LIVE Italia-Norvegia 11-8 curling misto, Pechino 2022 in DIRETTA: terzo successo, azzurri in testa

Grazie a tutti per averci seguito durante questa partita. Appuntamento alle ore 06.35 per Italia-Repubblica Ceca. Buon proseguimento su OA Sport.

03.18 CLASSIFICA DOPPIO MISTO ALLE OLIMPIADI:

1. Italia 3 vittorie (3 partite giocate)

2. Svezia 3 vittorie (4 partite giocate)

3. Canada 2 vittorie (3 partite giocate)

3. Cina 2 vittorie (3 partite giocate)

3. Repubblica Ceca 2 vittorie (3 partite giocate)

3. Gran Bretagna 2 vittorie (3 partite giocate)

7. USA 1 vittoria (3 partite giocate)

8. Norvegia 1 vittoria (4 partite giocate)

8. Svizzera 1 vittoria (4 partite giocate)

10. Australia 0 vittorie (4 partite giocate)

03.17 Nelle altre partite della sessione: Svezia-Australia 7-6, Canada-Svizzera 7-5.

03.15 L’Italia tornerà sul ghiaccio alle ore 06.35 italiane per fronteggiare la Repubblica Ceca. Si tratta di una partita abbordabile per gli azzurri, che non vogliono più fermarsi: obiettivo quarta vittoria consecutiva per puntare con ancora più convinzione all’ingresso in zona medaglie.

03.14 Dopo le vittorie ottenute ieri contro USA (8-4) e Svizzera (8-7 all’extra-end), l’Italia batte anche la Norvegia per 11-8. Gli azzurri hanno la meglio sui vice campioni del mondo e continuano a sognare ai Giochi. Un sigillo autorevole per Amos Mosaner e Stefania Constantini, che si confermano in testa alla classifica generale e ora sognano la qualificazione alle semifinali.

03.13 ITALIA SCATENATA ALLE OLIMPIADI. La coppia di doppio misto si conferma imbattuta, infila la terza vittoria consecutiva e resta in testa alla classifica generale!

03.12 ITALIA-NORVEGIA 11-8. Bellissima vittoria degli azzurri! Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno sconfitto i vice campioni del mondo! Meritatissima affermazione, al termine di una partita controllata per larghi tratti. TERZA VITTORIA CONSECUTIVA PER L’ITALIA!

03.11 VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ENTRAAAAAAAAAAAAAAAA! Staffilata di Constantini, toglie la stone avversaria, l’Italia marca il doppio punto e VINCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!

03.10 La Norvegia piazza la guardia corta. Ultimo tiro per Costantini, deve andare a togliere la stone avversaria nel cuore della casa per vincere la partita.

03.09 Mosaner toglie la guardia dentro la casa. Ora ultimo tiro della Norvegia, cercheranno la guardia per difendere il punto…

03.08 La Norvegia riesce a piazzare una stone nel cuore della casa e cerca di mettere pressione all’Italia. Mosaner deve aprire la scatola.

03.07 Questa volta la bocciata di Mosaner va a segno, toglie di mezzo una guardia.

03.05 Mosaner cerca di togliere la guardia svedese, ma manca la stone di un soffio e va lungo…

03.03 ITALIA-NORVEGIA 9-8 al termine del settimo end. Ora l’ultimo end, l’Italia ha il vantaggio dell’ultimo stone e del powerplay. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per vincere la partita.

03.02 E infatti la Norvegia brucia l’ultima stone, marcando due punti.

03.01 Constantini la piazza nel cerchio rosso, per difendersi. L’obiettivo è quello di impedire alla Norvegia di marcare tre punti.

02.59 Stone corta per la Norvegia, entra a malapena in casa. Ultimo tiro per Constantini, giocata importante: al momento la Norvegia marcherebbe due punti…

02.57 Mosaner tira, ma Constantini ferma la stone con le gambe. Colpo decisamente sbagliato? Difficile capirlo. Ora time-out per la Norvegia.

02.55 L’Italia chiama time-out.

02.54 Tre stone italiane e due stone norvegesi nel cerchio rosso. Situazione complessa, anche perché tutte le pietre sono molto vicine. Per il momento sarebbe doppio punto scandinavo. Mancano due tiri per parte, tocca a Mosaner.

02.52 Si crea un trenino di stone in casa, ammucchiata dopo le prime due stone per parte. Mosaner sbriglierà la matassa?

02.51 Amos Mosaner replica alla buona giocata della Norvegia, tiene la linea, aggira la guardia e si va ad accostare.

02.50 Constantini si appoggia perfettamente allo stone pre-posizionato nella casa.

02.49 ITALIA-NORVEGIA 9-6. Ora il settimo end, sempre la Norvegia di mano.

2.47: Che errore della Norvegia!!! Mano rubata per l’Italia che piazza 2 punti importantissimi! Azzurri di nuovo avanti di 3. Italia-Norvegia 9-6

2.43: Sono ben tre le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi tre tiri

2.40: Power play Norvegia! Una stone norvegese a punto quando mancano sei tiri alla fine dell’end

2.36: Perfetta Stefania Constantini! Bocciata la stone a punto della Norvegia e arrivano i 2 punti per l’Italia!

