LIVE Tour de Ski 2021, Sprint Lenzerheide in DIRETTA: Pellegrino giù dal podio, quinto! Trionfano Diggins e Klaebo!

15.41: Grazie per averci seguito, appuntamento per domani per le due gare distance in tecnica classica sempre a Lenzerheide. Buona serata

15.39: In campo femminile si riparte da dove si aveva lasciato un anno fa, con Jessie Diggins che ha vinto la sprint di apertura del Tour, seconda la norvegese Myhrvold, terza la slovena Lampic. Ganz, Laurent e Scardoni sono state eliminate ai quarti di finale

15.37: Non è ancora il Pellegrino che conosciamo quello che si è visto a Lenzerheide, una pista che tra l’altro gradisce molto. E’ in forma, invece, il norvegese Klaebo, che ha dominato ogni turno, secondo posto per il francese Jouve e terzo per l’altro transalpino Chanavat. Pellegrino è quinto, Graz esce ai quarti a testa alta

15.35: Quinto posto per un pellegrino che ha combattuto ma a cui manca lo spunto finale. Vince, anzi domina il norvegese Klaebo, ingiocabile per tutti. Secondo posto per il francese Jouve, terzo per l’altro francese Chanavat, Valnes ha rimontato nel finale, quinto Pellegrino, sesto Golberg

15.34: Contatto Chavanat-Pellegrino ma restano in piedi

15.34: Jouve in testa a metà gara, Pellegrino quarto

15.33: Partiti!

15.31: Questi i protagonisti della finale della sprint di Lenzerheide: Klaebo (Nor), Chanavat (Fra), Jouve (Fra), Pellegrino (Ita), Golberg (Nor), Valnes (Rus)

15.29: Tra pochi minuti la finale della gara maschile con Federico Pellegrino che ha faticato in semifinale ma ogni turno è a sè e dunque può cambiare tutto. di sicuro Klaebo è super favorito per la vittoria

15.24: Volata di testa per Jessie Diggins. Della serie: dove eravamo rimasti? La trionfatrice dello scorso anno resiste alla rimonta della norvegese Myhrvold, terzo posto per la slovena Lampic e quarta la statunitense Kern. Poi Dyvik e Rydzek

15.22: Sei atlete sulla stessa linea alla fine del primo giro

15.18: Finale “eterogenea” in campo femminile. Queste le protagoniste: Diggins (Usa), Myhrvold (Nor), Dyvik (Swe), Kern (Usa), Lampic (Slo), Rydzek (Ger)

15.15: PELLEGRINO E’ IN FINALE!!! Golberg vince la seconda semifinale, più lenta della precedente, battendo il compagno Valnes. Poco brillante Terentev. Ripescati Chanavat e Pellegrino, che rinnova la tradizione di Lenzerheide, sempre in finale in questa pista

15.10: La prima semifinale è stata veloce, la speranza è che nella seconda si guardino un po’ in faccia. Questi i protagonisti: Golberg (Nor), Valnes (Rus), Jay (Fra), Grond (Sui), Terentev (Rus), Furger (Sui)

15.08: E’ quarto Federico Pellegrino che ha dato tutto ma non è ancora la sua condizione migliore quella che si sta vedendo oggi. Vince con facilità impressionante Klaebo che frena nel finale. secondo posto per Jouve, terzo per Chanavat. Pellegrino ha superato Northug nell’ultima curva

15.06: I francesi fanno l’andatura su buoni ritmi

15.05: C’è Federico Pellegrino al via nella prima semifinale della gara maschile. Protagonisti di altissimo livello: Klaebo (Nor), Chanavat (Fra), Jouve (Fra), Pellegrino (Ita), Northug (Nor), Retivykh (Rus)

15.03: Ancora Stati Uniti nella seconda semifinale. Vince Kern davanti a Lampic e vengono ripescate anche terza e quarta di questa seconda semifinale: la tedesca Rydzek e la svedese Dyvik

