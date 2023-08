LIVE Sinner-Tsitsipas 3-6 4-6 2-6, Australian Open 2022 in DIRETTA: Bertolucci sincero. “Il Sinner di oggi non può battere il greco”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

08.52 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata!

08.51 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 4 ace a testa con 1 doppio fallo contro due in favore dell’azzurro che ha trovato la prima nel 64% dei casi portando a casa il 71% di punti con la prima e il 54% con la seconda. Il greco invece ha trovato la prima nel 68% dei casi conquistando il 79% di punti con la prima e 60% con la seconda. Nessuna palla break concessa dall’ellenico che ha convertito tutte le 4 palle break concesse dal classe 2001. 30 vincenti a 18 in favore del vincitore che ha trovato anche 28 errori a 22, a testimonianza di come abbia condotto la partita in ogni aspetto. 80 punti vinti a 64 al termine dei tre set per il #4 al mondo.

08.48 Stefanos Tsitsipas vola in semifinale per la terza volta in carriera a Melbourne conquistando il quinto penultimo Slam battendo 6-3 6-4 6-2 il malcapitato Jannik Sinner in due ore e sei minuti. Il greco oggi è stato semplicemente in stato di grazia, giocando come mai aveva fatto in precedenza probabilmente trovando vincenti da qualsiasi angolo del campo e con qualsiasi colpo mandando in confusione il povero azzurro, che esce a testa altissima dal suo secondo miglior torneo Major e con la consapevolezza di dover crescere ancora per giocarsela con tutti. Il greco giocherà contro uno tra Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev e può ancora puntare a migliorare il proprio best ranking: l’italiano invece termina la propria corsa ma rientra in top10.

FINE TERZO SET

2-6 GAME SET AND MATCH STEFANOS TSITSIPAS! Il greco vola in semifinale.

40-30 MATCH POINT TSITSIPAS! Lungo il rovescio dell’azzurro

30-30 CON CORAGGIO SINNER CON IL DIRITTO DIAGONALE!

30-15 Seconda di servizio e diritto vincente di Tsitsipas.

15-15 DIRITTO IMPETUOSO DI SINNER! Scappa via il rovescio del greco.

15-0 Servizio e diritto di Tsitsipas.

2-5 Servizio a zero di Sinner ma adesso Tsitsipas può chiudere.

40-0 Lunga la risposta dell’ellenico.

30-0 Sul nastro il diritto lungolinea del greco.

15-0 Quarto ace di Sinner.

1-5 Dominio assoluto del greco.

40-0 Prima potente di Tsitsipas.

30-0 Servizio e diritto del greco.

15-0 Lungo il rovescio in recupero di Sinner.

1-4 DOPPIO BREAK TSITSIPAS! Adesso è complicatissima…

15-40 DUE PALLE BREAK TSITSIPAS!!!! ROVESCIO SULLA RIGA DEL GRECO

15-30 Servizio e diritto diagonale di Sinner.

0-30 VINCENTE DI DIRITTO ALL’INCROCIO DI TSITSIPAS!

0-15 Rovescio vincente di Tsitspas sul lungolinea.

1-3 Tsitsipas non si scalfisce neanche sulle risposte profonde e gioco aggressivo.

AD-40 FORTUNATO TSITSIPAS CON LA VOLÈE DI ROVESCIO! Gran punto giocato in accelerazione.

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! E già è una notizia considerando il trend odierno.

40-30 RECUPERO PAZZESCO DI SINNER CON IL DIRITTO! Si carica l’italiano.

40-15 Lungo il diritto in uscita dal servizio per il greco.

40-0 Di poco larga la risposta di Sinner.

30-0 Servizio e diritto del greco.

15-0 Gran prima di Tsitsipas.

1-2 BREAK TSITSIPAS! Mai visto giocare così il greco come quest’oggi.

15-40 TSITSIPAS SI TRASFORMA IN FEDERER!!!! DUE PALLE BREAK DEL GRECO E RECUPERO SPAVENTOSO DI ROVESCIO LUNGOLINEA

15-30 Servizio vincente di Sinner.

0-30 In ritardo l’italiano sul diritto diagonale di Tsitsipas.

0-15 Gran diagonale vinta dal greco che continua a non dare punti di riferimento all’azzurro.

1-1 Ace e parità nel terzo parziale.

40-15 Ottima prima dell’ellenico.

30-15 DIRITTO IN CONTROBALZO CLAMOROSO DI TSITSIPAS!

15-15 Gran risposta sulla seconda da parte dell’italiano.

