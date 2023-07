LIVE Sport Invernali, risultati 28 novembre in DIRETTA: cancellato il superG maschile, Vlhova conduce in slalom

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, domenica 28 novembre 2021. Tante le specialità in programma in un menù ricco e succulento.

Si prosegue con l’avventura della Coppa del Mondo di sci alpino sulle nevi nordamericana: a Lake Louise (Canada) si terrà il superG maschile, mentre le donne saranno impegnate nello slalom di Killington, negli Stati Uniti.

Spazio al biathlon con le due sprint a Oestersund. Dopo l’opaca prestazione delle individuali sui quattro poligoni, la squadra italiana vuol riscattarsi per dare un connotato diverso alla prima tappa di questa stagione. A Ruka show per lo sci nordico con salto con gli sci (pursuit), combinata nordica e salto con gli sci. La giornata inizierà con lo snowboardcross a Secret Garden con Michela Moioli in azione. Da seguire anche bob, slittino, e short track. Arianna Fontana a Dordrecht ha dimostrato di che pasta è fatta e vorrà griffare anche quest’oggi il programma di gare sul ghiaccio neerlandese.

OA Sport vi propone la diretta live testuale degli sport invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 28 novembre 2021. Si comincia alle 07.45 con i primi aggiornamenti. Buon divertimento!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla nostra Diretta Live.

SNOWBOARDCROSS – Cari amici di OA Sport, è arrivato il momento della prima gara stagionale di Coppa del Mondo anche per lo snowboardcross, gli atleti, in questa mattinata italiana, si sfideranno sulla pista che tra qualche mese ospiterà le Olimpiadi di Pechino.

SNOWBOARDCROSS – Si sono già svolti quarti e semifinali, tra pochi istanti toccherà a small e big final, prima al femminile e poi al maschile.

SNOWBOARDCROSS – La nostra Michela Moioli, Campionessa Olimpica in carica si è qualificata senza particolari problemi per la big final e avrà l’occasione di iniziare subito la stagione con un podio.

SNOWBOARDCROSS – Queste le atlete al via della small finale femminile: Trespeuch, Brockhoff, Critchlow e Gaskill.

SNOWBOARDCROSS – Vittoria per Chloe Trespeuch, la transalpina si assicura così la quinta piazza finale.

SNOWBOARDCROSS – E’ subito il momento della big final, in pista: Samkova, Moioli, Bankes e Zerkhold!

SNOWBOARDCROSS – Dominio della ceca Eva Samkova, un’ottima Michela Moioli si deve “accontentare” della terza posizione, a completare il podio ci pensa l’inglese Charlotte Bankes!

SNOWBOARDCROSS – Iniziare la stagione con un podio fa sempre morale, che la più diretta avversaria di Moioli sia Samkova è ormai risaputo, l’importante sarà mettere la tavola davanti tra qualche mese.

SNOWBOARDCROSS – SPLENDIDA SECONDA POSIZIONE PER OMAR VISINTIN! Come da pronostico a vincere è Alessandro Haemmerle, ma l’azzurro è stato bravissimo a recuperare dopo un avvio in cui si era trovato in quarta posizione. Terza posizione per Nick Baumgartner.

SNOWBOARDCROSS – L’Italia ha iniziato la stagione di Coppa del Mondo come meglio non si poteva: due podi, uno al maschile ed uno al femminile, sono la prova di un movimento che ormai da parecchi anni è ai vertici di questa disciplina. Moioli è la Campionessa olimpica in carica, ha concluso al secondo posto sia gli scorsi Mondiali, che la scorsa Coppa del Mondo e quest’anno punta diretta a bissare il sigillo olimpico, l’importante sarà arrivare al top della forma in vista di quell’appuntamento.

SNOWBOARDCROSS – Per quanto riguarda gli altri italiani impegnati in gara oggi: al maschile Filippo Ferrari, Matteo Menconi e Lorenzo Sommariva sono usciti agli ottavi di finale, Tommaso Leoni si è invece fermato ai quarti; mentre al femminile Sofia Belingheri e Francesca Gallina non sono riuscite ad andare oltre i quarti di finale.

SNOWBOARDCROSS – Per Michela Moioli si tratta del trentaquattresimo podio della carriera, l’azzurra continua a scalare la classifica delle italiane con più podi in coppa del Mondo, l’obiettivo della stagione potrebbe essere quello di avvicinare la top5, che vede nomi di grande spessore, ma Michela, a ventisei anni, con un oro olimpico al collo e due Coppe del Mondo conquistate, è già di fatto una delle sportive italiane più vincenti di sempre.

SNOWBOARDCROSS – Nella prossima tappa lo snowboardcross si sposta in Europa: dal nove all’undici dicembre si gareggerà nella grande classica di austriaca di Montafon, l’Italia anche in quell’occasione sarà pronta a battagliare per le posizioni che contano.

SLITTINO – Manca sempre meno alla gara di singolo maschile valida per la Coppa del Mondo 2021/22 di slittino in terra russa, a Sochi, sulla pista che ha ospitato i Giochi Olimpici invernali 2014. Dopo le manche di doppio e singolo femminile di ieri, la prima manche odierna scatterà alle 08.50 ora italiana mentre la seconda alle ore 10.25 nostrane con il team relay in programma alle ore 12.30 italiane.

SLITTINO – Nella prima manche delle ore 8.53, Lukas Gufler scenderà in pista come secondo mentre pettorina #7 per Leon Felderer. #19 per Dominik Fischnaller e 23 per Kevin Fischnaller.

SLITTINO – Si comincia a Sochi! Tocca per primo all’americano Jonathan Eric Gustafson.

SLITTINO – L’americano piazza subito un 52.397 nella prima manche in Russia.

SLITTINO – Esordio anche per Lukas Gufler con la pettorina #2: ritardo di 0.088 dall’americano con un tempo di 52.485.

SLITTINO – Svante Kohala ha effettuato il proprio debutto sulla pista artificiale di Sochi: lo svedese piazza un 52.748

SLITTINO – Con la pettorina #4, il canadese Reid Watts vola al terzo posto con un 52.738. Resta secondo Lukas Gufler.

SLITTINO – L’ucraino Andriy Mandziy piazza il peggior parziale sin qui: con la pettorina #5, realizza un 1.06.738 a seguito della caduta allo slittino.

