LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2021 in DIRETTA: Petra Vlhova centra il bis su Shiffrin e Duerr! Peterlini chiude 16a

14.31 Si chiude qui il fine settimana di Levi con Vlhova dominatrice. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata

14.29 Buona risalita nella seconda manche per Martina Peterlini che passa dalla 25a alla 16a posizione.

14.27 In classifica generale Vlhova è al comando alla pari con Shiffrin con 260 punti, terza Slokar con 184, poi Duerr a 156

14.25 Con questi risultati Vlhova si porta a 200 punti nella coppa di slalom contro i 160 di Shiffrin ed i 120 di Duerr

14.23 22 vittorie in Coppa del Mondo per Vlhova, 18 in slalom, 8 manche di fila vinte a Levi. Stesso podio di ieri con Shiffrin e Duerr.

14.22 Petra Vlhova parte con 18 centesimi su Shiffrin, si presenta al primo intermedio sul piano con 19 sull’americana, al secondo diventano 24, quindi sul muro non sbaglia e sono 39, la slovacca chiude ed è prima!!!!!!!! 47 centesimi su Shiffrin!!!!!!!! Dominante!!!!!!!

14.20 Mikaela Shiffrin parte con 48 centesimi su Duerr, al primo intermedio arriva con 46, quindi al secondo con 40, sul muro prova a pennellare ma sbaglia e lascia un decimo. Chiude prima con 31 centesimi su Duerr che, comunque, è sul podio! Ed ora si gioca la gara con Petra Vlhova!

14.18 Michelle Gisin lascia mezzo secondo già nella prima metà, continua a non produrre velocità nemmeno sul muro e chiude terza a 46 centesimi! Era ora, ecco Mikaela Shiffrin!

14.17 Anna Swenn-Larsson pennella in alto e aumenta il suo margine, poi sul muro sbaglia completamente e crolla! Finisce ottava a 1.45. Tocca ora alla terza della prima manche, la svizzera Michelle Gisin.

14.15 Tviberg sembra dolorante ma si rialza. Caduta che sta lasciando strascichi

14.14 Maria Therese Tviberg sbaglia tutto ed è subito fuori!!!!!!! Errore clamoroso per la norvegese che spreca il suo quinto posto. Al via la svedese Anna Swenn-Larsson.

14.12 Lena Duerr è ottima nella prima fase, aumentando il margine fino a 25 centesimi, quindi tiene nel muro, nel finale non sbaglia ed è prima per 19 centesimi su Holdener! Siamo alla quinta della prima manche, la norvegese Maria Therese Tviberg.

14.10 Martina Dubovska non va oltre la seconda posizione a 43 centesimi da Holdener. Al via ora la sesta della prima manche, la tedesca Lena Duerr.

14.08 Katharina Huber lascia già 3 decimi in vetta, quindi si riprende nel muro ma nel muro perde ancora tutto e finisce quinta a 80 centesimi. Al cancelletto la ceca Marina Dubovska.

14.05 Wendy Holdener è eccellente nel tratto più ripido e vola al comando con 49 centesimi su Bucik! Al via ora l’austriaca Katharina Huber.

14.03 Katharina Liensberger perde qualcosa in avvio, arriva sul muro e tiene bene, quindi cambia marcia sul pezzo più difficile ma nel finale sbaglia tutto ed è solo seconda a 18 centesimi da Bucik. Tocca ora alla svizzera Wendy Holdener

14.01 Sara Hector cede tutto già nel primo tratto, nel muro non si riprende e conclude la sua gara al terzo posto a 81 centesimi. Al via ora la decima della prima manche, Katharina Liensberger.

14.00 Ana Bucik è impressionante nel primo tratto, sul muro limita i danni, e vola in vetta con 20 centesimi su Truppe. Scatta la svedese Sara Hector.

13.58 Emma Aicher come sempre vola sul piano, poi prosegue bene anche nel primo tratto di muro con 23 centesimi di vantaggio, poi sbaglia nettamente e crolla in 12a posizione a 1.59. Peterlini, quinta, recupera un’altra posizione. Tocca ora alla 12a della prima manche, la slovena Ana Bucik.

