LIVE Sci alpino, Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Dominik Paris fallisce ancora i Giochi. Oro a Feuz, Clarey argento a 41 anni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DALLE 7.30

DOMINIK PARIS: “C’E’ DELUSIONE, MA HO DATO TUTTO”

LA CRONACA DELLA DISCESA LIBERA

ORDINE D’ARRIVO DISCESA MASCHILE

JOHAN CLAREY: “INCREDIBILE”

DOMINIK PARIS CI RIPROVERA’ A MILANO-CORTINA 2026

VIDEO LA DISCESA DI DOMINIK PARIS

VIDEO LA VITTORIA DI BEAT FEUZ

MATTEO MARSAGLIA: “SENZA ERRORI TRA I PRIMI 6-7”

LE PAGELLE DELLA DISCESA MASCHILE

BEAT FEUZ: “SUCCESSO CHE CHIUDE IL CERCHIO”

JOHAN CLAREY IL PIU’ ANZIANO A MEDAGLIA

6.35 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

6.32 La discesa ormai è conclusa, mancano solo atleti di quarta fascia. Beat Feuz è campione olimpico: lo svizzero ormai ha vinto tutto quello che poteva vincere in discesa. Incredibile argento per Clarey a 41 anni, bronzo a Mayer. La medaglia resta ancora tabù per Dominik Paris. Dando quasi per scontato che in superG non avrà molte chance, ci riproverà a 36 anni a Milano-Cortina?

6.31 Eccellente Etxezarreta. Lo spagnolo, mai nei 40 in Coppa del Mondo, chiude 17° a 1″43. La Spagna ha incredibilmente trovato un atleta di valore nella velocità, che già in Coppa Europa sta facendo bene.

6.29 Marco Pfiffner (Liechtenstein) è 27° a 3″10. Ed ora lo spagnolo Adur Etxezarreta.

6.27 La classifica dopo i primi 30. Attendiamo solo lo spagnolo come pro forma per annunciare Beat Feuz campione olimpico, ma ormai non vi sono dubbi in proposito…

Beat Feuz (Svizzera) Johan Clarey (Francia) +0.10 Matthias Mayer (Austria) +0.16 James Crawford (Canada) +0.23 Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) +0.51 Dominik Paris (Italia) +0.52 Marco Odermatt (Svizzera) +0.71 Vincent Kriechmayr (Austria) +0.76 Max Franz (Austria) +0.83 Bostjan Kline (Slovenia) +1.06

6.25 Il canadese Brodie Seger è 21° a 1″99. Con il n.30 non parte il norvegese Kjetil Jansrud, che rientrava da un grave infortunio.

6.24 Discreto Hrobat. 22° a 2″02. Matteo Marsaglia è 15° a 1″37.

6.22 Il francese Blaise Giezendanner è 23° a 2″31. Ora lo sloveno Miha Hrobat che in prova è stato discreto.

6.20 Il tedesco Josef Ferstl è 21° a 2 secondi.

6.18 Il francese Maxence Muzaton è 11° a 1″13. Attendiamo con curiosità lo spagnolo con il pettorale n.32…

6.16 Lo svizzero Stefan Rogentin è 20° a 2″26.

6.14 Kline è decimo a 1″06.

6.13 Ora il cielo si è un po’ rannuvolato. Lo sloveno Kline paga 11 centesimi al secondo intermedio, la pista tiene in maniera eccellente. Attenzione con il n.32 allo spagnolo Adur Etxezarreta, in prova ha dato spettacolo.

6.10 Sejersted sbaglia alla compressione ed è decimo a 1″13. E’ una pista dove, se perdi velocità, è finita. Dominik Paris purtroppo ne sa qualcosa.

6.09 Il norvegese Adrian Smiseth Sejersted ha lo stesso tempo di Feuz al terzo intermedio!

6.06 Feuz aveva già vinto l’oro in discesa ai Mondiali nel 2017. Ormai è una leggenda di questo sport. Purtroppo, bisogna dirlo, la carriera dello svizzero è decisamente migliore rispetto a quella di Dominik Paris, che non ha mai conquistato podi alle Olimpiadi né mai vinto la Coppa del Mondo di discesa.