15.00: Al via nella seconda semifinale femminile Dyvik (Swe), Kern (Usa), Nepryaeva (Rus), Lampic (Slo), Gimmler (Ger), Rydzek (Ger)

14.57: Non sbaglia un colpo la detentrice del titolo, la statunitense Diggins che vince precedendo la norvegese Myhrvold, potenziali ripescate T. Weng e Hagstroem, rispettivamente terza e quarta

14.54: Queste le protagoniste della prima semifinale femminile: Diggins (Usa), Kalvaa (Nor), Myhrvold (Nor), Hagstroem (Swe), T. Weng (Nor), Niskanen (Fin)

14.51: Si pianta nel finale il russo Terentev che viene superato dalla coppia elvetica erond e Furger. Ripescato comunque Terentev assieme a Retyvikh

14.48: Al via l’ultima batteria con Ogden (Usa), Grond (Sui), Maltsev (Rus), Terentev (Rus), Furger (Sui), Halfvarsson (Swe)

14.46: Si pianta nel finale Graz che ha disputato una buona gara ma si deve accontentare del quinto posto che lo elimina. Vince Valnes davanti al francese Jay. Potenziali ripescati diventano Retyvikh e Bolger

14.43: Davide Graz al via nella quarta batteria. Ci proverà. I protagonisti: Bolger (Usa), Retivykh (Rus), Valnes (Rus), Jay (Fra), Graz (Ita), Yakimushkin (Rus)

14.41: Bel gioco di squadra dei norvegesi ai danni di Bolshunov, non brillantissimo. Vince Northug, secondo Golberg. Bolshunov ed Hediger sono i potenziali ripescati

14.38: Norvegesi contro Bolshunov nella terza batteria che vede al via Northug (Nor), Golberg (Nor), Bolshunov (Rus), Hediger (Sui), Vuorinen (Fin), Berglund (Swe)

14.36: Grande secondo giro con un bel finale per Chicco Pellegrino che chiude secondo alle spalle di Jouve. Bravo l’azzurro nell’ultima salita e nel rettilineo finale. Eliminati tutti gli altri

14.32: E’ il momento di Federico Pellegrino nella seconda batteria. Questi i protagonisti: Jouve (Fra), Pellegrino (Ita), Amundsen (Nor), Starega (Pol), Kaeser (Sui), Schaad (Sui)

14.31: Tutto facile per Klaebo che vince e per Chanavat che chiude secondo la prima batteria. Terzo posto a distanza per Svensson, quarto Novak

14.30: Chanavat e Klaebo se ne vanno

14.27: Questi i protagonisti della prima batteria della gara maschile: Klaebo (Nor), Chanavat (Fra), Riebli (Sui), Svensson (Swe), Novak (Cze), Hanneman (Usa)

14.25: Domina l’ultima batteria la statunitense Kern, secondo posto per la tedesca Rydzek, Niskanen chiude terza e viene ripescata assieme a Dyvik

14.22: Non parte la slovena Urevc

14.22: Al via nella quinta e ultima batteria Quintin (Fra), Kern (Usa), Lundgren (Swe), Urevc (Slo ), Niskanen (Fin), Rydzek (Ger)

14.20: Niente da fare per una pimpantissima Caterina Ganz che chiude al quarto posto ma con un tempo più alto rispetto a Dyvik. Peccato ma bella prova di carattere dell’azzurra. Vince la slovena Lampic, secondo posto per la tedesca Gimmler

14.16: C’è l’ultima delle azzurre al via, Caterina Ganz, nella quarta batteria. Al via Van der Graaff (Sui), Lampic (Slo), Gimmler (Ger), Winkler (Ger), Kylloenen (Fin), Ganz (Ita)

14.15: Quasi rassegnata all’ultimo posto l’azzurra Scardoni che ha provato nel finale a ribaltare il pronostico con scarsa fortuna. Vince Tiril Udnes Weng davanti a Nepryaeva, terzo posto per la svedese Dyvik che entra nelle potenziali ripescate assieme a Stupak

