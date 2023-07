CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

MEDAGLIERE MONDIALI NUOTO VASCA CORTA: ITALIA TERZA CON 5 ORI!

ITALIA POTENZA INDISCUSSA NELL’ELITE MONDIALE: I GIOVANI NASCONDONO IL DECLINO DEI VETERANI

IL RIEPILOGO DELLE GARE DI OGGI: L’ITALIA CONQUISTA 2 ORI

ALESSANDRO MIRESSI NUOVO RE DELLO STILE LIBERO SULLE ORME DI FILIPPO MAGNINI

LE PAGELLE DELL’ITALIA NELLA GIORNATA DI OGGI

ITALIA DA RECORD DI MEDAGLIA: FRANTUMATI IL PRIMATO DI PODI E ORI DEL 2006

ITALIA IN TRIONFO CON LA 4X100 MISTA MASCHILE: LA CRONACA DELLA GARA

MATTEO RIVOLTA: “LE PRESTAZIONI DEI MIEI COMPAGNI MI HANNO MOTIVATO”

ALESSANDRO MIRESSI: “LA RIMONTA? TUTTO CALCOLATO…”

ALESSANDRO MIRESSI CAMPIONE DEL MONDO DEI 100 STILE LIBERO

NICOLO’ MARTINENGHI: “SONO ARRIVATO LUNGO ALL’ULTIMA BRACCIATA, ALTRIMENTI…”

NICOLO’ MARTINENGHI ARGENTO SUI 50 RANA, A DUE CENTESIMI DALL’ORO

GREGORIO PALTRINIERI: “HO PROVATO QUALCOSA DI NUOVO, NON HA FUNZIONATO”

SESTO POSTO E RECORD ITALIANO PER LA 4X100 MISTA FEMMINILE

LE RAGAZZE DELLA 4X100 MISTA: “SODDISFATTE DEL TEMPO, ENERGIE AL LUMICINO”

17.27: Si chiude qui la nostra diretta live e anche un 2021 indimenticabile per il nuoto azzurro. Grazie per averci seguito e appuntamento al 2022, anno dei Mondiali di Fukuoka, dei Mondiali in vasca corta di Kazan ma soprattutto degli Europei ad agosto a Roma. Non mancate! Buona serata!

17.25: Gli altri risultati degli azzurri sono tutti di ottimo livello, il quarto posto di Lorenzo Mora con record italiano nei 200 dorso, il quinto di Domenico Acerenza nei 1500 stile, di Francesca Fangio nei 200 rana e di Elena Di Liddo nei 100 farfalla, il sesto della staffetta 4×100 mista donne con record italiano e l’ottavo di Silvia Di Pietro nei 50 stile libero

17.23: nella sfavillante giornata azzurra c’è anche spazio per una delusione, il quarto posto nei 1500 stile di un Gregorio Paltrinieri irriconoscibile che ha ammesso qualche errore nella preparazione

17.21: L’ultima giornata ha portato tre medaglie di altissimo spessore alla squadra italiana: la vittoria nei 100 stile libero di Alessandro Miressi con il record italiano e la vittoria della staffetta 4×100 mista con Mora, Martinenghi, Rivolta e Miressi. Nicolò Martinenghi ha conquistato l’argento nei 50 rana. Medaglie numero 14, 15, e 16 della spedizione azzurra

17.19: Cinque ori, cinque argenti e sei bronzi! Questo il bilancio di una splendida Italia che chiude al terzo posto il medagliere. Tantissimi posti in finale, record di medaglie, vittorie di grande prestigio. Applausi per l’Italia del nuoto

17.18: Dominio assoluto della Svezia che è d’oro con il nuovo record europeo in 3’46″20, Canada d’argento in 3’47″36, bronzo per la Cina in 3’47″41, record italiano per l’Italia in 3’51″03 che vale il sesto posto finale

17.17: Ai 300 Svezia, Cina, Canada

17.16: A metà gara Svezia, Cina, Canada, Italia sesta

17.15: Ai 100 Canada, Usa, Svezia, Italia settima e già fuori dai giochi

17.12: Al via nella 4×100 mista donne Svizzera, Russia, Italia, Svezia, Canada, Usa, Olanda, Cina

17.11: E’ in arrivo l’ultima gara del Mondiale e c’è ancora l’Italia. Scalia, Carraro, Di Liddo e Di Pietro provano a inserirsi nella lotta per le medaglie della 4×100 mista. Sono in finale con il terzo tempo delle batterie

17.04: Oggi l’Italia, soprattutto in campo maschile, è una potenza nel nuoto. Si può dire forte! E’ vero che al Mondiale mancavano gli austriani e alcuni statunitensi ma l’Italia sarebbe stata lì, a giocarsela con tutti i rivali

17.02: Che emozione forte, che dominio degli azzurri! Miressi va a prendersi il terzo oro del Mondiale, Rivolta il secondo. Questa Italia del nuoto è spettacolare!