6.05 Fuori il canadese Broderick Thompson, che si rialza subito.

6.02 La classifica dopo i primi 20:

Beat Feuz (Svizzera) Johan Clarey (Francia) +0.10 Matthias Mayer (Austria) +0.16 James Crawford (Canada) +0.23 Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) +0.51 Dominik Paris (Italia) +0.52 Marco Odermatt (Svizzera) +0.71 Vincent Kriechmayr (Austria) +0.76 Max Franz (Austria) +0.83 Romed Baumann (Germania) +1.15

6.00 L’austriaco Max Franz è 9° a 83 centesimi.

5.59 ASSURDO! Clarey è secondo a soli 10 centesimi da Feuz! A 41 anni! Pazzesco…

5.58 Attenzione a Clarey! Il francese ha 4 centesimi di vantaggio al terzo intermedio, 1 al quarto!

5.56 L’americano Ganong è 14° a 1″70.

5.54 Odermatt perde tanto nel finale ed è sesto a 71 centesimi. Ai primi sette posti abbiamo i sei grandi favoriti della vigilia. L’unica sorpresa è Crawford, ad un passo dalla medaglia di bronzo.

5.53 Odermatt è in vantaggio 12 centesimi al secondo intermedio, ma è dietro di 14 al terzo.

5.52 L’americano Cochran-Siegle è ottavo a 1″22. Attenzione ora a Marco Odermatt: Svizzera per la doppietta?

5.50 Paris ci ha provato, purtroppo la medaglia olimpica è sfumata ancora.

5.49 Niente medaglia per Dominik Paris, è quinto a 52 centesimi. Ci ha illuso, era in vantaggio 27 centesimi al secondo intermedio, poi ha perso velocità nel tratto più tecnico della pista con una frenata brusca. A questo punto Feuz è ad un passo dall’oro.

5.47 Il tedesco Romed Baumann è sesto a 1″15. Ora Dominik Paris.

5.44 Feuz al comando! 16 centesimi di vantaggio su Mayer: è questa la gara da oro? Ve l’avevamo detto, su questa pista l’elvetico sarebbe potuto andare a nozze e così è stato.

5.44 Restano 0.02 di margine a Feuz al terzo rilevamento, al quarto è dietro di 0.02!

5.43 Feuz avanti 27 centesimi al primo intermedio e 5 al secondo.

5.42 PAZZESCOOOOO!!! Crawford fa tremare Mayer ed è secondo a soli 7 centesimi! La gara è lunga, attenzione…Ora lo svizzero Beat Feuz: la pista potrebbe essere adatta all’elvetico.

5.41 Crawford è dietro di 1 centesimo al secondo rilevamento. Mayer nella parte alta presta il fianco, dopo è stato perfetto e difficilmente attaccabile.

5.40 Niente oro per Kilde. Il norvegese è stato più lento di Mayer dove contava la scorrevolezza ed è secondo a 35 centesimi. Davanti abbiamo tutti i migliori, ora Marsaglia è quarto. Tocca al canadese James Crawford, una mina vagante.

5.39 Kilde è dietro di 0.07 al terzo rilevamento, 0.25 al quarto. Trend favorevole a Mayer.

5.38 Subito 0.38 di vantaggio per Kilde al primo intermedio, 0.18 al secondo.

5.38 Parte il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, favorito n.1.

5.37 Sono scesi i primi 10. Mayer ha messo una bella ipoteca (almeno) su una medaglia: è in testa con 0.60 su Kriechmayr e 1″21 su Marsaglia. Fuori Innerhofer. Tra poco Kilde, poi vedremo Feuz col 13, Paris col 15 e Odermatt con il 17.

