LIVE Sinner-Hurkacz 6-2 6-2, ATP Finals in DIRETTA: è di nuovo top10! Le combinazioni per la semifinale

22.44 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte.

22.43 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: nessun doppio fallo per i due giocatori, con Jannik Sinner che ha piazzato 5 ace contro i 4 di Hubert Hurkacz. L’azzurro ha trovato il 74% dei punti con la prima e il 50% con la seconda, ma sorprende in positivo il 5/5 di palle break salvate. Il polacco ha trovato il 58% di punti con la prima mentre con la seconda solo il 31%: 2 palle break su 6 salvate nel corso dei due set. 68 punti vinti dall’azzurro contro i 48 del classe 1997.

22.41 Jannik Sinner show a Torino! Esordio scintillante dell’azzurro che batte con un doppio 6-2 l’amico polacco Hubert Hurkacz in meno di 90 minuti ed esordisce alla grande alle ATP Finals 2021. L’italiano, che ha sostituito Matteo Berrettini che si è ritirato per un infortunio agli addominali e a cui ha dedicato la vittoria, domina la sfida dall’inizio alla fine trascinando dal pubblico del Pala Alpitour. Il classe 1997 soffre la potenza e la profondità dei colpi del padrone di casa che da stasera torna virtualmente in top10. E’ sicuro di chiudere l’anno tra i migliori dieci del mondo: meritatissimo!

FINE SECONDO SET

6-2 GAME SET AND MATCH DI JANNIK SINNER!!!!!! CHE PARTITA DELL’AZZURRO AL PALA ALPITOUR!

40-30 MATCH POINT DI SINNER E BOATO DEL PUBBLICO!

30-30 CHE PUNTO DI JANNIK!!!!!!!!! L’AZZURRO DOMINA A TUTTA CON IL ROVESCIO E CHIUDE A VOLO SENZA PIETA’

15-30 Servizio e diritto diagonale di Sinner.

0-30 DIRITTO VINCENTE DAL CENTRO DEL CAMPO DI HURKACZ!

0-15 Ottima risposta di Hurkacz con il diritto.

5-2 BREAK SINNER A ZERO!!!!!!!!! L’AZZURRO SERVE PER IL MATCH MA CHE PARTITA STA GIOCANDO?!

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER!!!!! IL NASTRO LO AIUTA E HURKACZ SBAGLIA CON IL ROVESCIO

0-30 Servizio e diritto di Hurkacz che poi sbaglia la smorzata di rovescio.

0-15 Risposta profonda di Sinner con il diritto.

4-2 SERVIZIO A ZERO DI SINNER! Fasi cruciali del match in Piemonte.

40-0 Altra prima potente dell’italiano.

30-0 Servizio e diritto dell’azzurro che chiude con lo smash.

15-0 Ottima prima di Sinner.

3-2 Il classe 1997 tiene vivo il secondo set.

AD-40 Buona prima del polacco.

40-40 SINNER DOMINANTE CON IL DIRITTO!!!! DIAGONALE VINCENTE CON HURKACZ ESAUSTO IN FASE DIFENSIVA

40-30 Gran prima del polacco.

30-30 Gran diritto lungolinea del polacco: battaglia di nervi a Torino!

15-30 Scappa via il diritto di Hurkacz in uscita dal servizio.

15-15 Che profondità di rovescio di Sinner: lungo quello di Hurkacz sulla diagonale.

15-0 Servizio e smash vincente del polacco.

3-1 SINNER TIENE IL SERVIZIO E CONFERMA IL BREAK!

AD-40 Servizio e diritto di Sinner.

40-40 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DI HURKACZ!

AD-40 SI CARICA SINNER!!! Diritto diagonale dell’azzurro che domina il punto.

40-40 Risposta piazzata di diritto diagonale del classe 1997.

AD-40 IL CHALLENGER DA’ RAGIONE A SINNER! Diritto diagonale pazzesco dell’azzurro.

40-40 Scappa via il rovescio dell’italiano sulla diagonale imposta dal polacco.

40-30 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI SINNER IN USCITA DAL SERVIZIO!

30-40 PASSANTE DI ROVESCIO DI HURKACZ!!!! Gran diritto in recupero del polacco e volée non chiusa dall’azzurro.

