Atletica, Campionati Italiani Indoor: risultati prima giornata. Gerevini da record, Dal Molin brilla, Di Lazzaro batte Bogliolo

Ad Ancona è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Indoor di atletica leggera. Lo squillo è tutto di Sveva Gerevini, che ha ritoccato il suo record italiano nel pentathlon. Per il resto pochi riscontri di grande rilievo a livello prestazionale, in attesa dei preannunciati botti di domenica: Marcell Jacobs sarà chiamato a incantare sui 60 metri, battaglia totale nel getto del peso con Zane Weir e Nick Ponzio che sfidano Leonardo Fabbri, Larissa Iapichino cercherà riscatto nel salto in lungo, Zaynab Dosso vuole illuminare sui 60 metri. Di seguito tutti i risultati delle gare di oggi (sabato 26 febbraio).

CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ATLETICA: RISULTATI 26 FEBBRAIO

60 OSTACOLI (MASCHILE) – Dopo il sontuoso 7.56 timbrato in batteria (terzo tempo della carriera, ad appena cinque centesimi dal suo record italiano), Paolo Dal Molin non riesce a ripetersi a livello cronometrico in finale, anche se conquista il tricolore in 7.62. Il bronzo europeo in carica è riuscito ad avere la meglio su Hassane Fofana (7.66) e Giuseppe Filpi (7.95).

60 OSTACOLI (FEMMINILE) – Rovente spalla a spalla tra Elisa Maria Di Lazzaro e Luminosa Bogliolo, che planano insieme sul traguardo con il tempo di 8.18 (nulla di memorabile). A fare festa, al photo-finish, è Di Lazzaro, che batte così Bogliolo. Terzo posto per Elena Carraro (8.25).

1500 METRI (MASCHILE) – Si aspettavano i fuochi di artificio dopo il tanto fermento dell’ultimo mese, in cui è arrivato il record italiano firmato da Ossama Meslek (3:37.29 settimana scorsa a Birmingham). Il 25enne veneto non si è presentato al via, si sono dati battaglia Nesim Amsellek e Pietro Arese, che si erano avvicinati di molto al precedente primato di Giuseppe D’Urso (3:37.5), insieme a Federico Riva e Mohad Abdikadar. A spuntarla è stato Nesim Amsellek in 3:39.87, seguito da Riva (3:40.30) e Abdikadar (3:40.42), mentre Arese ha chiuso in settima posizione (3:47.84), crollato nel finale dopo una partenza di rilievo.

1500 METRI (FEMMINILE) – Non arriva il tempone, ma il finale si è rivelato decisamente emozionante. Giulia Aprile ha rimontato a spron battuto e ha trionfato col tempo di 4:18.51, riuscendo ad avere la meglio su Ludovica Cavalli per due centesimi. Terza piazza per Federica Del Buono (4:19.62), staccatasi nel finale.

SALTO IN ALTO (MASCHILE) – L’assenza di Gianmarco Tamberi si fa sentire e la gara stenta a decollare. A trionfare è Christian Falocchi, che supera 2.21 metri al secondo tentativo a gara già vinta, visto che Nicholas Nava ed Eugenio Meloni incappano in tre nulli a quota 2.16. Stop a quella misura anche per il giovane Mattia Furlani, riuscito a valicare 2.12 alla terza prova.

SALTO TRIPLO (MASCHILE) – Gara dal contenuto tecnico decisamente modesto, vista l’assenza dei quattro migliori interpreti del panorama nazionale. Il tricolore viene conquistato da Simone Biasutti (16.23 metri), il quale ha preceduto Daniele Greco (15.86) e Stefano Magnini (15.56).

SALTO TRIPLO (FEMMINILE) – Dariya Derkach si migliora dopo cinque anni: 14.26 metri, guadagna 21 centimetri sul personale al coperto e vince con merito il tricolore. Dominato il duello con Ottavia Cestonaro (13.70), terza Veronica Zanon (13.40).

SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Matteo Oliveri fa saltare il banco superando 5.37 al primo tentativo e battendo così Matteo Miani (5.32), terzo Eugeniu Ceban (5.17), soltanto quinto il favorito Max Mandusic (5.10, tre nulli a 5.22).

3000 METRI DI MARCIA (FEMMINILE) – Eccezionale assolo della classe 2001 Simona Bertini, che trionfa col tempo di 12:55.13. La giovane ha letteralmente fatto il vuoto, lontanissime Lidia Barcella (13:36.78) e Anna Ferrari (13:44.79).

5000 METRI DI MARCIA (MASCHILE) – Dominio totale di Leonardo Dei Tos, che scappa via e taglia il traguardo con il tempo di 20:09.56. Lontanissimi Teodorico Caporaso (20:26.15) ed Ettore Grillo (21:05.52).

400 METRI (MASCHILE), BATTERIE – I tre favoriti della vigilia passano agevolmente il turno: Mario Lambrughi (46.97), Brayan Lopez (47.07) e Vladimir Aceti (47.18). Domani si assegnerà il titolo.

400 METRI (FEMMINILE), BATTERIE – Ayomide Folorunso passeggia nella sua serie (53.55), ma non manca la concorrenza: Anna Polinari (53.35), Maya Bruney (53.42), Eleonora Marchiando (53.65), Giancarla Trevisan (53.80) e Raphaela Lukudo (53.92) sembrano essere in palla. Domani si assegnerà il titolo.

EPTATHLON – Dopo quattro prove Dario Dester conduce con 3.348 punti, precedendo Lorenzo Naidon (3.141) e Jacopo Zanatta (3.021). Domani si disputeranno 60 ostacoli, salto con l’asta e 1000 metri.

