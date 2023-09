Sci alpino, Federica Brignone: non finisce qui! Ora superG e combinata per continuare a sognare

Un argento per cominciare e ancora due gare per entrare nella leggenda. Federica Brignone ha aperto le sue Olimpiadi di Pechino 2022 con un meraviglioso secondo posto in gigante, sicuramente il miglior viatico in vista di combinata e superG, che sono le altre due gare messe nel mirino dall’azzurra per tornare nuovamente sul podio, magari anche sul gradino più alto.

E’ stata una stagione in crescendo quella in gigante per Brignone, che aveva chiuso al quarto posto a Kronplatz in quella che era stata la sua prova più convincente. Il podio, però, era sempre mancato, ma proprio nel giorno più importante Federica si è esaltata tra le porte larghe, mettendo insieme due manche davvero eccellenti (cosa che non le era ancora riuscita quest’anno). Quattro anni dopo l’azzurra è ancora sul podio, migliorandosi anche rispetto a quattro anni fa, quando chiuse in terza posizione.

Non considerando lo slalom, il prossimo appuntamento di rilievo per Brignone è datato 11 febbraio, giorno del superG, sicuramente la gara più attesa dall’azzurra. Un dominio clamoroso dell’Italia in questa specialità con sei vittorie in sette gare di Coppa del Mondo. Tre di queste portano la firma proprio di Brignone, che si presenta al cancelletto di partenza da leader della classifica e probabilmente come la donna da battere, anche per la forma mostrata in gigante.

Successivamente ci sarà anche la combinata ed è una gara dove davvero può succedere di tutto e che comunque ha già visto Federica trionfare in Coppa del Mondo (compresa anche una sfera di cristallo della specialità). E’ chiaro che servirà una prestazione strepitosa nella velocità per poi difendersi tra i pali stretti. Brignone parte dietro tre atlete (Shiffrin, Vlhova e Gisin), ma può davvero tutto accadere. Poi si sa che “chi ben comincia…”

FOTO: LaPresse