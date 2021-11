Matteo Berrettini ha ufficialmente rinunciato alle ATP Finals. Dopo aver perseguito ogni possibilità per tornare in campo al PalaAlpitour di Torino, il tennista italiano ha deciso di alzare bandiera bianca. Il 25enne si era infortunato agli addominali in occasione del match di domenica sera contro il tedesco Alexander Zverev, nelle ultime 24 ore si è sottoposto a degli accertamenti medici e oggi ha anche disputato una sessione di allenamento per fare un punto della situazione e capire se era possibile affrontare il polacco Hubert Hurkacz nel match di stasera.

Il romano ha fatto le sue considerazioni e ha comunicato il proprio ritiro dal torneo di fine anno riservato ai migliori otto giocatori della stagione agonistica. Questo il messaggio di Matteo Berrettini: “Ho pensato, riflettuto, pianto e alla fine deciso… Le mie Finals finiscono qui: sono distrutto, mai avrei pensato di dover rinunciare all’evento tennistico più importante mai tenutosi in Italia in questo modo. La verità è che per quanto io avessi voluto giocare davanti a voi ancora una volta, ho sentito e quindi deciso che il mio corpo non è pronto ad affrontare le sfide che ho davanti“.

Il finalista di Wimbledon ha proseguito: “Dire che sono triste non renderebbe giustizia allo stato d’animo in cui sono, mi sento derubato di qualcosa che ho conquistato con anni di sforzi e sudore. Non è stata una decisione facile, ma sono convinto che sia la migliore per me e per la mia carriera. Grazie del vostro continuo sostegno e delle migliaia di messaggi che mi avete mandato, mi avete emozionato“.

Matteo Berrettini sarà dunque sostituito da Jannik Sinner. L’altoatesino esordirà questa sera (ore 21.00) contro Hurkacz e giovedì 18 novembre incrocerà il russo Daniil Medvedev, numero 2 al mondo che ha già vinto i primi due incontri del gruppo “rosso”. Al 20enne azzurro, che prende il posto del connazionale in virtù di prima riserva (numero 9 della Race e numero 11 del ranking ATP), servirà davvero un colpaccio per cercare di qualificarsi alle semifinali: intanto questa sera la rivincita contro il polacco che lo ha battuto nella Finale del Masters 1000 di Miami.

Matteo Berrettini non ha parlato della Coppa Davis, che inizierà giovedì 25 novembre: l’Italia potrà fare affidamento sul suo numero 1 o la situazione fisica è definitivamente compromessa per il finale di stagione?

Foto: Lapresse