Sci alpino, pagelle slalom Zagabria: Vlhova e Shiffrin di un altro pianeta, nessun punto per le azzurre

Sulla Crveni Spust di Zagabria Petra Vlhova conquista la quarta vittoria in stagione tra i pali snodabili nonché il terzo successo consecutivo sulla pista croata. Seconda posizione per la rientrante Mikaela Shiffrin che consolida la leadership nella generale, terza l’austriaca Katharina Liensberger. Giornata deludente per i colori azzurri che rimangono a bocca asciutta senza racimolare nemmeno un punto.

LE PAGELLE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ZAGABRIA

Lara Della Mea, voto 5: buona prima manche della tarvisiana che si qualifica agevolmente per poi mandare tutto a rotoli con l’inversione delle trenta. Purtroppo le nostre slalomiste non vedono ancora la luce in fondo al tunnel tra infortuni e occasioni perse, auspichiamo un cambio di marcia nelle prossime uscite.

Michelle Gisin, voto 5,5: l’elvetica incappa in una giornata negativa dopo il terzo posto di Lienz e saluta le ambizioni di podio in seguito ad un grave errore commesso a inizio gara. Oggi mancava il ritmo e la cattiveria a cui ci ha abituati, ciò detto non vale la pena disperarsi per un passaggio a vuoto.

Katharina Liensberger, voto 7,5: la campionessa del mondo si rende protagonista di un salvataggio in extremis a inizio seconda manche e quando tutto sembrava perduto ritrova i giusti tempismi salvando il risultato. Da segnalare una lieve involuzione rispetto al livello mostrato lo scorso inverno, Vlhova e Shiffrin attualmente sono superiori.

Ali Nullmeyer, voto 8: gara più che discreta della giovane promessa nordamericana, capace di recuperare una marea di posizioni nella seconda discesa fino alla quinta piazza. Sappiamo essere particolarmente dotata dal punto di vista tecnico e rimane una delle atlete più interessanti del ritrovato movimento canadese.

Mikaela Shiffrin, voto 9: la statunitense torna in pista dopo la pausa forzata raggiungendo il podio numero 114 della sua brillante carriera. Anche senza macinare pali in allenamento mantiene standard elevatissimi nonostante abbia perso lo scettro fra i rapid-gates, Vlhova rimane comunque avvicinabile

Petra Vlhova, voto 10: altra gara altro successo per la slovacca, psicologicamente inattaccabile a prescindere dal fiato sul collo della rivale Shiffrin. Vedremo se si dimostrerà altrettanto solida nell’appuntamento a cinque cerchi. In slalom è la padrona assoluta, l’impressione è che serva un cambio di passo nelle altre discipline per contendere il globo di cristallo all’americana.

