LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2022 in DIRETTA: Odermatt domina e vince la Coppa di gigante! Tre azzurri nella top 20

14.42: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani con lo slalom speciale di Adelboden. Seguiranno sul live della giornata di sport invernali gli aggiornamenti sulle condizioni fisiche di de Aliprandini. Grazie per averci seguito e buona giornata

14.40: Questa la classifica di Coppa del Mondo generale:

1 ODERMATT Marco SUI 845

2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 469

3 MAYER Matthias AUT 447

4 PINTURAULT Alexis FRA 382

5 KRIECHMAYR Vincent AUT 373

6 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 327

7 FEUZ Beat SUI 300

8 PARIS Dominik ITA 281

9 FELLER Manuel AUT 261

10 MURISIER Justin SUI 211

14.38. Questa la classifica di Coppa del Mondo di gigante. Odermatt ha già vinto la Coppa:

1 ODERMATT Marco SUI 480

2 FELLER Manuel AUT 261

3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 253

4 PINTURAULT Alexis FRA 214

5 DE ALIPRANDINI Luca ITA 207

6 MURISIER Justin SUI 177

7 FAIVRE Mathieu FRA 145

8 KRANJEC Zan SLO 128

9 RADAMUS River USA 126

10 ZUBCIC Filip CRO 116

14.35: Questa la classifica degli azzurri:

17 BORSOTTI Giovanni ITA 2:38.68 +4.23

18 HOFER Alex ITA 2:38.75 +4.30

19 MAURBERGER Simon ITA 2:38.77 +4.32

23 TONETTI Riccardo ITA 2:39.10 +4.65

24 FRANZONI Giovanni ITA 2:39.15 +4.70

14.32: Questa la classifica finale dello slalom gigante di Adelboden:

1 ODERMATT Marco SUI 2:34.45

2 FELLER Manuel AUT 2:34.93 +0.48

3 PINTURAULT Alexis FRA 2:34.99 +0.54

4 MURISIER Justin SUI 2:36.22 +1.77

5 FAIVRE Mathieu FRA 2:36.34 +1.89

6 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 2:36.36 +1.91

7 ZUBCIC Filip CRO 2:36.39 +1.94

8 MEILLARD Loic SUI 2:36.40 +1.95

9 SCHWARZ Marco AUT 2:36.99 +2.54

10 SARRAZIN Cyprien FRA 2:37.33 +2.88

14.30: Tre gli italiani nella top 20 ma lontani dalle prime posizioni: Borsotti è 17mo a 4″23, Hofer è 18mo a 4″30, miglior risultato in carriera, Maurberger 19mo a 4″32. Altri due azzurri al traguardo: Tonetti 23mo e Franzoni 24mo

14.27: Gara spettacolare! Peccato davvero per l’uscita di de Aliprandini che avrebbe potuto essere lì, fra i grandissimi. Vince Odermatt che ha già conquistato la Coppa del Mondo di slalom gigante a due gare dalla fine con quattro vittorie e un secondo posto finora. Secondo gradino del podio per l’austriaco Feller, terzo il francese Pinturault

14.26: LA VINCE ODERMATT!!!! E SONO QUATTRO SUCCESSI CONSECUTIVI PER LO SVIZZERO, SEMPRE PIU’ LEADER DI COPPA! Ha rischiato nel finale l’elvetico, ha chiuso con 48 centesimi di vantaggio su Feller, MVP della seconda manche. Pubblico di casa in delirio

14.25: All’intermedio Odermatt ha un vantaggio di 91 centesimi

14.24: E’ dietro Pinturault!!! Ha gestito nella parte centrale, perdendo tanto dall’arrembante austriaco, poi ha pennellato nel muro ma non è bastato. Ritardo di 6 centesimi e secondo posto per il francese

14.23: Pinturault all’intermedio ha 39 centesimi di vantaggio

14.22: Errore gravissimo del croato Zubcic a tre porte dalla fine, sul muro. Era in corsa per il secondo posto ma ha buttato via tutto perdendo la linea, rischiando alla grande: 1″46 di ritardo e quinto posto

