Moto3, Risultati warm-up: Acosta comanda il gruppo, bene gli italiani

Ultimi chilometri per i protagonisti del Mondiale Moto3 che si preparano per il GP di Valencia, tradizionale atto conclusivo della stagione. Lo spagnolo Pedro Acosta (KTM), autore ieri della pole-position e già certo del titolo piloti dopo il GP dell’Algave, ha fermato il cronometro in 1.39.915 stabilendo il best lap del turno.

Secondo posto nei 20 minuti pervisti per il turco Deniz Oncu (KTM) davanti a Stefano Nepa (BOE), rispettivamente a +0.19 ed a +0.129 dal #37 del gruppo che nell’impianto dedicato a Riccardo Tormo si prepara per chiudere in bellezza la propria carriera nella Moto3.

Ottimi segnali anche da parte gli italiani con il quarto posto di Andrea Migno (Snipers) davanti a Dennis Foggia (Leopard) ed al ceco Filip Salač (Prüstel GP). L’iberico Izan Guevara (Aspar) precede il connazionale Carlos Tatay (Esponsorama) ed al giapponese Ayumu Sasaki (KTM), nono davanti al nostro Niccolò Antonelli (Esponsorama).

19° tempo per Romano Fenati (Max Racing), 24° per il giapponese Tatsuki Suzuki che ieri ha registrato il secondo tempo durante la Q2. L’appuntamento per le 11.00 per l’ultimo evento della Moto3 2021 con gli italiani a caccia di un nuovo successo.

RISULTATI WARM-UP MOTO3 GP VALENCIA

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 229.9 1’39.915

2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 231.5 1’39.934 0.019 / 0.019

3 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 230.7 1’40.044 0.129 / 0.110

4 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 229.9 1’40.119 0.204 / 0.075

5 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 230.7 1’40.121 0.206 / 0.002

6 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 229.2 1’40.237 0.322 / 0.116

7 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 224.7 1’40.262 0.347 / 0.025

8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 232.2 1’40.356 0.441 / 0.094

9 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 233.8 1’40.382 0.467 / 0.026

10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 229.2 1’40.388 0.473 / 0.006

11 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 233.0 1’40.487 0.572 / 0.099

12 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 230.7 1’40.537 0.622 / 0.050

13 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 226.9 1’40.538 0.623 / 0.001

14 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 228.4 1’40.594 0.679 / 0.056

15 95 Jose Antonio RUEDA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 226.1 1’40.679 0.764 / 0.085

16 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 231.5 1’40.682 0.767 / 0.003

17 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 227.6 1’40.705 0.790 / 0.023

18 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 227.6 1’40.761 0.846 / 0.056

19 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 228.4 1’40.771 0.856 / 0.010

20 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 222.5 1’40.778 0.863 / 0.007

21 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 220.3 1’40.839 0.924 / 0.061

22 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 225.4 1’40.860 0.945 / 0.021

23 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 227.6 1’40.868 0.953 / 0.008

24 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 222.5 1’40.958 1.043 / 0.090

25 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 226.1 1’41.318 1.403 / 0.360

26 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 221.0 1’41.488 1.573 / 0.170

27 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 221.0 1’42.023 2.108 / 0.535

Foto: MotoGP Press