2.35: serve un bel tiro di Constantini per i due punti azzurri

2.33: Ci sono due stone azzurre a punto a due tiri dal termine. Vedremo la scelta dei norvegesi

2.29: Doppio errore dei norvegesi all’inizio del quinto end. Ci sono tre stone azzurre a punto quando mancano sei tiri alla fine dell’end

2.20: Ancora un errore di Constantini nell’ultimo tiro ma non ne approfitta la Norvegia che riesce a conquistare un solo punto. Gli scandinavi chiudono avanti la prima parte di gara: 6-5

2.17: Una stone norvegese a punto quando mancano gli ultimi due tiri

2.13: Tre stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi sei tiri dell’end ma non c’è più la guardia centrale

2.09: L’Italia prende i due punti, di giustezza e pareggia il conto dopo 3 end. Italia-Norvegia 5-5

2.05: Due stone azzurre a punto a tre tiri dal termine del terzo end, Italia di mano

2.01: Ci sono due stone azzurre a punto dopo i primi 4 tiri del terzo end

1.56: Gli azzurri hanno sbagliato tutto quello che potevano in questo secondo end e si sono fatti superare dai norvegesi che hanno messo a segno 5 punti: Italia-Norvegia 3-5

1.55: In arrivo 5 punti per la Norvegia, ha sbagliato anche Constantini

1.52: Errore grave di Mosaner che toglie la stone centrale dell’Italia che ora rischia di subire tanti punti

1.50: Italia a punto quando mancano 5 tiri alla fine del secondo end

1.41: L’errore della Norvegia all’ultimo tiro che si infrange sulla guardia e l’Italia vola sul 3-0 con mano rubata! Italia-Norvegia 3-0

1.38: Una stone azzurra a punto quando mancano sei tiri alla fine dell’end

1.35: Inizia la gara, mano per la Norvegia

1.32: Da annotare che la Norvegia ha perso all’esordio con la Repubblica Ceca e poi ha battuto gli USA.

1.29: La Norvegia ha battuto proprio l’Italia nel playoff di ammissione alle semifinali degli ultimi Mondiali, dunque gli azzurri avranno la giusta voglia di riscattarsi contro un avversario di assoluto rilievo tecnico ma che non appare imbattibile.

1.25: Amos Mosaner e Stefania Constantini stanno evidenziando un’ottima intesa e hanno tutte le carte in regola per sognare in grande. Per puntare seriamente alla qualificazione alle semifinali sarà davvero cruciale questo incontro contro Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, coppia argento iridato in carica.

1.21: I nostri portacolori non vogliono fermarsi e si apprestano a fronteggiare i temibili scandinavi.

1.17: Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese per disputare il loro terzo incontro ai Giochi: dopo le due vittorie ottenute contro gli USA (dominante 8-4) e la Svizzera (sofferto sigillo per 8-7 all’extra-end contro i vice campioni olimpici di PyeongChang 2018), i nostri portacolori non vogliono fermarsi e si apprestano a fronteggiare i temibili scandinavi.

1.13: Buonanotte agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Italia-Norvegia, match valido per il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022

La cronaca di Italia-Svizzera – La cronaca di Italia-USA

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, match valido per il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese per disputare il loro terzo incontro ai Giochi: dopo le due vittorie ottenute contro gli USA (dominante 8-4) e la Svizzera (sofferto sigillo per 8-7 all’extra-end contro i vice campioni olimpici di PyeongChang 2018), i nostri portacolori non vogliono fermarsi e si apprestano a fronteggiare i temibili scandinavi.

Amos Mosaner e Stefania Constantini stanno evidenziando un’ottima intesa e hanno tutte le carte in regola per sognare in grande. Per puntare seriamente alla qualificazione alle semifinali sarà davvero cruciale questro incontro contro Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, coppia argento iridato in carica. La Norvegia ha battuto proprio l’Italia nel playoff di ammissione alle semifinali degli ultimi Mondiali, dunque gli azzurri avranno la giusta voglia di riscattarsi contro un avversario di assoluto rilievo tecnico ma che non appare imbattibile. Da annotare che la Norvegia ha perso all’esordio con la Repubblica Ceca e poi ha battuto gli USA.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, match valido per il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La partita andrà in scena venerdì 4 febbraio, a partire dalle ore 01.35 italiane (le 08.35 locali): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.

