Calendario Tour de Ski 2022: date, orari, guida tv, il programma delle sei tappe

Da domani, martedì 28 dicembre 2021, a martedì 4 gennaio 2022 (giorni di riposo e trasferimento fissati per giovedì 30 dicembre e domenica 2 gennaio) lo sci di fondo, chiusa la quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 in Germania, a Dresda, vedrà disputarsi il Tour de Ski.

Si partirà domani dalla Svizzera, da Lenzerheide: domani, martedì 28, sprint tl, poi mercoledì 29 gara distance tc a cronometro, seguiti da riposo e trasferimento ad Oberstdorf, in Germania, dove ci saranno venerdì 31 la gara distance mass start tl e sabato 1 la sprint tc, seguiti da riposo e trasferimento in Val di Fiemme per la mass start tc di lunedì 3 e la mass start tl final climb di martedì 4, che decreterà i vincitori del Tour de Ski.

Saranno uindici gli azzurri al via, nove uomini e sei donne: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Paolo Ventura, Davide Graz, Michael Hellweger, Alessandro Chiocchetti, Martin Coradazzi, Greta Laurent, Caterina Ganz, Lucia Scardoni, Anna Comarella, Cristina Pittin, Martina Di Centa.

Le gare del Tour de Ski saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con gli orari del Tour de Ski valido per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci di fondo.

PROGRAMMA TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2022

Martedì 28 dicembre 2021 – Lenzerheide (Svizzera)

11.30 Qualificazioni sprint tl femminile e maschile

14.00 Finali sprint tl femminile e maschile

Mercoledì 29 dicembre 2021 – Lenzerheide (Svizzera)

13.30 10 km tc femminile

15.05 15 km tc maschile

Giovedì 30 Dicembre 2021 – Riposo e trasferimento

Venerdì 31 dicembre 2021 – Oberstdorf (Germania)

12.55 10 km tl mass start femminile

15.25 15 km tl mass start maschile

Sabato 1 gennaio 2022 – Oberstdorf (Germania)

09.30 Qualificazioni sprint tc femminile e maschile

12.00 Finali sprint tc femminile e maschile

Domenica 2 gennaio 2022 – Riposo e trasferimento

Lunedì 3 gennaio 2022 – Val di Fiemme (Italia)

12.40 Mass Start 10 km tc femminile

14.50 Mass Start 15 km tc maschile

Martedì 4 gennaio 2022 – Val di Fiemme (Italia)

11.30 Mass Start Final Climb tl femminile

15.25 Mass Start Final Climb tl maschile

Diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport

Diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse