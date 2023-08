LIVE Sinner-Safiullin 7-6 6-3, Italia-Russia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: proiezioni classifica, Auger-Aliassime può superarlo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

2.10 La nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Safiullin finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per godervi le emozioni di Berrettini-Medvedev fra pochi minuti e del doppio. A prestissimo!

2.09 Safiullin si conferma giocatore che non vale la sua classifica: il russo può scalare le gerarchie in questa annata se continuerà ad esprimersi su livelli simili.

2.08 “Amo giocare per l’Italia, ho dovuto tirar fuori il mio miglior tennis per battere Safiullin che ha giocato in maniera incredibile”. Queste le prime parole a caldo di Sinner dopo il successo.

2.07 Fanno la differenza le percentuali di conversione di palle break: 1 su 12 per Safiullin, 2 su 5 per Sinner. L’azzurro ha servito solo il 61% di prime in campo, ma ha scagliato ben 11 ace. Bravissimo ad aggrapparsi al servizio l’altoatesino quando serviva.

2.05 Ha cancellato tre set point nel primo parziale, ha annullato 11 palle break su 12, ma alla fine anche oggi Sinner ha dimostrato di essere un campione: non ha giocato al 100%, eppure ha tirato fuori il meglio nei punti decisivi.

GAME, SET & MATCH SINNER!!!! AL TERMINE DI UNA SOFFERENZA INCREDIBILE, SINNER VINCE 7-6 6-3 E BATTE SAFIULLIN! ITALIA-RUSSIA 1-0!!

A-40 Se ne va un’altra risposta di Safiullin!! MATCH POINT SINNER!!!

40-40 Lunga la risposta di Safiullin! Ha rischiato la seconda Sinner ed ha pagato!

30-40 Si allarga in corridoio il rovescio di Sinner: un’altra palla break da annullare.

30-30 CHE PUNTO! Ha fatto la differenza Sinner con il dritto in controbalzo per poi chiudere con l’anomalo lungolinea.

15-30 Perde il braccio di ferro sulla diagonale di dritto Sinner.

15-15 Gran prima al corpo!

0-15 Completamente sballato il dritto.

5-3. Back di rovescio e passante di Safiullin: il russo si salva. Adesso Sinner serve per portare in vantaggio l’Italia.

A-40 Rimedia con la prima al centro il russo.

40-40 Sbaglia un rigore Safiullin! Rovescio a campo aperto messo in rete.

40-30 IL LOB DI SINNER IN CORSA! Sensibilità straordinaria con il rovescio.

40-15 Aggredisce bene il russo con il colpo successivo al servizio.

30-15 Strappa Safiullin con il dritto.

30-0 Atterra fuori il back di rovescio di Sinner.

15-0 Servizio e contropiede vincente di rovescio.

5-2. Splendida prima ad uscire! Sinner sale nel secondo set e crea un margine rassicurante.

40-15 Affossa la risposta Safiullin: due palle per il 5-2 Italia.

30-15 Prima vincente ad uscire per Sinner!

15-15 Sbaglia con il dritto Safiullin che in questa fase sta concedendo.

0-15 Un altro regalo con il colpo dopo il servizio per Sinner.

4-2 BREAK SINNER!! Dopo aver sofferto tanto, l’azzurro riesce ad acquisire un vantaggio preziosissimo nel secondo set!

40-A SCAPPA LARGO IL DRITTO DI SAFIULLIN! Terza palla break in favore di Sinner.

40-40 Ancora aggressivo Sinner sulla seconda del suo avversario!

A-40 Altro grande angolo trovato da Safiullin con il servizio.

40-40 Prima vincente per Safiullin nel momento del bisogno.

40-A TRACCIANTE DI DRITTO DI SINNER IN RISPOSTA! Seconda palla break!

40-40 Bravissimo Safiullin! Sicuro nei pressi della rete, malgrado i recuperi di Sinner.

30-40 Largo il dritto di Safiullin! Palla break in favore di Sinner!

30-30 Si scompone ancora nel colpire il dritto l’altoatesino. Errore marchiano.

15-30 Comanda con il dritto Sinner! Sposta il suo avversario e si prende il punto!

15-15 Pigro con i piedi nella ricerca della palla Sinner.

0-15 Parte con un errore in lunghezza di rovescio Safiullin.

3-2. Ha annullato 10 palle break su 11 nel match un Sinner freddissimo nei momenti di difficoltà.

A-40 SONO UNDICI GLI ACE!!

40-40 ACE AL CENTRO ANCHE SU QUESTA PALLA BREAK! Che freddezza!

40-A Largo anche questo dritto di Sinner: undicesima palla break concessa in questo match.

40-40 Servizio esterno e dritto comodo! Annullata un’altra chance di break!

40-A Secondo doppio fallo per Sinner che è chiamato ad annullare palla break anche in questo game.

40-40 Disegna il campo Safiullin! Rovescio lungolinea e dritto dalla parte opposta!

40-30 Nono ace per Sinner!! Palla per il 3-2.

30-30 Gran prima al centro e punto diretto per Sinner!

15-30 Aggredisce con il dritto Safiullin con i piedi vicini alla riga di fondo.

15-15 Risposta di Safiullin steccata che rimane in campo, va fuori tempo sul dritto Sinner.

15-0 Ottima prima esterna e Sinner parte bene!

2-2. Due grandissime prime scagliate dal russo portano Safiullin a braccetto di Sinner.

40-30 Buona prima al centro per il russo.

30-30 Ha avuto l’occasione per giocare il passante da lontano Sinner, ma non è riuscito a tirare su il dritto.

15-30 RIMANE IN CAMPO IL DRITTO DI SINNER! Che diagonale, che staffilata!

15-15 Trova l’ace di seconda Safiullin.

0-15 RECUPERO SONTUOSO DI SINNER! Serve and volley sorprendente di Safiullin, l’azzurro arriva di gran carriera e piazza lo strettino.

2-1. Recupera da 15-40 ed annulla altre due palle break l’azzurro! Risolve un altro game intricato.

A-40 CHE RITMO HA TENUTO SINNER!! Si difende, soffre e alla fine fa sbagliare il suo avversario.

40-40 TIENE CON IL ROVESCIO SINNER! Reattivo al massimo in uscita dal servizio!

30-40 Largo di pochissimo il rovescio lungolinea di Safiullin!

15-40 Risposta aggressiva e costruzione perfetta del punto con il dritto di Safiullin. Altre due palle break.

15-30 Ancora la prima di servizio a tenere a galla Sinner!

0-30 Arriva malissimo sul rovescio Sinner, scomposto e mal messo con gli appoggi.

0-15 LOB SPLENDIDO DI SAFIULLIN! Chirurgico il pallonetto del russo.

1-1. In men che non si dica Safiullin tiene il servizio a zero.

40-0 Prima di servizio e chiusura con il rovescio.

30-0 Terzo ace per Safiullin.

15-0 Continua a sbagliare da fondocampo Sinner.

1-0. Ottavo ace che suggella il primo game del secondo set per Sinner che ha annullato un’altra palla break.

A-40 Rovescio in diagonale pesante e preciso di Sinner.

40-40 SECONDA CARICA E PROFONDA! Si incita Sinner urlando ancora!

30-40 Poco reattivo sul dritto in uscita dal servizio Sinner: palla break in favore di Safiullin.

30-30 Sbaglia malamente il rovescio in diagonale il russo.

15-30 Non spinge con il dritto Sinner e Safiullin si prende l’iniziativa con il rovescio lungolinea.

15-15 Settimo ace trovato da Sinner.

0-15 Pressa Safiullin, trova tanta profondità ed induce all’errore Sinner.

INIZIO SECONDO SET

1.13 Appena il 57% di prime messo in campo da Sinner che ha una resa del 47% sulla seconda. Il russo molto bene anche con la seconda palla di servizio: 62% di resa. Quattro vincenti in più per l’azzurro: 13 a 9.

8-6 SINNER!! PRIMO SET ITALIA!!! HA CHIUSO CON L’ACE L’AZZURRO UN PRIMO PARZIALE DIFFICILISSIMO!

7-6 SINNER!! ERRORE INCREDIBILE DI SAFIULLIN SOTTORETE!! Una volée banale sotterrata dal russo!

6-6. DOPPIO FALLO SAFIULLIN! Nel momento di chiudere, quando è sotto pressione, il russo ha delle difficoltà.

6-5 Safiullin. Sbaglia il russo con il dritto. Adesso però il numero 167 del mondo può usufruire del servizio.

6-4 Safiullin. Colpisce completamente scoordinato il dritto l’azzurro e concede altri due set point a Safiullin.

5-4 Safiullin. Non tiene in campo la risposta Sinner.

4-4. E’ largo il lungolinea di rovescio di Safiullin! Aveva la possibilità di incidere il russo in questo frangente.

