Con la vittoria ottenuta oggi sul polacco Hubert Hurkacz, Jannik Sinner ritorna a far sì che siano due gli italiani nei primi dieci giocatori del ranking ATP. I 200 punti conquistati al Pala Alpitour di Torino, infatti, gli consentono di superare il canadese Felix Auger-Aliassime, che era diventato il quarto giocatore senza tornei vinti a entrare nel club più esclusivo del tennis maschile.

I suoi punti, infatti, diventano 3350 contro i 3308 del ventunenne nativo di Montreal, che quest’anno ha raggiunto la semifinale agli US Open. Ma potrebbe non essere finita qui: un secondo successo, sul russo Daniil Medvedev, gli darebbe la chance di arrivare a quota 3550, non molto distante dall’uomo che ha battuto oggi (il quale, però, ha ancora una chance di tenerlo a uguale distanza qualora battesse Alexander Zverev, risultato che fra l’altro manderebbe l’azzurro in semifinale estromettendo il tedesco).

Se Sinner dovesse poi riuscire a vincere anche la semifinale, allora i punti guadagnati diventerebbero 800 (400 del round robin più 400 del match in questione): con 3950 diventerebbe almeno nono, superando Hurkacz e dovendo vedere il destino del norvegese Casper Ruud.

In finale, invece, al campione che sia imbattuto nel torneo vengono assegnati 1500 punti, per cui l’altoatesino salirebbe a 4650 e diventerebbe 7° sorpassando anche Matteo Berrettini. Questo conteggio è sempre stato fatto con cinque vittorie su altrettanti incontri, ma nel caso di Sinner sarebbero quattro (quindi teoricamente, a livello matematico, 1300): una situazione, in sostanza, che diverrebbe anomala. L’ATP non fa menzione di variazioni in questo senso, se non altro perché mai una riserva ha passato anche solo il girone.

RANKING JANNIK SINNER: PROIEZIONI ATP FINALS

Se vince contro Medvedev: 10° posto, 3550 punti

Se vince la semifinale: 3950 punti, 8° posto (se Ruud non vince partite) o 9° posto (se Ruud vince almeno 1 partita)

Se vince le ATP Finals: 4450 punti, 7° posto (se Ruud non arriva in finale) o 8° posto (se Ruud arriva in finale)

Foto: LaPresse