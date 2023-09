LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2022 in DIRETTA: Federica Brignone vince e allunga! L’Italia fa sua la Coppa di specialità! “È la mia gara preferita”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI FEDERICA BRIGNONE

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO FEDERICA BRIGNONE CON LA VITTORIA DI OGGI?

LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO

FEDERICA BRIGNONE: “FIDUCIA PER LE OLIMPIADI”

L’ITALIA VINCE LA COPPA DI SUPER-G

LA CLASSIFICA DELLE VITTORIE ITALIANE IN COPPA DEL MONDO

VIDEO GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA DI FEDERICA BRIGNONE

LA COPPA DEL MONDO RIPRENDE DOPO LE OLIMPIADI

13.01: Federica Brignone e Cornelia Huetter fanno segnare lo stesso tempo sulla Kandahar di Garmisch-Partenkirchen e vincono a mani basse il superG davanti all’altra austriaca Tamara Tippler. L’azzurra infila la terza vittoria stagionale nella disciplina consolidando il pettorale rosso, mentre Elena Curtoni non brilla e chiude in decima piazza. Grazie per aver seguito il superG in nostra compagnia, la redazione di OA Sport vi augura un buon proseguimento di giornata!

12.59: Le nuove classifiche di Coppa del Mondo:

CLASSIFICA SUPERG

1. Federica Brignone (Italia) 477

2. Elena Curtoni (Italia) 374

3. Sofia Goggia (Italia) 332

4. Tamara Tippler (Austria) 259

5. Corinne Suter (Svizzera) 226

CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1026

2. Petra Vlhova (Slovacchia) 1009

3. Federica Brignone (Italia) 772

4. Sofia Goggia (Italia) 769

5. Sara Hector (Svezia) 682

12.57: Ecco la top10 odierna e i risultati di tutte le azzurre:

1 HUETTER Cornelia AUT 1:18.19

1 BRIGNONE Federica ITA 1:18.19

3 TIPPLER Tamara AUT 1:19.01 +0.82

4 PUCHNER Mirjam AUT 1:19.02 +0.83

5 FEST Nadine AUT 1:19.12 +0.93

6 MIRADOLI Romane FRA 1:19.17 +0.98

7 SUTER Jasmina SUI 1:19.20 +1.01

8 SUTER Corinne SUI 1:19.22 +1.03

8 HAEHLEN Joana SUI 1:19.22 +1.03

10 CURTONI Elena ITA 1:19.26 +1.07

13 DELAGO Nicol ITA 1:19.54 +1.35

14 MELESI Roberta ITA 1:19.59 +1.40

16 BASSINO Marta ITA 1:19.80 +1.61

18 DELAGO Nadia 1:19.85 +1.66

26 PICHLER Karoline 1:20.16 +1.97

29 MARSAGLIA Francesca ITA 1:20.35 +2.16

12.55: La connazionale Carina Stuffer mette la parola fine sul superG di Garmisch: 32mo tempo a 2”36.

12.53: Niente punti per la tedesca Nadine Kapfer, 31ma a 2”49.

12.52: Che peccato, la statunitense Alix Wilkinson esce di pista a metà discesa. Era transitata in luce verde alla prima fotocellula, solo 0”03 di ritardo al secondo intermedio.

12.50: 35ma a 2”86 la bosniaca Elvedina Muzaferija. Le folate di vento continuano a dare fastidio alle velociste.

12.48 Nemmeno lei riesce a limitare i danni nel tratto conclusivo: 27ma a 2”00.

12.46: Attenzione alla canadese Roni Remme, meno di due decimi lo svantaggio al secondo parziale!

12.44: Poco brillante l’azione della transalpina Esther Paslier, 34ma a 3”19.

12.42 L’azzurra accusa un secondo nella parte centrale di pista, il settore che meno si addice alle sue caratteristiche. Al traguardo è 18ma a 1”66.

12.41 Miglior tempo al primo intermedio! E solo 0”11 di ritardo al secondo.

12.40: Tempo altissimo per l’americana Maureen Lebel, 33ma a 4”87. Pronta al cancelletto Nadia Delago.

12.39: La giovane austriaca Sabrina Maier delude: 29ma a 2”53.

12.38: Mancano dieci atlete al termine della gara, tra queste l’ultima azzurra Nadia Delago che ieri ha raggiunto il quinto posto in discesa.

12.36: La statunitense Tricia Mangan si sbilancia sul dente e non riesce a rimanere nel tracciato.

