LIVE Sci alpino, Discesa Lake Louise in DIRETTA: Dominik Paris guardingo in prova, si rivede Casse

22.17: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani per la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Lake Louise

22.15: così gli altri azzurri:

37 INNERHOFER Christof ITA 1:51.34 +2.41

42 MARSAGLIA Matteo ITA 1:51.62 +2.69

44 MOLTENI Nicolo ITA 1:51.67 +2.74

56 BOSCA Guglielmo ITA 1:52.51 +3.58

57 TONETTI Riccardo ITA 1:52.52 +3.59

62 BUZZI Emanuele ITA 1:52.97 +4.04

65 ZAZZI Pietro ITA 1:53.60 +4.67

22.12: Questa la classifica della prima prova cronometrata della discesa libera di Lake Louise:

1 FRANZ Max AUT 1:48.93

2 STRIEDINGER Otmar AUT 1:48.98 +0.05

3 GANONG Travis USA 1:49.27 +0.34

4 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:49.34 +0.41

5 JANSRUD Kjetil NOR 1:49.37 +0.44

6 ROGENTIN Stefan SUI 1:49.43 +0.50

7 CLAREY Johan FRA 1:49.59 +0.66

8 GOLDBERG Jared USA 1:49.64 +0.71

9 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:49.84 +0.91

10 BAUMANN Romed GER 1:49.92 +0.99

11 MAYER Matthias AUT 1:49.99 +1.06

12 JOCHER Simon GER 1:50.07 +1.14

13 ETXEZARRETA Adur ESP 1:50.21 +1.28

13 PARIS Dominik ITA 1:50.21 +1.28

15 CASSE Mattia ITA 1:50.30 +1.37

22.10: Nessun inserimento nelle prime posizioni con le ultime discese. Si è conclusa la prima prova cronometrata di Lake Louise, vinta da Max Franz

22″01: Errore nella parte centrale per Zazzi che chiude a 4″67 dalla testa, 64mo

21.58: A sorpresa lo spagnolo Etxezarreta si inserisce al 13mo posto a pari merito con Paris

21.56: Discreta la prova del giovane Molteni che è 43mo a 2″74. meglio nella parte finale che in alto l’azzurro

21.53: Ancora due azzutti al via, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi

21.47: bella prestazione del tedesco Jocher che si inserisce davanti agli azzurri Paris e Casse con un ritardo di 1″14 che significa 12mo posto

21.43: Nelle ultime discese lo svizzero Mani chiude al 23mo posto a 1″84 da Franz

21.38: bene il canadese Morse che è 17mo a 1″58

21.34: L’azzurro Guglielmo Bosca chiude con 3″58 di ritardo ed è 43mo

21.32: Il francese Chabloz è 44mo a 3″66, il canadese Thomsen 42mo a 3″47

21.29: Il canadese Seger è 31mo con un ritardo di 2″55, il francese Giezendanner, con la velocità più alta nel tratto finale è 23mo a 1″93 dalla testa

21.28: 25mo posto per l’austriaco Walder con un ritardo di 2″13 dal compagno Franz

21.27: Ancora Francia da top 20: Nils Alphand è 17mo a 1″73

21.24: L’azzurro Riccardo Tonetti è lontano dai migliori, 38mo a 3″59

21.23: Ancora bene i francesi: Schuller è 18mo a 1″64 da Franz

21.22: 2″75 di ritardo per lo statunitense Arvidsson, 31mo, stesso tempo per il canadese Jeffrey Read

21.19: Il francese Raffort è 19mo a 1″79 da Franz e il canadese Alexander è 32mo a 3″06 dall’austriaco

21.18: Bravissimo Mattia Casse che, nonostante l’attesa, disputa un’ottima prova e si inserisce al 13mo posto con un ritardo di 1″37

21.07: Proprio prima dell’azzurro Mattia Casse la prova viene interrotta per scarsa visibilità

21.06: Discreta prova del tedesco Ferstl che è 26mo a 2″61 dalla testa

21.05: L’azzurro Emanuele Buzzi accumula un ritardo di 4″04 e si inserisce in 31ma posizione

21.04: Lo svizzero Roulin chiude la sua prova a 3″24 dalla testa, 30mo

21.03: 25mo posto per il norvegese Sejersted a 2″53 da Franz

21.02: Il francese Pinturault accumula un ritardo di 4″84. Prova senza pigiare sull’acceleratore per il detentore di Coppa

21.00: Monsen si rialza e taglia regolarmente il traguardo sugli sci. Ora Pinturault

20.56: Uscita in alto per lo svedese Monsen. Prova interrotta

20.55: Si inserisce al 13mo posto, poco dietro a Paris che è 11mo, l’austriaco Danklmaier a 1″52 dal compagno di squadra Franz

20.54: Il francese Muzaton si inserisce al 26mo posto con un ritardo di 3″02

20.53: Attenzione allo svizzero Rogentin che ha fatto già vedere qualcosa di buono. E’ sesto a mezzo secondo esatto da Franz!