SLITTINO – Tocca al rumeno Valentin Cretu con la pettorina #6 che realizza un ottimo 52.562 e vola al terzo posto momentaneo in graduatoria.

SLITTINO – TOCCA AL NOSTRO LEON FELDERER!

SLITTINO – L’azzurro piazza un 52.972 che lo proietta in sesta posizione: con la pettorina #8, ecco lo slovacco Jozef Ninis.

SLITTINO – Lo slovacco piazza un 52.812 che gli permette di superare proprio l’italiano Leon Felderer.

SLITTINO – TERZO TEMPO PER IL TEDESCO CHRIS RENE EISSLER! Il teutonico vola a 52.492 con un 0.96 di ritardo dal primo.

SLITTINO – SORPASSO IN VETTA DELL’AMERICANO MAZDER! Lo statunitense trova il miglior tempo scalzando Jonathan Eric Gustafson con un 52.279.

SLITTINO – GUFLER SCIVOLA QUARTO NELLA PRIMA MANCHE! Vola al secondo posto l’ucraino Anton Dukach che ferma il tempo a 52.290. La classifica dunque vede al momento come primo Chris Mazdzer mentre terzo il connazionale Jonathan Eric Gustafson.

SLITTINO – SORPASSO IN VETTA DELL’AMERICANO MAZDZER! Lo statunitense trova il miglior tempo scalzando Jonathan Eric Gustafson con un 52.279.

SLITTINO – Tucker West vola al terzo posto! L’americano piazza un ottimo 52.344 che vale il sorpasso su Jonathan Eric Gustafson.

SLITTINO – CAMBIA ANCORA IL PADRONE DELLA VETTA! Riks Kristens Rozitis vola a 52.217 e si prende il primo posto ai danni dell’americano Chris Mazdzer.

SLITTINO – Jonas Mueller vola al quinto posto: l’austriaco piazza il 52.355 a 0.138 dalla vetta.

SLITTINO – Altro cambio ai piani alti della classifica! Il russo Pavel Repilov ferma il tempo a 52.230 a 0.013 dal primo posto.

SLITTINO – Con la pettorina #16, Matvei Perestoronin trova il 14° tempo con 52.871 e si inserisce tra Jozif Ninis e Leon Felderer.

SLITTINO – CHE TEMPO DEL LETTONE KRISTERS APARJODS! 52.116 e vetta conquistata ai danni del connazionale Rozitis.

SLITTINO – 12° tempo per Moritz Elias Bollman: adesso, con la pettorina #19, tocca al nostro Dominik Fischnaller reduce dal sesto posto in Cina.

SLITTINO – DOMINIK FISCHNALLER VOLA AL SECONDO POSTO CON UN SUPER 52.137! Che debutto a Sochi per l’azzurro.

SCI DI FONDO – La 10 km femminile di Ruka è stata posticipata dalle ore 10.15 alle ore 11 italiane a causa del freddo. La temperatura è di -21 gradi, per regolamento può arrivare al massimo a -20 gradi.

SLITTINO – Non benissimo il lettone Arturs Darznieks che con la pettorina #20 piazza il 19° tempo, ovvero un 53.267.

SLITTINO – 20° tempo dell’austriaco Reinhard Egger con 53.798: adesso tocca a Kevin Fischnaller!

SLITTINO – Il russo Aleksandr Gorbatcevich piazza il 13° tempo con 52.615! Adesso spazio a Kevin Fischnaller.

SLITTINO – Male Kevin Fischnaller con 52.823 che vale il 18° posto: gli azzurri non stanno andando benissimo eccetto Dominik Fischnaller che resta al secondo posto.

SLITTINO – 13° tempo di Wolfgang Kindl con 52.589 a 0.473 dal primo posto occupato sempre da Kristers Aparjods.

SLITTINO – 17° tempo per il lettone Gints Berzins a 52.725. Male anche Felix Loch, giunto secondo in Cina la scorsa settimana: 15° posto con 52.675.

SLITTINO – Il russo Roman Repilov si piazza al 21° posto con il tempo di 52.813.

SLITTINO – Le condizioni della pista sono certamente mutate, come testimoniano i distacchi enormi accusati da Loch e Repilov. Per Dominik Fischnaller si è rivelato un vantaggio non da poco partire con un pettorale piuttosto basso rispetto agli avversari.

SLITTINO – Il tedesco Max Langenhan trova il 24° tempo con 52.931 con un ritardo di 0.815 dalla vetta.

SLITTINO – Non si segnalano particolari tempi nelle ultime tornate: 20° posto per il russo Semen Pavlichenko che trova un 52.763.

SLITTINO – Anche il vincitore della prima tappa della Coppa del Mondo 2021/22, Johannes Ludwig non entusiasma: 20° tempo con 52.761.

SLITTINO – Il detentore del record del 2020 fermato a 51.466, l’austriaco David Glerischer quest’anno non si ripete: 28° tempo a 53.030.

BIATHLON – Sola è comunque terza all’uscita del giro di penalità, due errori per Tandrevold, Vittozzi tredicesima al traguardo a 1’51” dalla testa

BIATHLON – La statunitense Egan non sbaglia ed è sesta all’uscita del secondo poligono, Roeiseland in testa a metà del secondo giro, Persson senza errori nel secondo poligono (1 nel primo) può giocarsi un posto nelle prime dieci

BIATHLON – Roeiseland sbaglia il penultimo bersaglio al secondo poligono, può farcela per il podio ma non per la vittoria. Herrmann dietro a Wierer al traguardo

SLITTINO – FINISCE QUI LA SECONDA MANCHE DI SOCHI! E ovviamente anche la seconda: trionfa Johannes Ludwig davanti Loch Felix come in Cina.

BIATHLON – Senza errori Alimbekava al secondo poligono ma è dietro a 9″ da H. Oeberg. Sola chiude al terzso posto con 27″ di distacco da H. Oeberg, non un grande ultimo giro per lei

SLITTINO – Al terzo posto Roman Repilov con 1.44.834 come tempo totale con un ritardo di 0.208 dal primo: Loch Felix invece termina a 0.158 di ritardo. Al quarto posto invece Max Langenhan che non bissa il podio asiatico: quinto il lettone Kristers Aparjods dopo il primo posto della prima manche.