14.11: Lucia Scardoni ci prova nella terza batteria ma è durissima. Al via Dyvik (Swe), Janatova (cze), T. Weng (Nor), Scardoni (Ita), Nepryaeva (Rus), Sorina (Rus)

14.09: Perde contatto alla seconda salita l’azzurra Laurent che esce di scena e fallisce l’aggancio alla semifinale chiudendo ultima. Vince la norvegese Myhrvold davanti alla svedese Hagstroem. Fuori tutte le altre

14.05: C’è Greta Laurent al via nella seconda batteria femminile. Queste le protagoniste: Myhrvold (Nor), Hagstroem (Swe), Laurent (Ita), Carl (Ger), Eiduka (Lat), Fossesholm (Nor)

14.03: Rischia qualcosa di troppo la statunitense Diggins che si è rilassata nel finale e ha rischiato di uscire. Vince Kalvaa davanti a Diggins. Potenziali ripescate Stupak e Parmakoski. Caduta per una delle grandi favorite della vigilia, la svizzera Faehndrich, seconda a Davos

13.59: Queste le protagoniste della prima batteria femminile al via tra pochissimo: Faehndrich (Sui), Diggins (Usa), Parmakoski (Fin), Kalvaa (Nor), Stupak (Rus), Swirbul (Usa)

13.57: Ci proverà anche l’altro azzurro Graz a conquistare la semifinale nella quarta batteria con Bolger, Retvykh, Valnes, Jay e Yakimushkin

13.54: In campo maschile Pellegrino sarà al via nella seconda batteria con Jouve, Amundsen, Starega, Kaeser e Schaad

13.52: Caterina Ganz sarà al via nella quarta batteria con Van der Graaff, Lampic, Gimmler, Winkler e Kylloenen

13.49: Scardoni sarà nella terza con Dyvik, Janatova, T. Weng, Nepryaeva, Sorina: missione impossibile per l’azzurra

13.46: Laurent sarà in seconda batteria con Myhrvold, Hagstroem, Carl, Eiduka, Fossesholm: batteria difficile ma non impossibile per l’azzurra che punta alla quarta semifinale consecutiva in stagione

13.43: Sono cinque gli azzurri qualificati per la fase finale, Pellegrino e Graz tra gli uomini, Laurent, Scardoni e Ganz tra le donne

13.40: Buongiorno e bentornati alla diretta live della prima tappa del Tour de Ski 2021/2022, la sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022 in programma a Lenzerheide

12.54: Per il momento è tutto. Appuntamento alle 14 per la fase finale della sprint di Lenzerheide

12.51: Pellegrino sarà al via nella seconda batteria con Jouve, Amundsen, Starega, Kaeser e Schaad. Graz sarà al via nella quarta con Bolger, Retvykh, Valnes, Jay e Yakimushkin

12.48: Laurent sarà in seconda batteria con Myhrvold, Hagstroem, Carl, Eiduka, Fossesholm. Scardoni sarà nella terza con Dyvik, Janatova, T. Weng, Nepryaeva, Sorina. Ganz sarà nella quarta con Van der Graaff, Lampic, Gimmler, Winkler e Kylloenen

12.46: Sono cinque, dunque, gli azzurri qualificati alla seconda fase della sprint di Lenzerheide. Pellegrino e Graz in campo maschile, Laurent, Scardoni e Ganz in campo femminile

12.44: Peccato per Hellweger che è stato eliminato per via di qualche millesimo in più rispetto ad Hanneman. Qualificati Pellegrino e Graz

12.42: Questi i qualificati per la seconda fase maschile: Klaebo, Jouve, Chanavat, Northug, Ogden, Riebli, Golberg, Pellegrino, Bolger, Retyvikh, Bolshunov, Grond, Valnes, Maltsev, Terentev, Furger, Jay, Hediger, Vuorinen, Berglund, Graz, Amundsen, Svensson, Halfvarsson, Starega, Kaeser, Novak, Schaad, Yakimushkuin, Hanneman

