Australian Open 2022, Stefanos Tsitsipas piega Fritz in 5 set e sfiderá Jannik Sinner ai quarti

Con cuore e grinta. Al termine di una vera e propria maratona, Stefanos Tsitsipas (n.4 del ranking) si è imposto contro l’americano Taylor Fritz (n.22 ATP) per 4-6 6-4 4-6 6-3 6-4 nel match valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Un successo in rimonta per l’ellenico che, pur non al meglio della condizione per via dell’intervento chirurgico al gomito che ha caratterizzato la pre-season, l’ha spuntata con le sue attuali risorse a disposizione.

Ha di che rammaricarsi Fritz per come aveva impostato il match ed essendosi trovato in due occasioni in vantaggio di un set. Tuttavia, in questa circostanza, si è vista la differenza tra un ottimo giocatore e un grande tennista. Sarà quindi Tsitsipas ad affrontare Jannik Sinner nei quarti di finale. Si tratta del quarto match tra i due e del primo sul cemento: il bilancio è favorevole al greco 2-1.

PRIMO SET – Il peso della palla di Fritz fa male sul lato del rovescio di Tsitsipas. Gioca troppo corto il greco e lo scambio lo comanda lo statunitense. Due palle break vengono costruite dal n.22 del mondo, ma l’ellenico si aggrappa letteralmente la servizio. Un appuntamento rimandato dal momento che il break matura nel settimo game. Il n.4 del ranking cerca di reagire, ma la prestazione al servizio del tennista degli States è impeccabile (6-4).

SECONDO SET – Nel secondo parziale si procede on serve. Entrambi raccolgono molto dalla loro battuta e le chance di un possibile “strappo” non arrivano fino al decimo gioco. E’ bravissimo Tsitsipas a trovare il modo per mettere sotto pressione l’avversario e piegare la sua resistenza. Una sola chance è sufficiente al greco per strappare il servizio al rivale e aggiudicarsi la frazione sul 6-4.

TERZO SET – In questa frazione le problematiche del primo set tornano a galla per Stefanos. In apertura il n.4 del mondo è costretto a salvare ben quattro palle break e Fritz avrebbe potuto e dovuto essere più concreto. Pragmatismo che l’americano però ha nel settimo gioco quando alla terza chance c’è il break. Tsitsipas soffre terribilmente in battuta in questo parziale e non è un caso che si tramutino ben tre set-point nel suo turno al servizio. L’ellenico si salva anche in questo caso, ma è solo il prolungamento dell’agonia visto che l’americano archivia la pratica sul 6-4 senza concedere neanche un quindici nel decimo game.

QUARTO SET – Nella quarta frazione il greco replica quanto già visto nella seconda frazione. Forte di una ritrovata solidità al servizio, il n.4 del ranking eleva il proprio livello di gioco quando è necessario e ciò coincide nell’ottavo game ai vantaggi. E’ abile poi il greco a salvare due pericolose palle del contro-break prima di far calare il sipario sul 6-3.

QUINTO SET – Il quinto parziale viene vissuto con i nervi e il talento dell’ellenico fa la differenza rispetto a un Fritz che nella fase calda perde mordente. Nel nono gioco, infatti, c’è lo strappo decisivo in questo match con Tsitsipas bravo a trovare profondità e variazioni nelle sue risposte. Avanti di un break, il braccio di Stefanos non trema e il 6-4 pone fine alle ostilità.

STATISTICHE – Dal punto di vista statistico, sono arrivati 19 ace per Tsitsipas contro i 13 di Fritz, con il greco che ha messo a segno 53 colpi vincenti e 44 errori non forzati, rispetto ai 37 dell’americano (53 winners).

Foto: LaPresse