5.36 Il francese Matthieu Bailet sbaglia pesantemente alla compressione e chiude ultimo a 2″38.

5.35 Pazzesco il francese Bailet, ha 45 centesimi di vantaggio su Mayer dopo due intermedi! Poi è dietro di 0.12 al terzo.

5.34 Mayer al comando con 60 centesimi su Kriechmayr: non sarà facile batterlo. Ha perso tanto al primo intermedio, ma da lì in poi si è scatenato.

5.33 Recupera ancora Mayer, appena 0.03 di ritardo al terzo rilevamento! Poi passa in vantaggio di 0.27 al quarto.

5.32 Mayer paga 0.50 al primo intermedio, ma scende a 0.29 al secondo.

5.31 Bravo Marsaglia, è secondo a 61 centesimi. Peccato per quell’errore a metà pista che potrebbe esserci costato 4-5 decimi. Comunque una prestazione più che buona, sul tratto tecnico eccellente. Ora Matthias Mayer, si entra nel vivo!

5.30 Si sbilancia Marsaglia e rischia di cadere. Al terzo intermedio paga mezzo secondo, ma ha perso velocità.

5.30 Subito 35 centesimi di ritardo per il romano al primo intermedio, 0.38 al secondo.

5.29 Hintermann è secondo a 63 centesimi. Kriechmayr inizia a sorridere al traguardo…Tocca a Matteo Marsaglia.

5.28 Sbaglia tanto Hintermann nella parte alta e paga 63 centesimi al terzo intermedio.

5.27 Sander è terzo a 67 centesimi. Attenzione ora allo svizzero Niels Hintermann, outsider di lusso per le medaglie.

5.24 Hemetsberger è terzo a 1″14. La gara non è ancora entrata nel vivo. Tocca al tedesco Andreas Sander.

5.23 Hemetsberger paga subito 59 centesimi al primo intermedio e 81 al secondo.

5.21 Allucinante Innerhofer. Esce dopo tre porte. Ha sbagliato completamente la linea ed ha saltato una porta. Ora l’austriaco Daniel Hemetsberger. La sensazione è che Kriechmayr sia battibile.

5.20 Bennett chiude secondo a 80 centesimi. Tocca a Christof Innerhofer.

5.20 Bennett commette un grave errore alla compressione, lo stesso punto dove è caduto Schwaiger. L’americano aveva solo 19 centesimi di ritardo.

5.18 Riparte la gara con l’americano Bryce Bennett.

5.16 Schwaiger viene portato via con il toboga.

5.12 Sempre tutto fermo, servirà un po’ di pazienza.

5.09 Arriva il toboga per lo sfortunato Schwaiger. Il prossimo atleta in gara, alla ripartenza, sarà l’americano Bryce Bennett. A seguire Christof Innerhofer.

5.08 Il tedesco viene soccorso, sarà una pausa piuttosto lunga.

5.07 Dispiace per Schwaiger, ancora a terra visibilmente sofferente.

5.05 Brutta caduta per Schwaiger, finisce nelle reti. Si tocca la spalla destra, è dolorante. Altra pausa in arrivo, questa volta più lunga.

5.04 Partito Schwaiger.

5.03 Gli atleti partiranno a distanza di 2’15” uno dall’altro.

5.03 Tocca al tedesco Dominik Schwaiger. Piccola pausa per sistemare una porta.

5.02 Kriechmayr non ha sbagliato nulla nei due punti chiave della pista, quelli più tecnici. Sarà stato anche scorrevole? Chiude in 1’43″45.

5.00 Iniziata la discesa maschile delle Olimpiadi con l’austriaco Vincent Kriechmayr, campione del mondo in carica.

4.59 Sta per partire Vincent Kriechmayr. L’austriaco ha scelto un pettorale molto distante rispetto agli altri favoriti.

4.58 La pista è tecnica, in particolare nella parte alta. Nel finale però conta tanto la scorrevolezza.

4.57 Attenzione all’austriaco Matthias Mayer, uomo da Olimpiadi: fu oro a Sochi 2014 in discesa e sempre campione a PyeonChang 2018 in superG.

