Italia-Svezia curling oggi, orario semifinale Olimpiadi: canale tv, programma in chiaro, streaming

L’Italia affronterà la Svezia nella semifinale del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri incroceranno i maestri scandinavi alle ore 13.05 odierne sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese. Amos Mosaner e Stefania Constantini si presentano all’appuntamento da imbattuti, dopo aver infilato nove vittorie consecutive in altrettanti incontri disputati nel round robin. La marcia della coppia tricolore è stata imperiale, ma ora bisogna mantenere la stessa lucidità nella fase a eliminazione diretta.

L’Italia ha naturalmente già sconfitto la Svezia nella fase preliminare e spera di ripetersi quest’oggi, in modo da raggiungere l’atto conclusivo e mettere già in tasca quella che sarebbe una storica medaglia a cinque cerchi. Amos Mosaner e Stefania Constantini se la dovranno vedere con Almida de Val e Oskar Eriksson, si preannuncia una battaglia davvero titanica e decisamente appassionante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svezia, semifinale del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-SVEZIA, SEMIFINALE CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI: PROGRAMMA E ORARIO

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO:

13.05 Italia vs Svezia

ITALIA-SVEZIA, COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta streaming, gratis e in chiaro, su Rai Sport.

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