BIATHLON – Brorsson terza dopo il primo poligono, Egan ottava al traguardo, davanti a Davidova che, con un errore, è attualmente decima

SLITTINO – Delusione per gli azzurri con il solo Kevin Fischnaller al settimo posto con il totale di 1.45.076 a 0.450 di ritardo dalla vetta. 13° Leon Felderer che chiude con 1.45.277 dopo il 23° tempo della prima manche e il 10° della seconda.

SLITTINO – Sprofondati nella seconda parte della tappa Lukas Gufler e Dominik Fischnaller: 26° il primo, partito con la pettorina #2, che ha concluso con 1.45.809 con il 10° posto nella prima manche e il 31° nella seconda. Fischnaller invece illude dopo il secondo tempo nella prima manche concludendo al 28° posto nella generale a oltre 1.252 da Johannes Ludwig.

BIATHLON – Nigmatullina e Puskarcikova chiudono subito sotto alla top ten ma davanti a Wierer, Roeiseland recupera qualcosa nel finale e chiude terza a 15″ da H. Oeberg. Se la gioca con Alimbekava per il terzo gradino del podio

BIATHLON – Ancora quarto posto per la bielorussa Alimbekava che soffre nel finale e chiude a 18″ da H. Oeberg. Doppio errore per Brorsson che vede spegnersi il sogno di poter lottare per il podio

BIATHLON – Due errori per Carrara a terra. Al traguardo Wierer è 17ma e Vittozzi 28ma

BIATHLON – Non sbaglia Bescond in piedi ed è undicesima a 39″ dalla testa

BIATHLON – Difficile ora l’inserimento di qualche atleta nella top ten, diamo un’occhiata alla situazione. Sul podio ci sono la svedese Hanna Oeberg, la francese Chevalier e la norvegese Roeiseland. A completare la toip ten le due bielorusse Alimbekava e Sola, poi Braisaz (Fra), Preuss (Ger), E. Oeberg (Swe), Persson (Swe), Puskarcikova (Cze)

BIATHLON – Un altro errore per Carrara al secondo poligono, Weidel non sbaglia in piedi ed è nona all’uscita dal poligono. Jslova chiude con lo zero ed è 13ma all’uscita del secondo poligono

BIATHLON – Due errori per Passler al primo poligono, veloce Nilsson sugli sci e non potrebbe essere altrimenti

BIATHLON – Un errore in apertura per Nilsson che ha un ritardo di 33″ su Sola al primo poligono

BIATHLON – Ottimo ultimo giro della norvegese Lien che chiude nelle prime dieci, esattamente al decimo posto davanti a Puskarcikova

BIATHLON – Non sbaglia in piedi Magnusson che è 18ma dopo il secondo poligono, altri tre errori per Passler, gara da dimenticare per l’azzurra

BIATHLON – Tre errori per Nilsson al secondo poligono, chiuderà lontana dalle prime

BIATHLON – Bene Comola che non sbaglia al primo poligono

BIATHLON – Bene Comola che non sbaglia al primo poligono. Magnusson chiude al 20mo posto, davanti a Wierer che al momento è 23ma. Vittozzi destinata a uscire dalla zona punti

BIATHLON – Passler chiude la sua prova all’86mo posto, l’austriaca Rieder chiude con lo zero potrebbe impensierire Wierer

BIATHLON – Bravissima Comola! Non sbaglia ancora ed è addirittura 32ma all’uscita del secondo poligono. Difficile restare in zona punti ma l’Italia potrebbe avere trovato un’atleta molto interessante e soprattutto con la precisione al poligono che in questo momento manca a tutti gli azzurri

BIATHLON – Comola è già 42ma al penultimo rilevamento prima del traguardo

BIATHLON – E’ 46ma al traguardo l’azzurra Comola protagonista di un’ottima prova nella sprint di esordio in Coppa del Mondo

BIATHLON – Vince dunque la sprint di Oestersund, seconda tappa di Coppa del Mondo, la svedese Hanna Oeberg, secondo gradino del podio per la francese Chevalier, terzo per la norvegese Roeiseland

BOB – In quel di Igls doppietta tedesca anche nel 2 al femminile dopo quella di ieri tra gli uomini. Laura Nolte si impone davanti alla connazionale Kim Kalicki, mentre è terza la canadese De Bruin. In casa Italia 21ma piazza per Giada Andreutti.

BIATHLON – A completare la top ten: Alimbekava (Blr), Sola (Blr), Braisaz (Fra), Preuss (Ger), E. Oeberg (Swe), Persson (Swe), Lien (Nor)

BIATHLON – Gara non certo indimenticabile per l’Italia che ha piazzato la sola Wierer in zona punti. Così le azzurre: Wierer 23ma, Vittozzi 43ma, Comola 46ma, Carrara 89ma, Passler 106ma. Alle 13,45 la sprint maschile

SLITTINO – Prosegue il trend da dimenticare dell’Italia in Coppa del Mondo a Sochi. Azzurri lontanissimi anche nel team relay, solo quinti. A vincere è la Russia padrona di casa davanti alla Germania e alla Lettonia.

BIATHLON – Alle 13.45 al via la sprint maschile, sulla distanza dei 10 km in programma a Oestersund (Svezia), seconda gara della Coppa del Mondo 2021-2022

BIATHLON – In casa Italia Lukas Hofer, a causa di un problema fisico che lo ha costretto a interrompere la preparazione, è apparso lontano dalla migliore condizione e dunque cercherà di limitare i danni

SCI DI FONDO – Amiche e amici di OA Sport, rieccoci per la diretta della Pursuit femminile!

BIATHLON – C’è tanta voglia di riscatto per tutti gli altri atleti, dai più esperti Windisch e Bormolini ai più giovani Bionaz, migliore degli italiani ieri, e Giacomel, tutti piuttosto imprecisi nella gara di apertura.

SCI DI FONDO – La gara doveva iniziare alle 10.20, ma le condizioni metereologiche hanno costretto i giudici a rinviarla alle 13.45.

SCI DI FONDO – Dopo quel che è successo con la gara maschile, vedremo cosa decideranno le norvegesi: a meno di sorprese, dovrebbero partire.

SCI DI FONDO – Le temperature restano insidiose, ma da regolamento si può svolgere la gara.