4-3 Safiullin. Sotterra il dritto Sinner dopo il servizio: errore pesante.

3-3. GRANDISSIMO PUNTO VINTO DA SINNER!! Resiste alle accelerazioni del suo avversario, lo muove e chiude con il dritto!

3-2 Safiullin. Ancora un buon servizio per l’ex numero 2 juniores.

2-2. Buonissimo dritto inside-in di Safiullin e Sinner arriva ancora male in corsa verso destra.

2-1 Sinner. Ottimo dritto in avanzamento dopo la risposta corta del russo.

1-1. Smorzata di Sinner che non passa! Sfuma il minibreak di vantaggio.

1-0 Sinner! Sbaglia Safiullin ed urla l’azzurro! Subito avanti l’Italia.

6-6 TIEBREAK! Risolve un game complicatissimo Sinner, annullando un set point con uno scambio da batticuore.

A-40 Concede Safiullin con il dritto!

40-40 CHE PUNTO GIOCATO DA SINNER!!! Attacca, viene a rete, gioca un colpo in controbalzo, torna indietro e trova un lungolinea paradisiaco di rovescio.

30-40 Scappa in lunghezza il rovescio di Sinner ed è un errore pesantissimo: set point Safiullin.

30-30 Si aiuta con la prima Sinner che spinge con il dritto e copre tutto lo spazio a rete.

15-30 Rallenta Safiullin, alza la traiettoria con il rovescio e poi fortunatamente sbaglia il russo.

0-30 Erroraccio con il dritto da parte di Sinner a scambio avviato. Situazione complessa.

0-15 Doppio fallo sanguinoso per Sinner in questo momento.

5-6. Seconda carica di Safiullin e Sinner non riesce a rispondere. Per l’azzurro arriva ora un altro turno di servizio delicato.

40-30 Attacca Sinner con il dritto e raccoglie i frutti a rete!

40-15 Un altro errore con il rovescio per Sinner in fase di impostazione.

30-15 Ottima prima esterna per il giocatore di Podolsk.

15-15 Corre Sinner, si difende, riguadagna campo e alla fine il primo a sbagliare è Safiullin!

15-0 Strappa il dritto in avanzamento l’azzurro.

5-5. Ancora una prima per Sinner! L’altoatesino si aggrappa al servizio e aggancia il suo avversario.

40-30 ACE NEL MOMENTO PIU’ IMPORTANTE! Palla per il 5-5.

30-30 Nastro che stavolta è sfavorevole a Sinner, portando fuori il suo rovescio.

30-15 Sul nastro la risposta di Safiullin sulla seconda di Sinner!

15-15 Spinge bene con il dritto Sinner, trovando angolo e profondità.

0-15 PAZZESCO SAFIULLIN! Anticipa la risposta di dritto e gioca un rovescio lungolinea magistrale.

4-5. Errore anche con il dritto per Sinner: nove gratuiti in questo avvio di match.

40-15 Strappa con il rovescio Sinner: qualche errore di troppo con questo fondamentale.

30-15 Ancora con il servizio Safiullin ottiene il punto diretto.

15-15 Ottima prima esterna del russo.

0-15 Scappa il dritto di Safiullin in uscita dal servizio!

4-4. Arriva sulla smorzata Sinner che carica il pubblico! Si accendono gli spettatori di Sydney!

40-0 Quarto ace messo a segno da Sinner.

30-0 Viene a rete Sinner dopo il rovescio a prendersi il punto.

15-0 Regalino di Safiullin con il rovescio.

3-4. Come martella Safiullin con il rovescio! Su quella diagonale tiene sott’acqua Sinner.

40-0 Rimane in campo il dritto in contropiede di Safiullin: timing perfetto sulla palla.

30-0 Tenta l’aggressione Sinner in risposta, ma affossa il dritto.

15-0 Spinge bene Safiullin dietro al servizio.

3-3. E Sinner tiene il servizio con un grande attacco! Urla l’azzurro, consapevole dell’importanza di questo game.

A-40 Prova a giocare una volée in mezzo tuffo Sinner, ma Safiullin non tiene in campo il rovescio!

40-40 ACE AL CENTRO!! Annullate tre palle break una dietro l’altra!

30-40 Errore grave di Safiullin con il rovescio a scambio già avviato!

15-40 Torna ad entrare la prima a Sinner!

0-40 Decisamente lontano dal campo Sinner, Safiullin spinge e bombarda anche con il dritto ed ottiene il punto. Tre palle break.