17.00: UN’ITALIA IMMENSA!!!!!! AZZURRI STRAORDINARI!!!!!! Vittoria in 3’19″76, secondo posto per gli Stati Uniti in 3’20″50, bronzo per la Russia in 3’20″65

17.00: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

16.59: Rivolta fantastico! Italia, Usa, Russia

16.58: A metà gara Usa, Italia, Russia

16.57: Ai 100 Russia, Brasile, Italia

16.53: Stati Uniti e Russia gli avversari più agguerriti per gli azzurri

16.52: Al via nella finale della 4×100 mista maschile: Norvegia, Olanda, Usa, Russia, Italia, Brasile, Francia, Lituania

16.50: Ci sono Mora, Martinenghi, Rivolta e Miressi al via nella finale della 4×100 mista maschile. L’Italia può puntare al podio e, se i ragazzi riusciranno a mettere da parte l’inevitabile stanchezza, si può puntare molto in alto

16.40: Sarah Sjoestroem vince il primo oro ad Abu Dhabi proprio alla fine: 23″08, secondo posto per l’olandese Kromowidjojo in 23″31, terzo posto per la polacca Wasick in 23″40, ultima Silvia Di Pietro in 23″98

16.38: Al via nella finale dei 50 stile libero donne Barratt (Aus), Kameneva (Rus), Kromowidjojo (Ned), Sjoestroem (Swe), Weitzeil (Usa), Curzan (Usa), Di Pietro (Ita)

16.35: Tra poco l’ultima finale individuale del Mondiale e c’è ancora un’azzurra al via, Silvia Di Pietro nei 50 stile libero

16.31: Martinenghi nelle dichiarazioni lascia intendere che gli è mancato qualcosa nell’ultima bracciata. E’ lì che ha perso l’oro ma resta un argento fantastico! E’ la medaglia numero 15 per l’Italia e non è finita

16.29: Ha fatto tutto benissimo Nicolò Martinenghi ma lo statunitense Fink ha vinto con il record americano con 25″53, argento per Martinenghi in 25″55, bronzo per il brasiliano Gomes Junior in 25″80, solo quarto Shymanovich in 25″84

16.28: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MARTINENGHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Oro a Fink ma con solo due centesimi di vantaggio sull’azzurro

16.25: Al via nella finale dei 50 rana uomini: Kamminga (Ned), Gomes Junior (Bra), Martinenghi (Ita), Shymanovich (Blr), Fink (Usa), Schwingenschlogl (Ger), Yan (Chn), Reitshammer (Aut)

16.24: L’Italia gioca una delle ultime carte da medaglia del Mondiale di Abu Dhabi. Tocca a Nicolò Martinenghi nella finale dei 50 rana

16.15: Quinto posto per Elena Di Liddo in 56″34. La canadese Margaret MacNeil si conferma la più forte e dopo i Mondiali in lunga e i Giochi Olimpici vince anche il Mondiale in corta con 55″04, secondo posto per la svedese Hansson in 55″10, bronzo per la statunitense Curzan in 55″36, quarta Huske, quinta Di Liddo

18.14: A metà gara Huske, Curzan, Hansson

18.11: Al via nella finale dei 100 farfalla donne: Shkurdai (Blr), Di Liddo (Ita), Hansson (Swe), MacNeil (Can), Curzan (Usa), Huske (Usa), Pudar (Bih), Osman (Egy)

16.09: Non è da medaglia, Elena Di Liddo ma può disputare una bella gara nella finale dei 100 farfalla. L’azzurra sta bene e punta in alto

16.08: Tutta la Etihad Arena batte le mani a tempo per l’inno di Mameli che suona per Alessandro Miressi

16.02: Sono andati forte tutti! Non è bastato il record personale e il record italiano al modenese. Vince il sornione polacco Kawecki in 1’48″68, argento per lo statunitense Casas in 1’48″81, bronzo per il tedesco Diener in 1’48″97, quarto Mora in 1’49″27

16.01: Peccato, davvero! Quarto posto per Lorenzo Mora che arriva ad un soffio dal podio ma con il record italiano. Oro per il polacco Kawecki