SCI DI FONDO – Pochi minuti e si parte; -18,5°C la temperatura precisa a Ruka.

SCI DI FONDO – Si parte, c’è Therese Johaug.

BIATHLON – Lo sloveno Fak è partito

SCI DI FONDO – Partita anche Caterina Ganz, che ricordiamo ieri ha concluso la 10 km tc in 27esima posizione.

BIATHLON – Partiti tra i primi S. Gow, Loginov, Eder e Doll

BIATHLON – Nelin miglior tempo al km 2.1, zero di Fak al primo poligono

SCI DI FONDO – Distacchi pressoché uguali tra il passaggio al primo chilometro e quello a 2.5; l’unica a guadagnare su Karlsson è Johaug, presi 2 secondi.

BIATHLON – Leitner non sbaglia al poligono, Varabei miglior tempo al km 2.1

BIATHLON – Doll non sbaglia, è secondo a 3″4 da Fak, un errore per Bocharnikov

SCI DI FONDO – Guadagna ancora Therese Johaug: ai 3.6km, il distacco da Karlsson si riduce a 9″7.

BIATHLON – Nelin non sbaglia ed è in testa con 4″ di vantaggio su Fak. Partito Hofer. Un errore per Krcmar

SCI DI FONDO – Ecco l’aggancio: la norvegese ha raggiunto Frida Karlsson, vedremo se affonderà subito o attenderà.

BIATHLON – Loginov non sbaglia ed è a 11″ da Nelin, Varabei trova lo zero e ha qualche problema a rialzarsi, terzo a 6″ da Nelin

BIATHLON – Svezia sugli scudi: Samuelsson non sbaglia ed ha 13″ di vantaggio sul compagno Nelin

BIATHLON – Zero di Jacquelin e secondo posto a 6″ dalla testa. Hofer in ritardo sugli sci

SCI DI FONDO – Alle loro spalle, a ben 38″9, c’è Ebba Andersson. Ganz 22esima quando siamo arrivati a metà gara.

SCI DI FONDO – C’è il sorpasso di Johaug! Prima ai 6.1 km, il gruppo resta a oltre 35 secondi.

BIATHLON – Non sbaglia J. Boe al primo poligono, è secondo a 5″9 da Samuelsson. Fak non sbaglia in piedi, un errore per Leitner

BIATHLON – Nawrath trova lo zero a terra, Doll due errori in piedi

SCI DI FONDO – Da segnalare la rinuncia delle due russe Yulia Stupak e Tatiana Sorina.

BIATHLON – Due errori di Nelin in piedi, fuori dai giochi

BIATHLON – Fillon Maillet non sbaglia a terra e ha 17″ di ritardo su Samuelsson, Loginov non sbaglia in piedi ed è in testa con meno di un secondo di vantaggio su Fak. Desthieux al primo poligono non sbaglia ed è quinto con 14″ di ritardo

SCI DI FONDO -Ecco le prime cinque posizioni, con distacchi, ai 7.5 km: 1 Therese Johaug (NOR) 19:15.0

2 Frida Karlsson (SWE) +4″7

3 Ebba Andersson (SWE) +44″9

4 Heidi Weng (NOR) +45″3

5 Katharina Hennig (GER) +45″8

BIATHLON – Rallenta al momento giusto al secondo poligono Samuelsson e non sbaglia! Ha un vantaggio di 38″ su Fak. Gara da primo posto per lo svedese

SCI DI FONDO – 21esima Caterina Ganz, a due minuti e mezzo dal tempo di Therese Johaug.

BIATHLON – Un errore in piedi per Jacquelin che non potrà impensierire Samuelsson

SCI DI FONDO – Non molla Frida Karlsson, ma agli 8.6 km il distacco con Johaug è di 7 secondi.

SCI DI FONDO – Manca meno di un chilometro al traguardo.

BIATHLON – T. Boe non sbaglia a terra e riparte con un ritardo di 20′”, J. Boe in piedi non sbaglia in piedi ed ha un ritardo di 5″ da Samuelsson

SCI DI FONDO – VINCE THERESE JOHAUG! Karlsson seconda a +7″8.

BIATHLON – Due errori per Giacomel a terra, Laegreid trova qualche problema con la carabina ed è in sensibile ritardo sui primi: 21mo a 33″. Seppala quinto dopo il primo poligono a 145″ da Samuelsson

SCI DI FONDO – Terza la norvegese Heidi Weng, +37″9.

BIATHLON – Un errore in piedi per Hofer che avrà un ritardo sensibile. Al traguardo Fak primo

BIATHLON – Due errori per Fillon Maillet in piedi, Loginov al traguardo è primo con 14″ di vantaggio su Fak

SCI DI FONDO – Al photofinish Parmakoski e Brennan per stabilire quarta e quinta posizione.

SCI DI FONDO – Caterina Ganz è 22esima al traguardo, a +2:45.4.

BIATHLON – Che gara di Samuelsson che chiude con 53″ di vantaggio su Loginov al traguardo. Dale non sbaglia a terra, Desthieux ha 21″ di ritardo su Samuelsson dopo il secondo poligono

SCI DI FONDO – Arrivato l’esito del photofinish: quarta Krista Parmakoski, quinta Rosie Brennan.

BIATHLON – Jacquelin chiude al secondo posto a 23″ da Samuelsson che è andato fortissimo nel finale. F. Claude trova lo zero a terra ed ha solo 1″6 di ritardo da Samuelsson

SCI DI FONDO – Quarantunesima Martina Di Centa.

BIATHLON – Prova da podio per J. Boe che senza errori subisce 12″ di ritardo da un Samuelsson scatenato. Un errore in piedi per T. Boe

BIATHLON – Chiude quarto il tedesco Nawrath a 27″ da Samuelsson

SCI DI FONO – Rimonta riuscita dunque per Therese Johaug, che risponde a Frida Karlsson dopo la sconfitta di ieri.

BIATHLON – Un errore per Laegreid che già era in forte ritardo e zero per Giacomel che ha alzato le marce sugli sci. Bene l’azzurro

SCI DI FONDO – Ottima gara per Weng, che chiude terza partendo dal decimo posto.