13.56 Leona Popovic nulla può contro Truppe e finisce terza a 62 centesimi. Al via ora la tedesca Emma Aicher.

13.55 Katharina Truppe tiene con i denti il suo vantaggio fino al muro, poi cambia marcia e vola al comando con 61 centesimi su Stjernesund! Al via ora la 14a della prima manche, la croata Leona Popovic.

13.52 Al momento Thea Louise Stjernesund comanda con 21 centesimi su Slokar e 22 su Peterlini che, quindi, potrebbe arrivare fino alla 18a posizione

13.51 Andreja Slokar si ferma al secondo posto a 21 centesimi, uno in meno di Peterlini. Dopo il break sarà la volta dell’austriaca Katharina Truppe.

13.49 Thea Louise Stjernesund aveva 25 centesimi su Peterlini, ne porta 52 al muro. La norvegese tiene in qualche modo e chiude davanti all’azzurra per 22 centesimi. Siamo giunti alla slovena Andreja Slokar.

13.48 Riikka Honkanen combina un disastro sul muro e finisce appena 12a a 1.56. Al cancelletto la norvegese Thea Louise Stjernesund.

13.47 Erin Mielzynski non va oltre il sesto posto a 48 centesimi. Al via ora la finlandese Riikka Honkanen con il pettorale 52.

13.45 Neja Dvornik tiene nel primo tratto, lascia ben 53 centesimi sul muro e finisce quarta a 36 centesimi da Peterlini. Tocca ora alla canadese Erin Mielzynski.

13.44 Charie Guest vola nel tratto in piano, si porta a 42 centesimi di vantaggio, poi sbaglia tutto nel muro ed è quarta a 45 centesimi da Peterlini. Al via la slovena Neja Dvornik.

13.42 Meta Hrovat vola nel primo tratto e allunga a 11 centesimi il suo vantaggio su Peterlini, quindi cede 32 nel tratto dove l’azzurra ha dominato, e chiude seconda a 28. Inizia la sua seconda manche anche la britannica Charlie Guest.

13.41 Nastasia Noens aveva solo 5 centesimi su Peterlini e li perde già in alto. Tiene nel muro, quindi crolla a sua volta ed è settima a 1.20. Parte la slovena Meta Hrovat.

13.39 Camille Rast perde tutto nel primo tratto di muro e crolla nel finale. Chiude sesta a 1.10. Al cancelletto la francese Nastasia Noens.

13.38 Martina Peterlini tiene bene sul piano iniziale, cede qualcosa nel primo tratto di muro, si trova a 12 centesimi al terzo intermedio, quindi vola nel finale ed è prima con 35 su Filser! Al via ora la svizzera Camille Rast.

13.36 Kristin Lysdahl chiude quarta a 49 centesimi, dopo una prova opaca nella quale non ha mai trovato il giusto ritmo. Ed ora tocca alla nostra Martina Peterlini!

13.35 Paula Moltzan cede subito il suo margine e continua a perdere, finendo terza alle spalle delle due tedesche a 42 centesimi. A questo punto tocca alla norvegese Kristin Lysdahl

13.34 Laurence St-Germain cade all’attacco del muro ed è out. Al cancelletto ora la statunitense Paula Moltzan.

13.33 Andrea Filser chiude con 40 centesimi di vantaggio su Hilziger. Ora parte la canadese St-Germain

13.31 Tracciatura davvero particolare, con tanti cambi di ritmo e figure non semplici. Hilziger chiude con il tempo totale di 1:48.46 ora tocca alla connazionale Andrea Filser

13.30 Jessica Hilziger è in pista! Scatta la seconda manche dello slalom di Levi

13.28 Le atlete si preparano al cancelletto di partenza. Pochi istanti e sarà tempo della seconda manche!

13.26 La seconda manche vedrà Jessica Hilziger (Ger) come prima a scendere, quindi toccherà alla sua connazionale Andrea Filser, poi Laurence St-Germain (Can), Paula Moltzan (Usa) e Kristin Lysdahl (Nor). Marta Peterlini partirà con sesta

13.23 La seconda manche (tracciata dall’austriaco Huttegger) vede la partenza a quota 438 metri, arrivo a 258. Temperatura di -12°, cielo sereno e assenza di vento. Neve compatta

13.20 Per l’Italia la prima manche è risultata davvero disastrosa. Solamente Martina Peterlini, 25a, è stata in grado di qualificarsi per la seconda parte di gara. Tutte eliminate le altre, incominciando da Marta Bassino, che chiude la sua trasferta scandinava davvero con il morale sotto i tacchi…