16.00: Ai 100 Casas, Diener, Ndoye-Brouard

15.58: Al via nella finale Lelle (Est), Mora (Ita), Ndoye-Brouard (Fra), Casas (Usa), Cejka (Cze), Diener (Ger), Herlem (Fra), Kawecki (Pol)

15.57: C’è Lorenzo Mora al via nella finale dei 200 dorso maschile. L’azzurro è argento europeo in questa gara e, a livello individuale, ha già una medaglia iridata al collo, quella d’argento dei 50 dorso

15.48: Gara di spessore di Francesca Fangio, che si è fermata a soli 9 centesimi dal record italiano di Martina Carraro. Difficile pensare di fare meglio per chi si è già migliorata tantissimo in questa stagione. Gara tiratissima con quattro atlete, c’era an che Hansson, sulla stessa linea

15.47: Quinto posto per Francesca Fangio, 2’19″77! Vince la statunitense Emily Escobedo in 2’17″85, argento per la russa Chikunova in 2’17″88, terza la britannica Renshaw, rimontata nel finale in 2’18″96

15.45: A metà gara Renshaw, Escobedo, Mc Sharry

15.43: C’è Francesca Fangio al via della finale dei 200 rana donne. Queste le finaliste: Mc Sharry (Irl), Escobedo (Usa), Renshaw (Gbr), Chikunova (Rus), Hansson (Swe), Fangio (Ita), Cieplucha (Can), Horska (Cze)

15.40: Sangue freddo e grande intelligenza per Alessandro Miressi che non si è fatto irretire dalla partenza velocissima di Held e Liendo Edwards. Grande rimonta nel finale per Miressi che ha chiuso in 45″57, secondo posto per lo statunitense Held in 45″63, terzo posto per il il canadese Liendo Edwards in 45″82. Quarto oro per l’Italia! 14ma medaglia

15.39: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MIRESSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! RECORD ITALIANO E CAMPIONE DEL MONDO!!!

15.38: A metà gara Held, Liendo Edwards, Miressi

15.36: Questi i protagonisti della finale dei 100 stile libero: Pijnenburg (Ned), Hwang (Kor), Grousset (Fra), Miressi (Ita), Liend Edwards (Can), Held (Usa), Grinev (Rus), McMillan (Irl)

15.35: Altro momento clou di questo pomeriggio. C’è Alessandro Miressi al via della finale dei 100 stile libero. Può puntare al massimo!

15.29: “Abbiamo provato qualcosa di nuovo con Fabrizio e abbiamo sbagliato tutto. Potevo fare o tanto bene o tanto male ed è andata male”

15.27: Poco brillante, mai realmente in gara, Gregorio Paltrinieri ha probabilmente pagato dazio ad una stagione complicatissima. era apparso in buone condizioni nella staffetta in acque libere e non sembrava così in difficoltà ieri in batteria ma oggi è venuto a mancare completamente

15.24: RECORD DEL MONDO DI FLORIAN WELLBROCK! 14’06″88! Argento per il tunisino Hafnaoui in 14’10″94, record africano, terzo posto per l’ucraino Romanchuk in 14’11″47, quarto uno spento Paltrinieri in 14’21″00, quinto Acerenza in 14’24″31

15.23: Ai 1400 Wellbrock che stabilirà il nuovo record del mondo, Hafnaoui, Romanchuk, Paltrinieri

15.22: Ai 1300 Wellbrock, Hafnaoui, Romanchuk, Paltrinieri, Acerenza.

15.21: Ai 1200 Wellbrock sul tempo del record del mondo, Hafnaoui, Romanchuk, Paltrinieri, Acerenza.

15.20: Ai 1100 Wellbrock sempre più solo in testa, Hafnaoui, Romanchuk, Paltrinieri, Acerenza.

