in testa Bucik con 0.18 su Moltzan e Tviberg. Il miglior tempo di manche resta della francese Frasse Sombet.

8.08 Nonostante un errore importante, Moltzan si porta al comando a pari merito con Moltzan. Ora la slovena Ana Bucik (-0.15).

8.07 Perde tanto Tviberg, ma si porta al comando con 0.53 su Frasse Sombet. Tocca ora alla statunitense Paula Moltzan (-0.10).

8.05 Anche Siebenhofer esce a poche porte dall’arrivo. Sono saltate quattro atlete su dodici, 1/3…Attenzione…Tocca alla norvegese Maria Therese Tviberg (-1.24).

8.03 Fuori Slokar. Questa pista non consente la minima sbavatura. Tocca all’austriaca Ramona Siebenhofer, che parte con ben 1″05 di vantaggio.

8.01 Robnik sbaglia pesantemente in dirittura d’arrivo ed è seconda a 3 decimi. Ora un’altra slovena, Andreja Slokar (-0.83), ventesima a metà gara.

7.59 La 19enne svedese Hanna Aronsson Elfman, partita con 76 centesimi di vantaggio, esce a poche porte dall’arrivo. Ora la slovena Tina Robnik (-0.73).

7.58 Direz è seconda a 0.73 da Frasse Sombet, due francesi davanti, ma mancano ancora 22 atlete. La seconda manche entrerà nel vivo con le ultime 15: alle Olimpiadi servirebbe tornare all’antica e fare l’inversione delle 15…

7.56 Elena Curtoni è seconda a 1″31: è stato un buon allenamento in vista del superG. Ora la francese Clara Direz (-0.67).

7.54 Altra sagra dell’errore per Robinson, tecnicamente ancora da affinare: è terza a 2″22. Tocca ad Elena Curtoni, sarà difficilissimo difendere i 41 centesimi di vantaggio su Frasse Sombet. L’obiettivo è andare in seconda piazza alle spalle della francese.

7.52 Eccellente manche per Coralie Frasse Sombet: la francese rifila 1″92 ad Emma Aicher ed ora potrebbe recuperare tante posizioni. Ora la neozelandese Alice Robinson (-0.36), una delle grandi deluse della prima manche.

7.50 Fuori la giovane scandinava. Tocca all’esperta francese Coralie Frasse Sombet (-0.61).

7.49 Tilley è seconda a 3 decimi dalla tedesca. Ora la 21enne svedese Hilma Loevblom.

7.47 Ando chiude a 0.47 da Aicher. Ora la britannica Alex Tilley (-0.12).

7.46 2’00″52 il tempo complessivo di Aicher. E’ una seconda manche un po’ più filante della prima. Ora la giapponese Asa Ando (-0.09).

7.45 Iniziata la seconda manche con la giovane tedesca Emma Aicher, 18 anni. Il suo distacco dalla vetta è di ben 3″96. La gara impiegherà tanto ad entrare nel vivo.

7.42 Katharina Truppe non è mai salita sul podio in carriera in Coppa del Mondo alle Olimpiadi. Ma alle Olimpiadi risultati a sorpresa sono all’ordine del giorno, è proprio un altro mondo.

7.41 In gara anche Elena Curtoni, 24ma a 2″94. La valtellinese ha vissuto una bruttissima settimana da isolata.

7.39 Mezzo secondo di vantaggio sulla quarta per Federica Brignone, la slovena Meta Hrovat. 42 invece i centesimi da recuperare a Sara Hector. Ricordiamo che l’azzurra, quattro anni fa, fu bronzo in gigante a PyeongChang.

7.38 Federica Brignone non è mai salita sul podio quest’anno in gigante. Non sarebbe male iniziare oggi…

7.33 Sara Hector, a 29 anni, si è sbloccata quest’anno tornando a vincere dopo 7 stagioni…Poi non si è più fermata. Il suo ruolino in gigante, tolto il 12° posto in apertura a Soelden, è impressionante nelle successive cinque sei gare: seconda, prima, terza, prima, prima…Tre successi e cinque podi…E’ in stato di grazia e oggi ha di fronte l’occasione della vita.

