Curling, Italia-Norvegia 11-8: Constantini e Mosaner restano in testa al torneo misto di Pechino 2022!

L’Italia continua a sognare in grande nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La nostra Nazionale sta mostrando i muscoli sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese e sconfigge la Norvegia con uno schiacciante 11-8 nel terzo incontro del round robin. Gli azzurri difendono la propria imbattibilità ai Giochi, demoliscono i vice campioni del mondo in carica e infilano la terza vittoria consecutiva nella rassegna a cinque cerchi. Amos Mosaner e Stefania Constantini si sono confermati impeccabili, riuscendo ad annichilire per larghi tratti gli avversari (che li avevano battuti nel playoff di ammissione alle semifinali degli ultimi Mondiali) e a imporsi in maniera decisamente autorevole.

Un trionfo davvero di lusso per l’Italia, che ieri si era sbarazzata degli USA (8-4) e poi aveva superato la quotata Svizzera (argento alle Olimpiadi di PyeongChang 2018) in un impeccabile extra-end (8-7). L’affermazione odierna è giunta in maniera nitida e indiscutibile, frutto della sempre più convincente padronanza del gioco da parte dei nostri portacolori: l’intesa di coppia continua a salire di livello, l’acume tattico è pregevole, la costruzione convince per larghi tratti e a livello tecnico sono decisamente pregevoli i tiri di chiusura di Stefania e la capacità di gestire le stone da parte di Amos.

L’Italia resta in testa alla classifica generale con tre vittorie in altrettante partite disputate, davanti alla Svezia (3 successi, ma in 4 incontri) e al quartetto composto da Canada, Cina, Repubblica Ceca, Gran Bretagna (2 affermazioni in 3 partite). Contro questo affiatamento e contro un’ammirevole lucidità nella lettura della partita, non ha potuto nulla l’esperienza di Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, che sono anche moglie e marito nella vita privata. La partita ha vissuto su alcuni momenti cruciali. Nel primo end l’Italia imbastisce un bel castello, ma sembra difficile strappare la mano agli avversari, che invece sbagliano completamente l’ultimo tiro e gli azzurri conquistano tre punti di lusso.

La reazione della Norvegia non si è fatta attendere nel secondo end, dove Mosaner e Constantini non sono precisi nei loro ultimi due tiri e concedono così addirittura cinque punti agli avversari. Qui è saltata fuori la grande caparbietà degli azzurri, che non si sono abbattuti dopo un colpo del genere, hanno messo due stone a punto nella terza frazione, poi hanno allungato con una doppietta nel quinto end e in quello successivo sono riusciti a rubare la mano ai rivali che usufruivano del vantaggio del powerplay (si possono spostare di lato le due stone pre-posizionate di guardia). Da quel momento hanno amministrato con facilità e hanno potuto festeggiare.

L’Italia tornerà sul ghiaccio alle ore 06.35 per fronteggiare la Repubblica Ceca in quello che sembra essere un vero e proprio scontro diretto: servirà la quarta vittoria consecutiva per sognare ancora di più la qualificazione alle semifinali. Ricordiamo che ai Giochi partecipano dieci squadre, che si affrontano tra loro una volta durante il round (per un totale di nove partite a testa): le prime quattro classificate accedono alla fase a eliminazione diretta.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Skaslien sbaglia l’ultimo tiro nel primo end, la stone si infrange contro una guardia e l’Italia riesce a strappare la mano marcando addirittura tre punti. La Norvegia reagisce prontamente nella seconda frazione, Mosaner e Constantini sono imprecisi negli ultimi due tiri e questa volta gli scandinavi non concedono nulla, marcando addirittura cinque punti e portandosi in vantaggio.

Gli azzurri non si fanno prendere dal panico, tornano a giocare con grande personalità e pareggiano prontamente i conti nel terzo parziale (5-5). I vice campioni del mondo svolgono il classico compitino per portare a casa un punto sofferto e andare all’intervallo in vantaggio di una sola lunghezza (6-5).

L’Italia si scatena dopo la pausa e si avvicina al successo con grande maestria: prima gestisce il martello senza patemi d’animo e marca due punti (7-6), poi addirittura strappa la mano nel sesto end, quando la Norvegia aveva usufruito del vantaggio del powerplay (si spostano di lato le due stone pre-posizionate).

L’Italia vola sul 9-6, gli avversari riescono ad accorciare le distanze (9-8), ma nell’ottavo end col beneficio del powerplay non c’è storia e Constantini chiude i conti con un’ultima giocata di fino che vale la terza vittoria consecutiva.

RISULTATI QUARTA SESSIONE CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2022

Italia-Norvegia 11-8

Canada-Svizzera 7-5

Svezia-Australia 7-6

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO ALLE OLIMPIADI 2022

1. Italia 3 vittorie (3 partite giocate)

2. Svezia 3 vittorie (4 partite giocate)

3. Canada 2 vittorie (3 partite giocate)

3. Cina 2 vittorie (3 partite giocate)

3. Repubblica Ceca 2 vittorie (3 partite giocate)

3. Gran Bretagna 2 vittorie (3 partite giocate)

7. USA 1 vittoria (3 partite giocate)

8. Norvegia 1 vittoria (4 partite giocate)

8. Svizzera 1 vittoria (4 partite giocate)

10. Australia 0 vittorie (4 partite giocate)