13.16 LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

1 Petra Vlhova Svk 52.14

2 Mikaela Shiffrin Usa +0.18

3 Michelle Gisin Svi +0.36

4 Anna Swenn-Larsson Sve +0.37

5 Maria Therese Tviberg Nor +0.52

6 Lena Duerr Ger +0.52

7 Martina Dubovska Cze +0.73

8 Katharina Huber Aut +0.81

9 Wendy Holdener Svi +0.84

10 Katharina Liensberger Aut +0.94

13.13 LA CLASSIFICA DI SLALOM

1 Petra Vlhová Slovacchia 100

2 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 80

3 Lena Dürr Germania 60

4 Andreja Slokar Slovenia 50

5 Anna Swenn Larsson Svezia 45

13.10 LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO

1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 180

2 Andreja Slokar Slovenia 168

3 Petra Vlhová Slovacchia 160

4 Thea Louise Stjernesund Norvegia 118

5 Katharina Liensberger Austria 105

6 Lena Dürr Germania 96

Lara Gut Svizzera 96

Sara Hector Svezia 96

9 Kristin Lysdahl Norvegia 60

10 Maria Therese Tviberg Norvegia 52

13.06 Si annuncia una seconda manche davvero vibrante, con le prime divise da pochi centesimi, ma attenzione a Liensberger che cercherà di rifarsi dopo la brutta prova di ieri

13.03 Dopo la vittoria di ieri, Petra Vlhova cercherà il bis immediato per dare subito una bella svolta alla propria classifica generale, ma occhio a Mikaela Shiffrin

13.00 Buongiorno e bentornati a Levi, tra mezzora scatterà la seconda manche dello slalom femminile

I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI OGGI

11.49 Fuori anche Anita Gulli. Anche oggi l’Italia qualifica la sola Martina Peterlini, nel frattempo scivolata in 25ma posizione.

11.45 E’ notte fonda per l’Italia: Sophie Mathiou, campionessa mondiale juniores di slalom, è 48ma a 4″18…Ed è più “anziana” della Aicher citata in precedenza, essendo nata nel 2002.

11.43 La giovane tedesca Emma Aicher, classe 2003, è 13ma a 1″45. Anche noi abbiamo una 2006 dal grandissimo talento, speriamo di vederla presto…

11.39 Fuori Roberta Midali, 38ma a 3″21. Restano solo Mathiou e Gulli.

11.38 Altro risultato a sorpresa: la finlandese Riikka Honkanen, 23 anni, è 17ma a 1″67!

11.35 Lara Della Mea è uscita dalle top30, dunque al momento è qualificata la sola Martina Peterlini, 22ma.

11.34 SORPRESA PAZZESCA! La norvegese Tviberg, partita con il pettorale n.46, è quinta a 52 centesimi da Vlhova, dunque in piena corsa per il podio!

11.29 La slovena Meta Hrovat si inserisce in 18ma piazza. Peterlini 21ma, Della Mea 30ma, già fuori Bassino che è 31ma.

11.24 Fuori Marta Rossetti, brutta caduta, ma si rialza per fortuna sulle proprie gambe. Al primo intermedio era 28ma.

11.22 Lara Della Mea fa troppa fatica sul muro. E’ 27ma a 2″46, 3 centesimi davanti a Marta Bassino.

11.21 Sorprendente la britannica Guest, 17ma a 1″77. Peterlini 20ma. Attendiamo ora le prossime azzurre.

11.20 Bassino 26ma a 2″49, qualificazione difficilissima. In slalom non ci siamo.

11.18 Sono scese le prime 30: al comando Vlhova con 0.18 su Shiffrin, 0.36 su Gisin, 0.37 su Swenn Larsson, 0.66 su Duerr, 0.73 su Dubovska, 0.81 su Huber, 0.84 su Holdener, 0.94 su Liensberger e 1″00 su Hector. Ora Marta Bassino.

11.17 Ottima la croata Popovic, 12ma a 1″46! Peterlini scivola in 19ma posizione.

11.15 La svizzera Melanie Meillard è 23ma a 2″20. Ora la croata Popovic con il n.30.

11.14 La svedese Fjaellstroem è ultima a 3″38: non si qualificherà.

11.12 Discreta Martina Peterlini, 18ma a 1″86. Oggi il contrario rispetto a ieri: benissimo sul piano (appena 36 centesimi dietro Vlhova), male sul muro.

