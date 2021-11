ATP Finals, Jannik Sinner si allenerà alle 18.30. Pronto per sostituire Berrettini: le ultime novità

Matteo Berrettini sta decidendo se scendere in campo questa sera (ore 21.00) per affrontare il polacco Hubert Hurkacz alle ATP Finals. Il tennista italiano si è allenato poco fa sul cemento indoor del PalaAlpitor di Torino, per fare un punto della situazione dopo l’infortunio agli addominali rimediato sabato sera in occasione del match contro il tedesco Alexander Zverev (il nostro portacolori è stato costretto a ritirarsi in avvio del secondo set).

Il 25enne ha destato ottime impressioni nel test odierno e ci potrebbe essere un po’ di ottimismo, sicuramente il romano le sta provando tutte per cercare di proseguire la sua avventura nel torneo di fine anno riservato ai migliori otto giocatori della stagione. Jannik Sinner si deve però tenere pronto per l’occorrenza, visto che in caso di forfait di Berrettini sarà proprio l’altoatesino a subentrare e a fare il proprio esordio alle ATP Finals.

Il 20enne, a cui farebbe molto piacere affrontare Hurkacz (da cui è stato sconfitto e da cui di fatto è stato estromesso dalla qualificazione diretta alle Finals), si è già allenato ed è prevista una nuova sessione alle ore 18.30. Inizialmente questa seduta non era stata organizzata, ma ora è stata inserita nel programma ufficiale dell’evento. Sinner si scalderà nel caso in cui Matteo Berrettini non dovesse farcela e alzasse bandiera bianca.

Foto: Lapresse