BIATHLON – Tanta fatica sugli sci per Hofer che, con un errore, chiude 17mo a 1’58”. Seppala sbaglia un bersaglio nel secondo poligono ed è ottavo a 46″ da Samuelsson

BIATHLON – Quarto posto al traguardo il francese Desthieux, subito alle spalle del compagno Jacquelin

BIATHLON – Ancora un mezzo disastro per Dale che commette due errori in piedi ed è nelle retrovie

BIATHLON – Fabien Claude commette un errore in piedi e si può giocare il podio con Jacquelin

SCI DI FONDO – Ecco le prime 5 posizioni con distacco: 1 Therese Johaug (NOR) 25:56.0

2 Frida Karlsson (SWE) +7″8

3 Heidi Weng (NOR) +37″9

4 Krista Parmakoski (FIN) +38″3

5 Rosie Brennan (USA) +38″4

BIATHLON – Latypov al traguardo è settimo, non sbaglia Christiansen a terra. E’ quinto a 10″ da Samuelsson

BIATHLON – T. Boe è ottavo al traguardo a oltre un minuto dalla testa

SCI DI FONDO – Di seguito le prime 10 posizioni con distacco: 1 Therese Johaug (NOR) 25:56.0

2 Frida Karlsson (SWE) +7″8

3 Heidi Weng (NOR) +37″9

4 Krista Parmakoski (FIN) +38″3

5 Rosie Brennan (USA) +38″4

6 Ebba Andersson (SWE) +41″1

7 Katharina Hennig (GER) +43″9

8 Moa Olsson (SWE) +49″8

9 Kertu Niskkanen (FIN) +51″5

10 Victoria Carl (GER) +1:09.6

BIATHLON – Un errore a terra per Windisch che non era veloce sugli sci. Giacomel fa meglio di Hofer al traguardo, 26mo, distacco di 1’46” dalla testa, Seppala è decimo a 1’12”, Laegreid chiude al 21mo posto con 1’44” di ritardo

SCI DI FONDO – Ricordiamo le posizioni finali delle due azzurre: Caterina Ganz 22esima, Martina Di Centa 41esima.

BIATHLON – Claude sta perdendo nettamente nella lotta per il podio. Troppi i 16″ persi dal francese fino al km 8.8

BIATHLON – Decimo posto per lo svizzero Weger al traguardo, Bakken chiude con lo zero i due poligoni, è settimo a 22″ da Samuelsson dopo due poligoni

SCI DI FONDO – Ecco dunque un riepilogo di posizioni finali, azzurre comprese: Ecco dunque un riepilogo di posizioni finali, azzurre comprese: 1 Therese Johaug (NOR) 25:56.0

2 Frida Karlsson (SWE) +7″8

3 Heidi Weng (NOR) +37″9

4 Krista Parmakoski (FIN) +38″3

5 Rosie Brennan (USA) +38″4

6 Ebba Andersson (SWE) +41″1

7 Katharina Hennig (GER) +43″9

8 Moa Olsson (SWE) +49″8

9 Kertu Niskkanen (FIN) +51″5

10 Victoria Carl (GER) +1:09.6 22 Caterina Ganz (ITA) +2:45.4

41 Martina Di Centa (ITA) +5:11.8

BIATHLON – Claude al traguardo chiude al quinto posto a pari merito con Nawrath. Guigonnat non sbaglia a terra ed è 12mo a 17″

SCI DI FONDO – Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Buona domenica!

BIATHLON – Due errori di Windisch in piedi, è 52mo dopo il secondo poligono

BIATHLON – Christiansen perde qualcosa ma ha ancora 9″ di vantaggio su Jacquelin per il terzo gradino del podio. Bakken molto bene, è settimo al traguardo a 37″ dalla testa

BIATHLON – Andersen chiude col doppio zero ed è undicesimo, Christiansen va addirittura a insidiare J. Boe per il secondo posto

BIATHLON – Ce la fa Christiansen! E’ secondo con 4 decimi di vantaggio su J. Boe

BIATHLON – Guigonnat un errore in piedi, un errore per Bormolini che getta al vento la possibilità di giocarsela per i primi dieci posti. Dovrebbe essere in zona punti

BIATHLON – Windisch chiude al 54mo posto, caduta per Andersen che era da top 10

BIATHLON – Andersen, nonostante la caduta, riesce a piazzarsi al nono posto a 44″ da Samuelsson. Avrebbe potuto fare molto meglio

BIATHLON – Bormolini è 23mo al km 8.8. Bionaz non sbaglia a terra ed esce con 28″ di ritardo da Samuelsson

BIATHLON – Chiude al 26mo posto Thomas Bormolini e sarà sicuramente in zona punti. Ritardo di 1’23” per lui

BIATHLON – Parte forte il tedesco Lesser che è 15mo a 17″ dalla testa

BIATHLON – Mezzo disastro per Bionaz che getta al vento una buona gara fino al secondo poligono con tre errori

BIATHLON – Al netto di Lesser questi dovrebbero essere i primi della classe. Samuelsson bissa il successo della compagna Hanna Oeberg sulla neve di casa e si aggiudica la prima sprint della stagione, secondo il noregese Christiansen, terzo il norvegese J. Boe. Quarto posto per Jacquelin, quinto Desthieux (Fra), sesti a pari merito Nawrath e Claude, ottavo Bakken, nono Andersen, decimo Loginov

BIATHLON – Lesser commette due errori e vanifica la buona gara disputata finora

SHORT TRACK – La sudcoreana Choi Minjeong ha vinto i 1000 metri femminili nella tappa di Coppa del Mondo a Dordrecht. Secondo posto per la canadese Kim Boutin e terza l’olandese Suzanne Schulting. Terza nella finale B Arianna Fontana.

BIATHLON – Così gli azzurri fino a questo momento: Bormolini 26mo a 1’23”, Giacomel 42mo a 1’49”, Hofer 44mo a 1’58”, Windisch 67mo a 2’34”

BIATHLON – Bionaz conclude la sua prova al 91mo posto a 3’10” dalla testa

BIATHLON – Il podio dunque: vittoria per lo svedese Samuelsson davanti ai norvegesi Christiansen e Johannes Boe

SHORT TRACK – TERZO POSTO PER PIETRO SIGHEL! Splendido podio per il giovane azzurro nei 1000 metri alle spalle degli ungheresi Liu Shaoang e John-Henry Krueger.

