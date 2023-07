LIVE Conegliano-Vakifbank 2-3 , Finale Mondiale per club volley in DIRETTA: le Pantere lottano ma perdono la corona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

18:37 Il Vakifbank, dopo aver perso contro Conegliano la semifinale del Mondiale 2019 e la finale di Champions League dello scorso anno, torna sul tetto del mondo. 35 punti finali per una stupenda Paola Egonu che, nonostante il piccolo calo nell’ultimo set, si è caricata per tutta la partita la squadra sulle spalle e ha lottato solo come la miglior giocatrice al mondo è in grado di fare. 28 punti per Haak per quanto riguarda le turche, ma la differenza oggi l’ha fatta Ogbogu, che ha attaccato con le percentuali e con la continuità di un opposto. La miglior realizzatrice del torneo resta comunque Paola, unica ad andare oltre quota 100 punti.

18:35 Spiace tanto, Conegliano, dopo più di due anni, torna a perdere un trofeo. Le ragazze di Santarelli ci hanno provato con tutte se stesse, nonostante tanti problemi, nonostante l’assenza di Fahr, nonostane la condizione precaria di Sylla, nonostante i 10.000 tifosi tuchi che hanno fischiato, scordandosi di cosa sia la sportività, dal primo all’ultimo punto.

7-15 Errore in attacco di Sylla, finisce qui.

7-14 Muro di Gunes su Egonu, sette match-point per il Vakifbank.

7-13 Sylla sfonda sulle mani del muro.

6-13 Ancora fuori Egonu, un vero peccato chiudere così.

6-12 Errore in attacco anche di Paola, che peccato.

6-11 Ace di Ozbay, adesso serve un vero e proprio miracolo.

6-10 Sette di Gunes, stasera è mancata una cosa a Conegliano: il muro.

6-9 Egonu ci sta provando con tutta se stessa, serve un break adesso.

5-9 Pipe di Haak.

5-8 Servizio lungo di Bartsch.

4-8 Pallonetto spinto di Ogbogu, le va tutto bene ora.

4-7 Plummer a segno da posto quattro, si resta a contatto.

3-7 Partita assurda di Ogbogu, mai vista la statunitense su questi livelli.

3-6 Mani-out di Sylla, forza ragazze, credeteci!

2-6 Muro di Bartsch su De Kruijf.

2-5 Disastro di De Gennaro in ricostruzione, poi ci pensa per l’ennesima volta Ogbogu. Santarelli chiama time-out, adesso c’è solo una cosa da fare: resettare e “mangiarsi” le avversarie.

2-4 Sette di Ogbogu e break delle turche.

2-3 La palla è fuori, punto confermato, cambiare subito palla.

2-3 Errore di Paola da seconda linea, è uno dei pochi degli ultimi tre set. Santarelli chiama challenge.

2-2 Haak risponde colpo su colpo.

2-1 Egonu prende l’ascensore e saluta la compagnia.

1-1 Esce di un soffio il servizio di Folie.

1-0 Si parte con un primo tempo di Folie, bene!

18:20 Egonu ha deciso di far vedere chi comanda, di dimostrare chi è la giocatrice più forte del mondo! Prestazione folle di Paola che ha messo giù già la bellezza di 32 punti, nota di merito per Sylla che, entrata dalla panchina, ha dato una consistenza assurda in seconda linea. La tensione adesso è palpabile, Egonu ha gli occhi infuocati, ci sarà da divertirsi!

25-22 TIE-BREAK!!!!! Ricezione eccelsa di Sylla, poi ci pensa la solita Egonu in pipe!

24-22 Sette di Ogbogu, partita eccezionale della statunitense.

24-21 EGONU REGALA TRE SET-POINT ALLE PANTERE!

23-21 Time-out per Santarelli, bisogna tenere la ricezione alta e servire chi di dovere.

23-21 Ace di Buket, Guidetti trova sempre la carta giusta.

23-20 Esce di un pelo il servizio di Egonu.

23-19 Primo tempo di De Kruijf, ossigeno puro!

22-19 Pipe di Gabi, bisogna cambiare palla subito.

22-18 Errore pesante di Folie al servizio.

22-17 EGONU! EGONU! EGONU! Mani-out di Paola, le turche non sanno più che pesci pigliare!

21-17 Egonu la prende dove solo lei è capace di arrivare.