11.11 Subito fuori Nullmeyer. Tocca a Martina Peterlini, prima azzurra in gara e ieri unica italiana qualificata per la seconda manche.

11.10 Fuori la norvegese Holtmann. Ora la canadese Nullmeyer, poi Martina Peterlini.

11.09 Più che discreta la norvegese Stjernesund, 14ma a 1″61 nonostante un grave errore che le è costato almeno 6-7 decimi.

11.07 La norvegese Riis-Johannessen è 22ma a 3″08, difficilmente si qualificherà.

11.06 Ricordiamo i pettorali delle azzurre: 27 Martina Peterlini, 31 Marta Bassino, 34 Lara Della Mea, 36 Marta Rossetti, 54 Roberta Midali, 62 Sophie Mathiou, 67 Anita Gulli.

11.03 L’austriaca Gallhuber resta distante dalle prime ed è 20ma a 2″08.

11.02 Bellissima prestazione dell’austriaca Huber, settima a 81 centesimi da Vlhova! L’austriaca ha convinto sia sul piano sia sul muro.

11.01 Discreta la francese Noens, 14ma a 1″81.

10.59 Prova priva di acuti per la canadese Mielzynski, 13ma a 1″70. Ora rimanere sotto il secondo e mezzo di distacco sarebbe un grande risultato.

10.58 Camille Rast è 13ma a 1″85. Ricordiamo che Martina Peterlini, prima azzurra in gara, partirà con il pettorale n.27. Ora siamo al 19.

10.56 Fuori l’austriaca Gritsch. Ora la svizzera Rast.

10.55 L’austriaca Truppe è 11ma a 1″47, buona prestazione.

10.53 Dopo le prime 15 è al comando Petra Vlhova con 18 centesimi su Shiffrin e 36 su Gisin. Seguono Swenn Larsson a 0.37, Duerr a 0.66, Dubovska a 0.73, Holdener a 0.84 e Liensberger a 0.94.

10.52 La slovena Slokar commette un errore importante all’imbocco del muro ed è 11ma a 1″60: niente podio per lei oggi.

10.50 L’americana Moltzan paga dazio sul muro ed è dodicesima a 1″95. Tocca alla mina vagante Slokar.

10.48 La ceca Dubovska realizza lo stesso tempo di Vlhova al primo intermedio. Sul muro è più macchinosa, ma chiude comunque sesta a 73 centesimi: ottima prestazione.

10.47 Prestazione opaca per l’austriaca Chiara Mair, ultima a 2″26: qualificazione a rischio.

10.46 La norvegese Lysdahl è decima a 1″94.

10.44 La slovena Bucik è nona a 1″25. Ricordiamo che per vedere la prima azzurra dovremo attendere il pettorale n.27. Così è, se vi pare…

10.43 La svedese Hector, addirittura in vantaggio di 11 centesimi al primo intermedio, all’arrivo è ottava ad un secondo secco da Vlhova.

10.41 Sin qui la canadese St-Germain è la peggiore. Chiude ottava a 1″99. Gara compromessa.

10.40 Vlhova in questo momento ha qualcosa in più, soprattutto sul muro. Passa in testa con 18 centesimi su Shiffrin.

10.39 Vlhova in vantaggio di 4 centesimi al primo rilevamento e di 1 al secondo.

10.38 Duerr, a sorpresa, perde tanto sul piano iniziale, ma anche sul muro non brilla ed è quarta a 0.48. E’ il momento della grande favorita: Petra Vlhova.

10.36 Errore importante per Liensberger all’imbocco del muro, è ultima a 76 centesimi. Attenzione ora alla tedesca Lena Duerr, ieri sul podio.

10.35 Swenn Larsson troppo macchinosa sul muro. Vanifica il vantaggio iniziale ed è terza a soli 19 centesimi da Shiffrin! Tocca all’austriaca Liensberger, campionessa del mondo in carica.

10.34 11 centesimi di vantaggio per la svedese al primo intermedio, 14 al secondo!