20.52: Lo svizzero Hintermann è 22mo a 2″49 da Franz

20.50: Lontano dai primi anche l’azzurro Matteo Marsaglia, 22mo a 2″69

20.49: E’ 20mo lo sloveno Kline con un ritardo di 2″39. Ora Marsaglia

20.47: Molto staccato dalla testa il norvegese Roea che scende con il freno a mano tirato e accumula 5″38 di ritardo, 23mo

20.46: Lontano dai migliori lo statunitense Nyman che è 18mo a 2″08 da Franz

20.45: Statunitensi sempre protagonisti! Goldberg chiude al settimo posto a 0″71 dalla testa

20.43: 14mo posto anche per il tedesco Schwaiger con un ritardo di 1″71

20.42: perde progressivamente terreno lo svizzero Odermatt che chiude al 14mo posto a 1″41 dalla testa

20.41: Il norvegese Alexander Aamodt Kilde è già in forma! E’ quarto a 41 centesimi da Franz con buon margine di miglioramento

20.39: Si inserisce al decimo posto anche l’austriaco Hemetsberger a 1″39 da Franz

20.38: Il vice campione del mondo, il tedesco Sander si piazza decimo alle spalle di Paris con un ritardo di 1″54

20.37: Quarto posto per il norvegese Jansrud che disputa una prova convincente chiudendo a 44 centesimi dalla vetta

20.36: Austria padrona al momento. Max Franz è il nuovo leader della graduatoria, sopravanzando di soli 5 centesimi il compagno di squadra Striedinger

20.35: Lontano dai primi il francese Bailet che chiude nono a 1″99 dam Striedinger

20.33: Bene anche il francese Clarey che perde tanto nella parte finale ed è comunque terzo a 61 centesimi dalla vetta

20.32: Esuberante lo statunitense Ganong che si inserisce al secondo posto con un ritardo di 29 centesimi rispetto a Striedinger

20.31: Si inserisce al quinto posto con un ritardo di 1″23 Dominik Paris che in alto ha tenuto il ritmo di Striedinger e in basso, nonostate punte di velocità piuttosto alte, ha chiuso con 1″23 di ritardo

20.30: Prova tranquilla per Christof Innerhofer che non pigia sull’acceleratore e accumula un ritardo di 2″36, settimo al momento. Ora Paris che all’intermedio ha un ritardo di 4 decimi

20.28: L’austriago Striedinger va nettamente al comando con 0″86 di vantaggio.

20.27: Discreta prova dello sloveno Cater che chidue al quinto posto con 1″23 di ritardo. Ora Striedinger e poi Innerhofer e Paris

20.26: Non benissimo il campione del mondo, l’austriaco Kriechmayr che chiude con un ritardo di 1″78 al quinto posto

20.25: Si parte ogni minuto e 15″ per velocizzare le operazioni in vista di un peggioramento delle condizioni atmosferiche

20.25: Perde progressivamente lo statunitense Bennett che chiude al quinto posto con 2″24 di ritardo da Cochran-Siegle

20.24: Lo statunitense Bennett pasticcia un po’ nella parte centrale e all’intermedio ha 94 centesimi di ritardo

20.23: L’austriaco Baumann perde qualcosa di troppo nel finale e chiude con un ritardo di 8 centesimi al secondo posto

20.22: Non è partito il francese Allegre. L’austriaco Baumann ha un vantaggio di 35 centesimi all’intermedio

20.21: Lo svizzero Feuz tira il freno a mano nel finale e chiude terzo a 72 centesimi da Cochran-Siegle

20.20: Stesso tempo di Cochran-Siegle per Feuz all’intermedio

20.19: Un errore di Cochran-Siegle nel finale non gli impedisce di passare al comando con 15 centesimi di vantaggio su Mayer. Il Vantaggio aveva toccato anche i 77 centesimi. Ora lo svizzero Feuz, vincitore delle ultime due coppe del mondo di specialità

20.18: 41 centesimi di vantaggio per Cochran-Siegle all’intermedio

20.17: Il primo tempo di riferimento fatto segnare dall’austriaco Mayer è 1’49″99. In pista lo statunitense Cochran-Siegle che rientra dopo l’infortunio

20.15: Partito Mayer

20.12: Dovrebbe essere tutto pronto per la partenza di Mayer

20.07: Qualche nuvola sulla parte alta della pista sta limitando la visibilità. Ci sono 0 gradi al traguardo

20.01: Partenza ritardata alle 20.10

19.58: Il primo a prendere il via sarà l’austriaco Matthias Mayer

19.55: Al via anche tutti i grandi protagonisti della velocità, con austriaci e svizzeri in pole position. La prima prova di oggi servirà in parte anche a capire chi ha già raggiunto una buona condizione fisica nella prima parte della stagione.

19.52: Questa la lista dei partenti nella prova odierna:

1 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

2 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

4 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

5 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

6 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

8 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

9 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

10 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

11 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

12 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

13 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

14 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

15 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

16 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

17 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

18 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

19 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

20 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

21 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

22 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

23 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

24 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica

25 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

26 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

27 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

28 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

29 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

30 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

31 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

32 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

33 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

34 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

35 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

36 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

37 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head

38 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Salomon

39 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

40 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

41 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

42 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Head

43 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

44 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

45 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

46 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

47 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

48 512352 CHABLOZ Yannick 1999 SUI Nordica

49 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head

50 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

51 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

52 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE Head

53 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

54 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic

55 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol

56 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli

57 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

58 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol

59 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

60 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol

61 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

62 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

63 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon

64 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO

65 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

66 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head

67 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head

68 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon

69 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

70 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon

71 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic

72 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon

73 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR

74 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Head

19.49: Questi gli azzurri al via: Innerhofer con il numero 10, Paris con il numero 11, Marsaglia con il 26, Buzzi con il 35, Casse con il 37, Tonetti con il 43, Bosca con il 50, Molteni con il 66, Zazzi con il 70

19.45: Fari puntati sull’azzurro Dominik Paris che inizia la rincorsa ai Giochi Olimpici. L’obiettivo dell’azzurro è quello di arrivare al massimo della forma nel prossimo mese di febbraio

19.42: E’ il primo impegno stagionale per gli uomini-jet, dopo gli antipasti di Soelden con il gigante e Lech con il parallelo, non troppo frequentato

19.38: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima prova della discesa libera maschile di Lake Louise (Canada) valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022

