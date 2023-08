ATP Cup 2022, Gran Bretagna-Germania 2-1: Zverev non basta, gli inglesi si impongono con il doppio

La Gran Bretagna vuole fare sul serio nel girone C. Nella seconda giornata della ATP Cup arriva il successo al debutto contro la Germania, sulla carta la Nazionale favorita del raggruppamento. Invece la Nazionale di Liam Broady si conferma come possibile terzo incomodo di questa competizione, risultando competitiva sia in singolare che soprattutto in doppio; dopo la prima giornata la sfida per il primo posto è con gli Stati Uniti, vittoriosi con un netto 3-0 sul Canada.

Nel primo match di giornata, è tutto facile per il talento di Daniel Evans che incrocia la versione peggiore possibile di Jan-Lennard Struff. Il tedesco non è minimamente vicino a quello che abbiamo visto in Coppa Davis e viene spazzato via dal britannico, che gli lascia soltanto tre giochi in settanta minuti di partita.

Per fortuna della Germania, in Australia c’è Alexander Zverev: il numero 3 al mondo ci mette un set per prendere le misure a Cameron Norrie nella sfida tra i due top della Nazionali: concedendo soltanto tredici punti sul proprio servizio, il tedesco si impone di slancio, confermando il trend positivo contro il suo avversario (terza partita vinta per due set a zero) e rimandando il verdetto alla sfida di doppio.

Zverev decide di scendere in campo anche nel doppio decisivo, facendosi spalleggiare da Kevin Krawietz; ma dall’altra parte i britannici optano per un doppio ‘di tocco’ con Daniel Evans e Jamie Murray. La scelta paga, poiché è lampante sin dall’inizio del match chi sono i favoriti; il duo guidato dal capitano Liam Broady gestisce la partita senza particolari disattenzioni e si porta a casa la vittoria.

GRAN BRETAGNA – GERMANIA 2-1

D. Evans b. J-L. Struff 6-1 6-2

A. Zverev b. C. Norrie 7-6 6-1

D. Evans/J. Murray b. A. Zverev/K. Krawietz 7-3 6-4

Foto: LaPresse