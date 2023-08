ATP Cup 2022, Russia-Francia 2-1: Medvedev sorpreso da Humbert, il doppio salva i campioni in carica

Pronostico rispettato, ma con una gran fatica. La Russia campione in carica apre con un successo la propria campagna all’ATP Cup 2022, ma ha avuto necessario bisogno del doppio risolutivo per aver ragione della Francia, sostituta dell’Austria, nella prima partita del girone B, in cui è presente anche l’Italia. Campioni in carica che quindi, in attesa degli azzurri, occupano la vetta della classifica del raggruppamento, mentre i transalpini si mangiano le mani per l’opportunità sprecata in doppio, fondamentale in cui apparivano più forti degli avversari.

Eppure l’avventura in terra australiana era cominciata nel migliore dei modi, con l’upset di Roman Safiullin ai danni di Arthur Rindercknech; dopo un primo set in cui il servizio del transalpino ha fatto da padrone, il russo è riuscito a leggerlo in maniera veemente dal secondo set in poi, vincendo in due ore e mezza e consegnando a Daniil Medvedev una ghiotta occasione per chiudere immediatamente i conti.

Invece il numero 2 del mondo si fa sorprendere da Ugo Humbert, venendo trascinato in una partita combattuta dal primo all’ultimo scambio. A Medvedev non è bastato vincere il primo set per spegnere le velleità di vittoria del giovane avversario, che trascina il match in un braccio di ferro da lui vinto al tie-break della terza frazione. Il francese si conferma bestia nera del vincitore dell’ultimo US Open: nell’unico precedente, sulla terra di Amburgo, si impose per 6-4 6-3.

Il bello dell’ATP Cup è che, con queste partite ravvicinate, hai quasi immediatamente l’opportunità di riscattarti. Ed è quello che fa Medvedev, che scende nuovamente in campo con Safiullin anche nel doppio decisivo (scena che molto probabilmente vedremo spesso, visto il roster corto dei russi): Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vassellin non oppongono troppa resistenza e si inchinano con un doppio 6-4. Forse troppo sicuri di vincere, o schiacciati dalla pressione, il duo francese ha buttato via un’occasione che può pesare nell’economia del girone B.

RUSSIA-FRANCIA 2-1

R. Safiullin b. A. Rinderknech 2-6 7-5 6-3

U. Humbert b. D. Medvedev 6-7 7-5 7-6

D. Medvedev/R. Safiullin b. F.Martin/E. Roger-Vassellin 6-4 6-4