15.19: Ai 1000 Wellbrock, Hafnaoui, Romanchuk, Paltrinieri, Acerenza. Paltrinieri in chiara difficoltà, sta continuando a perdere

15.18: Ai 900 Wellbrock, Hafnaoui, Romanchuk, Paltrinieri, Acerenza. Non c’è più niente da fare per il podio azzurro

15.18: Agli 800 Wellbrock, Romanchuk, Hafnaoui, Paltrinieri

15.17: Ai 700 Wellbrock, Romanchuk, Hafnaoui, Paltrinieri

15.16: Ai 600 Wellbrock, Romanchuk, Hafnaoui

15.15: Ai 500 Wellbrock, Romanchuk, Hafnaoui, Paltrinieri staccato

15.14: Sembra perdere terreno Paltrinieri. Wellbrock, Romanchuk, Hafnaoui ai 400

15.13: Ai 300 Wellbrock, Romanchuk, Hafnaoui

15.12: Ai 200 Wellbrock, Paltrinieri, Romanchuk

15.11: Ai 100 Wellbrock, Paltrinieri, Hafnaoui

15.07: Questi i protagonisti della finale dei 1500 stile libero: Acerenza (Ita), Joly (Fra), Wellbrock (Ger), Romanchuk (Ukr), Hafnaoui (Tun), Paltrinieri (Ita), Wiffen (Irl), Christiansen (Nor)

15.06: Ci sono due italiani al via nella finale dei 1500 stile libero. Domenico Acerenza in corsia 1 e Gregorio Paltrinieri in corsia 6. Medaglia alla portata di Paltrinieri ma per l’oro serve una super prestazione

15.04: Oro per gli Stati Uniti con il tempo di 1’34″22, secondo posto per la Svezia con 1’24″59,. terza l’Olanda con la rimonta di Kromowidjojo in 1’34″89. Gara di qualità tutto sommato modesta

15.03: A metà gara Svezia, Usa, Canada

15.00: Queste le nazionali al via nella prima delle dieci finali di oggi, la 4×50 stile libero donne: Canada, Cina, Svezia, Usa, Olanda, Russia, Francia, Hong Kong

14.59: E’ già il Mondiale più prolifico di sempre per l’Italnuoto che ha conquistato 13 medaglie ma si può ancora scrivere la storia fra poco

14.57: Scalia, Carraro, Di Liddo, Di Pietro è la formazione della 4×100 mista femminile entrata in finale con il terzo crono

14.55: Saranno Mora, Martinenghi, Rivolta e Miressi a dare l’assalto al podio nella staffetta 4×100 mista maschile

14.53: Serve la gara perfetta a Elena Di Liddo nella finale dei 100 farfalla per inserirsi nelle posizioni che contano, mentre Silvia Di Pietro punterà a migliorare il suo record italiano nella finale dei 50 stile libero

14.51: C’è Lorenzo Mora, argento europeo, al via della finale dei 200 dorso. Ha un gran finale, può puntare al secondo podio del suo Mondiale

14.49: Cercherà di ben figurare Francesca Fangio, bronzo europeo, nella finale dei 200 rana donne. Ha le carte in regola per disputare una grada di grande spessore

14.47: Vuole salire sul tetto del mondo nei 100 stile libero Alessandro Miressi che parte con i favori del pronostico nella finale dei 100 stile libero

14.45: Si parte con una finale senza Italia, l’unica di oggi, la 4×50 stile libero donne e poi subito una delle gare più attese di giornata, i 1500 stile libero con quattro atleti per le tre medaglie e c’è anche, ovviamente, Gregorio Paltrinieri che se la dovrà giocare con il tedesco Wellbrock, l’ucraino Romanchuk e il tunisino Hafnaoui. Obiettivo quinto posto per Domenico Acerenza

14.42: Otto azzurri nelle finali individuali, due staffette: la giornata conclusiva del Mondiale per l’Italia assomiglia molto ai fuochi d’artificio che accompagnano ogni serata la uscita del pubblico dall’Etihad Arena di Abu Dhabi

14.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dell’ultima sessione di finali del Mondiale in vasca corta di Abu Dhabi

4×100 MISTA IN FINALE CON IL 2° TEMPO

7.39: Grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento alle 15 per l’ultima sessione di finali

7.38: Qualificate con ottime prestazioni per le finali anche le due staffette 4×100 miste, maschile e femminile. L’appuntamento, dunque, è per un grande pomeriggio azzurro con tante carte da medaglia per l’Italia

7.37: Dall’ultima mattinata di batterie arrivano le qualificazioni in finale di Lorenzo Mora nei 200 dorso, con un pizzico di rammarico per l’eliminazione di Michele Lamberti, e di Francesca Fangio nei 200 rana

7.36: L’Italia sarà in tutte le finali tranne la 4×50 stile libero questo pomeriggio con ben 10 posti in finale. E’ una grande Italia quella di Abu Dhabi

7.35. Italia in finale con il terzo crono. Qualificate Svezia, Canada, Italia, Usa, Russia, Olanda, Svizzera, Cina

7.34: Bella prova delle azzurre che vincono la seconda batteria con 3’53″68, precedendo di un soffio gli Stati Uniti con 3’53″73