4.55 Dominik Paris, che vanta 20 vittorie in Coppa del Mondo e l’oro ai Mondiali 2019 in superG, non ha mai vinto medaglie alle Olimpiadi. Christof Innerhofer vanta invece l’argento in discesa ed il bronzo in combinata a Sochi 2014.

4.50 I pettorali di partenza dei favoriti: 1 Kriechmayr, 9 Mayer, 11 Kilde, 13 Feuz, 15 Paris, 17 Odermatt.

4.48 Partire con i pettorali bassi sarà uno svantaggio o un vantaggio? Nei giorni scorsi la pista teneva davvero bene e consentiva ottimi tempi anche con numeri alti.

4.45 Sulla carta i favoriti sono il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, gli austriaco Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, gli svizzeri Beat Feuz e Marco Odermatt. In questa lista, inoltre, non possiamo non inserire anche Dominik Paris. Aspettiamoci comunque delle sorprese.

4.44 I pettorali di partenza degli azzurri: 4 Christof Innerhofer, 8 Matteo Marsaglia, 15 Dominik Paris.

4.42 I pettorali di partenza della discesa maschile:

1 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT

2 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER

3 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA

4 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA

5 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT

6 200379 SANDER Andreas 1989 GER

7 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI

8 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA

9 53902 MAYER Matthias 1990 AUT

10 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA

11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR

12 104531 CRAWFORD James 1997 CAN

13 511383 FEUZ Beat 1987 SUI

14 51215 BAUMANN Romed 1986 GER

15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA

16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA

17 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI

18 530874 GANONG Travis 1988 USA

19 191740 CLAREY Johan 1981 FRA

20 53817 FRANZ Max 1989 AUT

21 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN

22 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR

23 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO

24 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI

25 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA

26 202059 FERSTL Josef 1988 GER

27 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA

28 561310 HROBAT Miha 1995 SLO

29 104272 SEGER Brodie 1995 CAN

30 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR

31 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE

32 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP

33 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB

34 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO

35 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI

36 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON

37 221117 GOWER Jack 1994 IRL

38 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN

39 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR

40 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL

41 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR

42 120071 XU Mingfu 1997 CHN

43 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS

4.40 Buongiorno amici di OA Sport. Oggi la discesa maschile inizierà regolarmente alle 5.00!

Programma, orari e tv della gara – Il medagliere delle Olimpiadi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera maschile valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sulla pista di Yanqing alle ore 5.00 italiane (le 12.00 locali) dovrebbe andare in scena la prima gara che consegnerà le medaglia per quanto riguarda la manifestazione con i Cinque Cerchi sulle nevi cinesi.

Il “dovrebbe” è d’obbligo visto quanto sta accadendo a Yanqing in questi giorni. Dopo aver posticipato la seconda prova, dopo aver cancellato la terza ed ultima, ieri è stata rimandata anche la discesa vera e propria. Oggi, dunque, si proverà a tornare in azione, con il vento che rimane la grande incognita, rendendo assolutamente complicato pensare ad una gare regolare lungo tutto il suo svolgimento.

Se si riuscirà a gareggiare, cosa dovremo attenderci dalla discesa olimpica? In primo luogo non si parte con un solo grande favorito, sia per la pista che è quanto mai complicata, sia per il livello altissimo dei protagonisti. Per quanto visto nelle prove disputate, Aleksader Aamodt Kilde è pronto per essere protagonista, ma non vanno assolutamente sottovalutati gli svizzeri Marco Odermatt e Beat Feuz, gli austriaci Max Franz, Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr ed il canadese James Crawford. Per quanto riguarda l’Italia, schieriamo due certezze come Dominik Paris e Christof Innerhofer, mentre Matteo Marsaglia cerca la zampata nella gara della vita.

La discesa valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 per quanto riguarda il comparto maschile scatterà alle ore 5.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo degli Uomini-Jet sotto i Cinque Cerchi.

Foto: Lapresse