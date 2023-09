Curling, l’Italia manda a casa il Canada per un millimetro e sfiderÃ  la Svezia in semifinale alle Olimpiadi!

L’Italia continua a strabiliare e completa un round robin semplicemente antologico: nove vittorie in altrettante partite disputate nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, completando l’en-plein ai Giochi e difendendo la propria imbattibilità. Amos Mosaner e Stefania Constantini volano in semifinale da primi in classifica ed alle ore 13.05 odierne incroceranno la Svezia in uno scontro da dentro o fuori, dove gli azzurri andranno a caccia della medaglia.

La coppia tricolore, già certa del primo posto nel turno preliminare e del passaggio del turno prima dell’incontro odierno, si è presentato ugualmente pimpante sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese ed è riuscita a sconfiggere il Canada per 8-7 all’extra-end. L’Italia ha spedito a casa i Campioni Olimpici di PyeongChang 2018 (anche se quattro anni fa John Morris era affiancato da un’altra atleta, Kaitlyn Lawes, e non dalla lacunosa Rachel Homan).

La nostra Nazionale è ora davvero a un passo da quello che sarebbe uno storico podio a cinque cerchi, ma bisogna mantenere la giusta calma e inventarsi una nuova magia tra un po’ di ore contro i maestri scandinavi. L’altra semifinale sarà tra la Norvegia e la Gran Bretagna (rivincita dell’atto conclusivo degli ultimi Mondiali vinti dagli scozzesi, gli scandinavi conquistarono il bronzo agli ultimi Giochi), che nell’ultima sessione sono riuscite a battere Svizzera (argento a PyeongChang 2018) e USA, chiudendo così il round robin rispettivamente al secondo e al terzo posto.

https://www.oasport.it/2022/02/live-italia-svezia-curling-misto-semifinale-olimpiadi-2022-in-diretta-stefania-constantini-e-amos-mosaner-senza-paura-contro-i-maestri/

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Italia marca un punto nel primo end, ma il Canada replica prontamente operando il sorpasso nella seconda frazione (2-1). Gli azzurri riescono a impattare e poi rubano la mano prima dell’intervallo, portando a casa due pregevoli punti e issandosi così sul 4-2

Al ritorno sul ghiaccio arriva il pareggio immediato dei nordamericani, poi l’Italia rimette la testa avanti (5-4). I Campioni Olimpici utilizzano il powerplay e conquistando tre punti pesanti (7-5), l’Italia va in affanno nell’ottavo end in powerplay, Horman sbaglia e gli azzurri riescono a guadagnare un insperato pareggio che porta all’extra-end.

Il Canada ha il vantaggio dell’ultimo tiro, ma Horman sbaglia ancora. Le due stone sono decisamente vicine e serve andare a misurare col compasso: l’Italia ha la meglio per un millimetro, spedisce a casa i campioni in carica e vola in semifinale da imbattuta.

RISULTATI ULTIMA SESSIONE CURLING DOPPIO MISTO

Italia-Canada 8-7 (extra-end)

Norvegia-Svizzera 6-5

Gran Bretagna-USA 8-4

Repubblica Ceca-Cina 8-6

CLASSIFICA ROUND ROBIN CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI

1. Italia 9 vittorie

2. Norvegia 6 vittorie

3. Gran Bretagna 6 vittorie

4. Svezia 5 vittorie

5. Canada 5 vittorie

6. Repubblica Ceca 4 vittorie

7. Svizzera 3 vittorie

8. USA 3 vittorie

9. Cina 2 vittorie

10. Australia 2 vittorie

SEMIFINALI CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO:

13.05 Italia-Svezia

13.05 Gran Bretagna-Norvegia

LA CRONACA DI ITALIA-CANADA

ITALIA-SVEZIA, SEMIFINALE ALLE OLIMPIADI: PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO, TV E STREAMING

TABELLONE SEMIFINALI CURLING DOPPIO MISTO

VIDEO HIGHLIGHTS ITALIA-CANADA

Foto: Lapresse