14.21: Zubcic all’intermedio ha 11 centesimi di vantaggio

14.20: Errore subito prima dell’intermedio per il francese Faivre che paga a caro prezzo la frenata bruschissima e chiude terzo a 1″41 da Feller

14.19: All’intermedio Faivre ha 81 centesimi di ritardo con un errore prima del rilevamento

14.18: Manche da podio e forse anche da vittoria per l’austriaco Feller che ha attaccato dalla prima all’ultima porta rifilando 1″29 di distacco a Murisier. Che gara!

14.16: All’intermedio Feller ha 88 centesimi di vantaggio!

14.15: Incredibile il trentenne (oggi) Murisier. Lo svizzero pasticcia qua e là ma nel finale tira una riga e riesce a mantenere 14 centesimi di vantaggio su Kristoffersen. Pubblico in delirio. Primo posto per l’elvetico

14.14: Murisier all’intermedio ha 7 centesimi con un grande rischio

14.13: Perde mezzo secondo lo svizzero Meillard nel muro finale. E’ secondo a 4 centesimi dal norvegese. Che gara!

14.12: Meillard all’intermedio ha 18 centesimi di vantaggio

14.11: Che finale per il norvegese Kristoffersen che fa segnare il secondo tempo di manche a un centesimo da Maurberger. E’ primo con 63 centesimi di vantaggio!

14.10: Kristoffersen all’intermedio ha 33 centesimi di vantaggio. Ora c’è il sole

14.07: Questa la classifica provvisoria quando mancano i migliori otto della prima manche:

1 SCHWARZ Marco AUT 2:36.99

2 SARRAZIN Cyprien FRA 2:37.33 +0.34

3 CAVIEZEL Gino SUI 2:37.72 +0.73

4 READ Erik CAN 2:37.75 +0.76

5 FAVROT Thibaut FRA 2:38.37 +1.38

14.06: Caduta per il tedesco Schmid che resta arretrato e non riesce a impostare la curva prima dell’ultimo rilevamento cronometrico

14.06: All’intermedio Schmid ha 8 centesimi di ritardo

14.05: Passo avanti importante per l’austriaco Schwarz che torna su ottimi livelli e va al comando con 35 centesimi di vantaggio su Sarrazin, perdendo la bellezza di 7 decimi nel muro finale

14.04: 1″17 di vantaggio per Schwarz all’intermedio

14.03 Nooooooooooooo!!! Tonetti getta al vento una grandissima occasione. Ha perso lucidità prima del muro e poi ha sbagliato tantissimo nel finale. E’ 14mo a 1″77 dalla testa

14.02: All’intermedio Tonetti ha 68 centesimi di vantaggio

14.01: Guardingo e stanchissimo il canadese Read nel muro finale. Perde tantissimo rispetto a Sarrazin e chiude al terzo posto a 42 centesimi

14.00: Read all’intermedio ha 52 centesimi di vantaggio

13.59: Cresce il distacco del norvegese Solheim nella seconda parte di gara. Chiude al quarto posto con 1″11 di ritardo

13.58: Un centesimo di ritardo per Solheim all’intermedio

13.57: Straordinario il francese Sarrazin nel muro finale. Trova le linee giuste e va al comando con un vantaggio di 39 centesimi

13.56: All’intermedio Sarrazin ha 22 centesimi di ritardo

13.55: Troppi errori l’austriaco Feurstein che aveva fatto molto bene nella prima manche. E’ terzo a 74 centesimi da Caviezel

13.53: Questa la classifica parziale dopo le prime 15 discese:

1 CAVIEZEL Gino SUI 2:37.72

2 FAVROT Thibaut FRA 2:38.37 +0.65

3 RASCHNER Dominik AUT 2:38.51 +0.79

4 BORSOTTI Giovanni ITA 2:38.68 +0.96

5 HOFER Alex ITA 2:38.75 +1.03

6 MAURBERGER Simon ITA 2:38.77 +1.05

13.52: Non perfetto il francese Favrot che chiude con un ritardo di 65 centesimi, perdendo tanto nel finale, e si inserisce al secondo posto