30-15 Risposta lunga dal #9 al mondo.

15-15 Ace di Sinner.

0-15 Gran scambio vinto da Hurkacz sulla diagonale di diritto.

2-1 BREAK SINNER!!!! ALTRO DIRITTO DIAGONALE PROFONDO ED ERRORE DEL POLACCO

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER!!!!! L’AZZURRO DOMINA ANCORA IL PUNTO E TROVA IL ROVESCIO LUNGOLINEA

15-30 Scappa via il rovescio diagonale di Hurkacz.

15-15 Gran risposta di Sinner ed errore del polacco in uscita dal servizio.

15-0 Ace di Hurkacz.

1-1 L’azzurro si salva ulteriormente al servizio e pareggia i conti.

AD-40 CHE DIAGONALE DI ROVESCIO VINTA DA SINNER!!!! Lungo il tentativo di profondità del polacco.

40-40 Diritto lungo del polacco dopo lo scambio imposto dall’azzurro.

40-AD PALLA BREAK HURKACZ! Troppo discontinuo sin qui Sinner nel secondo set.

40-40 Altro game ai vantaggi per l’altoatesino: rovescio in rete in uscita dal servizio.

40-30 Ace centrale di Sinner.

30-30 Seconda di servizio e diritto diagonale in rete di Sinner.

30-15 Servizio e diritto del classe 2001.

15-15 Prima esterna di Sinner.

0-15 Errore in uscita dal servizio dell’azzurro.

0-1 Di poco lunga la risposta dell’italiano.

40-30 RISPOSTA RADENTE DI SINNER! Lento il polacco in uscita dal servizio.

40-15 Pessima smorzata di Hurkacz dopo il rovescio diagonale del #11 al mondo.

40-0 Risposta lunga dell’azzurro.

30-0 Servizio al corpo del polacco.

15-0 Buona prima di Hurkacz.

INIZIO SECONDO SET

21.57 Jannik Sinner vince il primo parziale in carriera alle Finals per 6 giochi a 2: l’azzurro domina il set grazie ai break ottenuti nel terzo e quinto gioco avendo la meglio sugli errori e la discontinuità di Hubert Hurkacz che nulla ha potuto contro la profondità e gli angoli del giovane azzurro.

FINE PRIMO SET

6-2 PRIMO SET JANNIK SINNER!!!! L’AZZURRO VINCE PER 6 GIOCHI A 2 IL PRIMO PARZIALE IN CARRIERA ALLE FINALS!

AD-40 Scappa via il diritto lungolinea di Hurkacz.

40-40 ALTRO ERRORE DI SINNER!!! ROVESCIO LUNGO! Game riaperto al servizio.

40-30 Altra risposta vincente del polacco: ancora una chance per l’italiano.

40-15 Hurkacz spinge via Sinner dalla riga di fondo: diritto lungo dell’azzurro.

40-0 TRE SET POINT SINNER

30-0 Ace esterno di Sinner.

15-0 Prima vincente di Sinner.

5-2 Hurkacz allunga il set: Sinner avrà la chance di chiuderlo al cambio campo.

40-15 Lunga la risposta dell’azzurro.

30-15 Gran smorzata di Hurkacz con il rovescio.

15-15 Servizio e palla corta in corridoio di Hurkacz.

15-0 SUL NASTRO IL PASSANTE IN RECUPERO DI SINNER!

5-1 COME STA GIOCANDO SINNER!!!!! ALTRO ROVESCIO FULMINEO E BREAK CONFERMATO

40-15 Diritto lungo in risposta del polacco.

30-15 Sinner domina il punto con il diritto in uscita dal servizio.

15-15 Scappa via il back di rovescio di Hurkacz dopo l’ottima diagonale di Sinner.

0-15 Diritto diagonale vincente di Hurkacz.

4-1 DOPPIO BREAK SINNER!!!!! L’azzurro sale in cattedra con il diritto e chiude con una volée violentissima.

40-AD ALTRA CHANCE SINNER E ALTRO ERRORE DEL POLACCO!

40-40 Terzo ace di Hurkacz.

30-40 PALLA BREAK SINNER!!!! Diritto pazzesco in risposta dell’azzurro.

30-30 Ottimo servizio del classe ’97.