12.34: Questa la classifica dopo le prime 31 discese:

1 HUETTER Cornelia AUT 1:18.19

1 BRIGNONE Federica ITA 1:18.19

3 TIPPLER Tamara AUT 1:19.01 +0.82

4 PUCHNER Mirjam AUT 1:19.02 +0.83

5 FEST Nadine AUT 1:19.12 +0.93

6 MIRADOLI Romane FRA 1:19.17 +0.98

7 SUTER Jasmina SUI 1:19.20 +1.01

8 SUTER Corinne SUI 1:19.22 +1.03

8 HAEHLEN Joana SUI 1:19.22 +1.03

10 CURTONI Elena ITA 1:19.26 +1.07

12.32: Buona prova della svizzera Kolly che con un ritardo di 1″50 chiude al 15mo posto

12.30: La russa Pleshkova con un ritardo di 1″66 conquista un buon 17mo posto

12.29: La francese Cerutti accumula un ritardo di 2″67 ed è 28ma

12.27: Gran prima parte di gara dell’azzurra Melesi che poi sbaglia qualcosa di troppo nel finale ma è comunque 14ma a 1″40 dalla testa

12.25: La svizzera Jasmina Suter trova la miglior gara della stagione. E’ settima con 1″01 di ritardo

12.24: Perde tantissimo nel finale la svizzera Jenal che ha un ritardo di 2″78, 26ma

12.22: Non va oltre il 21mo posto a 1″97 l’azzurra Pichler che perde tanto nella seconda parte di gara

12.20: Discreta prova per l’austriaca Venier che è 13ma a 1″61

12.19: Perde tanto nel finale la statunitense Cashman che chiude a 2″58 dalla vetta

12.16: La slovena Ferk Saioni chiude a 2″19 dalla vetta ed è 22ma, ultima

12.15: Si inserisce in undicesima posizione la austriaca a 1″25 da Brignone e Huetter

12.14: Questa la classifica dopo le prime 20 discese:

1 HUETTER Cornelia AUT 1:18.19

1 BRIGNONE Federica ITA 1:18.19

3 TIPPLER Tamara AUT 1:19.01 +0.82

4 PUCHNER Mirjam AUT 1:19.02 +0.83

5 FEST Nadine AUT 1:19.12 +0.93

6 MIRADOLI Romane FRA 1:19.17 +0.98

7 SUTER Corinne SUI 1:19.22 +1.03

7 HAEHLEN Joana SUI 1:19.22 +1.03

9 CURTONI Elena ITA 1:19.26 +1.07

10 RAEDLER Ariane AUT 1:19.40 +1.21

12.11: Prova incolore della francese Gauthier che è 16ma con 1″76 di ritardo

12.09: Buona prestazione della francese Miradoli che si inserisce al sesto posto con 98 centesimi di ritardo

12.08: Miradoli all’intermedio ha 34 centesimi di ritardo

12.07: Perde tantissimo l’azzurra Marsaglia nella parte finale, è ultima, 18ma a 2″16

12.06: All’intermedio Marsaglia ha 67 centesimi di ritardo

12.05: Qualche errore nella seconda parte per la canadese Gagnon che conclude al 13mo posto a 1″77 da Brignone e Huetter

12.04: Gagnon all’intermedio ha 37 centesimi di ritardo

12.03: Continua a perdere anche nella seconda parte di gara la tedesca Weidle che è 12ma a 1″70 dalla testa

12.02: Weidle all’intermedio ha 93 centesimi di ritardo

12.01: Perde tanto nel finale la svizzera Flury che è 12ma a 1″78 dalla vetta

12.00: Flury all’intermedio ha 44 centesimi di ritardo

11.59: Stesso tempo di Federica Brignone per l’austriaca Huetter che ha compiuto un capolavoro! Non era facile tenere il ritmo di Brignone e nel finale ha addirittura fatto meglio!

11.58: Huetter all’intermedio ha 18 centesimi di ritardo

11.57: Limita i danni del vento contrario nel finale l’azzurra Bassino che è decima a 1″61 da Brignone

11.56: Bassino all’intermedio ha un ritardo di 1″06

11.55: Non riesce a trovare il ritmo giusto l’austriaca Scheyer che soffre anche il vento nel finale e chiude decima a 1″81 dalla testa

11.54: Scheyer all’intermedio ha un ritardo di 69 centesimi

11.53: Perde ancora tanto nel finale la austriaca Raedler che chiude all’ottavo posto con un ritardo di 1″21

11.52: Raedler all’intermedio ha 57 centesimi di ritardo

11.52: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 10 discese:

1 BRIGNONE Federica ITA 1:18.19

2 TIPPLER Tamara AUT 1:19.01 +0.82

3 PUCHNER Mirjam AUT 1:19.02 +0.83

4 FEST Nadine AUT 1:19.12 +0.93

5 SUTER Corinne SUI 1:19.22 +1.03

11.49: Qualche problema nel finale per la austriaca Fest che si inserisce in quarta posizione a 93 centesimi dall’azzurra

11.48: Fest all’intermedio ha 41 centesimi di ritardo

11.47: Perde tanto nel finale la svizzera Suter che chiude al quarto posto a 1″03 da Brignone

11.46: All’intermedio Suter ha 35 centesimi di ritardo

11.45: Perde ancora la svizzera Nufer che chiude ottava a 2″10 da Brignone. Ora Corinne Suter, forse il pericolo numero uno per l’azzurra

11.44: Nufer all’intermedio con un errore grave ha un ritardo di 1″29

11.43: CHE GARA DI FEDERICA BRIGNONE!!!! Chiude con 82 centesimi di vantaggio su Tippler, va in testa. Non ha sbagliato niente!

11.42: Brignone all’intermedio ha 42 centesimi di vantaggio!

11.41: Come Curtoni, Nicol Delago perde tanto nella parte centrale ed è quinta a 53 centesimi da Tippler

11.40: Nicol Delago all’intermedio ha 5 centesimi di vantaggio

11.39: Deludente la prova di Elena Curtoni che nel finale non ha fatto la differenza e chiude a 25 centesimi da Tippler, quarta

11.38: All’intermedio Curtoni ha 23 centesimi di ritardo

11.37: Recupera qualcosa nel finale ma non abbastanza la svizzera Haehlen che si inserisce al terzo posto con 21 centesimi di ritardo. Ora Curtoni

11.36: Haehlen all’intermedio ha 29 centesimi di ritardo

11.35: Non fa la differenza l’austriaca Tippler che riesce ad andare in testa con 1 centesimo di vantaggio su Puchner perdendo tanto nel finale

11.34: Tippler all’intermedio ha 10 centesimi di ritardo

11.33: Recupera qualcosa in fondo la francese Gauche che è seconda a 1″09 da Puchner

11.32: All’intermedio Gauche ha 1″15 di ritardo

11.31: Qualche sbavatura per l’austriaca Puchner che chiude la sua prova con 1’19″02. Ora la francese Gauche

11.29: L’austriaca Puchner è pronta al via

11.27: Saranno molto importanti le condizioni meteo. C’è molto vento, la partenza è rimasta invariata, c’è il sole a Garmisch, 3° al traguardo

11.24: Questa la startlist del SuperG di Garmisch:

1 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

2 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

4 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

5 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

6 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

8 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

10 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

11 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

12 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

13 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

14 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

15 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

16 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

17 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

18 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

20 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

21 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

22 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon

23 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

24 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

25 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

26 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

27 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

28 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

29 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

30 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

31 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

32 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

33 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

34 6535942 LEBEL Maureen 1998 USA Voelkl

35 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

36 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Head

37 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

38 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

39 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA Voelkl

40 206838 KAPFER Nadine 2000 GER

41 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

42 206803 STUFFER Carina 1999 GER Head

11.20: Su 42 atlete al via ben 8 saranno italiane. Ecco i pettorali: Curtoni 5, Nicol Delago 6, Brignone 7, Bassino 13, Marsaglia 18, Pichler 25, Melesi 28, Nadia Delago 35

11.16: In ottica vittoria saranno da monitorare Corinne Suter, trionfatrice ieri e le austriache Tamara Tippler e Ariane Raedler, già in top3 nelle settimane passate.

11.12: Numerose le defezioni nella startlist a cominciare dalla Campionessa del Mondo in carica Lara Gut-Behrami. Le fanno eco l’olimpionica Ester Ledecka e le due leader incontrastate della generale Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, al pari dell’elvetica Michelle Gisin.

11.08: La classifica della specialità parla solo italiano. Federica Brignone è in testa con 29 lunghezze di margine sulla compagna Elena Curtoni, mentre l’assente Sofia Goggia è provvisoriamente terza.

11.04: Le atlete azzurre stanno dettando legge nella specialità e oggi, prima di partire per Pechino, da Curtoni e Brignone in particolare è lecito augurarsi quantomeno un podio.

11.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live del superG di Garmisch-Partenkirchen (Germania), ultimo appuntamento dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino femminile prima delle Olimpiadi invernali

I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG DI GARMISCH

LA CRONACA DELLA DISCESA LIBERA DI GARMISCH

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del superG di Garmisch-Partenkirchen (Germania), ultimo appuntamento dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino femminile prima delle Olimpiadi invernali. Le atlete azzurre stanno dettando legge nella specialità ed è lecito augurarsi quantomeno un podio.

Federica Brignone detiene il simbolo del primato con 29 lunghezze di margine sulla compagna Elena Curtoni, mentre l’assente Sofia Goggia è provvisoriamente terza. In chiave Italia tenteranno di acciuffare un bel risultato anche le sorelle Nadia e Nicol Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Marta Bassino.

Numerose le defezioni nella startlist a cominciare dalla Campionessa del Mondo in carica Lara Gut-Behrami. Le fanno eco l’olimpionica Ester Ledecka e le due leader incontrastate della generale Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, al pari dell’elvetica Michelle Gisin. In ottica vittoria saranno da monitorare Corinne Suter, trionfatrice ieri e le austriache Tamara Tippler e Ariane Raedler, già in top3 nelle settimane passate.

Il superG è programmato alle ore 11.30. Attraverso la DIRETTA LIVE di OA Sport saranno a vostra disposizione in tempo reale tutti gli aggiornamenti riguardanti la gara, rimanete dunque collegati per non perdervi davvero nulla di quanto accade sul pendio bavarese!

Foto: Lapresse