13.51: Grande manche dello svizzero Caviezel che va al comando con un vantaggio importante, 79 centesimi su Raschner. Ha fatto la differenza in fondo. Ora Favrot

13.49: Recuperano un’altra posizione gli azzurri. Il tedesco Rauchfuss sbaglia completamente la linea all’imbocco del muro e subisce un ritardo di 32 centesimi, è sesto. Ora Caviezel

13.48: Problemi in alto e all’imbocco del muro per l’azzurro Borsotti che chiude al secondo posto a 17 centesimi da Raschner. Tre azzurri nei primi 4

13.46: Va dietro alla coppia azzurra lo svedese Roenngren che non è preciso nel finale e chiude al quarto posto a 29 centesimi di ritardo. Ora Borsotti

13.45: Va al comando l’austriaco Raschner, anche lui in difficoltà nel finale. E’ in testa con 24 centesimi di vantaggio su Hofer. Ora Roenngren

13.44: Anche lo sloveno Hadalin è dietro agli azzurri. Sono 55 i centesimi di ritardo, è quinto al momento. Ora Raschner

13.43: Brutta manche per lo statunitense McLaughlin che chiude a 2″08 da Hofer, è ottavo. Ora Hadalin

13.42: Perde troppo nel muro Alex Hofer! E’ primo ma prima del muro aveva 7 decimi di vantaggio ma poteva essere l’uomo da rimonta per oggi ma arriva con soli due centesimi di vantaggio su Maurberger

13.41: Buona prova di Franzoni. Aggressivo, determinato. Ha commesso qualche errore di troppo nella parte centrale e nel finale ed è terzo a 38 centesimi. Ora Hofer

13.40: Bene nella prima parte, meno nel finale lo svizzero Noger che chiude secondo a 22 centesdimi da Maurberger. Ora Franzoni

13.38: Ottimo muro finale per l’azzurro Maurberger che guadagna tanto e chiude con un vantaggio di 54 centesimi, al comando

13.37: Un errore all’imbocco del muro per l’olandese Meiners che accumula un ritardo di 1″48 ed è terzo. Ora Maurberger

13.36: Va al comando il norvegese Nestvold-Haugen con un vantaggio di 9 centesimi, perdendo tanto nel finale. Ora Meiners

13.33: Seconda manche simile alla prima, forse con qualche tranello in meno. Lo svizzero Sette chiude con un tempo complessivo di 2’39″40. Ora Nestvold-Haugen

13.32: Qualche minuto di ritardo per la partenza del primo atleta

13.29: Il primo atleta a prendere il via sarà lo svizzero Daniele Sette

13.27: Giornata nuvolosa ad Adelboden, -2° alla partenza

13.24: La seconda manche sarà tracciata da Martin Kroisleitner, tecnico austriaco

13.21: Buona prova in casa Italia per Riccardo Tonetti, undicesimo a 2″25, quindi Giovanni Borsotti si piazza in 19a posizione a 3″24 dopo aver commesso errori assortiti. Alex Hofer è 24° a 3″96, Giovanni Franzoni 25° a 4″16 e e Simon Maurberger è 27° a 4″26. Gli azzurri proveranno a rimontare qualche posizione

13.18: Il norvegese Henrik Kristoffersen ha gettato al vento una grande occasione: con un buon pettorale dopo un ottimo avvio nella parte alta, ha sbagliato pesantemente su uno dei classici “dossetti” di Adelboden, perdendo da li fino al traguardo ben 1.84 dalla vetta.