15-0 Servizio e rovescio vincente del greco.

1-0 Ottima avvio per l’italiano al servizio.

40-15 Sul nastro lo slice di rovescio del greco.

30-15 Gran rovescio lungolinea di Tsitsipas che gestisce il diritto veloce di Sinner.

30-0 Prima vincente dell’italiano.

15-0 Importantissimo vincere subito il primo punto per l’azzurro che conquista la diagonale di diritto.

INIZIO TERZO SET

08.13 Stefanos Tsitsipas conquista il secondo parziale per 6 giochi a 4 nonostante la crescita di Jannik Sinner, il cui servizio perso nel terzo gioco è risultato decisivo nonostante l’interruzione per pioggia: non è ancora finita, ma servirà un calo del greco che non ha mai giocato in questo modo…

FINE SECONDO SET

4-6 SECONDO SET TSITSIPAS! Sinner trova una gran risposta ma il greco non trema e vince il secondo parziale.

40-30 FIAMMATA DI DIRITTO LUNGOLINEA DI SINNER!

40-15 DUE SET POINT TSITSIPAS!

30-15 Sinner prova a spingere e induce l’avversario all’errore in lunghezza.

30-0 Non concede nulla al servizio il greco.

15-0 Prima vincente di Tsitsipas.

4-5 Sinner alla fine riesce a salvarsi spingendo con il diritto e proverà a dire la sua in risposta.

40-30 Tsitsipas impressionante oggi: è ovunque e appare ingiocabile con il diritto.

40-15 BOLIDE DI DIRITTO DI TSITSIPAS IN RISPOSTA!

40-0 Servizio e diritto di Sinner.

30-0 Prima vincente dell’italiano.

15-0 BOLIDE DIAGONALE DI ROVESCIO DI SINNER! Chiusura con lo smash.

3-5 Sinner non impensierisce l’avversario e adesso deve allungare il set.

40-15 Tsitsipas è in ritardo dal lato del rovescio sulla profondità di Sinner.

40-0 Servizio e diritto del classe ’98.

30-0 Servizio vincente del greco.

15-0 Seconda profonda di Tsitsipas che sorprende Sinner.

3-4 Diritto pesante di Sinner sul rovescio e prova a restare attaccato al set.

40-15 Passante di diritto di Tsitsipas sulla discesa a rete di Sinner.

40-0 Servizio e palla corta di Sinner.

30-0 Di poco largo il diritto a sventaglio del greco che soffre la variazione di Sinner.

15-0 PASSANTE DI DIRITTO LUNGOLINEA DI SINNER! Graziato l’azzurro dalla mancata chiusura a rete del greco.

2-4 Nessun problema al servizio per il classe 1998.

40-15 Errore con il diritto per l’ellenico.

40-0 Servizio e diritto di Tsitsipas.

30-0 Il greco continua a cavarsela sulla diagonale di rovescio e con il controbalzo manda in confusione l’azzurro.

15-0 Servizio e diritto lungolinea del greco.

2-3 Ace e servizio a zero per il classe 2001.

40-0 SI SALVA SINNER! Tsitsipas continua a prendere il tempo dell’azzurro, si apre il campo con il lungolinea di rovescio ma chiude con il diritto diagonale che alla fine termina lungo.

30-0 Gran prima del classe 2001.

15-0 Sinner prova a impostare il punto sulla diagonale di rovescio: stecca del greco.

1-3 Nessun cambiamento al servizio per il greco: troppa fretta per l’italiano.

40-15 Servizio e diritto di Tsitsipas: in ritardo l’azzurro.

30-15 Rovescio lungo di Sinner.

15-15 Risposta lunga dell’azzurro.

0-15 Sinner riesce subito a trovare un ottimo angolo di rovescio diagonale.

07.46 Si riprende sulla Rod Laver Arena! Cambio di palline: si riparte dal 1-2 per il greco.

07.44 Il campo è pronto a Melbourne! Si riprende a giocare: tennisti in fase di riscaldamento.

07.43 Parlando degli altri risultati, nella notte italiana Simone Bolelli e Fabio Fognini sono usciti di scena ai quarti di finale al termine di un gran torneo: gli azzurri hanno perso contro la coppia testa di serie #2 Ram/Salisbury che hanno vinto 6-3 6-2.

07.41 Ad ogni modo, a sorpresa, i giocatori sono ancora in campo nonostante i raccattapalle stiano ancora asciugando il campo.

