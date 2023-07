LIVE Trento-Sada Cruzeiro 0-3, Mondiale per club volley in DIRETTA: sarà semifinale con Civitanova. Orario, programma, tv

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

1.55: Si chiude qui la nostra diretta. Grazie per averci seguito e buonanotte

1.54: Non c’è ancora il programma definitivo di domani ma è probabile che la semifinale tutta italiana tra Lube Civitanova e Itas Trentino si giochi nel pomeriggio brasiliano (e quindi alle 21 italiane), mentre la semifinale tutta brasiliana tra Sada Cruzeiro e Funvic Taubatè si giochi nella notte italiana. Tutto da confermare

1.53: In casa Sada Cruzeiro Wallace è stato il top scorer con 13 punti, 11 punti per Miguel Angel Lopez e 10 per Otavio, in casa Trento un solo giocatore in doppia cifra, Michieletto che è anche il top scorer del match con 16 punti

1.52: Troppi i 19 errori in battuta di Trento a fronte di una qualità del servizio scadente che non ha mai messo minimamente in difficoltà la precisa ricezione dei padroni di casa

1.50: Non bastano le buone prove di Michieletto e Lavia a cambiare il corso di un match che ha visto i brasiliani padroni del campo da metà del primo set in poi, con Wallace e Lopez sugli scudi in attacco e al servizio

1.48: Vittoria netta e meritata per il Sada Cruzeiro che ha fatto la differenza in battuta e in ricezione contro un Trento troppo falloso in questi due fondamentali a causa anche della serataccia di un Kaziyski irriconoscibile

18-25: Mano out di Wallace dalla seconda linea e dunque sarà semifinale tutta italiana tra Lube e Itas

18-24: Vincente Michieletto da zona 4

17-24 Out l’attacco di Michieletto

17-23: Errore al servizio Trento

15-20 errore al servizio Sada

14-20 Errore al servizio Trento

14-19 Tocco vincente da zona 4 di Lavia

13-19 Vincente Lavia da zona 4

12-19 La free ball di Isac

12-18 Ancora vincente Wallace da zona 2

12-17 Mano out di Wallace da seconda linea

12-16 Errore al servizio Sada

11-16 La parallela di Wallace da zona 2

11-15 Muro di Lisinac

10-15 Errore al servizio Sada

9-15 Mano out di Lopez da zona 4

9-14 errore al servizio Sada

8-14 Muro di Otavio su Michieletto

8-13 Ace di Wallace. La differenza nel match sta tutta qui…

8-12 Tanto per cambiare errore al servizio di Trento

8-11 Lavia vincente da seconda linea

7-11 Diagonale stretta di Michieletto da zona 4

6-11 Errore al servizio di Trento. Non ne entra una!

6-10 Errore al servizio Sada

5-10 errore al servizio di Trento

5-9 La diagonale stretta di Lavia da zona 4

4-9 Il muro di Isac su Lisinac

4-8 Ancora il primo tempo di Isac dopo la grande difesa dell’Itas

4-7 Primo tempo di Isac

4-6 La pipe di Michieletto

3-6 La pipe di Lopez

3-5 Errore al servizio Sada

2-5 Out Kaziyski da zona 4

2-4 Primo tempo dietro di Otavio

2-3 Errore al servizio Trento

2-2 La diagonale stretta di Michieletto da zona 4

1-2 Mano out di Lopez da zona 4

1-1 Vincente la parallela di Lavia da zona 2

0-1 errore Trento al servizio

23-25 La diagonale vincente di Wallace da zona 2

23-24 La diagonale stretta di Kaziyski da zona 4

22-24 Errore al servizio Trento

22-23 Errore al servizio Sada

21-23 Errore al servizio Trento

21-22 Kaziyski tocco vincente da zona 4

20-22 Vincente Michieletto da zona 4

19-22 Primo tempo Otavio

19-21 Vincente Lavia in parallela da zona 2

18-21 Ace di Isac

18-20 Mano out di Lopez da zona 4

18-19 La parallela di Michieletto da zona 4

17-19 Ace Rodriguinho. Troppie errori al servizio di Trento, troppe indecisioni in ricezione

17-18 Lopez vincente da zona 4

17-17 errore al servizio Trento

17-16 Out il primo tempo di Isac

16-16 La pipe di Michieletto

15-16 errore al servizio Trento

15-15 Vincente Kaziyski da zona 4

14-15 Errore al servizio Trento

14-14 Out il primo tempo di Otavio

13-14 Errore al servizio Sada

12-14 Rodriguinho da zona 4 vincente

12-13 Lopez vincente da zona 4

12-12 Michieletto in parallela da zona 4

11-12 L’attacco di Wallace da zona 2

11-11 Mano out di Michieletto da zona 4

10-11 Muro di Otavio su Podrascanin

10-10 errore al servizio Trento

10-9 Muroooooooooooooooooooo Michielettoooooooooooooooo

9-9 La diagonale stretta di Michieletot da zona 4

8-9 Il tocco di Wallace dopo la difesa di Zenger

8-8 Muroooooooooooooo Lisinaaaaaaaaaaaac

7-8 errore di Lopez in pipe

6-8 Diagonale di Lavia da zona 4

5-8 Rodriguinho potente senza muro da zona 4

5-7 errore al servizio Sada

4-7 Sulle mani del muro di Rodriguinho da zona 4

4-6 La diagonale di Kaziyski da zona 4

3-6 Errore al servizio Trento

3-5 Diagonale stretta di Michieletto da zona 4

2-5 Errore al servizio Trento

2-4 Errore al servizio Sada

1-4 Mano out in primo tempo di Otavio

1-3 Attacco vincente di Wallace da zona 2

1-2 Parallela di Michieletto da zona 4

0-2 Ace Rodriguinho

0-1 Muro di Wallace

19-25 Vincente la diagonale di Lopez da zona 4, si chiude a favore dei brasiliani il primo set

