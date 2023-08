LIVE Tour de Ski, mass start tl Oberstdorf in DIRETTA: Diggins vince la 10 km femminile e si riprende la vetta della graduatoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA 15 KM MASCHILE: 5° DE FABIANI

15.59 Così le italiane: 26ma Caterina Ganz a 2’32”, 33ma Lucia Scardoni a 2’56”, 44ma Anna Comarella a 3’25”, 55ma Cristina Pittin a 4’19”, 56ma Martina Di Centa a 4’39”, 63ma Greta Laurent a 6’18”. Sono 66 le atlete ancora in gara.

15.58 La classifica del Tour de Ski vede al comando la statunitense Jessie Diggins in 51’44” con 13″ sulla finlandese Niskanen e 14″ sulla russa Natalia Nepryaeva.

15.56 Così le italiane: 36ma Caterina Ganz a 59″3, 38ma Lucia Scardoni a 1’00″8, 45ma Anna Comarella a 1’26″0, 50ma Cristina Pittin a 1’37″5, 58ma Martina Di Centa a 2’06″9, 65ma Greta Laurent a 3’03″9. Sono 66 le atlete al traguardo.

15.51 Terza a 0″8 la russa Tatiana Sorina, perde la vetta della classifica del Tour la finlandese Niskanen, 22ma a 41″4. Fuori dalle 30 tutte le azzurre.

15.48 Vince Jessie Diggins! La statunitense in 21’30″8 batte allo sprint la svedese Frida Karlsson, seconda a 0″5!

15.45 Allunga Frida Karlsson in salita, agli 8.7 km la svedese prova a staccare Jessie Diggins!

15.43 Andersson guida ai 7.3 km, gruppo allungato ma compatto nelle prime 15 posizioni.

15.39 Forza il ritmo Ebba Andersson in salita, che è prima ai 5.4 km, mentre si stacca la leader della classifica, la finlandese Kerttu Niskanen.

15.37 Al passaggio con punti bonus per la classifica del Tour dopo 4.0 km passa prima la norvegese Heidi Weng, mentre è furiosa la rimonta della svedese Frida Karlsson, terza.

15.32 Cade in discesa la svedese Frida Karlsson, che perde secondi preziosi.

15.30 Gruppo compatto dopo 2.1 km, la svedese Ebba Anderson davanti a tutte. Non è partita neppure la finlandese Roponen, sono 66 le atlete in gara.

15.25 Partita la gara! Subito Diggins davanti a dettare l’andatura.

15.20 Non partirà la statunitense Hailey Swirbul, saranno dunque 67 le atlete al via.

15.15 Alle 15.25 scatterà la 10 km tl mass start femminile: al via 68 atlete sulle 76 che avevano completato la seconda tappa. Ci sono tutte le sei azzurre.

13.32: Klaebo sempre più solo al comando della graduatoria. A 45″ c’è Golberg, poi a 47″ Bolshunov, Niskanen quarto a 1’20”, Yakimushnkin quinto a 1’41”, Valnes sesto a 1″54, De Fabiani settimo a 1’55”, Spitsov ottavo a 2’10”, Nyenget nono a 2’30”, Toenseth decimo a 2’38”

13.29: Gli altri azzurri. Coradazzi 34mo a 1’01”, Ventura 37mo a 1’03”, Salvadori 47mo a 1’19”, Rastelli 49mo a 1’24”, Graz 55mo a 1’47”, Pellegrino 70mo a 2’45”

13.28: E’ quinto Francesco De Fabiani che, a 23″6, ha preceduto allo sprint Halfvarsson, poi Parisse, Lapalus, Golberg, Yakimushkin, Spitsov, Moch

13.27: Trionfo per il norvegese Klaebo! Secondo Bolshunov a 4″, poi Roethe e Musgrave

13.27: Se ne va Klaebo, risponde Bolshunov ma forse in ritardo

13.26: Sarà volata a quattro per la vittoria, De Fabiani in corsa per il quinto posto

13.23: Al km 13.4: Bolshunov, Klaebo, Roethe, Musgrave, a 16″ Cologna, Parisse, Moch, Lapalus, Yakimushkin, Halfvarsson, De Fabiani, Golberg

13.22: Al km 11.9 Bolshunov, Klaebo, Roethe, Musgrave, a 4″ Toenseth, a 11″ Cologna, Parisse, Moch, Lapalus, Yakimushkin, Halfvarsson, De Fabiani

13.21: Restano in quattro davanti: Bolshunov, Klaebo, Cologna, Musgrave

13.20: Davanti Bolshunov, Klaebo, Cologna, Musgrave, Roethe, Toenseth. A 10″ De Fabiani in un gruppetto guidato da Moch e Parisse

13.18: Parte Bolshunov e alle sue spalle restano in sei con Klaebo, Cologna, Musgrave. De Fabiani è staccato di qualche secondo

13.16: Frenata in testa al km 9.6. Bolshunov in testa, poi Klaebo, Musgrave, Cologna, Moch. De Fabiani è decimo. Coradazzi 23mo, Salvadori 27mo, Ratelli e Ventura attorno al 35mo posto, Pellegrini in coda al gruppo con Graz

13.13: Al km 8.2 Halfvarsson, Golberg, Roethe, Klaebo, De Fabiani, Bolshunov

13.11: A metà gara Halfvarsson, Golberg, Roethe, Klaebo, Bolshunov, De Fabiani. Pellegrino scende al 25mo posto

13.08: Al km 5.9 Golberg, Roethe, Klaebo, Bolshunov, De Fabiani. Pellegrino è 19mo, Salvadori 30mo ma sono tutti molto vicini. Azione non troppo decisa dello svedese Halfvarsson

13.05: Klaebo vince la volata a punti del km 4.4 davanti a Bolshunov, poi Yakimushkin, Golberg, Roethe. De Fabiani nono, Pellegrino 18mo. Salvadori 29mo

13.03: Yakimushkin prende in mano la situaizone e alza un po’ il ritmo. Passa lui primo al km 3.8, poi Klaebo, Bolshunov, Golberg, De Fabiani settimo, Pellegrino 11mo, Coradazzi 37mo, Graz 42mo

13.00: Golberg davanti, Klaebo, Roethe. Pellegrino ottavo, De Fabiani nono. Ritmo non elevatissimo in questa prima parte di gara

12.57: Valnes, Klaebo, Golberg davanti dopo 700 metri

12.55: Partiti!

