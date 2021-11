Arriva la prima vittoria nel Gruppo A della fase preliminare della Champions League di pallanuoto maschile per l’AN Brescia. In casa, davanti il proprio pubblico, alla piscina Mompiano, i ragazzi di Sandro Bovo con una performance tutto cuore riescono a battere per 14-12 gli spagnoli del Barceloneta.

Match equilibratissimo che ha visto Presciutti e compagni andare avanti nella prima metà di gara, salvo poi subire la rimonta degli iberici proprio nel quarto conclusivo. Nonostante le difficoltà i campioni d’Italia sono riusciti a gestire il margine e a portare a casa la vittoria, con un super Vapenski da quattro reti.

Le parole di Jacopo Alesiani: “Ci abbiamo messo tanta voglia di vincere. Abbiamo tanto cuore e abbiamo dimostrato che l’unione fa la forza. Abbiamo preso tanti gol, ma in alcuni casi siamo stati fortunati. Per il resto abbiamo difeso bene e poi adesso rivedremo il match per capire dove migliorare”.

Parla anche un altro azzurro, Vincenzo Renzuto: “Abbiamo sofferto il loro pressing e spesso eravamo lontani dall’attacco. Abbiamo fatto una grandissima difesa e si vedeva che volevamo vincere. I punti li dobbiamo fare in casa e nel nostro girone ci sono 7 squadre su 8 che possono passare il turno”.

Foto LiveMedia/Stefano Nicoli