7.27 Tra l’inizio della prima e della seconda manche saranno trascorse 5 ore e 15 minuti, oltre 6 ore per le ultime a scendere. Come avranno gestito la pressione? Federica Brignone ha spiegato alla RAI che sarebbe andata ad allenarsi e che avrebbe cercato anche di mangiare qualcosa.

7.26 La startlist della seconda manche:

break

break

7.25 La seconda manche è stata tracciata da Stefan Kornberger, allenatore dell’Austria. Dunque, in linea teorica, un vantaggio per Katharina Truppe che si gioca l’occasione della carriera.

La classifica della prima manche:

7.18 Ben ritrovati amici di OA Sport. Ci apprestiamo a vivere una seconda manche del gigante femminile davvero palpitante ed imprevedibile.

6.38 L’inizio della seconda manche è stato ritardato di 15 minuti, dalle 7.30 alle 7.45.

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 5.00

FEDERICA BRIGNONE: “NEVE STRANISSIMA, MA MI SONO ABITUATA”

VIDEO: LA SCIVOLATA DI MARTA BASSINO

VIDEO: L’USCITA DI MIKAELA SHIFFRIN

3.28 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 7.30 per la seconda manche. Ma prima la discesa libera maschile alle 5.00…Un saluto sportivo e a più tardi!

3.27 Sarah Hector resta la grande favorita per l’oro, ma riuscirà a gestire la pressione di trovarsi in testa per le prossime 4 ore? Staremo a vedere.

3.26 Elena Curtoni è 23ma a 2″94. Ricordiamo che sono uscite Marta Bassino e Mikaela Shiffrin.

3.25 Sono scese le prime 30, questa la classifica ormai consolidata:

Sara Hector (Svezia) Katharina Truppe (Austria) +0.30 Federica Brignone (Italia) +0.42 Meta Hrovat (Slovenia) +0.92 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +1.02 Nina O’Brien (Usa) +1.25 Tessa Worley (Francia) +1.37 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +1.51 Michelle Gisin (Svizzera) +1.63 Wendy Holdener (Svizzera) +1.65

3.22 La francese Clara Direz è 22ma a 2″68.

3.20 Slokar perde progressivamente ed è 20ma a 2″52. Tocca alla francese Clara Direz.

3.18 La norvegese Thea Louise Stjernesund è 15ma a 1″83. Ora la slovena Andreja Slokar, che ha avuto tanti alti e bassi quest’anno.

3.16 Robnik è 19ma a 2″62.

3.15 Moltzan perde oltre un secondo nell’ultimo settore e vanifica una buona prestazione. E’ 16ma a 2″01. Ora la slovena Tina Robnik, da non sottovalutare.

3.14 La norvegese Maria Therese Tviberg è 16ma a 2″11. Ora il pettorale n.26, l’americana Paula Moltzan.

3.12 Camille Rast scia davvero bene, anche in gigante. L’elvetica è 12ma a 1″73. Presto sarà da podio anche in questa specialità.

3.11 Sbaglia tantissimo la francese Coralie Frasse Sombet ed è 18ma a 3″35. Ora vediamo con attenzione la svizzera Camille Rast, grande talento che in slalom ha scalato rapidamente le gerarchie.

3.07 Sbaglia tanto l’austriaca Stephanie Brunner, poi esce.

3.06 Ottima manche per Nina O’Brien, tutta all’attacco e senza paura. L’americana è sesta a 1″25.

3.05 Assurda l’americana Nina O’Brien, 0.11 di vantaggio al primo intermedio!

3.04 Discreta Bucik, 13ma a 1″86.

3.03 Grenier aggancia la terzultima porta ed è fuori. Attenzione ora alla slovena Ana Bucik.

3.01 Si riparte dopo una piccola interruzione a seguito della caduta di Holtmann.

2.58 La norvegese Mina Fuerst Holtmann stava disputando una manche da quarta posizione, poi scivola a poche porte dall’arrivo. Le outsider non mancano, come lo sarà ora la canadese Valerie Grenier.

