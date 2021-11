LIVE Svizzera-Bulgaria 4-0 in DIRETTA: Freuler e compagni vanno al Mondiale. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.55 Ecco le pagelle:

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer 6; Widmer 7, Frei 6, Schar 6 (97′ Sow s.v.), Mbabu 6.5; Zakaria 7, Freuler 7.5; Okafor 8 (68′ Steffen 7), Shaqiri 6.5 (97′ Aebischer s.v.), Vargas 7.5 (79′ Zeqiri 6); Gavranovic 6 (68′ Itten 7). Allenatore: Yakin 7.

BULGARIA (4-4-2): Karadhzov 6; Turitsov 5 (1′ st Velkovski 5), A. Hristov 6, Dimitrov 5, Tsvetanov 5; Nedelev 6, Kostadinov 5, Chochev 5 (65′ I. Iliev 6), Kirilov 5 (70′ R. Tsonev 6); A. Iliev 5 (1′ st Minchev 6), Despodov 5 (80′ Yankov 6). Allenatore: Petrov 5.

22.50 Svizzera che domina e vince, la Bulgaria resiste solo un tempo ma poi cade sotto gli incessanti attacchi offensivi svizzeri. Svizzera al Mondiale e manda agli spareggi di marzo l’Italia.

98′ Finisce la partita, Svizzera-Bulgaria 4-0.

96′ Fuori Schar e Shaqiri, dentro Sow e Aebischer nella Svizzera.

94′ Partita che oramai attende solamente il fischio finale, ci sono altri 4 minuti di recupero.

92′ Rete, Freuler, la Svizzera mette la parola fine alla qualificazione vincendo il girone, Svizzera-Bulgaria 4-0.

90′ Punizione della Bulgaria che non sortisce effetti.

88′ Nedelev riesce a rientrare in campo.

86′ Bulgaria che resta in dieci per una botta alla testa di un difensore.

84′ Schar di testa non trova la porta.

82′ Dentro Yankov e fuori Despodov nella Bulgaria.

80′ Fuori Vargas e dentro Zeqiri nella Svizzera.

78′ Svizzera che attacca ancora, Vargas stanco non riesce ad arrivare al tiro.

76′ Gol, Itten, rete perfetta di testa dell’attaccante elvetico, Svizzera-Bulgaria 3-0.

74′ Dentro Tsonev e fuori Kirilov nella Bulgaria.

72′ Rete in fuorigioco di Itter.

70′ Fuori Gavranovic e Okafor, dentro Steffen e Itten nella Svizzera.

68′ Fuori Chochev e dentro Iliev per la Bulgaria.

66′ Rete in fuorigioco di Gavranovic.

64′ Svizzera che vuole la terza rete che la metterebbe al sicuro anche all’eventuale rete azzurra.

62′ Destro di Widmer che non trova il secondo palo.

60′ Rete, Vargas, Gavranovic per l’esterno che scarica sul primo palo, Svizzera-Bulgaria 2-0.

58′ Svizzera che non molla vuole il raddoppio, pressing degli elvetici.

56′ Shaqiri prende il palo, vicino al raddoppio la Svizzera.

54′ Bulgaria che prova timidamente ad alzare il baricentro.

52′ Svizzera al momento avanti sull’Italia che pareggia in Irlanda.

50′ Rete, Okafor, cross perfetto di Shaqiri che trova il colpo di testa dell’esterno, Svizzera-Bulgaria 1-0.

48′ Dentro Mincev e Velkovski, fuori Turitsov e Iliev nella Bulgaria.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.36 Svizzera che attacca senza sosta ma non riesce ad essere cinica. Vargas e Gavranovic sbagliano rete già fatte, Okafor vicinissimo alla rete con un palo. Svizzera che resta sotto all’Italia al momento in classica. Bulgaria che deve alzarsi se non vuole subire reti.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Svizzera-Bulgaria 0-0.

44′ Pazzesco tiro a giro di Okafor che prende l’interno del palo destro.

43′ Okafor al volo da ottima posizione spara alto sopra la traversa.

41′ Zakaria si incunea e va al tiro, fuori di un soffio.

39′ Serie di corner che non sortiscono effetti per la Svizzera.

37′ Dribbling di Widmer che non riesce a mettere però il pallone in mezzo.

35′ Giallo per Freuler, trattenuta a centrocampo.

33′ Tiro di Iliev che si spegne oltre i pali difesi da Sommer.

31′ Shaqiri per Widmer che di testa non trova compagni.

29′ Svizzera che oramai è stabilmente nell’area di rigore bulgara.

27′ Conclusione centrale di Vargas da posizione al limite dell’area di rigore.

25′ Clamoroso Gavranovic che sbaglia davanti a Karadzhov.

23′ La squadra elvetica cerca continuamente Vargas sulla sinistra, uomo che al momento non riesce ad essere fermato dalla Bulgaria.