BIATHLON – Conclusi gli arrivi. Questo il piazzamento definitivo degli azzurri: Bormolini 26mo a 1'23″, Giacomel 42mo a 1'49″, Hofer 45mo a 1'58″, Windisch 69mo a 2'34″, Bionaz 94mo a 3'10″

SCI ALPINO – Tra meno di mezz'ora è in programma la prima manche dello slalom di Killington (Vermont, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022

SCI ALPINO – Con molta probabilità vedremo l'ennesimo capitolo della avvincente saga ad altissimi livelli tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, con la slovacca che proverà a continuare nel suo percorso netto tra le porte strette

SCI ALPINO – Poche le speranze per le azzurre che hanno mostrato tante difficoltà nelle due gare di Levi. L'Italia si aggrappa a Martina Peterlini per provare a qualificare un'atleta alla seconda manche, poche possibilità per le altre azzurre

COMBINATA NORDICA – Jarl Magnus Riiber riscatta subito la delusione per la squalifica di ieri e torna alla vittoria in quel di Ruka. Battuto nettamente l'austriaco Johannes Lamparter, mentre terzo chiude Jens Luraas Oftebro. In casa Italia l'unico a finire in zona punti è nuovamente Raffaele Buzzi, 28mo.

SCI ALPINO – La prima manche sarà tracciata dall'allenatore della Norvegia Tim Gfeller, la seconda dallo slovacco Matej Gemza

SCI ALPINO – Parzialmente nuvoloso a Killington, ci sono -10 gradi all'arrivo

SHORT TRACK – Niente finale A per la staffetta mista azzurra (Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Cynthia Mascitto e Martina Valcepina), che chiude terza alle spalle di Ungheria e Cina.

SCI ALPINO – Bene la slovacca Vlhova che chiude la sua prova con il tempo di 49″87. Ora Gisin

SCI ALPINO – Poco aderente al terreno la svizzera Gisin che chiude con un ritardo pesante, 1″66 da Vlhova. ora Holdener

SCI ALPINO – Buona prova della svizzera Holdener, soprattutto in basso: 58 centesimi di ritardo su Vlhova, secondo posto. Ora Swenn Larsson

SCI ALPINO – Grandi imprecisioni per la svedese Swenn Larsson che accumula 2″30 di ritardo, quarto posto. Ora Shiffrin

SCI ALPINO – Riesce a guadagnare qualcosa nel finale Shiffrin che non era stata perfetta sul muro. Chiude seconda a 2 decimi da Vlhova

SCI ALPINO – Prova al di sotto delle aspettative per la tedesca Duerr che chiude al quarto posto a 1″04 da Vlhova

SCI ALPINO – Perde ancora la svedese Hector nella seconda parte di gara. E' sesta a 1″53

SCI ALPINO – Settimo posto per la slovena Slokar che perde progressivamente e chiude settima a 1″56

SCI ALPINO – Pista già rovinata che costa qualche decimo alle ragazze. Nono posto per la slovena Bucik a 1″95 da Vlhova

SCI ALPINO – Troppo arretrata St Germain che chiude con un ritardo di 1″83, è nona

SCI ALPINO – Si inserisce al sesto posto la norvegese Lysdahl con un ritardo di 1″46, non male la prova della scandinava

SCI ALPINO – Prova da dimenticare per l'austriaca Mair che chiude con un ritardo di 3″31, 13ma

SCI ALPINO – Continua a perdere la ceca Dubovska, 12ma a 2″27

SCI ALPINO – E' sesta la statunitense Moltzan sulla neve di casa! Ritardo di 1″40 da Vlhova e possibilità di crescere ancora

SCI ALPINO – La austriaca Truppe fatica e chiude con un ritardo di 2″17, tredicesimo posto

SCI ALPINO – L'austriaca Huber lascia tantissimo nella parte finale della pista e chiude con un ritardo di 2″40, è 16ma

SCI ALPINO – La canadese Mielzynski perde tanto sul muro e accumula un ritardo di 2″88, 17ma

SCI ALPINO – Ritardo pesante per la svizzera Rast che chiude la sua prova con 2″38 di ritardo, è 18ma

SCI ALPINO – Buona la prova per la francese Noens che contiene il ritardo e chiude a 2″20 da Vlhova, al 14mo posto

BOB A 4 – La seconda tappa di Igls va a Francesco Friedrich che domina entrambe le manche e distanzia di 28 centesimi il team Kibermanis (Let) e di 33 Kripps (Can). Solamente settimo Lochner (Ger). Gli italiani: 19° Baugartner a 1.21 e 21° Variola a 1.33

SCI ALPINO – Perde tanto nel finale la norvegese Stjernesund che conclude al 19mo posto con 2″89 di ritardo

SCI ALPINO – Irriconoscibile Gallhuber che fatica tanto fin dalle prime porte e chiude lontana dalle prime, a 3″65, 22ma. Ora Peterlini

SHORT TRACK – L'Olanda trionfa nella staffetta mista davanti all'Ungheria e alla Cina. L'Italia ha chiuso terza nella finale B.

SCI ALPINO – Ritardo di 3″28 per la norvegese Holtmann che si piazza al 21mo posto davanti a Peterlini

SCI ALPINO – La croata Popovic accumula un ritardo di 2″14 e anche lei è davanti a Peterlini, 21ma

SCI ALPINO – Chiude al 26mo posto la canadese Nullmeyer con un ritardo di 3″80

SCI ALPINO – La svedese Fjaellstroem conclude la sua prova al 27mo e ultimo posto a 4″11 dalla testa

SCI ALPINO – Dietro a Peterlini la svizzera Meillard che è 25ma con 3″40 di ritardo dalla testa

SCI ALPINO – Errore in alto per O Brien che chiude con 4″41 di ritardo ed è 30ma

SCI ALPINO – Prova di spessore per la norvegese Tviberg che riesce ad inserirsi al 12mo posto con un ritardo di 1″89. Ha fatto il massimo

SCI ALPINO – Fa meglio di Peterlini, Federica Brignone che è 23ma a 3″08 da Vlhova

SCI ALPINO – Chiude al 29mo posto Lara Della Mea con un ritardo pesante di 3″45

SCI ALPINO – La prima atleta che non raggiunge il traguardo è italiana, Marta Rossetti. proprio non ci siamo con le slalomiste azzurre

