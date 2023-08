Come sta Luca De Aliprandini dopo la caduta? Non ci sono fratture, domani accertamenti a Milano

Italia in ansia ad Adelboden, dove è in corso la prima manche del gigante di Adelboden. Luca De Aliprandini, partito con il pettorale n.7, stava attaccando con grande coraggio, tracciando delle linee strettissime. Al penultimo intermedio era in vantaggio di ben 23 centesimi sullo svizzero Marco Odermatt. Poi, In una porta blu verso sinistra, ha inforcato in maniera violenta il palo con lo sci sinistro: si è generata una brutta torsione della caviglia. L’azzurro è finito con la schiena sulla neve, prima di terminare la propria scivolata nelle reti.

Dopo essere rimasto a terra per qualche minuto, il trentino si è rialzato, non senza fatica, ed ha indossato nuovamente gli sci. Successivamente è arrivato al traguardo, ma con il volto provato da una evidente smorfia di dolore e piegato sulle ginocchia. Il pubblico lo ha accolto con un boato di incoraggiamento.

Dopo un primo controllo medico nella tenda della Nazionale italiana, si è visto De Aliprandini uscire zoppicando ed utilizzando i bastoncini come delle stampelle. Per il momento non è ancora stato portato in ospedale, anche se nelle prossime ore verrà sottoposto certamente a tutti gli accertamenti del caso.

Il timore che possa trattarsi di un infortunio serio è molto elevato, perché la caduta è stata brutta, con una brusca torsione della caviglia sinistra. Le ginocchia non dovrebbero essere interessate, tuttavia a meno di un mese dalle Olimpiadi di Pechino 2022 (il gigante maschile andrà in scena il 13 febbraio) i tempi per un eventuale recupero sono davvero strettissimi. L’unica speranza è che possa trattarsi di una semplice ‘botta’ da riassorbire nei prossimi giorni. La beffa è che il gigante odierno era proprio l’ultimo prima dei Giochi: speriamo che non possa costare carissimo ad un De Aliprandini che in questa stagione si è consacrato definitivamente nel gotha del gigante.

AGGIORNAMENTO 11.35

Massimo Rinaldi, direttore sportivo della Nazionale italiana, ha raccontato a RaiSport che Luca De Aliprandini avverte un forte dolore alla caviglia sinistra, non al ginocchio (come vi avevamo anticipato). Al momento il trentino si è recato in albergo con il medico della Fisi.

AGGIORNAMENTO 12.07

La Fisi ci segnala che, ad una prima valutazione del medico federale, non sembrano esserci problemi di lussazioni o fratture evidenti alla caviglia sinistra di De Aliprandini. Ora l’azzurro si sottoporrà a delle radiografie, da valutare se ad Adelboden o a Milano.

AGGIORNAMENTO 16.40

Come informa la Fisi, Luca De Aliprandini è stato sottoposto a delle radiografie presso l’ospedale di Frutigen (Svizzera) e gli esami hanno escluso fratture o altri danni maggiori alla caviglia interessata. Per sicurezza, domani mattina sono previsti altri esami presso la clinica La Madonnina a Milano.

Foto: Lapresse