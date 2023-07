Sport Invernali oggi: orari gare 28 novembre, programma, canali tv, streaming

Oggi domenica 28 novembre ci aspetta una ricchissima giornata di sport invernali. Si tratta del primo fine settimana in cui neve e ghiaccio saranno davvero protagonisti in massa dopo gli antipasti delle ultime settimane. A Lake Louise andrà in scena il superG maschile per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino, mentre le donne saranno impegnate nello slalom di Killington.

Spazio al biathlon con le due sprint a Oestersund. A Ruka show per lo sci nordico con salto con gli sci (pursuit), combinata nordica e salto con gli sci. La giornata inizierà con lo snowboardcross a Secret Garden. Da seguire anche bob, slittino, salto con gli sci, short track e tanto altro ancora.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (domenica 28 novembre), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI (DOMENICA 28 NOVEMBRE): PROGRAMMA, ORARI, TV

DOMENICA 28 NOVEMBRE:

06.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Secret Garden, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

08.50 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Sochi (diretta streaming su fil-luge.org)

09.10 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen HS142 maschile a Ruka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

10.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 femminile a Innsbruck (diretta streaming su ibsf.org)

10.20 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Pursuit femminile a Ruka (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+)

11.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint femminile a Oestersund (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

12.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Pursuit maschile a Ruka (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+)

12.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Team Relay a Sochi (diretta streaming su fil-luge.org)

13.20 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) – Finali a Dordrecht: 1000 metri maschile, 1000 metri femminile, staffetta maschile, staffetta femminile, staffetta mista diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, canale YouTube dell’ISU)

13.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Oestersund (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

14.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 4 a Innsbruck (diretta streaming su ibsf.org)

15.05 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen 10 km maschile a Ruka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

15.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Killington, prima manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

16.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS142 maschile a Ruka (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

18.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Killington, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

20.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG maschile a Lake Louise (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, DAZN)

Foto: Lapresse