SCI ALPINO – La Stoffel si inserisce al 20mo posto e fa scalare tutte le azzurre

SCI ALPINO – 23ma a 2″90 davanti a tutte le azzurre la austriaca Sporer, Della Mea è fuori dalla seconda manche

SCI ALPINO – Davanti a Brignone anche la slovena Hrovat, 25ma a 3″02 da Vlhova. Brignone 26ma, Peterlini 30ma al momento

SCI ALPINO – Ancora due le azzurre che devono prendere il via, Mideali e Gulli. Tante le insidie per Peterlini che si trova in 30ma posizione

SCI ALPINO – Ritardo pesantissimo per l'azzurra Midali che chiude al 42mo posto con 4″24 di distacco da Vlhova

SHORT TRACK – STAFFETTA FEMMINILE SUL PODIO! L'Italia chiude la sua Coppa del Mondo con il terzo posto a Dordrecht del quartetto azzurro composto da Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Valcepina e Martina Valcepina. Prima l'Olanda e secondo il Canada.

SCI ALPINO – Ritardo pesante anche per Anita Gulli che chiude a 5″63 da Vlhova, 52ma

SCI ALPINO – Ci sarà solo federica Brignone nella seconda manche per l'Italia. La svedese Aronsson Elfman si inserisce in 28ma posizione con 3″15 di ritardo e dunque niente qualificazione per una Martina Peterlini che non è riuscita a ripetere le prove di Levi. Prestazione negativa della squadra italiana

SCI ALPINO – Ecco la classifica della prima manche con i piazzamenti delle azzurre. Solo Brignone parteciperà alla seconda manche. 1 VLHOVA Petra SVK 49.87

2 SHIFFRIN Mikaela USA 50.07 +0.20

3 HOLDENER Wendy SUI 50.45 +0.58

4 DUERR Lena GER 50.93 +1.06

5 LIENSBERGER Katharina AUT 51.11 +1.24

6 MOLTZAN Paula USA 51.27 +1.40

7 LYSDAHL Kristin NOR 51.34 +1.47

8 HECTOR Sara SWE 51.40 +1.53

9 SLOKAR Andreja SLO 51.43 +1.56

10 GISIN Michelle SUI 51.53 +1.66

11 ST-GERMAIN Laurence CAN 51.70 +1.83

12 TVIBERG Maria Therese NOR 51.76 +1.89

13 BUCIK Ana SLO 51.82 +1.95

14 TRUPPE Katharina AUT 52.04 +2.17

15 NOENS Nastasia FRA 52.07 +2.20 26 BRIGNONE Federica ITA 52.95 +3.08

31 PETERLINI Martina ITA 53.19 +3.32

35 DELLA MEA Lara ITA 53.32 +3.45

47 MIDALI Roberta ITA 54.11 +4.24

54 GULLI Anita ITA 55.50 +5.63

SCI ALPINO – Ci attende una seconda manche sicuramente spettacolare con due sfide in una, tra Shiffrin e Vlhova per la vittoria e tra le prime dieci per il terzo gradino del podio, con Holdener che parte super favorita. L'appuntamento è per le 18.45

SALTO CON GLI SCI – Anze Lanisek sfrutta al meglio il forfait di Ryoyu Kobayashi (in isolamento per un tampone positivo) e si impone in gara-2 a Ruka, centrando la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Completano il podio i tedeschi Karl Geiger (sempre leader della generale) e Markus Eisenbichler. 36° Giovanni Bresadola per l'Italia.

SCI ALPINO – Tra 20 minuti circa la seconda manche dello slalom di Killington (Vermont, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022

SCI ALPINO – Vlhova prima, Shiffrin seconda: finora è questo il leit motiv degli slalom speciali 2021-2022. Vedremo se sulle nevi di casa la statunitense riuscirà a invertire l'andamento. per ora è avanti Vlhova di soli 2 decimi

SCI ALPINO – Nella prima manche è arrivata l'ennesima prova deludente, per certi versi disarmante di un'Italia che continua a litigare con lo slalom femminile. Nessuna delle giovani slalomiste azzurre è riuscita a qualificarsi e tirare in ballo la pista rovinata è molto riduttivo perchè, ad esempio, la svedese Aronsson Elfman con il numero 60 si è inserita in 28ma posizione eliminando proprio l'azzurra Peterlini dalla seconda manche

SCI ALPINO – L'unica azzurra a salvarsi dal taglio delle 30 è stata Federica Brignone, la cui qualificazione alla seconda manche è un buon segnale per il futuro ed anche un segnale di crescita di condizione atletica, confermata anche ieri nella prima manche dello slalom gigante, poi cancellato dopo poche discese

SCI ALPINO – Questa la classifica della prima manche dello slalom di Killington: 1 VLHOVA Petra SVK 49.87

2 SHIFFRIN Mikaela USA 50.07 +0.20

3 HOLDENER Wendy SUI 50.45 +0.58

4 DUERR Lena GER 50.93 +1.06

5 LIENSBERGER Katharina AUT 51.11 +1.24

6 MOLTZAN Paula USA 51.27 +1.40

7 LYSDAHL Kristin NOR 51.34 +1.47

8 HECTOR Sara SWE 51.40 +1.53

9 SLOKAR Andreja SLO 51.43 +1.56

10 GISIN Michelle SUI 51.53 +1.66

11 ST-GERMAIN Laurence CAN 51.70 +1.83

12 TVIBERG Maria Therese NOR 51.76 +1.89

13 BUCIK Ana SLO 51.82 +1.95

14 TRUPPE Katharina AUT 52.04 +2.17

15 NOENS Nastasia FRA 52.07 +2.20

SCI ALPINO – -6 gradi al traguardo, coltre di nubi a coprire il cielo di Killington nell'immediata vigilia della seconda manche

SCI ALPINO – La seconda manche è stata tracciata dallo slovacco Matej Gemza

SCI ALPINO – Più filante il tracciato della seconda manche. L'austriaca Mair chiude con un tempo complessivo 1'43″08

SCI ALPINO – Gran bella manche della svedese Aronsson Elfman! Chiude con un vantaggio di 1″53 su Mair

SCI ALPINO – La croata Popovic non guadagna nel finale sulla svedese che chiude seconda a 6 decimi. Ora Brignone