10.34 Holdener è terza a 0.66 dalla vetta. Ora la svedese Swenn Larsson, ieri in top5.

10.32 La svizzera Michelle Gisin recupera sul muro e chiude a soli 18 centesimi da Shiffrin. L’americana, così come ieri nella seconda manche, potrebbe aver lasciato centesimi preziosi nel tratto più ripido. Ora un’altra elvetica: Wendy Holdener.

10.31 52″32 il tempo di Shiffrin. Impeccabile per quasi tutta la prova, ha solo perso leggermente lo sci esterno in due curve verso sinistra sul muro.

10.30 Iniziato lo slalom, in pista la statunitense Mikaela Shiffrin.

10.28 Mikaela Shiffrin al cancelletto di partenza.

10.26 Oggi Shiffrin partirà con il pettorale n.1, Vlhova con il 7: un vantaggio non da poco per l’americana, che potrà sfruttare una pista intonsa, a differenza dell’avversaria.

10.23 Ieri Mikaela Shiffrin ha incassato una sconfitta nitida da Petra Vlhova. Vedremo se l’americana riuscirà a riscattarsi: la slovacca è apparsa decisamente in grandissima forma.

10.18 Ieri l’unica azzurra qualificata per la seconda manche è stata Martina Peterlini. Ci si attende qualcosa in più oggi dalle italiani, pur consapevoli che in slalom facciamo tanta fatica da due decenni.

10.10 I pettorali di partenza delle azzurre: 27 Martina Peterlini, 31 Marta Bassino, 34 Lara Della Mea, 36 Marta Rossetti, 54 Roberta Midali, 62 Sophie Mathiou, 67 Anita Gulli.

10.06 La startlist della gara di oggi:

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

3 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

4 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

5 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

6 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

7 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

8 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

9 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

10 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

11 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

12 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Voelkl

13 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl

14 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

15 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

16 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

17 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

18 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

19 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic

20 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon

21 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

22 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

23 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol

24 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

25 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

26 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

27 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

28 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic

29 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

30 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

31 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

32 225518 GUEST Charlie 1993 GBR Fischer

33 506867 FERMBAECK Elsa 1998 SWE Fischer

34 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon

35 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic

36 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

37 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar

38 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

39 56344 SPORER Marie-Therese 1996 AUT Atomic

40 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

41 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

42 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer

43 539927 LAPANJA Lila 1994 USA Stoeckli

44 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE Kaestle

45 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

46 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

47 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

48 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

49 507018 RASK Sara 2000 SWE Rossignol

50 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

51 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol

52 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

53 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic

54 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol

55 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol

56 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

57 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

58 507049 CEDER Liv 2001 SWE Rossignol

59 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

60 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

61 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN Head

62 6295752 MATHIOU Sophie 2002 ITA Rossignol

63 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

64 516437 BISSIG Carole 1996 SUI Stoeckli

65 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

66 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment

67 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl

68 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

69 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

70 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

71 325124 KANG Youngseo 1997 KOR Dynastar

72 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

73 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

74 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

75 185497 HENRIKSSON Charlotte 2003 FIN Atomic

76 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

77 185498 PALLARI Riia 2003 FIN

10.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del secondo slalom femminile di Levi (Finlandia).

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo slalom di Levi (Finlandia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Si va a concludere, sulle nevi scandinave, il primo fine settimana dedicato alle porte strette, con la seconda prova consecutiva dedicata alle slalomiste.

La prima manche della gara odierna prenderà il via alle ore 10.30 italiane (le 11.30 locali), mentre la seconda scatterà alle ore 13.30. Cosa dovremo attenderci da questo secondo capitolo? Per quanto visto ieri, ci attende la rivincita tra Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, prima e seconda di ieri.

Cercherà il riscatto Katharina Liensberger, solamente sesta nella prima gara, preceduta anche da Lena Duerr, Andreja Slokar e Anna Swenn-Larsson. Per l’Italia, invece, vedremo in azione Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Marta Bassino, Sophie Mathiou, Roberta Midali, Anita Gulli e Serena Viviani.

Per le azzurre ieri abbiamo avuto Martina Peterlini 21a. per il resto tutte out già dalla prima manche. Il secondo slalom di Levi prenderà il via alle ore 10.30 con il via della prima manche, mentre la seconda andrà in scena alle 13.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile.