13.15: Terza posizione per il croato Filip Zubcic con un distacco di mezzo secondo esatto, mentre è quarto il francese Mathieu Faivre a 52, dopo aver perso tutto il suo vantaggio proprio nel muro finale. Quinto l’austriaco Manuel Feller con un ritardo di 1.17, davanti allo svizzero Loic Meillard sesto a 1.38 a pari merito con il connazionale Justin Murisier

13.12: Marco Odermatt ha chiuso la prima manche con il tempo di 1’17″94 al termine di una manche dai due volti. Regolare nella prima fase, quindi straordinario nel muro finale, laddove, invece, il francese Alexis Pinturault non è stato impeccabile, passando da 36 centesimi di vantaggio sull’elvetico nell’ultimo rilevamento intermedio a 31 di ritardo.

13.09: Questa la classifica al termine della prima manche del gigante di Adelboden:

1 ODERMATT Marco SUI 1:17.94

2 PINTURAULT Alexis FRA 1:18.25 +0.31

3 ZUBCIC Filip CRO 1:18.44 +0.50

4 FAIVRE Mathieu FRA 1:18.46 +0.52

5 FELLER Manuel AUT 1:19.11 +1.17

6 MURISIER Justin SUI 1:19.32 +1.38

6 MEILLARD Loic SUI 1:19.32 +1.38

8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:19.78 +1.84

9 SCHMID Alexander GER 1:20.13 +2.19

10 SCHWARZ Marco AUT 1:20.15 +2.21

11 TONETTI Riccardo ITA 1:20.19 +2.25

17 BORSOTTI Giovanni ITA 1:21.18 +3.24

24 HOFER Alex ITA 1:21.90 +3.96

25 FRANZONI Giovanni ITA 1:22.10 +4.16

27 MAURBERGER Simon ITA 1:22.20 +4.26

13.06: In casa Italia c’è grande attesa per conoscere le news riguardo Luca De Aliprandini che è uscito prima del muro finale, inforcando e compiendo una brutta torsione alla caviglia. Non sembrano esserci problemi di lussazioni o fratture evidenti alla caviglia sinistra per De Aliprandini. Ora l’atleta sarà comunque sottoposto a radiografie, da valutare se ad Adelboden o a Milano.

13.03: Lo svizzero Odermatt vuole la quarta vittoria sulla neve di casa ad Adelboden. Con un muro finale perfetto ha scavato un piccolo solco sui più immediati inseguitori e nella seconda manche partirà per ultimo

13.00: Buongiorno e bentornati alla diretta live della seconda manche dello slalom gigante di Adelboden valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022

12.01: Grazie per averci seguito, per il momento è tutto, appuntamento alle 13.30 per la seconda manche

11.59: Ad una prima valutazione del medico federale non sembrano esserci problemi di lussazioni o fratture evidenti alla caviglia sinistra per De Aliprandini. Ora l’atleta sarà comunque sottoposto a radiografie, da valutare se ad Adelboden o a Milano. Seguiranno aggiornamenti

11.58: Peccato per De Aliprandini che poteva essere nei primi tre ed ha inforcato all’imbocco del muro finale. La prima diagnosi parla di problema alla caviglia, possibile distorsione, non di grave entità ma bisognerà attendere le prossime ore per capire di più.

11.57: Questa la classifica finale della prima manche del gigante di Adelboden:

1 ODERMATT Marco SUI 1:17.94

2 PINTURAULT Alexis FRA 1:18.25 +0.31

3 ZUBCIC Filip CRO 1:18.44 +0.50

4 FAIVRE Mathieu FRA 1:18.46 +0.52

5 FELLER Manuel AUT 1:19.11 +1.17

6 MURISIER Justin SUI 1:19.32 +1.38

6 MEILLARD Loic SUI 1:19.32 +1.38

8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:19.78 +1.84

9 SCHMID Alexander GER 1:20.13 +2.19

10 SCHWARZ Marco AUT 1:20.15 +2.21

11 TONETTI Riccardo ITA 1:20.19 +2.25

17 BORSOTTI Giovanni ITA 1:21.18 +3.24

24 HOFER Alex ITA 1:21.90 +3.96

25 FRANZONI Giovanni ITA 1:22.10 +4.16

27 MAURBERGER Simon ITA 1:22.20 +4.26

11.56: Saranno cinque gli azzurri al via nella seconda manche. Niente da fare per Alex Vinatzer che scendeva per ultimo ed è incappato in una brutta caduta dopo l’intermedio ma si è rialzato

