CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Venezia, match valido per la quinta giornata del gruppo B della 7Days Eurocup 2021-2022.

Entrambe le squadre si trovano attualmente a due successi e due sconfitte nel girone B della seconda competizione europea più importante, mentre in Serie A il gruppo di coach Sergio Scariolo ha cominciato sicuramente meglio con sei successi in otto partite rispetto a Venezia che, momentaneamente, si trova a quota quattro vittorie.

Osservando nello specifico i risultati più recenti possiamo notare che gli emiliani arrivano a questa sfida dopo due vittorie consecutive in Serie A (contro Pesaro e Brescia) e due sconfitte di fila in EuroCup (contro il Buducnost e contro il Valencia). Dall’altra parte, invece, Venezia è reduce dalla grande impresa in campo continentale contro il Buducnost (l’attuale capolista del girone B), mentre in campionato c’è stata una piccola reazione grazie ai due successi consecutivi delle ultime settimane (contro la Fortitudo Bologna e la Reggiana).

Finora i precedenti stagionali tra le due squadre dicono 2-0 per la compagine di casa (le V Nere hanno infatti battuto i lagunari sia in campionato per 84-65 sia nella Supercoppa Italiana per 72-71), ma occhio a non sottovalutare troppo i ragazzi di Walter De Raffaele. I veneti, infatti, non sono di certo gli ultimi arrivati e, come dimostrato anche contro il Buducnost proprio settimana scorsa, sono in grado di mettere in seria difficoltà chiunque.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Venezia, match valido per la quinta giornata del gruppo B della 7Days Eurocup 2021-2022. La palla a due del match è prevista per le ore 20.30. Buon divertimento con i nostri aggiornamenti in tempo reale.

Foto: Ciamillo