20-17 Primo tempo strozzato di Gunes.

20-16 ANCORAAAAAAAAAAAAA!!!!! Questa volta è Folie a dire no ad Haak, break importantissimo!

19-16 Time-out di Guidetti, gli occhi delle Pantere sono quelli giusti ora.

19-16 MURONEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Sylla blocca Haak, finalmente!

18-16 Si ferma sul nastro la battuta di Boz, respiro di sollievo.

17-16 Si fa perdonare immediatamente Haak.

17-15 OUT! Errore in attacco di Haak, bisogna approfitarne.

16-15 POESIAAAAAAAAA! Difesa enciclopedica di De Gennaro, poi Plummer tira giù una lavatrice in attacco!

15-15 Spallata di Plummer, che ha preso il posto di Courtney.

14-15 Bartsch passa in mezzo al muro di Folie e Wolosz.

14-14 Lungo il servizio di Haak.

13-14 Questa volta su palla scontata Egonu si prende il muro di Ogbogu.

13-13 Invasione di Ozbay, si torna in parità!

12-13 COSIIIIIIII! EGONU E’ INDIAVOLATAAAAA! Brava Sylla in difesa.

11-13 Brava Wolosz, Egonu mette giù il ventottesimo punto della sua partita e il centesimo del torneo.

10-13 Parallela vincente di Bartsch.

10-12 EGONU NON SI PRENDE! Serve una serie al servizio degna del suo nome adesso!

9-12 Haak passa pure contro il muro a tre, assurdo.

9-11 Palla ad Egonu e pedalare, se Paola è questa bisogna servirla sempre!

8-11 Muro di Gunes su Vuchkova.

8-10 Ennesimo attacco di Haak, incredibile quanti colpi abbia a disposizione questa ragazza.

8-9 Haak a segno da seconda linea.

8-8 ANDIAMOOOOOOO! Adesso il sistema muro-difesa a funzionare è il nostro, poi alla fine ci pensa Sylla in attacco!

7-8 EGONU! Paola sale al secondo piano e saluta la compagnia!

6-8 Primo tempo stupendo di Vuchkova.

5-8 Fast sulla riga di Ogbogu.

5-7 Non passa la battuta di Bartsch.

4-7 muro di Ogbogu su Courtney, bisogna invertire subito il trend.

4-6 Sbaglia anche De Kruijf, dal servizio stiamo raccogliendo zero.

4-5 Male Haak dai nove metri.

3-5 Diagonale di Haak, se Ozbay gioca con la palla in mano il muro di Conegliano fa fatica.

3-4 Sylla la mette giù al terzo tentativo, le turche stanno tirando sù pure la polvere in difesa.

2-4 Sbaglia il servizio Paola.

2-3 Diagonale a 104 km/h di Egonu.

1-3 Bartsch trova le mani del muro di Egonu.

1-2 Colpo profondo di Haak da posto due, bisogna allontanare la ricezione turca da rete.

1-1 Mani-out di Sylla, Miriam ha preso il posto di Plummer.

0-1 Si riparte con un errore al servizio di Courtney.

17:55 Terzo set ad elastico, con entrambe le squadre che hanno assai faticato in cambio palla. Conegliano ha un unico grande problema: l’unica attaccante a passare con continuità è Egonu, le bande stanno avendo un efficienza troppo bassa e le centrali non stanno riuscendo a dare il solito contributo. La partita è ancora aperta e le Pantere hanno tutte le carte in regola per portare il match al tie-break, servirà tutta la grinta che le contraddistingue.

22-25 Bartsch reagala il terzo set al Vafifbank.

22-24 Muroneeee di Courtney su Haak!

21-24 IMBARAZZANTE! Paola ha attaccato in testa ad Haak che si trovava nel metro!

20-24 Haak regala quattro set-point alle turche.

20-23 Diagonale nei due metri di Egonu!

19-23 Scappa la ricezione di Courtney, Gunes ne approfitta.

19-22 Mani-out di Haak, Wolosz ha l’obbligo di affidarsi a Paola in momenti così caldi.

19-21 Noooooooooo. Era arrivata una difesa incredibile di De Gennaro, poi Egonu ha sciupato tutto in attacco.

19-20 EGONUUUUUUUU! Le Pantere tornano a -1! Parziale di 4-0!