2.57 Elena Curtoni è 14ma a 2″94. Oggi si trattava solo di rompere il ghiaccio in vista del superG.

2.56 La svizzera Wendy Holdener, tra le più attese in slalom e combinata, è nona a 1″65. Ora Elena Curtoni!

2.54 Al comando la svedese Sara Hector, grande favorita della vigilia, con 0.30 sulla sorprendente austriaca Katharina Truppe e 0.42 su una convincente Federica Brignone. Più distanti tutte le altre: la slovena Hrovat è quarta a 0.92, la norvegese Mowinckel quinta a 1″02. Sesta Worley a 1″37, 10ma Vlhova a 1″78, fuori Marta Bassino e Mikaela Shiffrin, entrambe scivolate dopo poche porte. La seconda manche sarà a cinque ore di distanza dalla prima, non sarà per nulla facile gestire la pressione per Hector. Non potrà non pensare di essere in testa alle Olimpiadi. Non vorremmo essere blasfemi, ma forse per Federica Brignone è meglio essere terza che prima a metà gara…Vedremo poi quale sarà il risultato finale.

2.52 Liensberger è decima a 1″78. Ora la pausa tecnica dopo le prime 15.

2.50 Non la miglior Lara Gut-Behrami, che non è sembrata adattarsi bene su questa neve dura, ma al tempo stesso aggressiva. L’elvetica è settima a 1″51. Tocca all’austriaca Katharina Liensberger.

2.49 Ramona Siebenhofer è decima a 2″30. Ora fa paura la svizzera Lara Gut-Behrami, potrebbe inserirsi molto in alto…

2.47 Gasienica-Daniel è ottava a 1″68, distante dal podio. Tocca all’austriaca Ramona Siebenhofer. Al momento Federica Brignone è terza come quattro anni fa, ma tutto è possibile nella seconda manche, il distacco da Hector non è così ampio.

2.46 La norvegese Ragnhild Mowinckel perde tanto nel finale ed è quinta a 1″02. Ora un’altra outsider, la slovacca Maryna Gasienica-Daniel.

2.45 La norvegese è dietro 35 centesimi al secondo intermedio.

2.45 Attenzione alla mina vagante Ragnhild Mowinckel…

2.44 Sbaglia tantissimo Robinson, è la peggiore sin qui. La neozelandese chiude a ben 2″99 da Hector.

2.43 Meta Hrovat è quarta a 92 centesimi, davanti a Tessa Worley. Attenzione ora alla neozelandese Alice Robinson, è pericolosa…

2.41 GRANDE SORPRESA! Katharina Truppe è seconda a 0.30 da Hector! Brignone scivola in terza piazza a 0.42. E l’austriaca potrà beneficiare della tracciatura del proprio allenatore nella prossima manche. Ora la slovena Meta Hrovat.

2.40 L’austriaca Katharina Truppe è avanti 12 centesimi al terzo intermedio!

2.39 SCIVOLA SUBITO ANCHE MIKAELA SHIFFRIN, INCREDIBILE! E’ corsa a due per l’oro tra Hector e Brignone, per ora, con la svedese che ha un bel vantaggio.

2.38 Doccia fredda per l’Italia. Sara Hector vola in testa con 42 centesimi su Federica Brignone. La svedese quest’anno sembra inattaccabile. Tocca a Mikaela Shiffrin.

2.38 La svedese mantiene 0.27 al secondo parziale ed anche al terzo.

2.37 Subito 28 centesimi di vantaggio al primo intermedio per Hector.

2.36 NOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Marta Bassino scivola alla seconda porta ed è fuori! Era un gigante adattissimo alla piemontese! Che amarezza. Gioie e dolori in questo avvio. Ora la favorita n.1, la svedese Sara Hector.

