Sci alpino, i convocati dell’Italia per Adelboden. Vinatzer e De Aliprandini spiccano tra slalom e gigante, torna Razzoli

Dopo lo slalom di Zagabria, che verrà recuperato domani (giovedì 6 gennaio), la Coppa del Mondo di sci alpino maschile si trasferità ad Adelboden (Svizzera) per due grandi Classiche del Circo Bianco. Ad aprire le danze sarà il gigante in programma sabato 8 gennaio, uno degli appuntamenti più sentiti dell’intera stagione per gli specialisti delle porte larghe. Il giorno successivo (domenica 9 gennaio), invece, spazio al sempre avvincente slalom sulle nevi elvetiche. In entrambi i casi la prima manche andrà in scena alle ore 10.30, mentre la seconda è in programma per le ore 13.30.

L’Italia punta a essere grande protagonista, in particolar modo con Alex Vinatzer in slalom (quarto a Madonna di Campiglio il 22 dicembre, in attesa della gara di Zagabria) e con Luca De Aliprandini in gigante (secondo in Alta Badia lo scorso 20 dicembre). Ritornerà in pista anche Giuliano Razzoli, assente in terra croata per un problema fisico. Vinatzer si cimenterà anche in gigante, De Aliprandini si metterà alla prova anche tra i rapid gates.

Ad Adelboden l’Italia ha vinto per ben sette volte in gigante (l’ultima con Max Blardone nel 2005) e per due volte in slalom (l’ultima con Stefano Gross nel 2012). Di seguito i convocati dell’Italia per gigante e slalom di Adelboden, validi per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino.

CONVOCATI ITALIA GARE ADELBODEN

GIGANTE:



Giovanni Borsotti

Luca De Aliprandini

Filippo Della Vite

Giovanni Franzoni

Alex Hofer

Simon Maurberger

Riccardo Tonetti

Alex Vinatzer

SLALOM:

Stefano Gross

Simon Maurberger

Manfred Moelgg

Giuliano Razzoli

Tommaso Sala

Alex Vinatzer

* settimo atleta che verrà convocato dopo le due gare di Coppa Europa a Berchtesgaden