18-20 Sbaglia in attacco anche Gabi!

17-20 Errore in attacco di Haak, ma difesa assurda di Sylla in precedenza!

16-20 Egonu mantiene a galla le Pantere.

15-20 Primo tempo lungo di Vuchkova, si mette male.

15-19 Scappa la ricezione di Sylla, ne approfitta a rete Gabi.

15-18 Mani-out di Gabi da posto quattro.

15-17 Primo tempo felpato di Vuchkova.

14-17 Sbaglia questa volta Gennari.

14-16 Bartsch schiaccia in rete, ottima battuta di Gennari.

13-16 Egonu passa in mezzo al muro.

12-16 Errore in attacco di Plummer, Santarelli butta nella mischia Sylla.

12-15 Muro di Ogbogu su Plummer.

12-14 Primo tempo di Ogbogu.

12-13 Ottima fast di De Kruijf.

11-13 Plummer schiaccia direttamente in rete.

11-12 Apertura meravigliosa di Wolosz, Egonu va completamente fuori giri però.

11-11 Lunga la battuta di Egonu.

11-10 Out il servizio di Gabi.

10-10 Non riesce un miracolo in difesa a Wolosz.

10-9 Mani-out di Paola, che diventa la best scorer del torneo toccando quota 90 punti.

9-9 Ennesimo errore di Plummer dai nove metri.

9-8 Paola mette giù il suo diciassettesimo punto.

8-8 Mani-out rischiosissimo di Gabi.

8-7 Parallela assurda di Egonu da seconda linea.

7-7 Haak riporta le sue in parità.

7-6 Haak gioca sulle mani del muro di Vuchkova.

7-5 Egonu a segno, Paola sta diventando ingiocabile!

6-5 Bartsch colpisce l’asticella in attacco, polemiche inutili delle turche.

5-5 Si ferma in rete la battuta di Haak.

4-5 Fast lunga di De Kruijf, altro contrattacco sciupato.

4-4 Lungo il servizio di Gunes.

3-4 Contrattacco sprecato da Egonu.

3-3 Pipe di Plummer, brava Wolosz a trovare questa opzione.

2-3 Pallonetto di Bartsch direttamente in rete.

1-3 Terzo punto del set per Gunes.

1-2 Ottimo mani-out di Courtney.

0-2 Muro di Gunes su Egonu.

0-1 Si riparte con una sette di Gunes.

17:25 E’ arrivata la reazione delle Pantere, che però ancora non hanno espresso il proprio miglior gioco. Il Vafikbank è sceso nettamente d’intensità, tenere quel ritmo per tre set sarebbe stato impossibile. Egonu ha deciso di iniziare a fare l’Egonu e adesso il muro turco non ci sta capendo più nulla, Paola sta viaggiando con delle percentuali in attacco folli.

25-22 LA CHIUDE PAOLA!

24-22 Purtroppo sbaglia anche Wolosz dai nove metri.

24-21 Out anche il servizio di Bartsch, ci sono tre set-point per Conegliano!

23-21 Esce la sua battuta.

23-20 Dentro Frosini al servizio.

23-20 MAGIA DI PLUMMER! Difese impressionanti delle Pantere, ma alla fine ci pensa Plummer con un tocco di fino sul muro avversario!

22-20 Servizio lungo di Courtney.

22-19 STAMPATONAAAAA DI DE KRUIJF SU OGBOGU! Guidetti chiama time-out!

21-19 MUROOOOOOOO! Plummer dice no ad Haak!

20-19 Paola tiene avanti Conegliano!

19-19 Murone di Bartsch su De Kruijf.

19-18 Parallela imprendibile di Haak.

19-17 Primo tempo di De Kruijf.

18-17 Difesa assurda di Gabi, poi ci pensa Gunes.

18-16 Mani-out di Haak da psoto due.

18-15

18-14 Ci si mette anche Gunes al centro.

18-13 Parallela di Egonu da posto quattro.

17-13 Gabi trova le mani del muro.

17-12 Terzo attacco consecutivo di Ogbogu.

16-12 Non passa la battuta di Bartsch.

15-12 Ancora una bordata di Ogbogu.

15-11 Diagonale potentissima di Plummer!

14-11 Primo tempo di Ogbogu.

14-10 Parallela perfetta di Egonu.