07.39 Aldilà dell’interruzione che potrebbe far ragionare e sistemare le idee all’italiano, oltre a spezzare il ritmo di gioco, sarà curioso capire come cambierà la partita giocando indoor.

07.37 Jannik Sinner sin qui è stato condizionato dall’ondata di bordate di Tsitsipas che ha tolto il tempo dell’azzurro sia al servizio che in risposta. L’italiano non riesce a controllare lo scambio e puntare sul rovescio del greco.

07.35 Continua a piovere mentre si chiude il tetto: i raccattapalle stanno asciugando il campo con le asciugamani. Campo bagnato e non poco… Tardiva l’organizzazione nella decisione che potrebbe agevolare l’italiano.

07.33 Stefanos Tsitsipas è stato il migliore in campo in 48 minuti sin qui come dimostra il risultato: tanti vincenti di diritto, solidità al servizio e pochi errori con il rovescio, colpo usato poche volte sin qui.

07.31 Si sta chiudendo il tetto per cui nell’arco di 10 minuti dovrebbe riprendere il gioco: il greco avrebbe voluto continuare. Dopo 10 giorni di torneo, oggi è il primo che ha visto la pioggia protagonista.

07.29 Sinner si ferma subito dopo che la pioggia ha cominciato a intensificarsi: il meteo potrebbe essere un vantaggio per l’azzurro per provare a spezzare il ritmo.

1-2 BREAK ANCORA IMMEDIATO DEL GRECO! L’azzurro è in totale confusione.

30-40 PALLA BREAK TSITSIPAS CHE TROVA UN LUNGOLINEA DI ROVESCIO PAZZESCO!

30-30 Punto importantissimo per l’azzurro che spinge sul rovescio dell’avversario e chiude con il diritto.

15-30 Sta giocando benissimo Tsitsipas che tiene la diagonale di rovescio, recupera il cambio di traiettoria e piazza il vincente. Comincia a piovere comunque a Melbourne.

15-15 Sinner prova a spingere in uscita dal servizio ma decide di cambiare troppo presto traiettoria e non trova il campo.

15-0 Lungo l’attacco in back di rovescio del greco.

1-1 Nessun problema per Tsitsipas al servizio.

40-15 Risposta profonda di Sinner e il greco non è reattivo.

40-0 Risposta larga di Tsitsipas.

30-0 Servizio vincente del classe ’98.

15-0 Prima esterna di Tsitsipas: terzo ace del greco.

1-0 Importantissima iniezione di fiducia per il #11 al mondo.

40-15 Larga la risposta dell’ellenico.

30-15 SI SALVA SINNER! Tsitsipas attacca in risposta e trova il campo libero ma il diritto si ferma sul nastro.

15-15 Secondo ace di Sinner.

0-15 Sinner non riesce a pungere dopo aver attaccato in uscita dal servizio.

INIZIO SECONDO SET

07.16 Stefanos Tsitsipas si aggiudica il primo set del penultimo quarto di finale a Melbourne per 6 giochi a 3 forte del break ottenuto nel secondo gioco. In 36 minuti il greco ha dominato al servizio non concedendo palle break grazie alla solidità della prima e ai vincenti dalla parte del diritto: inizio a rilento in risposta per Jannik Sinner.

FINE PRIMO SET

3-6 PRIMO SET TSITSIPAS IN 36 MINUTI!

40-30 L’azzurro prova a non mollare, risponde e annulla un set point.

40-15 Servizio e diritto di Tsitsipas che si attacca alla rete e non permette all’avversario di passarlo.

30-15 L’azzurro non riesce a trovare continuità in risposta, neanche su servizi non impossibili.

15-15 Secondo doppio fallo del greco.

15-0 Serve&volley sulla seconda del greco: diritto in rete di Sinner.

3-5 Sinner tiene il servizio senza problemi e adesso può provare ad allungare ancora il parziale.

40-15 Diritto lungo di Sinner sulla pressione diagonale di Tsitsipas.

40-0 Altro servizio radente del classe 2001.

30-0 Prima centrale dell’azzurro.

15-0 Primo ace di Sinner.

2-5 Diritto impressionante del greco: Sinner deve allungare il set.

40-30 Sinner è troppo lontano in risposta, Tsitsipas piazza il diritto e prende il tempo a rete.

30-30 SINNER SALE IN CATTEDRA IN RISPOSTA E TROVA IL PASSANTE DI DIRITTO!

30-15 Contropiede diagonale elegante di diritto dell’ellenico.

15-15 Servizio e diritto del finalista dell’ultimo Roland Garros.