SCI ALPINO – Aveva recuperato qualcosa all'ultimo rilevamento Brignone ma nel finale perde tanto e chiude al terzo posto con 76 centesimi di ritardo

SCI ALPINO – E' solo quarta la slovena Hrovat che perde tanto nel finale e chiude a 86 centesimi

SCI ALPINO – Perde tanto nel finale la britannica Guest che chiude quarta, dietro a Brignone, a 84 centesimi da Aronsson Elfman

SCI ALPINO – Secondo posto per l'austriaca Sporer a un solo centesimi dalla svedese che nel finale ha veramente disegnato una riga

SCI ALPINO – E' terza la canadese Mielzynski. che recupero per la svedese Aronsson Elfman che rifila alla canadese 29 centesimi

SCI ALPINO – Sbaglia in alto la norvegese Stjernesund e paga carissimo l'errore: è nona a 1″86 dalla testa

SCI ALPINO – La svizzera Stoffel commette qualche errore di troppo e chiude ottava a 1″53. recupera un'altra posizione Brignone

SCI ALPINO – Esce di scena proprio nel finale la austriaca Huber che stava per passare al comando

SCI ALPINO – E' seconda anche lei! Un centesimo di ritardo per la svizzera Rast e resta al comando la giovane svedese. errore nella seconda parte del tracciato per l'elvetica

SCI ALPINO – Da una svedese all'altra! Swenn Larsson chiude la seconda manche con un vantaggio di 83 centesimi sulla giovane compagna di squadra

SCI ALPINO – Perde progressivamente la ceca Dubovska che chiude al quinto posto a 98 centesimi da Swenn Larsson

SCI ALPINO – Cresce progressivamente il ritardo della francese Noens che chiude a 1″01 dalla svedese

SCI ALPINO – Non riesce a recuperare la austriaca Truppe che comunque è seconda a 72 centesimi da Swenn Larsson

SCI ALPINO – Perde tutto il vantaggio nel finale la slovena Bucik che chiude seconda a 25 centesimi da Swenn Larsson

SCI ALPINO – Pasticcia, si siede, fatica, combatte e alla fine chiude al primo posto la norvegese Tviberg che va al comando con 24 centesimi di vantaggio su Swenn Larsson

SCI ALPINO – La canadese St Germain perde progressivamente rispetto a Tviberg ma non solo: è quarta a 63 centesimi dalla vetta

SCI ALPINO – Perde tanto nel finale la svizzera Gisin che comunque si inserisce al terzo posto a 44 centesimi dalla testa

SCI ALPINO – Non riesce a tenere il ritmo alto la slovena Slokar che accumula un vantaggio di 4 decimi ed è terza al momento

SCI ALPINO – Ce la fa Sara Hector! Ancora Svezia davanti. la scandinava ha 3 decimi di vantaggio su Tviberg

SCI ALPINO – Esce dalla pista la norvegese Lysdahl che finisce a terra nella parte centrale del tracciato

SCI ALPINO – E' seconda la statunitense Moltzan che non riesce a tenere il ritmo nella seconda parte e chiude a 28 centesimi dalla vetta

SCI ALPINO – Si ritrova la austriaca Liensberger che va al comando con 44 centesimi di vantaggio

SCI ALPINO – Non riesce la tedesca Duerr a restare davanti a Liensberger: è seconda a 14 centesimi dalla testa e male che vada sarà quinta. Ora Holdener, terza dopo la prima manche

SCI ALPINO – Sarà podio per la svizzera Holdener. Podio numero 45 per la svizzera che non ha mai vinto in Coppa del Mondo: vantaggio di 58 centesimi di vantaggio su Liensberger. Ora Shiffrin, seconda dopo la prima manche

SCI ALPINO – Aumenta tantissimo il ritmo nel finale la statunitense Shiffrrin che chiude con 83 centesimi di vantaggio. Ora è dura per Vlhova ma quell'errore nella parte alta potrebbe costare caro a Shiffrin. Tocca a Vlhova

SCI ALPINO – VINCE SHIFFRIN! VITTORIA NUMERO 46 IN SLALOM PER LA STATUNITENSE! Vlhova è seconda a 75 centesimi!

SCI ALPINO – Shiffrin ha messo grande pressione a Vlhova che ha commesso un grave errore in alto. Vince la statunitense il primo slalom stagionale, secondo posto per Vlhova e terzo gradino del podio per la svizzera Holdener. L'unica italiana al traguardo è Federica Brignone 22ma

SCI ALPINO – MiKaela Shiffrin in lacrime a fine gara. Questa la classifica finale dello slalom di Killington: 1 SHIFFRIN Mikaela USA 1:38.33

2 VLHOVA Petra SVK 1:39.08 +0.75

3 HOLDENER Wendy SUI 1:39.16 +0.83

4 LIENSBERGER Katharina AUT 1:39.74 +1.41

5 DUERR Lena GER 1:39.88 +1.55

6 HECTOR Sara SWE 1:40.18 +1.85

7 MOLTZAN Paula USA 1:40.46 +2.13

8 TVIBERG Maria Therese NOR 1:40.48 +2.15

9 SWENN LARSSON Anna SWE 1:40.72 +2.39

10 SLOKAR Andreja SLO 1:40.88 +2.55 22 BRIGNONE Federica ITA 1:42.31 +3.98

SCI ALPINO – Questa la classifica di Coppa del Mondo di slalom: 1 VLHOVA Petra SVK 280

2 SHIFFRIN Mikaela USA 260

3 DUERR Lena GER 165

4 HOLDENER Wendy SUI 146

5 LIENSBERGER Katharina AUT 122

6 GISIN Michelle SUI 101

7 SWENN LARSSON Anna SWE 98

8 SLOKAR Andreja SLO 92

9 HECTOR Sara SWE 91

10 BUCIK Ana SLO 82

SCI ALPINO – Questa la classifica generale di Coppa del Mondo: 1 SHIFFRIN Mikaela USA 360

2 VLHOVA Petra SVK 340

3 SLOKAR Andreja SLO 210

4 DUERR Lena GER 201

5 LIENSBERGER Katharina AUT 187

6 HECTOR Sara SWE 158

7 HOLDENER Wendy SUI 146

8 STJERNESUND Thea Louise NOR 144

9 GISIN Michelle SUI 107

10 SWENN LARSSON Anna SWE 98