19-24 Errore al servizio Sada

18-24 Mano out di Lopez da zona 4

18-23 Muro Podrascanin ma la ricezione di Trento fa acqua da tutte le parti

17-23 La diagonale stretta di Lopez da zona 4

17-22 Mano out di Lavia da zona 2

16-22 Primo tempo Isac

16-21 Errore al servizio Sada

15-21 Il muro a uno di Rodriguinho su Kaziyski

15-20 Mano out di Wallace da zona 2. Trento ha smesso di ricevere la il Sada sta rischiando tanto in battuta

15-19 Il muro di Isac su Lavia

15-18 La pipe di Lopez. Trento in difficoltà in ricezione

15-17 Mano out di Wallace da zona 2

15-16 In rete l’attacco di Michieletto dopo il grande recupero in difesa di Lavia

15-15 Primo tempo Lisinac

14-15 Ancora ace Otavio

14-14 Ace Otavio

14-13 Mano out Rodriguinho da zona 4

14-12 Errore al servizio Trento

14-11 Out Rodriguinho da zona 4

13-11 Errore al servizio Trento

13-10 Mano out di Podrascanin dal centro

12-10 Errore al servizio Sada

11-10 Errore al servizio Trento

11-9 Diagonale chirurgica di Michieletto da zona 4

10-9 Mano out Lavia da zona 2

9-9 Primo tempo Otavio

9-8 Primo tempo Isac

9-7 Fallo di seconda linea di Rodriguinho

8-7 La parallela di Michieletto da zona 4

7-7 Errore al servizio Sada

6-7 Mano out di Rodriguinho da zona 2

6-6 primo tempo mano out di Lisinac

5-6 Wallace da seconda linea

5-5 La parallela di Kaziyski da zona 4

4-5 Primo tempo Otavio

4-4 Murooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiin

3-4 Out l’attacco di Kaziyski da zona 4

3-3 Errore al servizio Trento

3-2 Primo tempo Podrascanin

2-2 Lopez vincente da zona 4

2-1 errore al servizio Sada

1-1 Mano out di Isac dal centro

1-0 La diagonale di Michieletto da zona 4

0.29: Per il Sada in campo Fernando Cachopa alzatore, Wallace opposto, Miguel Angel Lopez, Rodriguinho gli schiacciatori, Isac, Otavio i centrali e Lukinha libero

0.28: Formazione annunciata per la Itas Trentino

0.26: I brasiliani possono contare sull’apporto di alcuni giocatori della nazionale verde-oro come l’opposto Wallace de Souza, l’alzatore Fernando ‘Cachopa’ Kreling, il centrale Isac Santos, oltre al talentuoso schiacciatore cubano Miguel Angel Lopez.

0.23: Dall’altra parte della rete i padroni di casa del Sada Cruzeiro, allenato da Filipe Ferraz, arrivato quest’anno sulla panchina della forte squadra brasiliana

0.20: I trentini scenderanno in campo al gran completo, dopo il successo di ieri contro gli avversari iraniani, e Lorenzetti dovrebbe insistere con lo schema che vede Daniele Lavia nel ruolo di opposto con compiti in ricezione e Kazyiski e Micheieletto in banda.

0.17: Si gioca, di fatto, per evitare Civitanova nella semifinale del torneo. Chi vince troverà in semifinale gli abbordabili brasiliani del Funvic Taubatè

0.14: E’ la sfida decisiva per il primo posto nel girone A alla rassegna iridata in programma a Betim in Brasile per l’Itas Trentino che è la squadra che vanta più vittorie in questa manifestazione, ben cinque, e va a caccia del sesto trionfo.

0.10: Buonanotte agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza e ultima sfida del girone A del Mondiale per Club maschile che vede di fronte l’Itas Trentino e i padroni di casa del Sada Cruzeiro

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima sfida del girone A del Mondiale per Club maschile che vede di fronte l’Itas Trentino e i padroni di casa del Sada Cruzeiro. E’ la sfida decisiva per il primo posto nel girone A alla rassegna iridata in programma a Betim in Brasile per l’Itas Trentino che è la squadra che vanta più vittorie in questa manifestazione, ben cinque, e va a caccia del sesto trionfo. Del gruppo A fa parte anche la formazione iraniana del Foolad Sirjan, già eliminata.

I trentini scenderanno in campo al gran completo, dopo il successo di ieri contro gli avversari iraniani, e Lorenzetti dovrebbe insistere con lo schema che vede Daniele Lavia nel ruolo di opposto con compiti in ricezione e Kazyiski e Micheieletto in banda.

Dall’altra parte della rete i padroni di casa del Sada Cruzeiro, allenato da Filipe Ferraz, arrivato quest’anno sulla panchina della forte squadra brasiliana, che può contare sull’apporto di alcuni giocatori della nazionale verde-oro come l’opposto Wallace de Souza, l’alzatore Fernando ‘Cachopa’ Kreling, il centrale Isac Santos, oltre al talentuoso schiacciatore cubano Miguel Angel Lopez.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza e ultima sfida del girone A del Mondiale per Club maschile che vede di fronte l’Itas Trentino e i padroni di casa del Sada Cruzeiro: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 0.30. Buon divertimento a tutti.

Foto LiveMedia/Lorena Bonapace