21′ Giallo per Turitsov, gioco pericoloso a centrocampo.

19′ Ancora Vargas con il destro a rientrare, para Karadzhov.

17′ Tiro di Gavranovic che finisce sul corpo del difensore avversario.

15′ Widmer al cross dalla sinistra, blocca tutto Karadzhov.

13′ Okafor sulla destra prova il cross, spazza la difesa bulgara.

11′ Vargas ci prova con il destro sul primo palo, para Karadzhov.

9′ Angolo della Bulgaria che non sortisce gli effetti sperati.

7′ Svizzera che comincia a salire di ritmo, Shaqiri sbaglia un cross dalla destra.

5′ Vargas si libera sulla sinistra e va al tiro, pallone alto sopra la traversa.

3′ Pressing alto della Bulgaria, Svizzera che attende per un giro palla che parte dal basso.

1′ Inizia la partita!

20.40 Ingresso in campo dei giocatori. Inni nazionali in corso!

20.35 La Svizzera deve segnare non basterebbe il 2-0 se i nostri azzurri vincono.

20.30 Per stabilire la graduatoria delle seconde (che stabilisce quali sono le 6 teste di serie) si contano i punti fatti tra le prime cinque di ogni girone (dato che alcuni gironi sono da 6):

Portogallo: 17 pt *

Russia: 16 pt *

Svezia: 15 pt (diff. reti: +6) *

Svizzera: 15 pt (+9)

Polonia: 14 pt (+9)

Galles: 14 pt (+5)

Scozia: 14 pt (+5)

Macedonia del Nord: 12 pt (+3) *

Turchia: 12 pt (+1)

Finlandia: 11 pt (+2)

* una partita in più, girone concluso

In grassetto le squadre sicuramente ai playoff

20.25 Partecipano ai playoff 12 squadre in tutto: le 10 seconde nei 10 gironi di qualificazione e le 2 migliori dell’ultima Nations League non qualificate attraverso i gironi di qualificazione.

20.20 In tutti gli altri casi, l’Italia è seconda in classifica e va ai playoff, quindi la Svizzera andrebbe direttamente al Mondiale.

20.15 L’Italia si qualifica come prima (e va direttamente al Mondiale) se: vince o pareggia e la Svizzera non vince. Vince e la Svizzera vince con uno scarto minore di 2 gol rispetto agli Azzurri. Perde e la Svizzera perde con uno scarto maggiore di 2 gol rispetto agli Azzurri.

20.10 Si qualificano per il Mondiale 13 squadre europee: le 10 squadre vincenti dei 10 gironi di qualificazione e le 3 squadre che usciranno dai playoff.

20.05 Ecco le formazioni ufficiali:

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Frei, Schar, Mbabu; Zakaria, Freuler; Okafor, Shaqiri, Vargas; Gavranovic. Ct. Yakin

BULGARIA (4-4-2): Karadzhov; Turitsov, A. Hristov, Dimitrov, Tsvetanov; Nedelev, Kostadinov, Chochev, Kirilov; A. Iliev, Despodov. Ct. Petrov

20.00 Buonasera e benvenuti alla diretta live di Svizzera-Bulgaria match molto importante in chiave qualificazione Italia al Mondiale 2022.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Svizzera-Bulgaria match di qualificazione al Mondiale 2022, gli azzurri guardano con attenzione al match degli elvetici che vale il primo posto nel girone.

È arrivata l’ora decisiva che tutti attendono. Svizzera e Italia si giocano a distanza la qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022 per il primo posto nel girone. La seconda in classifica andrà ai playoff per tentare di giocare il prossimo torneo internazionale. L’Italia quindi sfida l’Irlanda del Nord, mentre, quindi la Svizzera contro la Bulgaria.

La Svizzera è riuscita a recuperare punti all’Italia, con la possibilità di giocarsi la qualificazione diretta ai Mondiali nell’ultima gara. In caso di arrivo a pari punti delle due squadre conterà la differenza reti e non gli scontri diretti. Al momento la situazione è di +2 per l’Italia, ma nel caso di totale parità andrà avanti la Svizzera per il gol in trasferta a Roma.

Partita: Svizzera-Bulgaria

Data: lunedì 15 novembre 2021

Orario: 20:45

Canale TV e Streaming: Solo per i residenti all’estero nei canali delle rispettive nazioni o nel caso del satellite RSI Svizzera.

PROBABILI FORMAZIONI di Svizzera-Bulgaria

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Schar, R.Rodriguez, Garcia; Freuler, Zakaria; Steffen, Shaqiri, Vargas; Okafor. All.: Yakin

BULGARIA (4-2-3-1): Mihailov; Turitsov, A. Hristov, Dimitrov, Velkovski; Yankov, Chochev; Despodov, Nedelev, Kirilov; All.: Iliev.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Svizzera-Bulgaria match di qualificazione al Mondiale 2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