11.53: Tante uscite e nessun inserimento fra i primi 30 nelle ultime discese

11.50: Mancano nove atleti al via, fra cui Vinatzer, e sono cinque gli azzurri qualificati per la seconda manche al momento

11.48: Peccato per l’azzurro Della Vite che esce di scena nel finale

11.45: Buona prestazione dell’azzurro Franzoni che si inserisce al 25mo posto a 4″16 dalla vetta, Maurberger slitta in 27ma posizione

11.41: Fuori Haugan, Reymond e Tumler

11.39: Si inserisce in 24ma posizione l’azzurro Hofer, davanti a Maurberger, a 3″96 dalla testa

11.38: Il tedesco Rauchfuss è 18ma davanti a Borsotti a 3″04

11.37: L’azzurro Maurberger accumula un ritardo di 4″23 ed è 23mo al momento. Qualificazione complicata per la seconda manche

11.35: Bene lo svizzero Sarrazin che è 14mo a 2″71 dalla vetta

11.33: Arrivano le prime notizie su De Aliprandini. Problema alla caviglia per l’azzurro. Potrebbe esserci stata una piccola distorsione ma non dovrebbe essere niente di grave

11.32: Questa la classifica dopo le prime 31 discese:

1 ODERMATT Marco SUI 1:17.94

2 PINTURAULT Alexis FRA 1:18.25 +0.31

3 ZUBCIC Filip CRO 1:18.44 +0.50

4 FAIVRE Mathieu FRA 1:18.46 +0.52

5 FELLER Manuel AUT 1:19.11 +1.17

6 MURISIER Justin SUI 1:19.32 +1.38

6 MEILLARD Loic SUI 1:19.32 +1.38

8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:19.78 +1.84

9 SCHMID Alexander GER 1:20.13 +2.19

10 SCHWARZ Marco AUT 1:20.15 +2.21

11 TONETTI Riccardo ITA 1:20.19 +2.25

17 BORSOTTI Giovanni ITA 1:21.18 +3.24

11.30: Rischia di cadere un paio di volte lo svedese Roenngren che si salva e si inserisce al 18mo posto, dietro a Borsotti, a 3″26 dalla testa

11.29: Si ferma anche il russo Kuznetsov sul muro finale

11.27: Esce nel finale il russo Andrienko. Nessuna conseguenza

11.26: Bella prestazione del norvegese Solheim che si piazza in 13ma piazza con 2″67 di ritardo

11.24: Si inserisce in 17ma piazza a 3″85 dalla vetta lo sloveno Hadalin

11.23: Ritardo di 4″39 per lo svizzero Sette che si inserisce in 18ma posizione dietro a Borsotti

11.21: Bravissimo Tonetti!!! Bene nella seconda parte, a differenza di chi lo ha preceduto, e con un ritardo di 2″25 si inserisce in undicesima piazza

11.21: All’intermedio 1″17 di ritardo per Tonetti

11.19: Stava disputando un’ottima gara il canadese Philp che perde completamente il controllo nel finale ed esce

11.18: Limita i danni l’austriaco Feurstein che chiude con un ritardo di 2″79 e si inserisce in 12ma posizione

11.17: Questa la classifica dopo le prime 22 discese:

1 ODERMATT Marco SUI 1:17.94

2 PINTURAULT Alexis FRA 1:18.25 +0.31

3 ZUBCIC Filip CRO 1:18.44 +0.50

4 FAIVRE Mathieu FRA 1:18.46 +0.52

5 FELLER Manuel AUT 1:19.11 +1.17

6 MURISIER Justin SUI 1:19.32 +1.38

6 MEILLARD Loic SUI 1:19.32 +1.38

8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:19.78 +1.84

9 SCHMID Alexander GER 1:20.13 +2.19

10 SCHWARZ Marco AUT 1:20.15 +2.21

11.14: Ritardo di linea, tante difficoltà per l’azzurro Borsotti che è 14mo a 3″24 da Odermatt. Non dovrebbe avere problemi a qualificarsi per la seconda manche