13-10 Finisce qui la serie al servizio di Paola.

13-9 EGONU SALE IN CATTEDRA! Pipe vincente di Paola!

12-9 Diagonale indifendibile di Egonu.

11-9 Secondo errore al servizio di Vuchkova.

11-8 Prova una sorta di incrocio al centro Gabi, ma la brasiliana sbaglia.

10-8 Muroneeeeeee di Vuchkova su Haak!

9-8 Spallata assurda di Gabi.

9-7 Primo tempo di Vuchkova.

8-7 Primo tempo di Ogbogu.

8-6 Diagonale affettata di Plummer.

7-6 Si insacca l’attacco di Haak.

7-5 Lungo il servizio di Haak.

6-5 Passa da posto quattro Bartsch.

6-4 Mani-out di Plummer, break per Conegliano!

5-4 Egonu a segno in pipe, è questa la pipe che vogliamo vedere!

4-4 Muro ad uno di Haak su Courtney, occasione sprecata.

4-3 ACE DI EGONUUUUU!!!

3-3 Mani-out di Egonu!

2-3 Servizio lungo di Vuchkova, non possiamo permetterci questi errori.

2-2 Sbaglia questa volta la regista turca.

1-2 Ace di Ozbay.

1-1 Errore al servizio di Plummer.

1-0 ANDIAMOOOOOO! Conegliano tira sù di tutto in difesa e vince lo scambio più lungo della partita con Egonu!

16:58 A fare la differenza è stata la fase break, con il sistema muro-difesa turco che ha lavorato non alla perfezione, di più, Wolosz non è praticamente mai riuscita a smarcare le proprie attaccanti. Bisogna cambiare marcia nel secondo set!

16:56 Primo set assolutamente da dimenticare per le Pantere, che hanno patito le pene dell’inferno sotto i colpi delle turche. Haak semplicemente ingiocabile con 11 punti messi a segno, dieci di questi in attacco. Egonu deve assolutamente salire di rendimento, 5 punti per Paola, con 4 errori ed un efficienza negativa.

15-25 Errore in attacco di Egonu, finisce qui il primo set.

15-24 Egonu annulla il primo.

14-24 Pallonetto di Haak, che regala 10 set-point alle sue.

14-23 Muroneeee di Vuchkova su Haak!

13-23 Mani-out di Gabi.

13-22 Finalmente un bell’attacco di Paola.

12-22 Muro di Gunes su Sylla.

12-21 Errore in attacco di Egonu, set da archiviare velocemente.

12-20 Sette vincente di Gunes, nulla da dire.

12-19 Gabi a segno da posto quattro.

12-18 Mani-out di Sylla, c’è bisogno di tutta la sua grinta!

11-18 Parallela imprendibile della solita Haak.

11-17 FINALEMENTE! Muro di De Kruijf su Haak!

10-17 Impressionante! Haak sta tirando giù qualsiasi cosa, sistema muro-difesa turco ineccepibile.

10-16 Ace di Haak, Sylla entra in campo al posto di Plummer.

10-15 Time-out discrezionale chiamato da coach Santarelli.

10-15 Courtney attacca con il braccino, Haak punisce da seconda linea.

10-14 Spallata di Haak da posto due, già sesto punto per lei.

10-13 Bordata in parallela di Egonu, break recuperato da Conegliano!

9-13 Ricambia il favore Gunes.

8-13 Lungo il servizio di Folie, non possiamo permetterci questi errori.

8-12 Muroneeeeee di Egonu su Bartsch!

7-12 Ennesimo attacco vincente di Haak, Santarelli chiama time-out.

7-11 Errore dai nove metri anche per Plummer.

7-10 Non passa il servizio di Ozbay.

6-10 Mani-out di Haak da posto due, le turche stanno toccando tutti i palloni a muro.

6-9 Gabi trova le mani del muro di Egonu.

6-8 Muroneeeeee di Wolosz su Haak!

5-8 Le turche vincono uno scambio stupendo, difese assurde da una parte e dall’altra del campo.

5-7 Si insacca l’attacco di Haak, poco precisa in contrattacco Egonu.

5-6 Lunga la battuta di Bartsch.

4-6 Errore in attacco di Egonu, la tensione è palpabile.

4-5 Diagonale nei tre metri di Courtney, brava Wolosz a smistare bene il gioco.