0-30 PASSANTE IN CORSA DI ROVESCIO DI SAFIULLIN!! Attacca da lontano Sinner, ma il russo si inventa il numero con il bimane!

0-15 Ancora un grandissimo rovescio lungolinea di Safiullin che poi chiude con il dritto!

2-3. Che inside-in di dritto ha giocato Safiullin! Il russo sorpassa e mette la freccia nel primo set.

40-30 Secondo ace per il tennista russo.

30-30 Asse servizio-dritto che funziona per il classe 1997.

15-30 Sposta ancora una volta verso destra Sinner il russo, ma l’azzurro non tiene in campo il dritto in corsa.

0-30 Si accartoccia sul dritto d’attacco il russo.

0-15 Esagera nella ricerca della profondità con il rovescio Safiullin.

2-2 CONTROBREAK SAFIULLIN! Sbaglia ancora con il rovescio Sinner e perde la battuta. Deve cambiare marcia al servizio l’altoatesino.

40-A Brutto errore da parte di Sinner con il rovescio da posizione agevole. Seconda palla break in favore di Safiullin.

40-40 Riesce egregiamente Safiullin a spostare Sinner sulla sua destra e sulla quella diagonale l’azzurro soffre lo spostamento.

A-40 UN’ALTRA GRANDISSIMA PRIMA ESTERNA! Palla per allungare sul 3-1.

40-40 SECONDO ACE PER SINNER! Arriva nel momento più delicato.

30-40 Prova ad alzare la traiettoria con il rovescio Sinner, ma è largo. Palla del controbreak per il russo.

30-30 Stavolta è scarico l’azzurro sul primo colpo dopo la battuta.

30-15 Rovescio lungolinea che costringe Sinner ad un complicato dritto in corsa: in corridoio.

30-0 Tiene molto profondo il rovescio in uscita dal servizio Sinner.

15-0 Seconda al corpo molto carica ed intelligente giocata da Sinner che poi attacca ordinatamente con il dritto.

2-1. Ritrova la prima e tiene il servizio il russo che si sblocca in questo match.

40-30 PASSANTE STRETTO DI SINNER! Non riesce a giocare la demivolée il russo.

40-15 Grande angolo trovato da Sinner con la risposta di rovescio, togliendo il tempo a Safiullin.

40-0 Non riesce a prendere l’iniziativa Sinner, e allora Safiullin martella con il dritto.

30-0 Un’altra ottima prima messa in campo dal russo.

15-0 Bella curva ad uscire piazzata da Safiullin: primo ace.

2-0. Ottima prima da parte di Sinner che conferma il break di vantaggio.

40-30 Accorcia Sinner con il dritto e Safiullin ne approfitta immediatamente con il dritto in avanzamento.

40-15 IMPRESSIONANTE SINNER! Dritto in diagonale pesantissimo e lungolinea vincente!

30-15 Primo ace scagliato da Sinner!

15-15 Gran risposta di Safiullin sulla seconda di Sinner, anticipa benissimo la palla con il dritto.

15-0 Non passa la risposta bloccata di Safiullin.

1-0 BREAK SINNER!! Ritmo pazzesco impresso dall’azzurro nello scambio, alla fine l’altoatesino sfonda le grandi resistenze di Safiullin ed opera subito lo strappo.

30-40 Si salva con un’ottima prima esterna Safiullin.

15-40 RISPOSTA IN ALLUNGO DI SINNER! Due palle break.

15-30 Già doloroso il doppio fallo commesso da Safiullin in questo gioco.

15-15 Risponde in allungo Sinner e il russo esagera ad angolare il dritto a campo aperto.

15-0 Trova profondità con il rovescio Safiullin.

SI COMINCIA!! ROMAN SAFIULLIN ALLA BATTUTA!

INIZIO PRIMO SET

0.04 Partita fondamentale anche per il ranking per Sinner: una vittoria permetterebbe al tennista di Sesto Pusteria di difendere la top 10 dall’assalto di Auger-Aliassime.

0.02 Safiullin ha vinto il sorteggio ed ha deciso di cominciare la partita al servizio.

0.00 Si toglie la tuta Jannik Sinner con gli incitamenti dei compagni di squadra: è pronto a sfidare la Russia che ci ha battuto l’anno scorso in finale.