11.14: Borsotti all’intermedio ha un ritardo di 1″34

11.13: Adam Zampa va a spasso nel muro finale: 4″56 di ritardo e 15mo posto

11.12: Si ferma sul piano prima del muro il norvegese Windingstad che con un ritardo di 4″97 è 15mo

11.10: Tanta, tanta fatica per il norvegese Nestvold-Haugen che commette molti errori e, con un ritardo di 4″38, è 14mo

11.09: Il canadese Read arriva al traguardo con 2″51 di ritardo, è undicesimo al momento

11.07: Una discesa da dimenticare per uno statico francese Favrot che accumula un ritardo di 2″82 ed è 11mo

11.06: Decimo posto per l’austriaco Schwarz che chiude a 2″21 da Odermatt, perdendo tantissimo nel finale

11.04: Questa la classifica dopo le prime 15 discese con soli 10 atleti al traguardo:

1 ODERMATT Marco SUI 1:17.94

2 PINTURAULT Alexis FRA 1:18.25 +0.31

3 ZUBCIC Filip CRO 1:18.44 +0.50

4 FAIVRE Mathieu FRA 1:18.46 +0.52

5 FELLER Manuel AUT 1:19.11 +1.17

11.02: E’ fuori anche Kranjec. Errore nella parte centrale su un dosso per lo sloveno che esce di scena

11.02: Kranjec ha 66 centesimi di ritardo all’intermedio

10.59: Salta l’ultima porta, sfinito, lo statunitense Radamus ed è fuori

10.58: Radamus all’intermedio è in ritardo di 93 centesimi

10.57: Rischia tanto nel finale lo svizzero Murisier che chiude con un ritardo di 1″38 ed è sesto al momento

10.56: Murisier all’intermedio ha 76 centesimi di ritardo

10.55: Inforca anche Brennsteiner prima dell’ultimo rilevamento cronometrico. Nessuna conseguenza per lui

10.55: All’intermedio Brennsteiner ha 78 centesimi di ritardo

10.54: E’ on fire l’austriaco Feller in gigante. Nonostante due errori piuttosto evidenti si inserisce al quinto posto a 1″17 da Odermatt

10.53: All’intermedio Feller ha 39 centesimi di ritardo

10.52: Tanti errori per lo svizzero Caviezel che accumula un ritardo di 3″02 ed è ottavo

10.51: Caviezel all’intermedio ha un ritardo di 1″06

10.50: Brutta manche del tedesco Schmid che commette tanti errori ed è settimo a 2″17

10.50: Schmid ha 51 centesimi di ritardo all’intermedio

10.49: Non si capisce cosa sia accaduto a Braathen. Si è letteralmente fermato prima del muro finale, poi è sceso fuori dalla pista e tagliato il traguardo ha salutato il pubblico

10.47: All’intermedio Braathen ha un ritardo di 41 centesimi

10.46: E’ sceso dolorante sugli sci De Aliprandini. L’impressione è che il problema non sia al ginocchio ma alla coscia. Serviranno accertamenti sanitari. Cercheremo di tenervi informati

10.45: Sospiro di sollievo, De Aliprandini è sugli sci

10.44: Non sono tranquillizzanti le immagini che arrivano dalla pista. L’azzurro si era rialzato ma poi si è rimesso a terra

10.42: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Inforca De Aliprandini che aveva un vantaggio di 23 centesimi su Odermatt. Speriamo che non si sia fatto niente. E’ caduto rovinosamente contro le reti

10.41: De Aliprandini ha un ritardo di 6 centesimi all’intermedio

10.40: Non un muro all’altezza di Odermatt ma comunque buona prova per il croato Zubcic che è terzo a 5 decimi dallo svizzero

10.39: All’intermedio Zubcic ha un ritardo di 25 centesimi

10.38: Si fa sorprendere da un dosso prima del muro finale il norvegese Kristoffersen che chiude con un ritardo importante, 1″84, quinto posto provvisorio per lui