0-15 Errore in uscita dal servizio per l’ellenico.

2-4 Altro game a zero al servizio per l’italiano.

40-0 Tsitsipas tenta l’attacco a rete dopo la risposta bloccata ma sbaglia la volée dopo il passante stretto di Sinner.

30-0 Servizio e diritto a sventaglio lungolinea di Sinner: lungo il recupero del greco.

15-0 Scappa via la risposta dell’ellenico.

1-4 Tsitsipas non si fa scalfire al servizio e resta avanti.

40-15 SUL NASTRO IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI SINNER! Recupero di poco in rete per l’italiano dopo l’attacco di diritto del greco.

30-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI SINNER! L’azzurro legge l’attacco di diritto di Tsitsipas.

30-0 Sinner frettoloso in risposta sulla seconda di Tsitsipas.

15-0 Secondo ace del greco.

1-3 Scappa via il rovescio del greco servizio a zero di Sinner.

40-0 Servizio vincente del classe 2001.

30-0 Diagonale di rovescio vincente dell’italiano sulla seconda di servizio.

15-0 Servizio e diritto di Sinner.

0-3 Avvio impressionante del classe 1998 che conferma il break.

40-30 Ecco che l’azzurro torna a spingere sul rovescio del greco che piazza l’errore.

40-15 Scappa via il diritto di Sinner.

30-15 Ace di Tsitsipas.

15-15 L’altoatesino prova a cresce in risposta ma il diritto termina in corridoio.

0-15 Servizio e diritto in contropiede che si ferma sul nastro per l’ellenico.

0-2 BREAK IMMEDIATO DI TSITSIPAS! Gran avvio del greco con il diritto che rimonta nel game e strappa il servizio.

40-AD PALLA BREAK TSITSIPAS! Sinner prova a spingere verso il rovescio del greco che si muove prima e trova l’accelerazione di diritto.

40-40 Partenza a rilento al servizio per l’altoatesino in una condizione climatica piuttosto strana: potrebbe piovere per la prima volta nel torneo.

40-30 Primo doppio fallo anche il classe 2001.

40-15 Servizio e diritto a sventaglio dell’azzurro.

30-15 Sinner cambia marcia in spinta in uscita dal servizio e chiude a rete con la volée di rovescio.

15-15 Primo scambio davvero duro vinto dal greco con il diritto lungolinea a sventaglio.

15-0 Ottima prima di Sinner.

0-1 BOLIDE DI DIRITTO DIAGONALE IN RECUPERO! Gran rimonta della testa di serie #4.

40-30 Solido in uscita dal servizio Tsitsipas con il diritto.

30-30 Ancora un servizio potente per il greco.

15-30 Ottima prima di Tsitsipas.

0-30 Subito doppio fallo per l’ellenico.

0-15 Sinner attacca subito da fondocampo dal lato del rovescio e chiude con il diritto incrociato.

0-0 SI COMINCIA SULLA ROD LAVER ARENA! Batte il greco.

INIZIO PRIMO SET

06.37 In palio la semifinale contro uno tra Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev: dall’altra parte del tabellone si sfideranno Rafael Nadal e Matteo Berrettini. Jannik Sinner vuole raggiungere il connazionale e diventare il 10° azzurro a realizzare l’impresa.

06.35 Gli altri due quarti di finale del greco li ha giocati a Parigi raggiungendo la semifinale nel 2020 e la finale lo scorso anno. Il greco non ha entusiasmato sin qui, vincendo in tre set solo all’esordio contro lo svedese Mikael Ymer.

06.33 Giocatori in campo! Comincia il riscaldamento sulla Rod Laver Arena.

06.32 Stefanos Tsitsipas gioca per la terza volta i quarti di finale a Melbourne e nei due casi precedenti ha raggiunto sempre le semifinali rispettivamente nel 2019 e 2021.

06.30 L’italiano è alla terza partecipazione al primo Slam dell’anno dove nel 2020 giunse al secondo turno mentre l’anno scorso perse la battaglia all’esordio contro Denis Shapovalov dopo la vittoria del torneo di Melbourne. Oggi può conquistare la prima semifinale dopo aver raggiunto il secondo quarto di finale Slam in carriera dopo il RG2020 perso contro Rafael Nadal per 7-5 6-3 6-0.

06.28 L’altoatesino non ha avuto problemi invece nei match d’esordio e al secondo turno contro il portoghese Joao Sousa e l’americano Steve Johnson battuti rispettivamente 6-4 7-5 6-1 e 6-2 6-4 6-3.