15-30 Prima al corpo del polacco.

0-30 Altra risposta vincente di Sinner.

0-15 Pessimo rovescio di Hurkacz in uscita dal servizio.

3-1 BREAK CONFERMATO DA SINNER MA CHE FATICA!!!! Bolide di diritto dal centro del campo per chiudere un game da oltre 10 minuti e tre palle break annullate.

AD-40 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DI SINNER!!!!

40-40 SECONDA IN KICK DI SINNER! Errore in risposta di Hurkacz.

40-AD BRUTTA VOLÈE DI SINNER! L’azzurro comanda lo scambio e si apre il campo ma poi sbaglia la stop volley: troppo lontano dal campo.

40-40 BRAVISSIMO SINNER CHE RESISTE ALLE BOTTE DI ROVESCIO DI HURKACZ!

40-AD ALTRA CHANCE HURKACZ! Rovescio lungolinea lungo di Sinner dopo il diagonale comandato dal polacco.

40-40 FUORI DI UN NULLA IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI HURKACZ SULLA SECONDA DI SINNER!

40-AD FORTUNATO HURKACZ!!!! PALLA BREAK PER IL POLACCO! Rovescio dal centro del campo deviato dal nastro.

40-40 SMASH IN RETE DI SINNER! L’azzurro trova il diritto diagonale dal centro del campo ma poi sbaglia lo smash a rimbalzo.

40-30 ROVESCIO DI POCO SUL NASTRO DI SINNER! Gran recupero sullo smash di Hurkacz.

40-15 Devastante Sinner con il diritto diagonale: lungo il recupero in back di Hurkacz.

30-15 COME STA GIOCANDO JANNIK!!! Diritto diagonale vincente dopo aver cambiato ritmo nello scambio.

15-15 Diritto vincente dell’azzurro in uscita dal servizio.

0-15 Gran prima di Sinner ma Hurkacz trova un’ottima risposta di diritto.

2-1 BREAK SINNER!!!! L’AZZURRO CARICA IL PUBBLICO DOPO UNA RISPOSTA PROFONDA

30-40 Scappa via il diritto dell’azzurro dopo la diagonale di Hurkacz.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER!!!! CHE PUNTO DELL’AZZURRO CHE DOMINA IL PUNTO CON IL DIRITTO

15-30 Prima esterna di Hurkacz.

0-30 CHE PROFONDITA’ DI SINNER! DIRITTO DIAGONALE VINCENTE DELL’AZZURRO

0-15 Risposta profonda di Sinner.

1-1 Bravissimo Sinner che chiude il punto con il diritto in uscita dal servizio.

AD-40 Rovescio in rete in risposta del polacco.

40-40 Hurkacz muove Sinner che sbaglia con il rovescio in uscita dal servizio.

AD-40 Prima centrale dell’azzurro.

40-40 Brutta risposta del polacco e chance annullata.

30-40 PALLA BREAK HURKACZ! Sinner non spinge con il diritto e il polacco ne approfitta con il rovescio.

30-30 Scappa via il diritto di Sinner sulla profondità di rovescio del classe ’97.

30-15 BOLIDE DI HURKACZ! Gran diritto diagonale del polacco.

30-0 L’azzurro è ordinato in uscita dal servizio con il diritto.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Sinner.

0-1 Turno semplice al servizio per Hurkacz.

40-15 Rovescio lungo del classe 2001.

30-15 Risposta profonda di Sinner: lento il polacco in uscita dal servizio.

30-0 Servizio esterno del #9 al mondo.

15-0 Buona prima del polacco.

0-0 Tutto pronto a Torino! Batte Hurkacz dopo la vittoria del sorteggio di Sinner che ha scelto di ricevere.

INIZIO PRIMO SET

21.06 Jannik Sinner è giunto nono nella Race verso Torino con 3015 punti mentre il polacco settimo con 3315 punti davanti a Casper Ruud con 3275 punti.

21.04 Comincia il riscaldamento sul Campo Centrale torinese.

21.02 Giocatori in campo! Pala Alpitour in visibilio!

21.00 Il #9 al mondo inoltre rincorre Casper Ruud in classifica per migliorare il proprio best ranking: con un successo il polacco sarebbe virtualmente #8 al mondo con un torneo però ancora lungo per entrambi.