7.33: Ai 300 Usa, Italia, Svizzera

7.32: A metà gara Usa, Italia, Cina

7.31: Ai 100 Usa, Olanda, Cina, Italia

7.29: Ora Scalia, Carraro, Bianchi e Cocconcelli al via nella seconda batteria con Svizzera, Usa, Cina, Olanda, Corea del Sud, Thailandia

7.28: la Svezia vince la prima batteria con il tempo di 3’52″67, secondo posto per il Canada in 3’53″04, terza la Russia in 3’55″15

7.26: Canada, Svezia, Russia a metà gara

7.24: Al via nella prima batteria della 4×100 femminile Austria, Russia, Canada, Svezia, Hong Kong e Turchia

7.22: Queste le finaliste della 4×100 mista maschile: Russia, Italia, Usa, Brasile, Olanda, Francia, Norvegia, Lituania

7.21. l’Italia vince con 3’25″58 la seconda batteria ed è in finale con il secondo tempo, secondo posto per gli Stati Uniti in 3’25″97, terzo posto per la Lituania in 3’29″18

7.21: Ai 300 Italia, Usa, Lituania

7.20: A metà gara Italia nettamente in testa, poi Usa e Lituania

7.19: Ceccon in testa con 50″96, poi Israele e Lituania

7.17: Ceccon, Martinenghi, Razzetti e Zazzeri al via per l’Italia con Israele, Cina, Usa, Lituania, Turchia, Vietnam

7.16: La Russia vince la prima batteria in 3’25″01, secondo posto per il Brasile in 3’26″30, terzo posto per l’Olanda in 3’27″26, quarto posto per la Francia in 3’27″52

7.15: Ai 300 Russia, Brasile, Francia

7.14: A metà gara Francia, Russia, Brasile

7.13: Ai 100 Brasile, Russia, Francia

7.12: Hong Kong, Norvegia, Olanda, Francia, Russia, Brasile, Corea del Sud, Egitto al via nella prima di due batterie della staffetta 4×100 mista

7.10: Queste le qualificate per la finale dei 200 rana: Chikunova, Hansson, Renshaw, Fangio, Escobedo, Cieplucha, Ms Sharry, Horska

7.09: Francesca Fangio in finale con il quarto tempo! Vince l’ultima batteria la canadese Cieplucha e si qualifica per la finale in 2’21″35

7.08: Ultima batteria più lenta e dunque Fangio può stare tranquilla per la finale

7.05: La seconda batteria va alla russa Chikunova con 2’19″56, secondo posto per la svedese Hansson con 2’20″31, terza l’irlandese Mc Sharry in 2’21″59. Fangio è quarta quando manca l’ultima batteria

7.01: Peccato per Francesca Fangio che si fa bruciare al traguardo dalla britannica Renshaw e comunque chiude al secondo posto con 2’20″53, la britannica chiude in 2’20″33, terza la lituana Teterevkova in 2’22″11

7.00: A metà gara Tang, Fangio, Renshaw

6.57: La messicana Rodriguez Villanueva vince la prima batteria dei 200 rana in 2’26″22. Ora Francesca Fangio

6.55. Mora prende dunque il settimo posto in finale per l’Italia nel pomeriggio. Tra poco ci proverà anche Francesca Fangio nei 200 rana

6.53: Questi i finalisti dei 200 dorso uomini: Casas, Cejka, Ndoye-Brouard, Diener, Mora, Herlem, Lelle e Kawecki

6.52: Lorenzo Mora è in finale con il quinto tempo, Lamberti è fuori dalla finale. Vince l’ultima batteria il francese Ndoye-Brouard con 1’50″71, secondo posto per l’estone Lelle in 1’52″30, terzo Kawecki in 1’52″35

6.48: Crolla Lamberti nel finale e rende tutto molto difficile per la finale. Vince Casas in 1’49″82, secondo il ceco Cejka in 1’50″50, terzo il tedesco Diener in 1’51″06, Lamberti è quinto in 1’52″52. Al momento Mora quarta, Lamberti sesto ma manca l’ultima batteria

6.47: A metà gara Casas, Lamberti, Diener

6.44: Seconda parte di gara di alto livello per Lorenzo Mora che vince la seconda batteria con 1’51″58, secondo posto per l’israeliano Toumarkin in 1’52″66. Ora Lamberti