12.40: In attesa della fina della qualificazioni con atleti che non possono più inserirsi nei primi 30 possiamo dire che due azzurri sono certi della qualificazione, mentre per Hellweger si andranno a calcolare i millesimi visto che è pari merito con lo statunitense Hanneman

12.38: Discreta la prova di Chiocchetti che si inserisce al 52mo posto, il migliore degli ultimi scesi. Ventura, invece, è ultimo

12.37: Ventura e Chiocchetti, gli ultimi due azzurri, sono appena partiti

12.35: Salvadori chiude al 60mo posto, Coradazzi è 75mo

12.33: Riepilogo delle prime dieci posizioni: Klaebo, Jouve, Chanavat, Northug, Ogden, Riebli, Golberg, Pellegrino, Bolger, Retyvikh

12.32: Mancano ancora tanti atleti al traguardo, Hellweger al momento resiste in 30ma posizione a meno di 10″ da Klaebo

12.29: Riebli sulla neve di casa si inserisce in sesta posizione, Rastelli è eliminato, Hellweger è 30mo

12.28: Fuori De Fabiani ma si fa dura anche per Hellweger, 26mo e Rastelli, 28mo perchè altri stanno andando forte

12.27: Lo svizzero Hediger si inserisce al 14mo posto, De Fabiani è 29mo, difficile per l’azzurro la qualificazione

12.24: Settimo posto per Retyvikh, 21mo Hellweger e 22mo Rastelli

12.23: Goldberg si inserisce in quinta piazza, Terentev in decima

12.22: Pellegrino è quinto al traguardo a 6″ da Klaebo e Graz invece perde nel finale ma è comunque 15mo

12.21: Pellegrino sesto a metà gara, Graz decimo!

12.20: Klaebo va al comando con 2″5 di vantaggio su Jouve, bene Bolshunov, quinto. Cologna 22mo

12.19: Super Francia! Jouve al comando davanti a Chanavat ma sta arrivando Klaebo

12.19: Valnes si inserisce al terzo posto, Klaebo è partito fortissimo, Krueger è 15mo

12.18: Chanavat va al comando e Iversen si inserisce al quinto posto

12.17: Northug in testa davanti a Vuorinen e Novak. Tra poco partono gli azzurri

12.15: Musgrave in testa al traguardo

12.12: Partita la qualificazione

12.03: Alle 12.12 il via della qualificazione maschile. Ricordiamo che la seconda fase della sprint in tecnica libera di Lenzerheide scatterà alle 14 con il primo turno, poi come sempre semifinali e finali

11.59: Buone notizie per il contingente azzurro, dunque. Mai in questa stagione tre ragazze qualificate per la seconda fase in una sprint. Buono il risultato al femminile a Lenzerheide

11.56: Si è conclusa la qualificazione femminile. Le altre qualificate: Lampic, Lundgren, Parmakoski, Laurent, Gimmler, Urevc, Niskanen, Winkler, Kalvaa, Carl, Eiduka, Scardoni, Nepryaeva, Kylloenen, Rydzek, Stupak, Swirbul, Ganz, Fossesholm, Sorina

11.54: Di Centa è 77ma, ci sono tre azzurre nella seconda fase!

11.51: Riassunto delle prime dieci posizioni: Faehndrich, Myhrvold, Diggins, Dyvik, Hagstroem, Janatova, Van der Graaff, Quintin, Kern, T. Weng

11.50: 64mo posto attuale per Anna Comarella che si inserisce alle spalle di Pittin

11.49: Laurent 14ma, Scardoni 22ma, Ganz 28ma al momento ma mancano ancora una ventina di atlete al traguardo

11.48: Van der Graaff è settima, Quintin è ottava

11.47: Sesto posto per Janatova, undicesimo per Lundgren

11.46: Bene anche Scardoni che si inserisce in 18ma posizione e può puntare alla qualificazione, Haga è fuori

11.45: Dyvik quarta, Kern sesta, Gimlòer 11ma e ora la qualificazione di Ganz è a forte rischio: è 23ma l’azzurra

11.44: Urevc è ottava, Fossesholm 17ma dietro a Ganz, benissimo Laurent che si inserisce all’ottavo posto e si qualifica per la seconda fase!