20.58 Il polacco vuole tornare in gioco per un posto tra i migliori 4 del torneo dei Maestri: il classe 1997 è in forma, come dimostrato a Parigi-Bercy dove ha raggiunto la semifinale prima di perdere contro Novak Djokovic per 6-3 0-6 (5)6-7.

20.56 L’italiano vuole vincere quest’oggi per guadagnare 200 punti e volare a 3350 punti, riuscendo a tornare al decimo posto scavalcando di 42 punti Félix Auger-Aliassime.

20.54 L’azzurro è giunto come riserva al Torneo dei Maestri dopo l’uscita all’esordio sia a Parigi-Bercy che a Stoccolma contro Carlos Alcaraz e Andy Murray nonostante le vittorie di Sofia e Anversa e la semifinale a Vienna.

20.52 Jannik Sinner torna in campo per ottenere la rivincita della finale americana ma soprattutto dopo aver perso all’ultimo torneo disponibile per il posto da titolare a Torino.

20.50 Sinner e Hurkacz hanno giocato anche in Canada perdendo al primo turno contro Melo e Kubot in un anno in cui l’azzurro ha giocato in coppia anche con Simone Bolelli, Feliciano Lopez, Sebastian Korda e Reilly Opelka con cui ha vinto ad Atlanta.

20.48 Insieme hanno giocato il torneo di doppio di Dubai fermandosi ai quarti di finale perdendo per 6-3 (4)6-7 2-10 contro Ivan Dodig e Filip Polasek e a Cincinnati riuscendo ad ottenere lo stesso risultato venendo fermati dai padroni di casa Krajicek e Johnson.

20.46 Secondo incrocio tra i due giocatori: il polacco ha vinto l’unico confronto la scorsa primavera nella finale del Masters1000 di Miami per 7-6(4) 6-4. Una sconfitta decisiva considerando che poi il polacco è giunto avanti all’azzurro nella Race to Torino.

20.44 Il debutto dell’altoatesino lo mette già con le spalle al muro per tentare l’assalto alle semifinali: Sinner dovrà battere Hurkacz quest’oggi e giovedì Daniil Medvedev sperando poi nel successo del polacco su Alexander Zverev.

20.42 Daniil Medvedev è in vetta nonostante i due set persi contro Hubert Hurkacz per (5)6-7 6-3 6-4 e il tedesco: il russo conduce in classifica davanti a Zverev e il polacco. Servirà un miracolo dunque al classe 2001 altoatesino dopo la prima sfida giocata da Berrettini.

20.40 Tornando al Red Group, Jannik Sinner prende il posto del connazionale Matteo Berrettini che si è ritirato dopo il problema agli addominali occorso contro Alexander Zverev che ha vinto 7-6(7) 1-0 e ritiro. Il romano ha dato forfait dopo aver saltato l’allenamento di questo pomeriggio.

20.38 Alle 11.30 invece giocheranno i colombiani Cabal/Farah contro Murray/Soares e alle 18.30 Ram/Salisbury contro i francesi Herbert/Mahut: quest’ultimo sarà il match di contesa per la vetta. Il duo anglosassone ha vinto 6-1 7-6(5) contro Murray/Soares mentre i francesi 7-6(1) 6-4 contro i sudamericani.

20.36 Nel programma di domani invece, alle 14 scenderanno in campo Novak Djokovic e Andrey Rublev per la vetta del Green Group e alle 21.00 Stefanos Tsitsipas contro Casper Ruud. Due sfide fondamentali dopo che il serbo ha battuto il norvegese per 7-6(4) 6-2 e il russo con un doppio 6-4 il greco.

20.34 Le altre due sfide invece hanno visto protagonisti Daniil Medvedev contro Alexander Zverev alle ore 14, con il russo vittorioso per 6-3 (3)6-7 7-6(6) e Granollers/Zeballos contro Mektic/Pavic alle 11.30 con i croati sconfitti 6-4 7-6(4).

20.32 Manca sempre meno all’ultimo match di giornata, il quarto e non prima delle ore 21.00: si è conclusa poco fa la sfida tra Dodig/Polasek e Krawietz/Tecau con la coppia testa di serie #6 vittoriosa per 7-6(2) 7-5.

