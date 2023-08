Biathlon, i convocati dell’Italia per Ruhpolding. Due novità rispetto ad Oberhof, torna Lukas Hofer

Comincia domani a Ruhpolding la sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon 2021-2022, valevole anche come penultimo appuntamento ufficiale del circuito maggiore prima dei Giochi Olimpici di Pechino 2022.

Si parte mercoledì 12 gennaio con la sprint femminile, mentre giovedì 13 sarà il turno degli uomini nello stesso format di gara. Venerdì 14 andrà in scena la staffetta femminile, che precederà di 24 ore la competizione a squadre riservata al settore maschile. Domenica 16 gennaio sono previsti invece entrambi gli inseguimenti.

Il direttore tecnico azzurro Fabrizio Curtaz ha diramato l’elenco dei convocati per l’importante evento tedesco, aumentando di due unità il contingente della squadra italiana rispetto all’ultima tappa di Oberhof. Torna a gareggiare infatti dopo un turno di stop Lukas Hofer, punto di riferimento del movimento maschile, raggiungendo i compagni Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel.

Una novità anche tra le donne, con il ritorno in Coppa del Mondo di Michela Carrara dopo le buone prestazioni messe in evidenza lo scorso weekend in IBU Cup a Brezno-Osrblie. Confermate le altre quattro azzurre Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Samuela Comola e Federica Sanfilippo.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO BIATHLON A RUHPOLDING

MASCHILE:

Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel

FEMMINILE:

Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Michela Carrara

Foto: Lapresse