12.54: Tutto pronto per la partenza. Primo rilevamento ai 700 metri

12.51: In campo maschile l’Italia avrà al via Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Davide Graz, Maicol Rastelli, Michael Hellweger, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Martin Coradazzi e Paolo Ventura

12.47: Si preannuncia grande battaglia tra il leader della classifica Klaebo, apparso in gran forma e in grado domani nella sprint di prendere ulteriore vantaggio e i tre più immediati inseguitori: il compagno di squadra Golberg, solidissimo in tecnica libera, il finlandese Niskanen che si fa preferire in tecnica classifica, e il campione in carica, il russo Bolshunov che deve recuperare 44″

12.44: L’Italia punta forte su Francesco De Fabiani, che ha conquistato il sesto posto nella 15 km in classico a Lenzerheide e che a Oberstdorf è salito già tre volte sul podio proprio in questo format di gara

12.41: Questa la classifica del Tour de Ski dopo le prime due tappe:

1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 37:02

2 3420909 GOLBERG Paal NOR +0:14

3 3180535 NISKANEN Iivo FIN +0:36

4 3482277 BOLSHUNOV Alexander RUS +0:44

5 3422619 VALNES Erik NOR +0:46

6 3190345 JOUVE Richard FRA +1:00

7 3482105 YAKIMUSHKIN Ivan RUS +1:05

8 3290326 PELLEGRINO Federico ITA +1:13

9 3290379 DE FABIANI Francesco ITA +1:30

10 3482280 SPITSOV Denis RUS +1:35

11 3482806 TERENTEV Alexander RUS +1:36

12 3421154 NYENGET Martin Loewstroem NOR +1:50

13 3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR +1:54

14 3420994 TOENSETH Didrik NOR +1:55

15 3200676 BRUGGER Janosch GER +1:56

16 3481432 MALTSEV Artem RUS +1:57

17 3481988 SEMIKOV Ilia RUS +2:01

18 3482119 CHERVOTKIN Alexey RUS +2:05

19 3150570 NOVAK Michal CZE +2:10

20 3421779 KRUEGER Simen Hegstad NOR +2:12

12.38: Si tratta del terzo di sei appuntamenti della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno, che si trasferisce in Germania dopo le prime due tappe disputate a Lenzerheide. Si parte alle 12.55 con la mass start maschile

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de Ski 2021/2022, la 10 km femminile e la 15 km maschile mass start a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022 in programma a Oberstdorf. Si tratta del terzo di sei appuntamenti della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno, che si trasferisce in Germania dopo le prime due tappe disputate a Lenzerheide. E’ la XVI edizione della manifestazione nata nell’inverno 2006-07 e foriera di un’autentica rivoluzione interna allo sci di fondo.

A Lenzerheide è stato grande spettacolo nei primi due giorni di gare del Tour de Ski. La sprint di apertura è andata al norvegese Klaebo in campo maschile e alla vincitrice del Tour dello scorso anno, la statunitense Diggins, mentre nelle due gare distance a tecnica classica si è verificata una curiosa coincidenza, visto che a vincere sono stati due fratelli, i finlandesi Iivo e Kerttu Niskanen che possono dire la loro nella classifica generale, anche se prediligono la tecnica classica.

La 15 km mass start sta diventando un format usuale in quel di Oberstdorf, in quanto quella odierna sarà la quarta a disputarsi dal 2016 a oggi. Il dato interessante è che nei tre precedenti, l’Italia è sempre salita sul podio! Il merito è tutto di Francesco De Fabiani, terzo nel 2016 e nel 2018, nonché secondo nel 2019. Il valdostano è quindi uno degli atleti che più gradiscono il contesto e che oggi, vista l’ottima condizione, potrebbe dire la sua, anche per la vittoria, proprio come Emil Iversen, che può vantarsi di avere ottenuto due successi su tre. Peraltro il norvegese si è affermato sia a skating (2018) che in alternato (2019).

Anche in campo femminile quella odierna sarà la quarta competizione con questi connotati a disputarsi in Baviera. Nei tre precedenti ha sempre vinto una norvegese. Therese Johaug si è imposta in alternato nel 2016, mentre Ingvild Flugstad Østberg ha primeggiato sia a skating (2018) che a tecnica classica (2019). Oggi potrebbe andare diversamente con le svedesi Karlsson, che vuole risalire la china, e Andersson e la statunitense Diggins che vogliono fare la voce grossa. Attenzione anche alle russe.

In campo maschile l’Italia avrà al via Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Davide Graz, Maicol Rastelli, Michael Hellweger, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Martin Coradazzi e Paolo Ventura. Tra le donne al via per l’Italia Cristina Pittin, Caterina Ganz, Greta Laurent, Lucia Scardoni, Anna Comarella, Martina Di Centa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de Ski 2021/2022, la 10 km femminile e la 15 km maschile mass start a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022 in programma a Oberstdorf: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.55 con la gara maschile, alle 15.25 si disputa la gara femminile Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse