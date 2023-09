Curling, la riserva Mattia Giovanella cambia l’Italia! Due ingressi e due successi: rimonta possibile

L’Italia è ancora in corsa per un’incredibile qualificazione alle semifinali del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo aver perso le prime quattro partite sembrava tutto definitivamente tramontato e invece i tanti incastri sul ghiaccio della capitale cinese tengono ancora in vita gli azzurri, che possono ancora sperare nella grande impresa.

Per proseguire l’avventura ai Giochi bisogna necessariamente battere Danimarca e Norvegia, sperando poi in una lunga serie di risultati favorevoli nelle altre partite (gli USA devono perdere contro la Danimarca, la Gran Bretagna deve sconfiggere la Russia, la Svizzera deve vincere massimo un incontro con Svezia e Cina) in modo da generare l’ammucchiata di squadre al quarto posto con quattro vittorie che potrebbe regalare il passaggio del turno in base agli scontri diretti.

Per il momento l’Italia ha vinto soltanto due partite, quelle contro Svizzera e USA. In entrambi i casi è stato schierato l’alternate della nostra Nazionale, ovvero la riserva Mattia Giovanella. Il 24enne trentino ha preso il posto di Simone Gonin, giocando da lead (ovvero il primo giocatore a effettuare i suoi due lanci), con la responsabilità del vice-skip. L’azzurro ha affiancato lo skip Joel Retornaz, Amos Mosaner e Sebastiano Arman nel match vinto contro gli elvetici per 8-4, dopo che erano state incamerate quattro battute d’arresto contro Svezia, Gran Bretagna, Cina, Russia.

Mattia Giovanella si era poi accomodato nuovamente in panchina in occasione del match perso contro il Canada. A quel punto gli è stata data una seconda chance ed è tornato titolare per affrontare gli USA, dando una mano importante per ottenere il successo (10-4) contro i Campioni Olimpici di PyeongChang 2018. Il ragazzo di Cembra riuscirà ad avere nuovamente spazio in occasione delle prossime due sfide che risulteranno determinanti per le sorti dell’Italia ai Giochi?

Foto: Lapresse