Biathlon, startlist Sprint donne Ruhpolding 2022: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Domani, mercoledì 12 gennaio (ore 14.30), andrà in scena la sprint femminile di Ruhpolding, valevole come primo atto della sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon 2021-2022. Dopo il weekend di Oberhof, il circuito maggiore si sposta in Baviera per il penultimo appuntamento di rilievo prima dei Giochi Olimpici di Pechino 2022.

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI RUHPOLDING DALLE 14.30

L’Italia, ancora a caccia del primo podio dell’inverno, schiera cinque atlete al via della sprint con l’obiettivo di dare un segnale di crescita rispetto alle ultime uscite. Federica Sanfilippo sarà la prima delle azzurre a partire (pettorale 7, via alle ore 14:33:30), mentre fanno parte del secondo gruppo Dorothea Wierer (44, ore 14:52) e Lisa Vittozzi (57, ore 14:58:30). In seguito si presenteranno in partenza anche Samuela Comola (pettorale 67) e Michela Carrara (111, penultima).

Di seguito la startlist, il programma dettagliato, i pettorali di partenza, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sprint femminile di Ruhpolding, gara valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. La competizione verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SPRINT FEMMINILE RUHPOLDING: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO:

14.30 Sprint femminile a Ruhpolding

SPRINT FEMMINILE RUHPOLDING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv.

Diretta streaming su biathlonworld.com.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

STARTLIST SPRINT FEMMINILE RUHPOLDING: PETTORALI DI PARTENZA

1 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 14:30:30 1

7 SANFILIPPO Federica ITA 1990 14:33:30

44 WIERER Dorothea ITA 1990 14:52:00

61 MAKA Anna POL 1992 15:00:30 3

Foto: Lapresse