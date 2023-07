Tour de Ski 2022: il percorso e le 6 tappe. Italia con chance di podio in metà delle gare

Lo sci di fondo si appresta a vivere il primo appuntamento clou della stagione 2021-22. Infatti, dal 28 dicembre al 4 gennaio, si disputerà la XVI edizione del Tour de Ski, ovverosia il primogenito di tutti gli eventi multi stage che hanno preso sempre più piede in ambito Fis. Va rimarcato come quest’anno sia stato deciso di creare un programma più leggero, nel tentativo di ridurre le diserzioni da parte di chi vuole concentrarsi principalmente sui Giochi olimpici.

Le tappe saranno solo 6, due per ognuna delle tre località coinvolte. Si comincerà con il botto dalla Svizzera, poiché gli appuntamenti di Lenzerheide saranno particolarmente interessanti. Martedì 28 dicembre è prevista una sprint a skating, mentre mercoledì 29 assisteremo a una competizione contro il cronometro in tecnica classica sulla distanza dei 10 km per le donne e di 15 km per gli uomini. Saranno gare da seguire con grande attenzione perché si terranno in due format che assegneranno medaglia ai Giochi olimpici di Pechino. Pertanto diverse superpotenze potranno usare le prove elvetiche come selezione in vista dell’evento a Cinque cerchi. Nell’ottica italiana, invece, la sprint sarà potenziale terreno di conquista di Federico Pellegrino.

Dopodiché ci si trasferirà dai Grigioni alla Baviera, in quanto il cuore del Tour de Ski si disputerà a Oberstdorf. Nel giorno di San Silvestro assisteremo a una mass start a skating di 15 km in campo maschile e di 10 km in campo femminile, mentre a Capodanno vedremo una sprint in alternato. Soprattutto il 31 dicembre occhio a Francesco De Fabiani, perché quella è a tutti gli effetti la “sua” gara. Infatti il ventottenne valdostano ha conquistato 7 dei suoi 9 podi nel massimo circuito proprio in questo format, peraltro con ben tre piazzamenti nella top-three proprio sul tracciato di Oberstdorf!

Infine l’epilogo sarà, come d’abitudine, in Trentino. L’atto conclusivo andrà in scena in Val di Fiemme, dove lunedì 3 gennaio assisteremo a un’altra mass start di 15 km per gli uomini e 10 km per le donne, ma stavolta in tecnica classica. Infine martedì 4 gennaio calerà il sipario con la Final Climb del Cermis, che per il terzo anno consecutivo si disputerà come partenza in linea e non come inseguimento. Anche in questo caso, De Fabiani potrà fare bene nella prima giornata, dove si proporrà come uno dei candidati al podio.

Insomma, il Tour de Ski 2021-22 si annuncia un festival di competizioni in linea, perché solamente una delle sei tappe sarà contro il cronometro. Due sprint e due mass start avvantaggiano chiaramente gli atleti più “moderni”, dotati di spunto veloce, soprattutto nel settore maschile. La scalata finale resta, invece, una gara sui generis. Per l’Italia tutto sommato va bene così, perché sulla carta ci possono essere concrete possibilità di podio nel 50% delle prove in programma.