10.37: Kristoffersen all’intermedio ha 4 centesimi di vantaggio

10.36: Errore grave sul muro finale per il francese Faivre che accumula un ritardo di 51 centesimi ed è terzo

10.35: All’intermedio Faivre ha 7 centesimi di vantaggio

10.34: Irruento, non sempre preciso ma la differenza lo svizzero Odermatt la fa nel muro finale: primo posto e vantaggio di 31 centesimi

10.33: All’intermedio Odermatt ha un ritardo di 22 centesimi

10.33: Meno aggressivo del francese lo svizzero Meillard che perde progressivamente e chiude secondo a 1″07

10.32: All’intermedio Meillard ha un ritardo di 7 decimi

10.31: Bene a tempo fino al muro finale Pinturault che poi commette un paio di errori e chiude con 1’18″25

10.28: Nuvole sul cielo di Adelboden, temperatura di -4° in partenza

10.26: La prima manche del gigante svizzero sarà tracciato dal tecnico azzurro Walter Girardi, nella seconda manche a tracciare sarà Martin Kroisleitner, tecnico austriaco

10.23: Questi i pettorali di partenza del gigante di Adelboden:

1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

4 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

6 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

7 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

8 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

9 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

10 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

11 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

13 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

14 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

15 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

17 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

18 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

19 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Head

20 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

21 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

22 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

23 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

24 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

25 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

26 511863 SETTE Daniele 1992 SUI Fischer

27 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

28 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head

29 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol

30 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic

31 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

32 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

33 511867 NOGER Cedric 1992 SUI Kaestle

34 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

35 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Rossignol

36 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

37 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

38 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

39 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA

40 6291374 HOFER Alex 1994 ITA Fischer

41 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

42 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

43 512082 REYMOND Marco 1994 SUI Rossignol

44 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

45 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Head

46 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

47 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

48 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

49 54368 BORGNAES Christian 1996 AUT Salomon

50 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

51 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

52 6531963 STEFFEY George 1997 USA Rossignol

53 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic

54 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol

55 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

56 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol

57 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA

58 104710 JORDAN Asher 1999 CAN Rossignol

59 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Fischer

60 40612 SCOTT Alec 1997 IRL Rossignol

61 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

62 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

10.20: Questi i pettorali degli azzurri al via: De Aliprandini avrà il numero 7, Giovanni Borsotti il 22, Riccardo Tonetti il 25, Simon Maurberger il 36, Alex Hofer il 40, Giovanni Franzoni il 46, Filippo Della Vite il 51 e Alex Vinatzer il 62

10.17: In casa Italia attesa per la prova del vice campione del mondo e secondo nell’ultimo gigante in Val Badia, Luca De Aliprandini che sembra aver trovato la sua dimensione nell’elite della specialità.

10.14: Tra i protagonisti attesi nella lotta per il podio anche lo sloveno Kranjec, il croato Zubcic, lo svizzero Caviezel, il campione del mondo in carica, il francese Faivre, l’austriaco Feller e il norvegese Kristoffersen.

10.11: Tra i grandi favoriti di questa gara anche il detentore della Coppa del Mondo, Alexis Pinturault, finora non particolarmente performante fra le porte larghe

10.07: Il grande protagonista del gigante, ovviamente, non potrà che essere il padrone di casa Marco Odermatt. Il ventiquattrenne nativo di Buochs nel Canton Nidvaldo, sta dominando la scena in questa stagione, con una costanza di rendimento letteralmente eccezionale, spalmata in quasi tutte le discipline.

10.03: La Coppa del Mondo si sposta in Svizzera, dopo la travagliatissima parentesi di Zagabria, per il primo vero appuntamento del 2022 con il classico Gigante sulla leggendaria Chuenisbärgli e con uno speciale domani, diventato ormai appuntamento fisso nelle ultime stagioni.

10.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom gigante di Adelboden valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022