6.43: Morales Miranda, Toumarkin, Garcia a metà gara

6.41: L’ucraino Naumenko vince la prima di quattro batterie dei 200 dorso uomini in 1’56″02. Al via la seconda batteria con Lorenzo Mora

6.38: Queste le nazionali finaliste della 4×50 stile libero: Usa, Olanda, Svezia, Russia, Cina, Francia Canada, Hong Kong

6.36: La Svezia vince la seconda batteria in 1’36″55, davanti a Russia in 1’37″14 e Francia in 1’37″58

6.35: A metà gara Svezia, Francia, Russia

6.34: Ora al via Corea del Sud, Svezia, Russia, Francia, Turchia, Canada

6.33: La prima batteria va agli Stati Uniti con 1’35″88, seconda Olanda in 1’36″27, terza la Cina in 1’37″49

6.32: A metà gara Olanda, Cina, Usa

6.29: Hong Kong, Cina, Olanda, Usa e Thailandia al via nella prima batteria della 4×50 donne. L’Italia ha deciso di non partecipare

6.27: Al via nelle batterie femminile Scalia, Carraro, Bianchi e Cocconcelli per una non semplice qualificazione alla finale della 4×100 femminile

6.24: Il programma si chiude con le due staffette 4×100 mista: Ceccon, Martinenghi, Razzetti e Zazzeri sono al via nella gara maschile per portare l’Italia in finale

6.22: A caccia di un posto in finale anche Francesca Fangio, bronzo europeo, nelle batterie dei 200 rana donne. Non si potrà risparmiare visto che parte nella seconda di quattro batterie

6.19: Si prosegue con una gara che potrebbe regalare grandi soddisfazioni agli azzurri. In vasca nelle batterie dei 200 dorso Lorenzo Mora che è vice campione europeo in carica e Michele Lamberti che punta ad un posto in finale

6.16: Sui parte con le due batterie della staffetta 4×50 stile libero donne. L’Italia, iscritta in un primo tempo, ha rinunciato alla partecipazione

6.13: Ultima sessione di batterie che si preannuncia concentrata ma ancora ricca di emozioni per l’Italnuoto

6.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sesta e ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2021 di nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi

Programma, Orari, Tv e streaming dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi – Cronaca della quinta sessione di finali e semifinali – Il medagliere dei Mondiali di Abu Dhabi – Le pagelle della quinta giornata dei Mondiali

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2021 di nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi. Si chiude l’ultima grande manifestazione di un anno, il 2021, pieno di eventi internazionali per il nuoto e ancora una volta la squadra italiana è grande protagonista e, con 13 medaglie, ha già riscritto la storia migliorando il bilancio dell’edizione di Shanghai 2006 che portò 12 podi alla spedizione azzurra.

Si parte alle 6.30 italiane (le 9.30 locali) con l’ultima mattinata di batterie: subito la 4×50 stile libero dove l’Italia punta alla finale con Di Pietro e Cocconcelli a fare da traino. A seguire i 200 dorso donne con Lorenzo Mora e Michele Lamberti al via, poi i 200 rana donne con il bronzo europeo Francesca Fangio e infine le due staffette 4×100 miste, prima la maschile e poi la femminile. In tutte le gare accesso diretto alla finale per i migliori otto tempi.

L’Italia chiude con alcune delle sue star in gara: prima fra tutte il primatista mondiale Gregorio Paltrinieri che se la vedrà in un 1500 stile libero che si preannuncia di altissimo livello con gli avversari delle ultime stagioni, con il tedesco Wellbrock e l’ucraino Romanchuk. Alessandro Miressi ha tutte le carte in regola per giocarsi la vittoria nei 100 stile libero dove peseranno le assenze importanti di Dressel e Chalmers.

Francesca Fangio, bronzo europeo, dovrà superarsi per puntare al podio nei 200 rana donne ma l’impresa non è impossibile, mentre il miglior Lorenzo Mora, argento nei 50, può prendersi grandi soddisfazioni nei 200 dorso uomini dove al via non ci sarà il campione olimpico Rylov. In corsa per una medaglia anche Michele Lamberti, mentre gli avversari degli azzurri possono essere l’esperto polacco Kawecki e il tedesco Diener. Nicolò Martinenghi proverà a dire la sua nei 50 rana dove il grande favorito è sempre il bielorusso Shymanovich ma l’azzurro ha tutte le caratteristiche per inserirsi nella lotta per il bersaglio grosso. Italia da medaglia anche nella staffetta mista maschile (che potrebbe giocarsi anche l’oro) e, perché no, in quella mista femminile.