2.35 Worley è seconda a 95 centesimi. Brignone ha perso qualcosa al primo intermedio, quello più ripido, poi si è scatenata, lasciando andare i cavalli. Ora Marta Bassino.

2.34 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! MOSTRUOSAAAAAAAAAAAAAAA!!! COME HA CARVATOOOOOOOOOOOOO!!!! Federica Brignone ha rifilato 1″21 a Gisin e 1″36 a Vlhova! Restiamo calmi, ora c’è la francese Tessa Worley.

2.32 Pulita la sciata di Gisin, vola in testa con 15 centesimi su Vlhova. Tocca a Federica Brignone.

2.31 Un paio di errori per Vlhova, che ha attaccato molto. Prima parte molto ripida, più facile la seconda. In generale le porte sono piuttosto ravvicinate. 59″34 il tempo della slovacca. Ora la svizzera Michelle Gisin.

2.30 Iniziato il gigante femminile!

2.28 Quest’anno in gigante Bassino e Brignone non partono in primissima fila, ma non è detto che sia un male. In pole troviamo la svedese Sara Hector e la francese Tessa Worley.

2.27 Ci siamo. Petra Vlhova è pronta al cancelletto di partenza. Oggi poco vento, per fortuna.

2.23 4 anni fa vinse il gigante olimpico l’americana Mikaela Shiffrin davanti alla norvegese Ragnhild Mowinckel ed alla nostra Federica Brignone. Il manto è più duro rispetto ai giorni scorsi.

2.21 La prima manche è stata tracciata da Sergej Poljsak, allenatore della Slovenia. La seconda toccherà invece a Stefan Kornberger, tecnico dell’Austria.

2.18 I pettorali di partenza delle tre italiane in gara: 3 Federica Brignone, 5 Marta Bassino, 17 Elena Curtoni.

2.16 I pettorali di partenza di oggi:

2.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prima manche del gigante femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022.

IL NUOVO PROGRAMMA ODIERNO DI SCI ALPINO

Buongiorno (o buonanotte data l’ora, fate vobis) e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante femminile, primo appuntamento con lo sci alpino per quanto riguarda i Giochi Olimpici invernali! L’inedito pendio di Yanqing fa da sfondo alla gara tra le porte strette che incoronerà la nuova regina della specialità e rivendichiamo la presenza delle nostre Marta Bassino e Federica Brignone tra le candidate al successo.

Le azzurre ambiscono senza troppi giri di parole ad una medaglia, alloro già conquistato dalla carabiniera di La Salle nel 2018. L’avvicinamento alla rassegna è stato incoraggiante per entrambe le italiane, mentre Sofia Goggia (che salperà in direzione Pechino nelle prossime ore) ed Elena Curtoni, isolata dopo un contatto con un positivo, non sono dello stesso avviso.

La trentunenne di Morbegno, a scanso di ripensamenti dell’ultim’ora, dovrebbe partecipare al gigante olimpico pur senza concrete speranze di medaglia. Tra le protagoniste attese spiccano i nomi della statunitense Mikaela Shiffrin, oro a Pyeongchang 2018 e della svedese Sara Hector, mattatrice della stagione con tre affermazioni nella disciplina.

In ottica podio meritano di essere citate anche Tessa Worley, atleta più esperta del lotto a caccia della definitiva consacrazione e la giovanissima neozelandese Alice Robinson, già capace di grandi imprese nel recente passato. Altre minacce giungono dall’elvetica Lara Gut-Behrami (Campionessa del Mondo in carica) e dalle connazionali Michelle Gisin e Wendy Holdener, senza dimenticare la detentrice del globo di cristallo Petra Vlhova.

In seguito allo slittamento della discesa maschile gli orari sono cambiati. La prima manche prenderà il via alle 2.30, l’inversione è prevista alle 7.30. Attraverso la DIRETTA LIVE di OA Sport potrete seguire tutte le fasi della gara in tempo reale, rimanete in nostra compagnia per godervi le emozioni dell’inimitabile gigante olimpico!