06.26 Jannik Sinner torna in campo dopo aver estromesso e dominato il padrone di casa Alex de Minaur, sconfitto 7-6(3) 6-3 6-4 dopo aver perso l’unico set del torneo al terzo turno contro il giapponese Taro Daniel sconfitto 6-4 1-6 6-3 6-1.

06.24 L’azzurro invece ha ottenuto la rivincita al secondo turno a Roma nel 2020 in tre set con il punteggio di 6-1 6-7 6-2. C’è tanta attesa sul campo centrale per una sfida che vedremo ancora tante volte in futuro tra i due giocatori che domineranno il circuito.

06.22 Quarto confronto tra i due giocatori con il greco avanti 2-1: primo incrocio sul cemento dopo le vittorie dell’ellenico al secondo turno degli Internazionali d’Italia del 2019 per 6-3 6-2 e lo scorso anno in semifinale a Barcellona con doppio 6-3.

06.20 Non finisce qui però il programma della Rod Laver Arena perché non prima delle 9.30 italiane ci sarà l’ultimo quarto di finale maschile tra Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev e in fine il doppio misto tra Hradecka/Escobar contro Fourlis/Kubler.

06.18 Dopo tre ore e un minuto, Iga Swiatek vince la partita in rimonta contro Kaia Kanepi per 4-6 7-6(2) 6-3 e vola in semifinale contro l’americana Danielle Collins. Tra poco dunque toccherà finalmente a Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas.

05.30 Continua a prolungarsi il ritardo della sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, inizialmente prevista come terzo match di giornata e non prima delle 5.00. Iga Swiatek infatti allunga il match al terzo set vincendo al tie-break per 7 puntina 2 il secondo parziale contro Kaia Kanepi: in palio la semifinale dopo due ore e tredici minuti.

04.23 Kaia Kanepi vince un primo parziale durissimo per 6 giochi a 4 in 66 minuti: fondamentale il settimo gioco dopo 4 palle break non convertite. Restate con noi, a seguire il big match di giornata!

02.47 Danielle Collins vola in semifinale nel primo Slam dell’anno battendo 7-5 6-1 la francese Alize Cornet in 88 minuti. L’americana domina la sfida e al prossimo turno sfiderà la vincente tra Iga Swiatek e Kaia Kanepi in campo alle 3. Non prima delle Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas: restate con noi e a più tardi!

02.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia).

I precedenti tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas – Il programma della sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas – Le dichiarazioni di Stefanos Tsitsipas a proposito degli azzurri – La vittoria di Jannik Sinner contro Alex de Minaur – La vittoria di Stefanos Tsitsipas contro Taylor Fritz

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). Quarto confronto tra i due giocatori con il greco avanti 2-1: primo incrocio sul cemento dopo le vittorie dell’ellenico al secondo turno degli Internazionali d’Italia del 2019 per 6-3 6-2 e lo scorso anno in semifinale a Barcellona con doppio 6-3. L’azzurro invece ha ottenuto la rivincita al secondo turno a Roma nel 2020 in tre set con il punteggio di 6-1 6-7 6-2.

Jannik Sinner torna in campo dopo aver estromesso e dominato il padrone di casa Alex de Minaur, sconfitto 7-6(3) 6-3 6-4 dopo aver perso l’unico set del torneo al terzo turno contro il giapponese Taro Daniel. L’altoatesino non ha avuto problemi invece nei match d’esordio e al secondo turno contro il portoghese Joao Sousa e l’americano Steve Johnson. Il classe 2001 gioca il secondo quarto di finale in carriera: nel 2020 uscì di scena contro Rafael Nadal al Roland Garros per 7-5 6-3 6-0.

Stefanos Tsitsipas gioca per la terza volta i quarti di finale a Melbourne e nei due casi precedenti ha raggiunto sempre le semifinali rispettivamente nel 2019 e 2021. Gli altri due quarti di finale li ha giocati a Parigi raggiungendo la semifinale nel 2020 e la finale lo scorso anno. Il greco non ha entusiasmato sin qui, vincendo in tre set solo all’esordio contro lo svedese Mikael Ymer. Il classe ‘98 ha perso un parziale contro Sebastian Baez e Benoit Paire mentre l’ha spuntata in cinque set contro Taylor Fritz agli ottavi di finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). La partita è in programma come terzo match di giornata sulla Rod Laver Arena a partire dall’1.00 ora italiana ma non prima delle 5.00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN. Buon divertimento e forza Italia!