11.42: Indietro H. Weng, grande tempo per la norvegese Myhrvold, seconda! Rydzek è 12ma

11.41: Eiduka si inserisce al nono posto, Sorina al 14mo dietro a Ganz

11.41: T. Weng e Lampic fanno segnare lo stesso tempo: quarte

11.40: Stupak ottava, decima Caterina Ganza al traguardo!

11.39: Faehndrich, Diggins, Hagstroem, Parmakoski ai primi quattro posti, lontana Ebba Andersson

11.38: La svizzera Faehndrich va al comando con 5 decimi di vantaggio su Diggins

11.37: L’azzurra Pittin è 15ma, staccata di 15″ dalla testa

11.36: La statunitense Diggins subito in gran forma: è in testa con 4″ di vantaggio

11.35: La svedese Karlsson si inserisce al quarto posto

11.34: La finlandese Niskanen in testa davanti alla statunitense Swirbul

11.33: Partita l’azzurra Pittin. Arrivata la tedesca Krehl con 6″ di vantaggio sulla connazionale Lohman

11.31: Krehl in testa dopo i primi 100 metri

11.30: All’appello nella gara femminile manca anche la norvegese Therese Johaug che ha puntato tutto sui Giochi Olimpici. Partita la qualificazione femminile

11.27: Nutritissima la schiera dei pretendenti alla vittoria in campo maschile. Oltre a Pellegrino attenzione a Alexander Bolshunov, Erik Valnes, Gleb Retivykh, Johannes Hoesflot Klaebo, Sergey Ustiugov, Dario Cologna, Artem Maltsev, Emil Iversen, Iivo Niskanen, Alexey Chervotkin, Sergey Ustiugov, Ilia Semikov, Emil Iversen, Ivan Yakimushkin, Sjur Roethe, Even Northug, Michal Novak, Lucas Chanavat, Simen Haegstad Krueger, Richard Jouve, Alexander Terentev, Paal Golberg. Tra questi ci sono anche i pretendenti alla vittoria nel Tour de Ski

11.24: In campo femminile, in assenza delle svedesi Sundling e Dahlqvist, dominanti finora nella sprint, le favorite per la vittoria finale nella prima tappa potrebbero uscire da questo lotto: Frida Karlsson, Jessie Diggins, Natalia Nepryaeva, Ebba Andersson, Anamarija Lampic, Tiril Udnes Weng, Helene Marie Fossesholm, Anna Dyvik, Yulia Stupak, Nadine Faehndrich

11.21: Si inizia però con la gara femminile. Sono sei le azzurre in partenza: Cristina Pittin con il pettorale 14, Caterina Ganz col 28, Greta Laurent col 45, Lucia Scardoni col 52, Anna Comarella col 66, Martina Di Centa col 77.

11.19: In campo maschile l’Italia avrà al via Federico Pellegrino con il pettorale 27, Davide Graz col 28, Maicol Rastelli con 34, Michael Hellweger con 42, Francesco De Fabiani col 49, Giandomenico Salvadori col 73, Martin Coradazzi con l’80, Paolo Ventura col 91 e Alessandro Chiocchetti con 92.

11.16: In questo 2021-22 il Tour de Ski ha in programma solo sei tappe divise in tre località. Programma più leggero, dunque, nel tentativo di evitare diserzioni di massa da parte delle atlete che vogliono concentrarsi principalmente sui Giochi olimpici. Si parte da Lenzerheide (Svizzera), dove sono previste una sprint a skating e una 15 e 10 km in alternato contro il cronometro.

11.13: Si tratta del primo di sei appuntamenti della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno, che quest’anno scatta dalla Svizzera.

11.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima tappa del Tour de Ski 2021/2022, la sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022 in programma a Lenzerheide