3-5 In rete il servizio di Paola.

3-4 Gran spallata di Courtney.

2-4 Bartsch colpisce Wolosz in difesa.

2-3 Primo punto del match di Egonu, che passa in parallela.

1-3 Invasione a rete di Courtney, due alzate poco precise di Wolosz in questo scambio.

1-2 Ottima velocità di palla di Ozbay, Haak gioca sulle mani del muro di Courtney.

1-1 Mani-out rischiosissimo di Plummer da posto due.

0-1 Primo punto turco, grande difesa di Ozbay e bordata in attacco di Haak.

16:30 SI PARTE!

16:29 Conegliano risponde con: Wolosz, Egonu, Plummer, Courtney, Folie, De Kruijf e De Gennaro.

16:27 Questo il sestetto del Vafikbank: Ozbay, Ogbogu, Haak, Gabi, Bartsch, Gunes e Aykaz.

16:24 La fase di riscaldamento ufficiale si è mai conclusa, è tempo di presentazione all’americana per le due squadre.

16:21 Santarelli può contare su un sestetto forte e ormai rodato, ma anche su una panchina estremamente profonda e capace di farsi trovare sempre pronta quando chiamata in causa. Da questo punto di vista fatica leggermente di più la formazione turca che, non tenendo conto dello starting six estremamente competitivo, ha meno colpi in canna rispetto alle italiane nel resto del roster.

16:18 Come detto in precedenza quando c’è qualcosa di importante in palio queste due squadre si affrontano sempre: nelle ultime occasioni ad uscirne con le ossa rotte è sempre stato il Vakifbank, le Pantenere hanno infatti avuto la meglio sia nella finale di Champions League dello scorso anno (3-2), sia nella semifinale del Mondiale 2019, quando Egonu e compagne riuscirono a recuperare al tie-break da 10-14.

16:15 Conegliano oggi non giocherà solo contro il sestetto scelto da Giovanni Guidetti, ma sfiderà anche il pubblico che, in quel di Ankara, è quello delle occasioni importanti, sono previste più di 10.000 persone e i turchi sono sempre particolarmente rumorosi.

16:12 Situazione analoga per le turche che però, a differenza di Conegliano, non hanno lasciato neppure un set per strada, superando 3-0 nell’ordine Altai, Minas e Fenerbahce.

16:09 Le Pantere giungono a questa finale dopo aver vinto con margine il girone, rifilando due pesanti 3-0 al Fenerbahce e al Praia Club, per poi superare in semifinale il Minas (3-1).

16:06 Ormai ci siamo, è arrivato il momento di assegnare il primo titolo internazionale della stagione e a giocarselo, come di fatto accade ormai sempre da anni, saranno Conegliano e il Vakifbank.

16:03 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Vakifbank, match valido per la finale del Mondiale per club di volley femminile 2021.

Amiche ed amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Vakifbank, match valido per la finale del Mondiale per club di volley femminile 2021. E’ arrivato il momento di assegnare anche il primo trofeo internazionale, a giocarsi la vittoria saranno le due squadre che, negli ultimi anni, hanno sempre battagliato quando c’era qualcosa in palio e che sono già di diritto due delle squadre di club più forti e titolate di sempre.

Conegliano giunge a questa finale dopo aver dominato in lungo e in largo il girone: Egonu e compagne non hanno lasciato neppure un set per strada nella fase preliminare, dove hanno annientato 3-0 Fenerbahce e il Praia Club, prima di vincere 3-1 in semifinale contro il Minas. Discorso simile per il Vakifbank che però, a differenza delle Pantere, non ha perso neppure un parziale, relegando tre netti 3-0 al Minas, all’Altai e al Fenerbahce in semifinale. Si tratta della sfida delle sfide: è stato il match che ha deciso la Champions League 2020, in quell’occasione a spuntarla fu Conegliano (3-2), ma si tratta anche della partita che nell’ultimo Mondiale per Club ha concesso alle ragazze di Santarelli di giungere in finale, come dimenticarsi quella fantastica rimonta nel tie-break da 10-14. Le Pantere dovranno vedersela anche con i 10.000 rumorosissimi tifosi di Ankara, insomma il palcoscenico è quello delle occasioni importanti e si preannuncia una partita spettacolare!

Foto: FIVB