23.58 E’ la volta del bellissimo inno russo.

23.57 IL CANTO DEGLI ITALIANI, L’INNO DI MAMELI RISUONA A SYDNEY!!

23.56 Ingresso anche della Russia di Medvedev.

23.55 BOATO DEL PUBBLICO PERCHE’ ENTRA IN CAMPO L’ITALIA!!

23.54 L’Australia è già eliminata dal girone: agli aussie non basterebbe neanche una vittoria 3-0 contro la Francia, perché verrebbero estromessi per la differenza di match vinti.

23.52 I due giocatori non si sono mai affrontati ufficialmente, frequentando tutt’ora tornei di livello diverso.

23.50 Gilles Cervara, capitano russo, ha dovuto fare a meno di pedine fondamentali come Karatsev e Rublev, entrambi positivi al Covid. Ambedue avrebbero rappresentato singolaristi di ottimo livello ed una coppia di doppio affidabilissima.

23.48 La Russia lo scorso anno ha tirato fuori dal cilindro Aslan Karatsev, quest’anno chissà non sia la volta proprio di Safiullin. Il numero 167 del mondo ha dimostrato di sapersi disimpegnare discretamente anche in doppio.

23.46 Il giocatore di Podolsk è stato numero due del ranking mondiale juniores, poi ha fatto fatica ad emergere nei Challenger. Lo scorso anno l’abbiamo visto protagonista di un buon Roland Garros, nel quale ha passato le qualificazioni, un turno nel tabellone principale e si è inchinato a Zverev giocando un grande match e andando vicino a strappare un set.

23.44 Due successi anche per Roman Safiullin che ha battuto Rindeknech in rimonta nella prima partita e Duckworth in due set nella seconda. Il classe 1997 sembra stia trovando la maturazione.

23.42 L’altoatesino è ancora imbattuto con la maglia della Nazionale: cinque vittorie su cinque contando anche le tre ottenute a Torino nelle Davis Cup Finals contro Isner, Galan e Cilic.

23.40 Sinner è partito con due vittorie convincenti contro Purcell e Rinderknech: contro il francese era sotto di un break nel secondo set, ma l’azzurro è stato bravissimo a chiudere la contesa in due parziali.

23.38 La vincente del Gruppo B dell’Italia, in semifinale troverà la vincente del Gruppo C, ossia una tra Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania e Canada. Tutte sono ad una vittoria e possono passare.

23.36 L’Italia è padrona del proprio destino: basta una vittoria con qualsiasi punteggio contro la Russia per volare in semifinale.

23.34 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Roman Safiullin, primo match del confronto tra Russia e Italia, partita decisiva per il passaggio del turno alla semifinale di ATP Cup.

Il ranking di Jannik Sinner – Il programma di Sinner-Safiullin – L’Italia si qualifica in semifinale se…

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Roman Safiullin, primo match del confronto tra Russia e Italia, ultima giornata del Gruppo B.

Gli azzurri sono padroni del proprio destino: basterà battere la Russia con qualsiasi risultato per volare alle semifinali della competizione. Non sarà semplice, malgrado la Russia non possa contare su Andrey Rublev e Aslan Karatsev, ma solo su tre giocatori: Daniil Medvedev, Roman Safiullin e Evgeny Karlovskiy.

Sinner è in serie nelle cinque partite disputate con la maglia della Nazionale: ben cinque vittorie fra Davis Cup Finals ed Atp Cup contro Isner, Galan, Cilic, Purcell e Rinderknech. Il giocatore altoatesino è apparso subito in buona condizione in questo avvio di stagione, malgrado qualche piccola incertezza nel match contro la Francia che poteva costare il secondo set. Un’altra vittoria sarebbe anche importante in ottica ranking: da dietro sta arrivando l’assalto di Auger-Aliassime alla decima posizione.

L’avversario non è da sottovalutare: Safiullin sta disputando un’ottima Atp Cup nella quale ha già sconfitto Rinderknech e Duckworth, risultando decisivo anche in doppio nelle due vittorie della Russia contro Francia ed Australia. Il russo aveva già fatto vedere ottime cose lo scorso anno al Roland Garros, dove superò le qualificazioni ed andò molto vicino a strappare un parziale ad Alexander Zverev. Il giocatore di Podolsk sembra stia riuscendo ad emergere e confermare le grandi ambizioni che si era costruito da giovanissimo, quando si era spinto fino al numero due del mondo junior.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Sinner-Safiullin, primo match di Russia-Italia di ATP Cup 2022. Si comincia a mezzanotte ora italiana, le 10.00 locali, sulla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia). Il match sarà disponibile in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su supertennis.tv e SupertenniX. Buon divertimento!

Foto: Lapresse