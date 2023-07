Volley femminile, Conegliano sconfitta al tie-break. Pantere detronizzate, il VakifBank vince il Mondiale per Club

Conegliano deve abdicare lo scretto del pianeta pallavolistico. Le Pantere sono state sconfitte dal VakifBank Istanbul per 3-2 (25-15; 22-25; 25-22; 22-25; 15-7) nella Finale del Mondiale per Club 2021 di volley femminile e non sono riuscite a difendere il titolo iridato conquistato due anni fa. La corazzata veneta è andata a sbattere contro la quotata formazione turca, che aveva il vantaggio di giocare di fronte al pubblico amico di Ankara e che è riuscita a imporsi in quella che era la rivincita della Finale dell’ultima Champions League, conquistata sette mesi fa proprio dalle ragazze di coach Daniele Santarelli al tie-break in quel di Verona.

Le Campionesse del Mondo sono state detronizzate e mancano l’appuntamento col trofeo che avrebbe completato un’annata agonistica memorabile in cui le ragazze in giallo (oggi in bianco) hanno vinto tutte le competizione. Le Campionesse d’Europa e d’Italia hanno commesso alcuni errori di troppo in attacco e al servizio, riuscendo comunque a rimanere a galla grazie alla scatenata Paola Egonu in attacco. Nel decisivo tie-break, a cui sono giunte dopo essere state sotto per 0-1 e 1-2, non c’è però stata storia e le padrone di casa hanno fatto la differenza in maniera schiacciante. Il sestetto di coach Giovanni Guidetti è salito sul tetto del mondo per la quarta volta nella storia (2013, 2017, 2018 i precedenti).

A Conegliano non è bastata l’opposto Paola Egonu, autrice di 35 punti (peccato per alcuni errori importanti nel tie-break). La regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra anche la schiacciatrice Kathryn Plummer (10 punti), affiancata di banda inizialmente da Megan Courtney (4) e dal terzo set da Miriam Sylla (7). Al centro spazio per Robin de Kruijf (6) e Hristina Vuchkova (6), sostituita nel tie-break da Raphaela Folie (2), Monica De Gennaro il libero. Il VakifBank è stato trascinato dalla superlativa opposto Isabelle Haak (28 punti), ma a risultare determinante è stata anche la centrale Chiaka Ogbogu (soprattutto nel tie-break, 15 punti), in luce anche la schiacciatrice Gabriela (12) affiancata di banda da Michelle Bartsch (8) e la centrale Zehra Gunes (10).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Il VakifBank inizia in maniera più convincente e trova il primo break con le stoccate di Bartsch e Haak (2-4). Gabi trascina le turche e il mani-out di Haak vale il 10-6. Haak diventa una sentenza (10-15), serve il muro di de Kruijf per fermare l’opposto (11-17). Ormai, però, è troppo tardi, il VakifBank controlla agevolmente la situazione e chiude i conti sull’errore offensivo di Egonu.

Conegliano entra in campo in maniera baldanzosa per il secondo set ed Egonu si fa sentire con mani-out e ace (4-3). Si vive sul filo del cambiopalla fino al 9-8, quando Vuchkova mura Haak e Gabia sbaglia (11-8). Egonu rumoreggia con diagonale e pipe (13-9), poi diagonale di Plummer e una parallela ancora di Egonu (18-13). Haak si carica il VakifBank sulle spalle, Gunes è precisa e Bartsch mura De Kruijf per il pareggio (19-19). Nel momento più difficile è il muro a fare la differenza con Plummer e De Kruijf che firmano il 22-19. Conegliano controlla in un finale al cardiopalma ed Egonu pareggia i conti.

Il terzo parziale viaggia sul filo dell’equilibrio per la prima metà (11-11), poi il VakifBank alza il ritmo con Ogbogu e Haak scatenate (12-16). Bartsch e ancora Haak risultano impeccabili (15-20), ma Conegliano tenta la reazione trascina da tre vincenti di Egonu (19-20). L’opposto ha in mano il pallone per il pareggio, ma sbaglia e poi Haak è implacabile col mani-out (19-22) e poi timbra il 24-20. Bartsch chiude i conti.

Conegliano fatica a contenere gli attacchi delle turche e Haak giganteggia, poi de Kruijf sbaglia il primo tempo e Ogbogu mura Courtney (4-7). Egonu e Sylla trovano il pareggio a quota 8, Gunes e Haak riportano davanti le padrone di casa (9-12) ed è ancora una surreale Egonu a garantire il pareggio alle Pantere (14-14). Plummer schiaccia in mezzo al campo e Conegliano trova il primo vero vantaggio nel set (16-15), Haak sbaglia e le venete trovano anche il break (17-15). Le Campionesse d’Europa riprendono fiducia, Haak viene murata e poi Folie firma una superlativa stampatona per il 20-16. Le ragazze di Santarelli possono controllare la situazione, Egonu strabilia a suon di vincenti (22-17) e il tie-break si materializza sull’ennesimo colpo offensivo di Egonu.

Il tie-break prende subito una brutta piena per Conegliano: errore in attacco di Egonu, due stoccate di Ogbogu e muro di Bartsch su de Kruijf per il 2-6. Ogbogu è decisamente disarmante e non si riesce a fermare, piazza anche il pallonetto del +4 (8-4). Egonu prova a tenere in vita le Pantere (8-5), ma ancora Gunes fa malissimo col primo tempo (6-10) e un ace delle turche mette le venete con le spalle al muro. Egonu sbaglia due attacchi consecutivi e sostanzialmente il sipario cala (6-13), l’errore di Sylla decreta il successo del VakifBank Istanbul.

Foto: FIVB